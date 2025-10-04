Smartphone : Notre sélection des incontournables de la photographie

Les trois smartphones sélectionnés proposent des approches très différentes en matière de design, tant dans les matériaux employés que dans l’ergonomie ou l’intégration des modules photo. Le Xiaomi 15T Pro affiche un châssis en aluminium avec une face arrière en fibre de verre. Le bloc photo, positionné dans le coin supérieur gauche, s'étale horizontalement sur une large bande comprenant trois capteurs bien visibles et une sérigraphie Leica. Il arbore des tranches plates, ce qui lui confère une esthétique contemporaine et une prise en main stable. Il est disponible en noir, gris et or moka.

Le Google Pixel 10 Pro, pour sa part, reprend la signature visuelle de la gamme Pixel avec une barre horizontale qui traverse intégralement le haut du dos. Ce module photo loge les trois capteurs dans un bandeau métallique qui dépasse légèrement, mais de façon harmonieuse. Son dos est en verre Gorilla Glass Victus 2, ses tranches sont légèrement arrondies et son design est fluide. Il est décliné en Moonstone, Jade, Porcelain et Obsidian.

L’iPhone 17 Pro, quant à lui, conserve un dos en verre Ceramic Shield et un cadre en aluminium. Le module photo est positionné dans le coin supérieur gauche sous forme de triangle isocèle légèrement bombé. Ce module abrite trois capteurs et un scanner LiDAR. Les tranches sont plates, comme sur les générations précédentes. Il est proposé en Argent, Orange Cosmique et Bleu profond.

Du point de vue des dimensions, le Xiaomi 15T Pro est le plus imposant avec 162,7 mm de hauteur et un poids de 210 g, contre 207 g pour le Pixel 10 Pro et 206 g pour l’iPhone 17 Pro, ce dernier étant aussi le plus compact avec seulement 150 mm de hauteur. En termes d'épaisseur, l’iPhone est aussi le plus épais avec 8,8 mm, contre 8,5 mm pour le Pixel et 8 mm pour le Xiaomi.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, les trois modèles sont certifiés IP68, mais avec des niveaux différents. Le Xiaomi 15T Pro résiste à une immersion jusqu’à 3 mètres pendant 30 minutes, l’iPhone 17 Pro peut plonger jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, tandis que le Pixel 10 Pro est certifié pour une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Ces différences peuvent être décisives pour un usage en environnement humide ou lors de prises de vue en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois smartphones sélectionnés affichent des ambitions clairement affirmées et déploient chacun des configurations techniques avancées, avec un accent mis sur la polyvalence et la qualité des traitements logiciels. Le Xiaomi 15T Pro dispose d’un triple capteur arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, à ouverture f/1.6, doté de la stabilisation optique (OIS) et d’un grand capteur 1/1.31". Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x (focale 115 mm), et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, couvrant un large champ de vision. Le partenariat avec Leica apporte une colorimétrie spécifique et des algorithmes de traitement avancés. En façade, le capteur selfie est de 32 mégapixels, capable de filmer en 4K, avec compatibilité HDR10+.

Le Pixel 10 Pro, pour sa part, est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, f/1.7, également stabilisé (OIS), accompagné d’un périscope téléphoto de 48 mégapixels (f/2.8, zoom optique 5x) et d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui se distingue par une large ouverture (f/1.7) et une couverture de 123°, offrant ainsi un excellent piqué sur toute la largeur de l’image. Il dispose également d’un système de mise au point laser multi-zones et de traitements logiciels spécifiques comme le Zoom Enhance et le Best Take. À l’avant, on retrouve un capteur de 42 mégapixels, à ouverture f/2.2, qui couvre une focale équivalente à 17 mm, idéal pour les selfies de groupe. Ce capteur est capable d’enregistrer en 4K à 60 i/s.

