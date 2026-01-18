Petit budget, vraie expérience : 3 smartphones pas chers qui peuvent faire une excellente affaire en soldes d'après nous

Sur le plan du design, les différences entre ces trois smartphones apparaissent rapidement. Considérez donc bien leur esthétique générale ainsi que l’organisation physique de leurs capteurs photo. Remarquez que le Samsung Galaxy A17 adopte une approche classique et sobre, avec un dos mat et des capteurs photo alignés verticalement à l’arrière, intégrés directement dans la coque sans îlot proéminent. Les profils sont légèrement arrondis, ce qui favorise une bonne prise en main. Il est proposé en plusieurs coloris discrets, notamment noir, bleu clair, vert et argent, conformément aux orientations habituelles de la gamme Galaxy A.

Le Google Pixel 9a, pour sa part, conserve la signature visuelle propre à la série Pixel avec une barre horizontale regroupant les capteurs photo à l’arrière, peu saillante et parfaitement intégrée. Ses tranches sont plates, renforçant une impression de rigueur et de compacité, et il est décliné en coloris sobres tels que noir, blanc cassé, vert pâle et rose clair.

Le Nothing Phone (3a) Pro se démarque plus nettement, avec un dos semi-transparent laissant apparaître certains éléments internes et un module photo circulaire plus imposant, entouré du système lumineux Glyph. Ses tranches sont plates, pour un aspect résolument moderne, et il est proposé en noir et gris clair.

En matière de dimensions, le Pixel 9a est le plus compact des trois, tandis que le Nothing Phone (3a) Pro est le plus grand et le plus massif. Ce dernier est également le plus lourd, alors que le Pixel 9a se montre le plus léger à l’usage.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, le Pixel 9a bénéficie d’une certification IP68, le plaçant nettement au-dessus de ses concurrents sur ce point. Le Nothing Phone (3a) Pro se contente d’une certification IP64, tandis que le Galaxy A17 affiche une protection IP54, suffisante pour les éclaboussures du quotidien mais plus limitée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En ce qui concerne la puissance, les choix techniques opérés par les constructeurs influencent fortement l’expérience proposée. Le Google Pixel 9a repose sur le processeur Google Tensor G4, une puce conçue par Google, accompagnée de 8 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Cette configuration, bien qu’elle semble modérée sur le papier, est étroitement liée à une optimisation logicielle poussée, garantissant une grande fluidité dans l’usage quotidien.

Le Nothing Phone (3a) Pro est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne. Il offre une réserve de puissance confortable, notamment pour le multitâche et les usages prolongés.

Le Samsung Galaxy A17 s’appuie quant à lui sur un processeur « maison », l’Exynos 1330, couplé à 4 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 Go extensible via carte microSD, un avantage certain si vous avez besoin de capacité supplémentaire. En termes de hiérarchie de puissance, le Pixel 9a arrive en tête grâce à son intégration matériel-logiciel, suivi du Nothing Phone (3a) Pro, puis du Galaxy A17, plus modeste mais suffisant pour un usage courant.

Les écrans constituent également un élément déterminant. Le Pixel 9a est équipé d’une dalle OLED de 6,3 pouces, affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale élevée, avec une surface parfaitement plate.

Le Nothing Phone (3a) Pro propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces, également à 120 Hz, offrant une grande surface d’affichage particulièrement adaptée aux contenus multimédias.

Le Galaxy A17 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En matière de qualité globale d’affichage, le Pixel 9a se montre le plus équilibré, suivi de près par le Nothing Phone (3a) Pro pour la taille et la fluidité, tandis que le Galaxy A17 reste légèrement en retrait sur la fréquence.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre axe majeur de différenciation. Le Google Pixel 9a mise sur une configuration à deux capteurs à l’arrière, composée d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 13 mégapixels. Ce choix relativement sobre est compensé par un traitement logiciel avancé, permettant d’obtenir des clichés équilibrés et cohérents en toutes circonstances.

Le Nothing Phone (3a) Pro adopte une approche plus polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, il intègre un capteur selfie de 50 mégapixels, orienté vers les usages photo et vidéo avancés.

Le Samsung Galaxy A17 propose une configuration plus simple, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels. En termes de hiérarchie photographique, le Pixel 9a reste le plus convaincant pour la qualité globale des images, suivi du Nothing Phone (3a) Pro pour sa polyvalence, tandis que le Galaxy A17 répond correctement aux besoins essentiels.

Côté connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. Le Pixel 9a et le Nothing Phone (3a) Pro prennent en charge le Wi-Fi 6E, alors que le Galaxy A17 se limite au Wi-Fi 5. Aucun des trois ne propose de prise audio jack. Le Nothing Phone (3a) Pro intègre un émetteur infrarouge, contrairement aux deux autres. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran sur le Pixel 9a et le Nothing Phone (3a) Pro, tandis que celui du Galaxy A17 est intégré au bouton de mise en veille.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et les trois modèles étudiés disposent de batteries de capacité similaire. Le Google Pixel 9a embarque une batterie de 5100 mAh, tandis que le Nothing Phone (3a) Pro et le Samsung Galaxy A17 sont tous deux équipés d’une batterie de 5000 mAh.

En pratique, l’autonomie varie bien entendu selon l’usage, mais sachez que le Pixel 9a tend à offrir la meilleure endurance globale grâce à l’optimisation de son système et à la gestion efficace de l’énergie. Le Galaxy A17, avec son écran à 90 Hz, peut également afficher une bonne longévité sur une journée complète, tandis que le Nothing Phone (3a) Pro, doté d’un écran plus grand et plus lumineux, consomme légèrement davantage.

En matière de recharge, les différences sont plus marquées. En effet, le Pixel 9a supporte une recharge filaire jusqu’à 23 watts et propose également la recharge sans fil, un atout notable dans cette gamme de prix. Le Nothing Phone (3a) Pro mise sur une recharge filaire rapide pouvant atteindre 50 watts, permettant de réduire considérablement le temps de charge, mais il ne propose pas de recharge sans fil.

Le Galaxy A17, enfin, se limite à une recharge filaire de 25 watts, sans option de recharge sans fil. Ainsi, en fonction des priorités, le Pixel 9a apparaît comme le plus polyvalent, le Nothing Phone (3a) Pro comme le plus rapide à recharger, et le Galaxy A17 comme une solution équilibrée et accessible pour un usage quotidien maîtrisé.

