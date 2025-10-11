Spécial Halloween : 5 smartphones effrayants… par leur petit prix !

En matière de design, chacun de ces trois smartphones adopte une approche distincte pour l’intégration des modules photo et l’ergonomie de la face arrière. Le Galaxy A36 présente à l’arrière un agencement triple : un capteur principal, un ultra-grand angle et un module macro, disposés en ligne verticale au sein d’un bloc relativement discret. Le dos est plat avec des bords assez nets, donnant une allure rationnelle à l’ensemble. Le Honor Magic7 Lite affiche un dos composé de zones de teintes différenciées — le module photo ressort visuellement au sein de cette séparation — avec des bords légèrement arrondis, ce qui adoucit la prise en main. Enfin, le Redmi Note 14 Pro adopte un module arrière circulaire ou ovale (selon les déclinaisons), intégrant ses trois caméras de façon symétrique, et son profil est davantage incurvé sur les côtés, conférant une sensation plus « fluide » au toucher.

Concernant les coloris disponibles, le Redmi Note 14 Pro dispose d’une palette assez riche : noir obsidien, rouge « Good Luck Red », blanc miroir, bleu fantôme et violet crépusculaire. Le Magic7 Lite offre, selon les marchés, des variantes en noir, violet ou vert. Le Galaxy A36, quant à lui, est proposé en teintes sobres (par exemple lavande ou gris) selon les régions.

Par rapport à leurs dimensions, le modèle le plus « étroit » est le Redmi Note 14 Pro (74,42 mm de largeur) tandis que le Magic7 Lite est légèrement plus large (75,5 mm). En hauteur, les différences sont minimes : le Magic7 Lite mesure environ 162,8 mm contre 162,33 mm pour le Redmi, mais le Lite est plus fin (7,98 mm contre 8,24 mm). En termes de poids, le Redmi Note 14 Pro est plus lourd (190 g selon les versions) tandis que le Magic7 Lite se présente comme le plus léger (188-189 g). Enfin, en matière d’étanchéité, le Galaxy A36 est certifié IP67, le Redmi Note 14 Pro bénéficie d’une certification plus robuste (IP68), tandis que le Magic7 Lite se limite à une protection contre les éclaboussures (IPX4) sans garantie d’immersion.

Ainsi, sur le plan purement esthétique et dimensionnel, le Redmi Note 14 Pro séduit par son équilibre et son étanchéité renforcée, le A36 rassure par sa construction plus « carrée », et le Magic7 Lite mise sur une finition légère mais avec une protection aquatique réduite.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Le Samsung Galaxy A36 est équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 3 (architecture octa-core), accompagné de configurations allant de 4 à 8 Go de RAM, avec des options de stockage interne de 128 ou 256 Go. À ma connaissance, il ne propose pas d’extension par carte micro-SD. Le mobile Honor embarque un Snapdragon 6 Gen 1 selon les fiches techniques, et est généralement proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (voire davantage dans certains marchés), également sans extension micro-SD. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro repose sur un MediaTek Dimensity 7300 Ultra, avec des déclinaisons équipées de 8 ou 12 Go de RAM, et 256 ou 512 Go de stockage interne, là encore sans possibilité d’ajouter une carte micro-SD.

Le mobile Samsung est doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est plat (non incurvé) et atteint une luminosité maximale annoncée très élevée, ce qui lui confère une excellente lisibilité en plein soleil. Le Honor Magic7 Lite propose une dalle OLED de 6,8 pouces, également en 120 Hz. Le profil de l’écran est généralement plat ou légèrement incurvé sans excès, et les chiffres précis de luminosité ne sont pas toujours publiés dans les fiches. Le Redmi Note 14 Pro est équipé d’un écran AMOLED d’environ 6,67 pouces, avec une fréquence de 120 Hz, et dispose d’un écran incurvé sur les bords. Sa densité de pixels est plus élevée, ce qui améliore la netteté perçue.

