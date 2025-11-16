Smartphones : les plus beaux écrans smartphone du marché selon DxOmark (et on valide)

Les trois smartphones comparés dans cet article adoptent des lignes modernes, mais chacun propose une identité visuelle bien marquée. Ainsi, le Pixel 10 Pro XL se démarque grâce à un dos en verre mat et une barre horizontale en aluminium qui traverse la partie supérieure, accueillant trois capteurs photo alignés et un flash intégré. Cette disposition donne un aspect immédiatement reconnaissable à l’arrière de l’appareil. Le Pixel 10, plus compact, conserve cette barre photographique mais dans un format plus discret, légèrement surélevée et abritant deux capteurs et un flash.

Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, opte pour une disposition verticale et individuelle de ses capteurs, sans module apparent, directement intégrés dans le dos de l’appareil, avec une sobriété caractéristique de la gamme Ultra.

Concernant les coloris disponibles, le Pixel 10 Pro XL est proposé en Moonstone, Jade, Porcelain et Obsidian, tandis que le Pixel 10 décline ses finitions en Indigo, Frost, Lemongrass et Obsidian.

Le Galaxy S25 Ultra est disponible dans une large palette comprenant Titanium Black, Titanium Silver Blue, Titanium Gray, Titanium White Silver, Titanium Jet Black, Titanium Jade Green et Titanium Pink Gold.

Du point de vue des dimensions, le Pixel 10 est le plus petit des trois, avec une diagonale d’écran de 6,3 pouces, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus grand avec 6,9 pouces. Le plus lourd est le Pixel 10 Pro XL avec 232 grammes, le plus léger étant le Galaxy S25 Ultra, qui pèse environ 218 grammes. Enfin, tous trois bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Concernant les écrans, le Galaxy S25 Ultra embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec une définition QHD+ et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est renforcée par une luminosité particulièrement élevée et des contrastes profonds.

Le Pixel 10 Pro XL propose un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, également capable d’un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, avec une définition légèrement inférieure, mais une excellente fidélité colorimétrique. Le Pixel 10, plus compact avec ses 6,3 pouces, adopte une dalle OLED standard (non LTPO), avec une fréquence de rafraîchissement compris entre 60 et 120 Hz, moins dynamique que ses concurrents. L’écran du Pixel 10 est plat, tout comme celui du Pixel 10 Pro XL et du Galaxy S25 Ultra.

Au regard de ces caractéristiques, le Galaxy S25 Ultra se positionne comme le smartphone doté du meilleur écran, tant en termes de taille, de qualité d’affichage que de fluidité. Il est suivi par le Pixel 10 Pro XL, dont la technologie LTPO assure une excellente réactivité tout en optimisant la consommation d’énergie. Le Pixel 10 ferme la marche, avec un écran plus modeste mais tout de même performant pour un usage quotidien.

Sur le plan de la puissance, les trois smartphones embarquent des composants de dernière génération. Le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 sont tous deux propulsés par le processeur Google Tensor G5, une puce maison optimisée pour l’intelligence artificielle et les performances énergétiques. Le Pixel 10 Pro XL se distingue par sa mémoire vive de 16 Go et une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To, sans possibilité d’extension via carte microSD. Le Pixel 10, de son côté, dispose de 12 Go de RAM et d’un stockage interne pouvant varier de 128 Go à 512 Go, également non extensible. Le Galaxy S25 Ultra surclasse légèrement ses concurrents avec son processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version spécialement optimisée pour les performances maximales. Il est associé à 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations, avec un stockage interne allant jusqu’à 1 To, sans emplacement pour carte mémoire.

Dans un classement basé sur la puissance brute et la capacité multitâche, le Galaxy S25 Ultra prend donc l’avantage grâce à son processeur plus performant, suivi de près par le Pixel 10 Pro XL qui dispose d’une importante mémoire vive. Le Pixel 10, bien que très compétent, se positionne un cran en dessous du fait d’une quantité de mémoire vive légèrement inférieure et de performances globales un peu moins élevées en conditions intensives.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les trois smartphones offrent des prestations haut de gamme. Le Galaxy S25 Ultra est doté d’un capteur principal de 200 mégapixels, associé à un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et à plusieurs téléobjectifs permettant un zoom optique jusqu’à 10 fois selon les versions. Ce module est épaulé par un traitement logiciel très abouti, qui permet des clichés détaillés et bien équilibrés dans diverses conditions.

Le Pixel 10 Pro XL mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x. Ce trio bénéficie d’algorithmes très avancés pour le traitement d’image, notamment en basse lumière. Le Pixel 10, quant à lui, dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 10,8 mégapixels, également avec un zoom optique. À l’avant, les trois modèles intègrent un capteur à selfie de 12 à 13 mégapixels, avec des performances similaires en vidéo et en visio.

Enfin, en termes de connectivité, les trois modèles prennent en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi de dernière génération (Wi-Fi 7), ainsi que le Bluetooth et le NFC. Aucun ne dispose de prise audio jack, ce qui est désormais la norme dans cette gamme. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour les trois appareils, ce qui permet une authentification rapide et discrète. Aucune des trois références ne propose d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un point crucial dans le choix d’un smartphone haut de gamme. Le Pixel 10 Pro XL est équipé d’une batterie de 5200 mAh, légèrement supérieure à la moyenne, ce qui lui confère une endurance appréciable, en particulier grâce à la gestion intelligente de l’énergie via la technologie LTPO de son écran. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh, optimisée par un logiciel de gestion d’alimentation efficace, tandis que le Pixel 10 embarque une batterie de 4970 mAh. En usage mixte, ces trois modèles sont capables de tenir aisément une journée complète, voire plus selon les réglages et l’intensité d’utilisation. Toutefois, le Pixel 10 Pro XL pourrait proposer la meilleure autonomie théorique en raison de sa capacité légèrement supérieure et de son optimisation logicielle.

Côté recharge, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage avec une recharge filaire rapide allant jusqu’à 45 W, permettant une charge complète en un peu moins d’une heure. Il prend également en charge la recharge sans fil jusqu’à 15 W et la recharge inversée. Le Pixel 10 Pro XL supporte la recharge filaire rapide à 30 W environ et la recharge sans fil jusqu’à 25 W via la norme Qi, une amélioration notable. Le Pixel 10, en revanche, reste plus modeste avec une recharge sans fil plafonnée à 15 W.