Smartphones puissants et abordables pour les étudiants en 2025

Pour y répondre, notre équipe a fait le tour et partage avec vous sa sélection pour une année universitaire 2025-2026 connectée et efficace.

Poco X6 Pro : la puissance à portée de main

Le Poco X6 Pro s'impose comme un excellent choix pour les étudiants qui ne veulent faire aucun compromis sur la puissance. Ce smartphone est un véritable concentré de technologie, taillé pour le multitâche et les applications exigeantes.

Son atout majeur réside dans son large écran AMOLED de 6,67 pouces. Cette dalle possède un taux de rafraîchissement ajustable entre 60 Hz et 120 Hz, ce qui assure une fluidité remarquable pour la navigation, la consultation de documents complexes ou le visionnage de tutoriels vidéo.

Il offre par ailleurs une excellente luminosité qui peut atteindre 1800 nits. De quoi assurer une excellente lisibilité, même en extérieur, idéale pour les révisions en plein air ou les déplacements sur le campus.

Sous le capot, le Poco X6 Pro est animé par le processeur Dimensity 8300 Ultra. Cette puce garantit de très bonnes performances. Que vous lanciez des applications d'édition, des logiciels de conception légère ou des jeux vidéo pour décompresser, ce processeur assure une réactivité exemplaire.

Côté autonomie, avec une batterie de 5000 mAh, combinée à la charge rapide de 67W, vous avez l’assurance d’être opérationnel toute la journée.

Samsung Galaxy A35 5G : le parfait équilibre pour un maximum de sérénité

Le Samsung Galaxy A35 5G se positionne comme le compagnon idéal des étudiants qui recherchent un smartphone fiable, polyvalent et durable. Il offre un parfait équilibre entre performances, fonctionnalités et robustesse ; le tout à un tarif accessible.

Ce smartphone Samsung est animé par le processeur Exynos 1380. Cette puce assure une fluidité exemplaire pour toutes les tâches du quotidien étudiant : navigation web, consultation d'emails, gestion de l’emploi du temps, utilisation d’applications de prise de notes ou plateformes d'apprentissage en ligne.

Son écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, idéaux pour la lecture de documents, le visionnage de cours ou les appels vidéo.

La résistance est un autre atout majeur de ce smartphone pour les étudiants. Avec sa certification IP67, il est protégé contre l'eau et la poussière. De plus, sa batterie de 5000 mAh offre une excellente autonomie, capable de tenir jusqu'à deux jours en utilisation modérée.

Honor 200 Lite : léger et polyvalent

Le Honor 200 Lite est particulièrement apprécié des jeunes utilisateurs pour son design ultrafin et léger. Mais il allie également élégance et fonctionnalités essentielles pour accompagner au mieux les parcours universitaires.

Son écran AMOLED de 6,7 pouces offre une qualité d'affichage remarquable, parfaite pour la lecture d'e-books, la consultation de documents de cours ou le visionnage de vidéos éducatives.

La finesse de l'appareil (6,78 mm), combinée à son poids plume (environ 166g), le rend particulièrement agréable à manipuler et à transporter. Il se glisse facilement dans n'importe quel sac ou poche, sans encombrement.

L'autonomie est un autre atout majeur du Honor 200 Lite. Sa batterie de 4500 mAh, associée à une bonne optimisation logicielle, assure une journée complète d'utilisation intensive, voire plus.

Ses caractéristiques le rendent idéal pour installer des applications de cours et sauvegarder des vidéos. Avec un stockage interne généreux (256 Go), les étudiants disposent de l'espace nécessaire pour stocker fichiers, présentations ou enregistrements de cours sans se soucier du manque de place.

De plus, la caméra principale de 108 MP permet de prendre des photos détaillées pour immortaliser des schémas de tableau ou des documents.

Quelques conseils pratiques pour choisir votre smartphone étudiant en 2025

Un bon smartphone étudiant est avant tout celui qui correspond à vos besoins réels, à votre budget, et à votre usage quotidien. L’apparence compte, mais les performances comptent davantage.

✅ À privilégier Un processeur puissant pour le multitâche

Un bon écran AMOLED pour la lecture

Une grande autonomie pour la journée ⚠️ À surveiller Mise à jour logicielle à long terme

Compatibilité avec vos autres appareils

Capacité de stockage suffisante

Si vous êtes un gamer assidu ou un créateur de contenu vidéo, le Poco X6 Pro est le choix le plus pertinent. Si vous privilégiez la fiabilité et la polyvalence, le Samsung Galaxy A35 5G est sans doute l’option la plus équilibrée. Pour une mobilité maximale et une utilisation centrée sur la lecture, le Honor 200 Lite est une excellente alternative.

À retenir : vérifiez toujours l’autonomie réelle du smartphone, la qualité de la recharge, le stockage disponible, et comparez les offres étudiantes proposées par les marques ou opérateurs. C’est souvent là que se font les meilleures affaires.