Smartphones 5G à moins de 300 euros : comparatif des modèles incontournables

Le Redmi Note 14 5G adopte un design moderne et sobre, doté d’un châssis en plastique (ou en finition simili-cuir) et d’un verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant. Son écran plat AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchi à 120 Hz, assure un rendu fluide et lumineux. Il pèse 190 g pour une épaisseur de 8 mm, et bénéficie d’une certification IP64, garantissant une résistance aux éclaboussures et à la poussière. Il est décliné en noir, vert et mauve. Le Samsung Galaxy A26, avec son dos en verre Gorilla Victus+ et sa conception affinée (8,3 mm, 199 g), offre un design plus raffiné et une étanchéité IP67, rare à ce niveau de prix. Enfin, le Poco X7 5G se distingue par sa finition mate et son indice IP68, le plus élevé du trio. Sa finesse (8,4 mm, 185 g) et ses coloris argent, noir et vert lui confèrent une allure dynamique.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Les trois appareils misent sur des écrans AMOLED 120 Hz, mais avec des différences notables. Le Poco X7 5G surclasse ses concurrents grâce à sa dalle CrystalRes AMOLED 1,5K (1220 x 2712 pixels) offrant une densité de 446 ppi et une luminosité supérieure. Le Redmi Note 14 5G, avec son panneau AMOLED Full HD+ 1080p cd/m², se montre tout à fait convaincant pour le multimédia. Le Galaxy A26, pour sa part, adopte un Super AMOLED 6,7 pouces Full HD+, homogène et équilibré, mais légèrement moins contrasté.

Côté puissance, le Poco X7 domine nettement avec son processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) épaulé par 8 Go de RAM. Il devance le Redmi Note 14 5G, équipé du Dimensity 7025 Ultra (6 nm), aussi 8 Go de RAM. Le Galaxy A26 ferme la marche avec un Exynos 1380 (5 nm) plus modeste mais stable. En jeu, le Poco reste le plus fluide et réactif du trio, celui qui conviendra le mieux aux joueurs.

Quelles configurations pour les photos et quelles connectivités ?

Le Redmi Note 14 5G se distingue par son capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie de 20 mégapixels complète un ensemble solide pour cette gamme. Le Poco X7 5G propose un capteur principal 50 mégapixels OIS, un ultra grand-angle 8 mégapixels et un macro 2 mégapixels, pour un rendu équilibré et naturel. Le Galaxy A26 se contente d’un trio 50 + 8 + 2 mégapixels, performant en bonne lumière mais moins détaillé. En connectivité, le Poco prend encore une longueur d’avance : compatibilité Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, prise jack, et lecteur d’empreinte sous l’écran. Le Redmi Note 14 5G reprend la plupart de ces avantages, tandis que le Galaxy A26 en offre moins — pas de prise jack, et un lecteur d’empreinte latéral uniquement.

Quelle autonomie et quelle puissance pour la recharge

Les trois modèles intègrent des batteries généreuses, dépassant les 5000 mAh. Le Poco X7 5G et le Redmi Note 14 5G sont dotés de cellules de 5110 mAh, tandis que le Galaxy A26 dispose d’une batterie 5000 mAh. Tous assurent une endurance de deux jours en usage modéré. En revanche, la vitesse de recharge diffère nettement : 45 W sur les modèles Xiaomi contre 25 W seulement pour le Samsung. Le Poco, plus efficace énergétiquement grâce à sa puce 4 nm, récupère environ 50 % de batterie en 25 minutes.



