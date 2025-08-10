Smartphones parfaits à emporter en voyage cet été (ou en festival !)

Les trois smartphones sélectionnés présentent des identités visuelles bien distinctes, témoignant de l’approche stylistique propre à chaque constructeur. Le Honor Magic7 Lite opte pour un design sobre mais élégant, avec un grand cercle noir au dos regroupant ses capteurs photo, disposés en anneau centralisé, ce qui lui confère un aspect symétrique et soigné. De son côté, le Nothing Phone (2a) joue clairement la carte de la différenciation avec son dos semi-transparent qui dévoile partiellement les composants internes. Ses capteurs photo, deux au total, sont placés horizontalement au centre, un choix rare qui participe à son identité visuelle unique. Le realme GT 7, quant à lui, adopte un module photo rectangulaire positionné dans le coin supérieur gauche, dans lequel les trois capteurs sont empilés verticalement.

Concernant le profil des appareils, le Nothing Phone (2a) présente un châssis à tranches plates, rappelant une esthétique contemporaine inspirée des anciens iPhones. Le Honor Magic7 Lite et le realme GT 7, en revanche, arborent des profils légèrement arrondis, plus classiques mais ergonomiques en main. En matière de coloris, le Nothing Phone (2a) est proposé en noir et blanc. Le Honor Magic7 Lite se décline en noir minuit, vert émeraude et argent titane, tandis que le realme GT 7 est disponible en coloris argenté et bleu irisé, avec un effet de matière brillant ou mat selon les angles.

En termes de gabarit, le plus compact est le Honor Magic7 Lite avec ses dimensions plus contenues. Le realme GT 7, grâce à son écran plus grand, est le plus imposant en main. Le Nothing Phone (2a) se situe entre les deux. Côté poids, le plus léger est le Honor Magic7 Lite, tandis que le Nothing Phone (2a) est légèrement plus lourd, à cause notamment de son châssis en plastique épais et de ses LED intégrées à l’arrière. Le realme GT 7, bien que plus grand, affiche un poids raisonnable.

Enfin, sur la question de l’étanchéité, seuls deux modèles sont certifiés. Le Nothing Phone (2a) dispose d’une certification IP54, ce qui lui confère une résistance à la poussière et aux projections d’eau. Le realme GT 7 est aussi certifié IP65, garantissant une meilleure protection contre les jets d’eau que le modèle de Nothing. En revanche, le Honor Magic7 Lite ne propose aucune certification d’étanchéité officielle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les voyages et les festivals, rien de tel qu’un bon équipement photo afin de capturer ces moments inoubliables. Ainsi, ces smartphones montrent également des différences significatives. Le realme GT 7 propose un module arrière composé de trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie affiche 32 mégapixels, un chiffre élevé pour cette catégorie de produits. Le Nothing Phone (2a) se dote de deux capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, l’un principal, l’autre ultra grand-angle, ce qui permet des clichés plus détaillés dans diverses situations. En façade, le capteur à selfie est de 32 mégapixels également. Enfin, le Honor Magic7 Lite intègre un triple module : capteur principal de 108 mégapixels, capteur de profondeur de 2 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. En façade, le capteur selfie est de 16 mégapixels.

Sur le papier, le Honor Magic7 Lite impressionne par son capteur principal de 108 mégapixels. Toutefois, en conditions réelles, la qualité globale dépend aussi du traitement logiciel. Ainsi, le Nothing Phone (2a), avec son duo de capteurs 50 mégapixels et un logiciel soigné, offre des images plus équilibrées. Le realme GT 7 complète le trio avec des performances solides et un capteur selfie plus performant.

Ainsi, en matière de photographie générale, le Nothing Phone (2a) prend l’avantage grâce à la cohérence de son double capteur 50 mégapixels. Il est suivi de près par le realme GT 7 pour sa polyvalence. Le Honor Magic7 Lite, malgré sa haute résolution, est un peu en retrait, en raison de capteurs secondaires peu convaincants.

