Peu de gens connaissent ces modèles de smartphones, pourtant, ils sont aussi performants qu'un iPhone

Chaque modèle présente une identité esthétique distincte, notamment au niveau de l’organisation des capteurs photo à l’arrière. Le Xiaomi 14 Ultra arbore un design unique où les quatre capteurs sont placés au sein d’un grand cercle situé au centre du dos de l’appareil. Le cadre est texturé pour une meilleure prise en main, et l’ensemble dégage une impression de robustesse. Ce modèle est disponible en noir ou blanc, et sa surface arrière est recouverte d’un matériau texturé qui ajoute un aspect raffiné. De son côté, le OnePlus 12 opte pour une disposition plus classique avec un châssis en aluminium et un dos en verre. Les capteurs sont intégrés dans un large cercle positionné dans le coin supérieur gauche. Ce choix asymétrique donne un effet de dynamisme au design global. Le OnePlus 12 est proposé en deux coloris : vert ou noir, pour un rendu élégant et minimaliste.

Enfin, le Honor Magic6 Pro se distingue par un design inspiré des montres de luxe avec ses capteurs insérés dans un large cercle au centre du dos, cerclé de bordures dorées sur la finition en similicuir vert (Epi Green), et bordé de façon plus sobre sur le modèle noir en verre. Cette approche stylistique renforce son allure haut de gamme. Il est disponible en deux coloris : noir (dos en verre) ou vert (dos en similicuir).

En ce qui concerne les profils, tous les smartphones affichent des lignes légèrement incurvées pour une meilleure ergonomie. Toutefois, les côtés du OnePlus 12 et du Honor Magic6 Pro sont plus fins, conférant une impression de légèreté visuelle, contrairement au Xiaomi 14 Ultra dont les profils sont plus robustes.

Le OnePlus 12 est le plus grand des trois. Avec ses 220 grammes, il reste toutefois dans la même catégorie de poids que le Xiaomi 14 Ultra qui est plus large et épais. Quant au Honor Magic6 Pro, il se situe entre les deux niveaux dimensions mais c’est le plus lourd de la sélection.

L’autonomie est un critère clé dans le choix d’un smartphone. Avec sa batterie de 5600 mAh, le Honor Magic6 Pro est en tête en termes de capacité brute, ce qui pourrait théoriquement lui conférer la meilleure autonomie parmi les trois. Le OnePlus 12, avec une batterie de 5400 mAh, arrive en deuxième position, tandis que le Xiaomi 14 Ultra dispose de la capacité la plus modeste, avec 5300 mAh. Concernant la vitesse de chargement, le OnePlus 12 prend l’avantage avec une charge filaire de 100 watts, permettant une recharge rapide, suivi du Xiaomi 14 Ultra qui accepte 90 watts. Le Honor Magic6 Pro est légèrement en retrait avec 80 watts.

En matière de charge sans fil, le Xiaomi 14 Ultra reprend la tête avec 80 watts, contre 60 watts pour le Honor Magic6 Pro et 50 watts pour le OnePlus 12. De plus, tous les modèles prennent en charge la charge inversée, utile pour recharger des accessoires.

Quel est le meilleur écran et quelles configurations pour les photos ?

En ce qui concerne l’affichage, tous les modèles utilisent des dalles AMOLED pour des couleurs vives et des contrastes infinis. Le OnePlus 12 et le Honor Magic6 Pro se distinguent par des diagonales plus larges : 6,82 pouces pour le OnePlus et 6,8 pouces pour le Honor, contre 6,73 pouces pour le Xiaomi. La luminosité maximale varie : le Xiaomi 14 Ultra atteint un impressionnant pic de 3000 cd/m², surpassant largement le OnePlus 12 (1600 cd/m²) et le Honor Magic6 Pro (1600 cd/m² avec des pointes à 5000 cd/m² en HDR).

Ainsi, pour la qualité d’affichage, le Xiaomi 14 Ultra l’emporte grâce à sa luminosité record et à sa résolution élevée (1440x3200). Le OnePlus 12 et le Honor Magic6 Pro offrent également d’excellents écrans, mais légèrement en retrait en termes de luminosité et de finesse d’affichage. Toutefois, l’écran du Honor Magic6 Pro est le plus robuste des trois et il propose plusieurs fonctions pour limiter la fatigue oculaire, ce qui n’est pas rien.

Pour prendre des photos, le Xiaomi 14 Ultra se distingue par ses quatre capteurs de 50 mégapixels, incluant deux téléobjectifs, un capteur principal avec ouverture variable, et un ultra grand-angle. L’optimisation logicielle par Leica est un argument supplémentaire pour les passionnés de photographie. Le OnePlus 12, avec son capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 64 mégapixels, offre également des performances élevées, mais légèrement en retrait. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, présente un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels compatible avec le mode macro, et un téléobjectif impressionnant de 180 mégapixels.

En termes de selfies, le Honor Magic6 Pro se distingue grâce à son capteur de 50 mégapixels, surpassant les 32 mégapixels des deux autres.

Lequel est le plus puissant et quelle connectivité ?

Les trois smartphones sont équipés du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garantissant une puissance de calcul élevée. Cependant, la mémoire vive (RAM) varie : le Xiaomi 14 Ultra bénéficie de 16 Go, tout comme la version haut de gamme du OnePlus 12, alors que la version standard de ce dernier offre 12 Go, tout comme le Honor Magic6 Pro. Côté stockage, le Xiaomi 14 Ultra et le Honor Magic6 Pro disposent de 512 Go, contre 256 Go au maximum pour le OnePlus 12. Aucun modèle ne propose de lecteur de carte micro SD pour augmenter la capacité.

Enfin, en matière de connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, prennent en charge le Wi-Fi 7, et intègrent le NFC et le Bluetooth 5.3 ou supérieur. Toutefois, seul le OnePlus 12 manque la certification IP68, se contentant de l’IP65, alors que les Xiaomi 14 Ultra et Honor Magic6 Pro sont étanches à la poussière et à l’eau.