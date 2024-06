Quels smartphones Apple sont au meilleur rapport qualité/prix en ce moment entre l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 15

Le design des smartphones Apple reste fidèle à une esthétique épurée et sophistiquée. L’iPhone 12 Pro se distingue par ses profils plats et ses trois capteurs photo intégrés dans un carré en haut à gauche du dos. Il est disponible en argent, graphite, doré et bleu, offrant une palette sobre et élégante. Le cadre en aluminium ajoute une touche de robustesse. L’iPhone 15, bien que similaire dans la disposition des capteurs photo en carré, se distingue par ses coloris plus variés, à savoir rose, jaune, vert, bleu et noir. Les profils sont légèrement arrondis, offrant une prise en main plus douce. Le cadre est également en aluminium, garantissant une solidité comparable à celle de l’iPhone 12 Pro.

Quant à l’iPhone 13, il propose également une organisation des capteurs photo en carré, placés en haut à gauche. Les profils sont arrondis, similaires à l’iPhone 15, et les coloris disponibles sont plus diversifiés : rose, blanc, vert, bleu, rouge et noir. Le cadre en aluminium assure une cohérence avec les autres modèles en termes de qualité de construction.

Les dimensions des smartphones sont cruciales pour le confort d’utilisation et l’ergonomie générale. Ainsi, l’iPhone 12 Pro mesure 146,7 mm en hauteur, 71,5 mm en largeur et 7,4 mm en épaisseur, pour un poids de 189 grammes. L’iPhone 15 est légèrement plus grand avec 147,6 mm en hauteur, 71,6 mm en largeur et 7,8 mm en épaisseur, mais plus léger à 171 grammes. L’iPhone 13, quant à lui, présente des dimensions similaires à l’iPhone 12 Pro avec 146,7 mm en hauteur, 71,5 mm en largeur et une épaisseur de 7,85 mm, et il pèse 174 grammes. Parmi ces modèles, l’iPhone 15 est le plus grand et le plus léger, tandis que l’iPhone 12 Pro est le plus lourd.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L’iPhone 12 Pro est équipé du processeur Apple A14, avec 6 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD. L’iPhone 15 bénéficie du processeur plus récent Apple A16, également avec 6 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1 To. L’iPhone 13, doté du processeur Apple A15, propose 4 Go de RAM et des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Aucun de ces modèles ne permet l’ajout de mémoire externe. En termes de puissance, l’iPhone 15, avec son processeur A16, se place en tête, suivi par l’iPhone 13 puis l’iPhone 12 Pro bien que celui-ci embarque un peu plus de mémoire vive.

Tous ces smartphones Apple sont équipés d’un écran AMOLED de 6,1 pouces. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 ont une définition de 1170x2532 pixels, tandis que l’iPhone 15 offre une définition légèrement supérieure de 1179x2556 pixels. La luminosité maximale est de 1200 cd/m² pour l’iPhone 12 Pro, alors que l’iPhone 15 atteint 2000 cd/m², offrant une meilleure visibilité en plein soleil. Les trois modèles supportent le HDR10 et Dolby Vision, mais seule l’iPhone 15 bénéficie du HDR10+. La fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz pour tous, avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 12 Pro dispose de trois capteurs arrière de 12 mégapixels : un principal stabilisé optiquement, un zoom optique 2x, et un ultra grand-angle. Le capteur selfie est également de 12 mégapixels. L’iPhone 15 se distingue avec un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et stabilisation optique. Le capteur selfie reste à 12 mégapixels. L’iPhone 13 propose deux capteurs arrière de 12 mégapixels, l’un principal stabilisé optiquement et l’autre standard, avec un capteur selfie de 12 mégapixels. En termes de qualité photo, l’iPhone 15 se démarque avec son capteur principal de 48 mégapixels, suivi par l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13.

Enfin, sachez que tous les modèles sont compatibles avec la 5G et le Wi-Fi 6. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 disposent du Bluetooth 5.0, tandis que l’iPhone 15 bénéficie du Bluetooth 5.3. Aucun de ces smartphones ne possède une prise jack ni un émetteur infrarouge. Tous les modèles sont certifiés IP68 pour l’étanchéité. Pour le déverrouillage, tous utilisent la reconnaissance faciale.

L’autonomie est un critère essentiel pour un smartphone. L’iPhone 12 Pro est équipé d’une batterie de 2815 mAh, tandis que l’iPhone 15 dispose d’une batterie plus conséquente de 3349 mAh, promettant une meilleure autonomie. L’iPhone 13, avec sa batterie de 3227 mAh, se situe entre les deux. En termes de recharge, les trois modèles proposent une charge à 15 watts, la charge sans fil et inversée.