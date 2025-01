Samsung Galaxy 25 Ultra VS iPhone 16 Pro Max, qui sort gagnant ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max adoptent des approches esthétiques différentes. Le Galaxy S25 Ultra arbore un design minimaliste avec des capteurs photo alignés verticalement, semblant simplement posés sur la coque arrière, soulignés par une légère bordure qui met en valeur les objectifs. Ses profils sont plats, avec des coins légèrement arrondis. À l'inverse, l'iPhone 16 Pro Max reste fidèle à l'identité visuelle d'Apple avec un bloc photo carré positionné en haut à gauche de l'appareil. Ce dernier intègre un nouveau bouton pour gérer certaines fonctionnalités de l’appareil photo, ainsi que le bouton Action déjà présent sur les modèles précédents.

Côté dimensions, l’iPhone 16 Pro Max est légèrement plus grand avec une hauteur de 163 mm contre 162,8 mm pour le Galaxy S25 Ultra. Leur largeur est identique à 77,6 mm, mais le Galaxy est un peu plus fin avec 8,2 mm, contre 8,25 mm pour l’iPhone. En termes de poids, le Galaxy S25 Ultra, avec ses 218 grammes, est plus léger que l’iPhone 16 Pro Max, qui pèse 227 grammes.

Les deux smartphones bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une protection contre la poussière et l’immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

En ce qui concerne les coloris, le Galaxy S25 Ultra est disponible en noir, gris, argent et bleu, avec des déclinaisons exclusives en noir absolu, vert et or rose sur le site Samsung. De son côté, l'iPhone 16 Pro Max propose des finitions en noir, sable, blanc et naturel.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les deux smartphones embarquent des processeurs de dernière génération. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et de trois options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’extension via micro SD. De son côté, l’iPhone 16 Pro Max est équipé du Apple A18 Pro, avec 8 Go de RAM et les mêmes capacités de stockage interne, également sans extension possible.

En termes de performances brutes, l’Apple A18 Pro, optimisé pour l’écosystème iOS, se distingue par sa fluidité et son efficacité énergétique. Toutefois, le Snapdragon 8 Elite offre une puissance brute supérieure dans certains domaines, notamment pour les tâches graphiques intensives et le multitâche.

Côté écran, les deux modèles disposent d'une dalle AMOLED de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cependant, le Galaxy S25 Ultra se démarque par sa définition plus élevée de 1440x3120 pixels, contre 1320x2868 pixels pour l’iPhone, et un pic de luminosité atteignant 2600 cd/m², surpassant largement les 2000 cd/m² de l’iPhone. De plus, le Galaxy bénéficie d’un traitement antireflet avancé, offrant une meilleure lisibilité en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S25 Ultra mise sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et d’un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Pour les selfies, un capteur de 12 mégapixels est présent à l'avant.

De son côté, l’iPhone 16 Pro Max propose un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle également de 48 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 12 mégapixels, offrant des zooms optiques de 2x et 5x. Son capteur à selfie est aussi de 12 mégapixels.

Concernant la connectivité, le Galaxy S25 Ultra est compatible avec le Wi-Fi 7, alors que l’iPhone se limite au Wi-Fi 6E, moins performant en termes de débit et de latence. Les deux modèles intègrent le NFC et le Bluetooth 5.3. Aucun des deux smartphones ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Pour la sécurité, le Galaxy dispose d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, tandis que l’iPhone repose uniquement sur la reconnaissance faciale Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, contre 4422 mAh pour l’iPhone 16 Pro Max. Si ces chiffres laissent supposer une meilleure autonomie pour le modèle Samsung, il convient de noter que l’optimisation logicielle d’Apple permet souvent une gestion plus efficace de l’énergie. L’autonomie réelle dépendra donc des usages spécifiques de chaque utilisateur.

En matière de recharge, le Galaxy prend l'avantage avec une charge filaire supportant jusqu’à 45 W, contre seulement 27 W pour l’iPhone. Le Galaxy propose également une recharge sans fil de 10 W, tandis que l’iPhone offre des capacités de recharge sans fil, probablement via MagSafe, à une puissance non précisée. Les deux modèles permettent la charge inversée, utile pour recharger des accessoires comme des écouteurs.

Conclusion

Le choix entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max dépendra des priorités de chacun. Le Galaxy S25 Ultra séduit par sa puissance brute, son autonomie potentielle plus élevée, son écran plus lumineux et sa polyvalence en photographie. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, reste un choix idéal pour les adeptes de l’écosystème Apple, avec une optimisation logicielle exemplaire, une qualité de fabrication irréprochable et des performances globales très solides.