L’iPhone 17 Pro ne déroge pas à la règle avec une configuration triple capteur, chaque module étant de 48 mégapixels : un grand-angle (f/1.8), un ultra grand-angle (f/2.2) avec couverture à 120°, et un téléobjectif périscopique de 100 mm offrant un zoom optique x4. Il intègre également un scanner LiDAR 3D, particulièrement utile pour la mise au point en basse lumière et les effets de profondeur. Le capteur frontal est de 18 mégapixels, avec mise au point automatique, accompagné d’un module SL 3D pour la reconnaissance faciale et la profondeur. Il est capable de filmer en 4K jusqu’à 60 i/s, avec support du Dolby Vision et des formats professionnels comme Apple Log 2, ProRes RAW et l’enregistrement 3D spatial.

En matière de hiérarchie photographique, le Pixel 10 Pro s’impose grâce à l’excellence de ses traitements d’image, l’optimisation IA et la définition supérieure de son capteur frontal. Le Xiaomi 15T Pro se distingue par sa polyvalence, notamment grâce à son capteur principal lumineux et son zoom périscopique. L’iPhone 17 Pro, bien qu’en retrait sur le zoom optique, excelle par la constance de ses résultats et l’intégration poussée de ses fonctions vidéo avancées.

Du côté de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et proposent tous le Wi-Fi 7, la norme la plus récente à ce jour. Concernant le Bluetooth, tous embarquent la version 6.0, avec les codecs audio modernes. Aucun ne dispose de prise jack 3,5 mm. Le Xiaomi 15T Pro et le Pixel 10 Pro incluent un émetteur infrarouge, absents chez Apple.

Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour le Xiaomi (optique) et le Pixel (ultrasonique), tandis que l’iPhone continue de miser exclusivement sur Face ID, sans capteur d’empreintes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, chacun des trois smartphones propose des composants haut de gamme, mais avec des philosophies techniques différentes. Le Xiaomi 15T Pro embarque le MediaTek Dimensity 9400+, une puce gravée en 3 nm. Il dispose de 12 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage interne au format UFS 4.1, décliné en 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans support pour carte microSD.

Le Pixel 10 Pro repose sur la puce Google Tensor G5, également gravée en 3 nm. Elle repose sur une architecture personnalisée. Il est proposé avec 16 Go de RAM, et un stockage UFS 3.1 (pour le 128 Go) ou UFS 4.0 (à partir de 256 Go). Aucune extension de mémoire n’est prévue.

L’iPhone 17 Pro, quant à lui, intègre la puce Apple A19 Pro, également gravée en 3 nm. Il s’agit d’un SoC hexa-core. Il propose 12 Go de RAM (ce qui est nouveau pour Apple) et un stockage décliné en 256 Go, 512 Go ou 1 To. Comme pour les autres, il n’y a pas de port microSD.

En matière de puissance brute, les tests de performances placent l’iPhone 17 Pro en tête, avec des scores élevés sur GeekBench (9923) et 3DMark. Il est suivi par le Xiaomi 15T Pro, dont le Dimensity 9400+ propose une excellente efficacité énergétique. Le Pixel 10 Pro, bien que bien doté en RAM, se positionne en retrait en usage intensif, mais excelle en traitement d’image et d’IA grâce à ses optimisations logicielles.

Concernant les écrans, les trois modèles proposent des dalles OLED LTPO. Le Xiaomi 15T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces, rafraîchi à 144 Hz, avec une résolution de 1280 x 2772 pixels et une luminosité de 3200 cd/m² (pic). Il est plat et compatible Dolby Vision et HDR10+.

L’iPhone 17 Pro propose un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, avec une résolution de 1206 x 2622 pixels et un taux de rafraîchissement 120 Hz, ainsi qu’une luminosité maximale de 3000 cd/m². Il bénéficie d’une protection Ceramic Shield 2 et d’un revêtement anti-reflets.

Le Pixel 10 Pro se distingue par un écran LTPO OLED de 6,3 pouces également, avec une résolution légèrement supérieure (1280 x 2856 pixels, soit ~495 ppp), un taux de 120 Hz, et une luminosité maximale atteignant 3300 cd/m², la plus élevée du trio. Son écran est plat, protégé par du Gorilla Glass Victus 2.