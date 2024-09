Samsung VS Apple : faut-il attendre l’IA d’Apple ou déjà sauter sur les smartphones compatibles avec Galaxy IA de Samsung ?

Samsung a frappé fort en intégrant Galaxy AI à sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S24 en janvier 2024. Cette technologie propose une série de fonctionnalités innovantes, telles que la traduction en temps réel lors des appels téléphoniques, la génération d'images par IA, ou encore l'assistance à la rédaction de messages. Le constructeur coréen mise sur ces outils pour séduire les utilisateurs en quête d'expériences inédites et d'une productivité accrue. En outre, en collaboration avec Google, Samsung a introduit la possibilité de faire une recherche simplement en entourant un objet à l’écran. Cette fonction est arrivée ensuite sur les mobiles de la marque américaine, les Pixel 9 qui eux profitent de l’intégration de Gemini, l’IA de Google.

L'intégration de l'IA dans les appareils Samsung ne se limite pas aux seuls smartphones haut de gamme. La firme a annoncé son intention d'étendre progressivement ces fonctionnalités à d'autres modèles de sa gamme, démocratisant ainsi l'accès à ces technologies avancées même sur les séries Galaxy A. En outre, lors de la présentation des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, la marque a poussé d’un cran les fonctionnalités de son système Galaxy AI en proposant de nouvelles options comme la génération d’objets par croquis, la réalisation de portraits en mode dessin, cartoon, Comics, etc. On peut aussi compter sur la génération de messages complets simplement à partir de quelques mots et d’un contexte. Là aussi, ces fonctions sont progressivement mises à jour sur les précédents modèles de la marque.

Apple : une approche plus mesurée et surtout à venir

Face à l'offensive de Samsung, Apple adopte une posture plus discrète. La firme à la pomme a dévoilé lors de sa conférence WWDC en juin dernier quelques plans en matière d'IA pour l'iPhone. Elle sera intégrée dans la prochaine version d’iOS 18, mais seulement pour certains marchés. En France, si la Commission européenne autorise la marque à la pomme de la proposer aux consommateurs européens, elle pourrait être disponible fin 2025. En effet, il y a actuellement quelques frictions entre les autorités européennes et Apple au sujet de la protection de la vie privée et la sécurité des données.

En outre, on sait que Apple Intelligence permet de réécrire des textes, de vérifier les erreurs et de créer rapidement de courts résumés dans différentes applications. Elle est aussi capable de déterminer les notifications les plus importantes et de les classer par ordre de priorité afin que vous ne manquiez rien d'important. L'IA peut aussi vous aider à organiser les courriels électroniques en mettant en évidence ceux qui requièrent votre attention en premier. La création de réponses automatiques est également à l’ordre du jour.

Un nouveau mode Focus fonctionne comme le mode Ne pas déranger, mais avec une approche intelligente : il vous permet d'ignorer uniquement les notifications inutiles afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important. En plus Apple Intelligence permet d'enregistrer, de transcrire et de résumer des données audio en temps réel.

Via la fonction Image Playground et Genmoji, vous pouvez créer des images numériques uniques et des avatars personnalisés. La photo est aussi concernée avec de nouvelles fonctionnalités de l'application Photos qui comprennent la recherche d'images par description et un outil d'amélioration des photos. En plus, Siri avec Apple Intelligence comprend désormais plus facilement les commandes imprécises. L’assistant personnel d’Apple prend en compte le contexte personnel, par exemple « Envoyez les dernières photos de votre album de voyage ». L’assistant est également capable de vous servir de manuel interactif afin d’activer ou non certaines fonctionnalités du téléphone.

Les enjeux pour les consommateurs

Le choix entre un smartphone Samsung compatible Galaxy AI et l'attente de l'IA d'Apple dépend de plusieurs facteurs. Les utilisateurs déjà équipés d'un iPhone et pleinement intégrés dans l'écosystème Apple pourraient préférer patienter, sachant que la firme de Cupertino finira donc par proposer ses propres solutions d'IA. Reste à savoir quand ? En revanche, les personnes qui sont moins attachées à une marque spécifique et désireuses d'expérimenter rapidement les nouvelles fonctionnalités d'IA pourraient être facilement tentées par les propositions actuelles de Samsung.

Il faut également considérer l'aspect éthique de l'utilisation de l'IA sur les appareils personnels. Les questions de confidentialité des données, de biais potentiels dans les algorithmes, et d'impact environnemental lié à l'augmentation de la puissance de calcul requise sont autant de points à prendre en compte dans la décision d'adoption de ces nouvelles technologies. En outre, sachez que certaines fonctions peuvent être réalisées hors connexion alors que d’autres (souvent les plus intéressantes) nécessitent la connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi, pouvant ainsi entrainer des frais supplémentaires.