Quand on compare les écrans : le A36 se distingue par sa luminosité agressive, avantageuse pour les usages en extérieur ; le smartphone Xiaomi mise sur une belle densité et un rendu visuel « premium » avec ses bords incurvés ; le Magic7 Lite offre une grande surface d’affichage, mais sans distinction marquée en termes de contraste ou luminosité

Le A36 devance par sa lisibilité, tandis que le Pro brille par son rendu visuel, et le Lite reste correct mais sans éclat supérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy A36 propose un triple module dorsal : un capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique), un capteur ultra-grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, il embarque une caméra frontale de 12 mégapixels. Il s’agit d’une configuration classique et équilibrée pour la majorité des usages photo.

Le Honor Magic7 Lite est doté d’une double caméra arrière : un capteur principal de 108 mégapixels (objectif large) et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Le capteur principal à haute résolution permet des clichés détaillés, mais l’absence de modules secondaires plus spécialisés (macro, téléobjectif) limite la polyvalence.

Le Redmi Note 14 Pro embarque un module dorsal triple : un capteur principal de 200 mégapixels (avec stabilisation optique), un ultra-grand angle de 8 mégapixels, et un module macro de 2 mégapixels. En face avant, il est doté d’une caméra de 20 mégapixels. Le très haut nombre de mégapixels sur le capteur principal lui donne un avantage certain quand les conditions de lumière sont favorables.

En comparant les capacités photo, le Redmi Note 14 Pro domine par son capteur principal de 200 mégapixels, offrant un potentiel élevé pour des clichés nets. En deuxième position vient le Magic7 Lite, grâce à son capteur de 108 mégapixels, mais qui pêche par la limitation de ses modules secondaires. Enfin, le Galaxy A36, malgré sa configuration triple pratique, arrive en troisième position du fait d’une résolution moindre du capteur principal.

Au chapitre connectivité, le Galaxy A36 supporte le Wi-Fi 6, la 5G, le Bluetooth moderne, et embarque un lecteur d’empreintes sous l’écran. Il n’intègre pas de prise audio jack. Le Magic7 Lite propose également les standards Wi-Fi récents (probablement Wi-Fi 6 ou 6e selon les marchés) et Bluetooth, son lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran. Il ne semble pas offrir de prise jack audio ni émetteur infrarouge. Le Redmi Note 14 Pro prend en charge le Wi-Fi 6 (et potentiellement 6e selon version), la 5G, le Bluetooth, et dispose aussi d’un lecteur d’empreintes sous l’écran. Il ne comporte pas de prise jack audio. Aucune de ces trois machines ne semble disposer d’un émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois modèles diffèrent notablement au niveau de la batterie. Le Honor Magic7 Lite dispose d’une batterie généreuse de 6 000 mAh (voire 6 600 mAh selon certaines versions), ce qui constitue un argument de masse en faveur de l’autonomie. Le Galaxy A36 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, tandis que le Redmi Note 14 Pro charge une batterie de 5 500 mAh.

Sur le papier, le Magic7 Lite paraît offrir la meilleure réserve d’énergie, ce qui pourrait se traduire par une autonomie supérieure, particulièrement dans des usages modérés. Toutefois, l’autonomie effective dépend aussi de l’efficacité du processeur, de l’optimisation logicielle et de l’écran.

Côté recharge, le Galaxy A36 supporte une charge rapide filaire de 45 W, et Xiaomi indique pour le Redmi Note 14 Pro une charge rapide de 45 W également. Pour le Magic7 Lite, certaines versions annoncent une recharge de 60 W selon les marchés. Aucun des trois n’intègre à ma connaissance la recharge sans fil.

Par conséquent, en matière d’autonomie brute, le Magic7 Lite a l’avantage potentiel, mais le A36 et le Pro ne sont pas en reste dans la concurrence, surtout que leurs puissances de charge sont proches. L’absence de recharge sans fil les place sur un pied d’égalité en ce domaine.