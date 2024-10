Samsung est-il toujours le roi du milieu de gamme ? Il semble bien que oui !

Du côté de l’esthétique, chaque modèle se distingue par des choix de design bien particuliers.

Le Samsung Galaxy A35 5G adopte un look très minimaliste avec des capteurs photo presque "déposés" directement sur le dos, sans bordure ou encadrement visible, offrant ainsi un aspect raffiné. Il est proposé en bleu, bleu foncé, lilas et lime, avec un cadre métallique qui renforce son allure premium. Son profil légèrement bombé au niveau des boutons ajoute une touche d'élégance subtile. z

De son côté, que le Samsung Galaxy A15 5G suit la tendance minimaliste de la marque avec des capteurs photo à l’arrière disposés sans artifice, offrant un look épuré. Proposé en bleu nuit, bleu clair et lime avec une finition mate, il arbore des reflets subtils qui soulignent sa discrétion.

En termes de taille, le Samsung Galaxy A35 5G est le plus imposant. C’est aussi le modèle le plus lourd de la sélection tandis que le Samsung Galaxy A15 5G est le plus compact.

Batteries : autonomie et vitesse de recharge

Tous les smartphones sélectionnés disposent de batteries de 5000 mAh, ce qui garantit une bonne autonomie pour une utilisation quotidienne. Le Galaxy A35 5G et le Galaxy A15 5G prennent en charge une recharge à 25 watts.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy A35 5G est propulsé par un Exynos 1380, accompagné de 8 Go de RAM et de 8 Go supplémentaires en mémoire virtuelle. Le Galaxy A15 5G est lui équipé d'un MediaTek Dimensity 6100+, plus modeste avec 4 Go de RAM, mais toujours extensible avec 4 Go de RAM virtuelle. Les deux smartphones ont une définition de 1080x2340 ou 2400 pixels, avec des écrans AMOLED.

Photos et connectivité : quelles différences ?

Les Samsung, offrent des capteurs principaux de 50 mégapixels, mais le Galaxy A35 5G profite d’une stabilisation optique, ce qui améliore nettement la qualité des clichés dans des conditions difficiles.

Enfin, au niveau de la connectivité, le Galaxy A35 5G dispose d’une certification IP67, le rendant plus résistant à l’eau et à la poussière