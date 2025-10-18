Si vous cherchez un smartphone Samsung : ce sont les trois modèles à privilégier

Les trois modèles adoptent des designs modernes, mais avec des différences notables dans le positionnement des capteurs photo, l’épaisseur, les finitions et la robustesse. Le Galaxy S25 Ultra propose un aspect premium, avec une coque arrière en verre (ou verre renforcé) et des finitions en titane selon les versions. Le module photo arrière est imposant : on y trouve plusieurs capteurs disposés dans un ensemble bien intégré, avec lentilles de type périscope, ultra grand-angle et zoom. Le profil du téléphone est relativement plat sur les tranches, bien que les bords soient légèrement adoucis pour la prise en main. Les couleurs proposées incluent Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Whitesilver, Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen et Titanium Pinkgold.

Le Galaxy S25 FE, plus abordable, conserve un design élégant. Les fuites montrent qu’il adopterait l’Exynos 2400 comme processeur et proposerait des finitions sobres. Le bloc photo arrière est modeste en comparaison : trois capteurs (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) disposés dans un rectangle discret. Le profil est également assez plat, avec des bords légèrement arrondis pour le confort.

Le Galaxy A36 (5G) adopte un design plus simple, typique des modèles milieu de gamme. Il présente un dos en verre ou verre renforcé, avec le module photo arrière alignant les capteurs dans un logement rectangulaire discret plutôt qu’un module imposant. Son profil est fin, avec des coins arrondis. Les coloris annoncés incluent « Awesome Black », « Awesome Lightgray », « Awesome Graphite » ou « Awesome Olive ».

En comparant les dimensions, le modèle le plus compact est le Galaxy S25 Ultra, bien que ses dimensions restent importantes du fait de son grand écran. Il mesure environ 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, avec un poids de 218 g. Le Galaxy A36, quoique milieu de gamme, est moins massif en termes de largeur, mais son poids est plus léger : 195 g. Le Galaxy S25 FE se situe entre les deux : ses dimensions annoncées sont 161,3 x 76,6 x 7,4 mm pour un poids d’environ 190 g.

Ainsi, le S25 Ultra est le plus grand et le plus lourd, tandis que le S25 FE reste plus compact et plus léger que l’Ultra, et le A36 se place presque au milieu en épaisseur mais avec un poids raisonnable dans sa catégorie.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, les différences sont notables. Le Galaxy S25 Ultra est certifié IP68, ce qui assure une protection contre l’immersion à une certaine profondeur pendant une durée donnée. Le Galaxy S25 FE bénéficie lui aussi d’une certification IP68, ce qui est cohérent avec son positionnement « Fan Edition ». En revanche, le Galaxy A36 est certifié IP67, ce qui lui confère une protection contre les immersions limitées (jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes), mais une résistance légèrement inférieure à celle des modèles IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour déterminer lequel de ces smartphones offre le meilleur compromis performance/écran, il faut d’abord examiner les plateformes matérielles et les configurations mémoire de chacun.

Le Galaxy S25 Ultra est doté du processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un SoC haut de gamme conçu pour les performances et l’efficacité énergétique. Sa mémoire vive est de 12 Go de RAM, et il est proposé avec des options de stockage interne de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Ce modèle n’intègre pas de slot microSD, ce qui est typique des gammes premium chez Samsung.

Le Galaxy S25 FE s’appuie sur l’Exynos 2400, gravé en 4 nm, un processeur milieu/haut de gamme. Quant à la mémoire, 12 Go de RAM, avec des variantes de stockage internes (128 Go, 256 Go) selon la région.

Le Galaxy A36 est équipé du Snapdragon 6 Gen 3, gravé en 5 nm, un processeur plus modeste mais bien calibré pour le segment milieu de gamme. Quant à la mémoire, il est proposé en configurations de 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM, selon les variantes. Le stockage interne est de 128 Go ou 256 Go selon les versions.

Sur le plan écran, le Galaxy S25 Ultra propose un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, définition QHD+ (3120 x 1440), avec un rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité de pointe d’environ 2 600 cd/m². Le Galaxy S25 FE intègre un écran de 6,7 pouces OLED avec un rafraîchissement également à 120 Hz avec une luminosité de pointe de l’ordre de 1 900 cd/m² et un verre Gorilla Glass Victus+. Quant au Galaxy A36, il est doté d’une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces (FHD+), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité de pointe annoncée à 1 200 cd/m². Ils sont tous à écran plat, ce qui est courant dans les gammes récentes pour éviter les faux contacts et améliorer la solidité.

En comparant, l’écran du S25 Ultra reste le plus ambitieux : plus grande taille, meilleure définition, luminosité maximale plus élevée, ce qui lui assure une excellente lisibilité même en plein soleil. Le S25 FE, malgré ses capacités solides, reste en retrait sur la luminosité et la finesse d’affichage. Le A36, bien qu’il propose un bon compromis avec 120 Hz, est limité par une luminosité plus modeste.

Quelles configurations photo et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les différences entre les modèles montrent les priorités techniques de Samsung selon les gammes. Le Galaxy S25 Ultra est doté de capteurs impressionnants : on y trouve un capteur principal 200 mégapixels (f/1.7), un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels pour un zoom intermédiaire (3x). Le capteur frontal est de 12 mégapixels. Ces modules lui assurent une grande polyvalence, que ce soit en grand angle, zoom ou ultra grand angle.

Le Galaxy S25 FE propose une configuration plus modeste mais toujours efficace : un capteur principal 50 mégapixels, un ultra-grand-angle 12 mégapixels, et un téléobjectif 8 mégapixels ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels. Cette configuration permet de couvrir les usages quotidiens tels que les portraits, l’ultra grand angle et un petit zoom. Le Galaxy A36 adopte un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels, et un capteur selfie de 12 mégapixels.

Si l’on classe ces modèles selon leur capacité à produire les plus belles photos, on obtient ce classement : S25 Ultra en tête, grâce à des capteurs de très haute résolution, des zooms optiques et une puissance de traitement supérieure ; en deuxième rang le S25 FE, car il offre un bon compromis photo pour un usage polyvalent ; enfin A36, qui reste adapté pour les usages classiques mais avec des limites face aux modèles plus haut de gamme.

Concernant la connectivité, le S25 Ultra offre une connectivité complète : Wi-Fi, 5G, NFC, Bluetooth. Il propose également la recharge sans fil Qi ainsi que des fonctions avancées comme la compatibilité avec le S Pen. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, comme il est habituel sur les modèles premium récents. Le S25 FE dispose de la connectivité attendue (5G, Wi-Fi moderne, NFC) et de la recharge sans fil (15 W) comme l’indique la comparaison. Le lecteur d’empreintes est aussi en sous-écran. Le A36, quant à lui, offre les standards connectifs (5G, Wi-Fi) mais n’inclut pas la recharge sans fil. Le lecteur d’empreintes est également placé sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

En matière d’autonomie, le S25 Ultra intègre une batterie de 5 000 mAh, un standard pour ce type de flagship, combinée à des optimisations logicielles pour tirer parti du Snapdragon 8 Elite. Le S25 FE dispose d’une batterie de 4 900 mAh, légèrement inférieure, ce qui est logique étant donné ses composants moins énergivores. Toutefois, cette différence est modeste et l’autonomie dépendra beaucoup de l’usage (écran, 5G, luminosité). Le A36 propose une batterie de 5 000 mAh, identique à celle de l’Ultra en capacité, mais la consommation plus modeste de son processeur milieu de gamme pourrait lui permettre une autonomie compétitive dans un usage modéré.