Une bonne connectivité est également un critère important afin de bien communiquer et, le cas échéant de pouvoir échanger facilement et rapidement sur les réseaux sociaux. Le realme GT 7 propose le Wi-Fi 7, le plus rapide du marché actuellement, compatible aussi avec la 5G, mais sans prise jack ni émetteur infrarouge. Le Nothing Phone (2a) offre le Wi-Fi 6, la 5G, et lui non plus ne possède pas de port audio. Le Honor Magic7 Lite, plus modeste, propose le Wi-Fi 5, ce qui est désormais en deçà des standards modernes. Aucun des trois modèles n’intègre de prise jack ni d’émetteur infrarouge.

Pour le lecteur d’empreintes digitales, les realme GT 7 et Honor Magic7 Lite l’intègrent sous l’écran, solution pratique et discrète. Le Nothing Phone (2a) fait de même, ce qui homogénéise les usages dans ce domaine.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le terrain de la puissance, chacun des trois smartphones fait appel à un processeur distinct, reflétant des philosophies techniques différentes. Le realme GT 7 s’appuie sur un Snapdragon 8 Gen 3, un SoC haut de gamme de dernière génération signé Qualcomm. Il est épaulé par 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, sans possibilité d’extension via carte microSD. Ce smartphone vise clairement les utilisateurs les plus exigeants, notamment en matière de gaming ou de multitâche intensif. Le Nothing Phone (2a) repose, quant à lui, sur un MediaTek Dimensity 7200 Pro, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, là encore non extensibles. Cette configuration est équilibrée et offre de bonnes performances pour un usage courant. Enfin, le Honor Magic7 Lite utilise un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un processeur de milieu de gamme, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, également non extensibles.

En classant ces smartphones par ordre de puissance, le realme GT 7 arrive largement en tête grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, suivi du Nothing Phone (2a) qui s’en sort honorablement avec son Dimensity 7200 Pro. Le Honor Magic7 Lite, plus modeste, ferme la marche. Ce classement est donc sans équivoque si la puissance est un critère prioritaire pour l’utilisateur.

Du côté des écrans, chacun des modèles propose une technologie AMOLED, mais avec des différences notables. Le realme GT 7 dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec une résolution Full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 6 000 cd/m², ce qui le place clairement en tête dans cette catégorie. L’écran est plat, ce qui favorise la lisibilité et limite les reflets.

Le Nothing Phone (2a) propose un écran AMOLED de 6,7 pouces, plat également, avec une résolution Full HD+, une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 300 cd/m². C’est un bon écran pour un usage quotidien, fluide et suffisamment lumineux, mais moins performant que celui du GT 7. Le Honor Magic7 Lite est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, lui aussi plat, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 000 cd/m². Il est donc légèrement en retrait sur ce plan mais il a un argument que n’ont pas les deux autres : sa solidité qui peut faire toute la différence lors d’un voyage ou d’un festival où les conditions peuvent être difficiles.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité de la batterie est un critère crucial pour un usage en mobilité, notamment lors de festivals ou de voyages prolongés. Les trois smartphones embarquent des batteries généreuses, mais avec des performances distinctes. Le realme GT 7 possède une batterie de 5500 mAh, la plus importante du lot, ce qui lui confère potentiellement la meilleure autonomie, bien que cela dépende toujours de l’usage et des optimisations logicielles. Le Nothing Phone (2a) embarque une batterie de 5000 mAh, un standard confortable pour tenir plus d’une journée. Le Honor Magic7 Lite propose également une batterie de 5000 mAh, ce qui le rend lui aussi compétitif dans ce domaine.

Concernant la recharge, les différences sont notables et regagner rapidement quelques pourcentages sur sa batterie peut s’avérer crucial. Ainsi, le realme GT 7 supporte une recharge ultra rapide de 120 W, capable de le recharger intégralement en moins de 30 minutes. Le Honor Magic7 Lite est compatible avec une recharge rapide de 35 W, plus lente mais convenable. Le Nothing Phone (2a) est entre les deux, avec une recharge filaire de 45 W.

En matière de recharge sans fil, seul le Nothing Phone (2a) fait l’impasse. Le realme GT 7, bien qu’ultra rapide en filaire, n’intègre pas de recharge sans fil. Quant au Honor Magic7 Lite, il ne propose pas non plus cette fonction. Autrement dit, aucun des trois smartphones ne permet de se recharger sans fil, ce qui peut être un point à considérer selon les habitudes de l’utilisateur.