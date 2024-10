Quel smartphone d’entrée de gamme me procurer en ce moment ?

Le Xiaomi Redmi 13C se présente avec un design texturé au dos, qui permet une meilleure prise en main et réduit les risques de glissement. Ses capteurs photo sont disposés verticalement sur une plaque. Disponible en argent, noir et vert, ce modèle propose une silhouette de 168 mm de hauteur et 78 mm de largeur pour un poids de 192 g. Son épaisseur de 8,1 mm et ses coins arrondis lui confèrent un aspect légèrement massif. Il est également certifié IP53, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures.

Le Samsung Galaxy A16 5G adopte une esthétique minimaliste avec des capteurs photo alignés individuellement sur l'arrière, sans plaque distincte. Les bords sont plats avec des coins arrondis, ce qui lui donne une allure moderne. Il est disponible en gris, turquoise et bleu nuit, avec une finition brillante qui ajoute une touche de raffinement. Pesant 200 g, ce modèle est légèrement plus lourd que le Redmi 13C, mais son épaisseur de 7,9 mm en fait un appareil plus fin. Sa certification IP54 lui offre une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que le Redmi 13C.

Quant au Xiaomi Redmi Note 13 5G, il mise sur un design épuré avec des capteurs photo dans le coin supérieur gauche, juste les objectifs dépassant de la coque. Il est disponible en noir, bleu et blanc, avec un dos plat et des coins arrondis. Ce modèle est le plus léger des trois avec seulement 174,5 g et une épaisseur de 7,6 mm, ce qui le rend plus compact malgré une hauteur de 161,1 mm. Comme le Galaxy A16, il bénéficie d’une certification IP54.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distingue nettement grâce à son processeur MediaTek Dimensity 6080 couplé à 8 Go de RAM. Cela en fait le modèle le plus fluide pour des usages intensifs. Il dispose également de 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD. En seconde position, on retrouve le Samsung Galaxy A16 5G, avec un Samsung Exynos 1330 et 4 Go de RAM, ainsi que 4 Go de mémoire vive virtuelle pour de meilleures performances en multitâche. Enfin, le Xiaomi Redmi 13C propose un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM, ce qui en fait le moins puissant des trois, bien que suffisant pour des usages basiques.

Concernant l’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 5G surclasse ses concurrents avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m². Le Samsung Galaxy A16 5G, avec son écran AMOLED de 6,7 pouces et une luminosité maximale de 800 cd/m², propose un bon compromis, bien que sa fréquence de rafraîchissement soit de 90 Hz. Enfin, le Xiaomi Redmi 13C est le plus modeste avec une dalle LCD de 6,74 pouces, une luminosité de 600 cd/m² et un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Xiaomi Redmi Note 13 5G domine avec son capteur principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il est idéal pour les amateurs de photographie. Le Samsung Galaxy A16 5G, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, offre également une bonne polyvalence, tandis que le Xiaomi Redmi 13C, avec un unique capteur de 50 mégapixels, se montre plus limité.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent du Wi-Fi 5 et de la technologie NFC. Cependant, seul le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose un émetteur infrarouge. Les trois modèles conservent une prise jack pour les écouteurs, et tous intègrent un lecteur d'empreintes digitales, situé sur le bouton de mise en veille.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois modèles partagent une batterie de 5000 mAh, mais leurs capacités de recharge diffèrent. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G offre la recharge la plus rapide, avec une puissance de 33 watts, suivi du Samsung Galaxy A16 5G avec une charge de 25 watts. Le Xiaomi Redmi 13C, quant à lui, supporte seulement 18 watts, ce qui le rend plus lent à recharger. Aucun de ces smartphones ne propose la recharge sans fil.