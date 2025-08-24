Spécial rentrée : les meilleurs smartphones étudiants à moins de 300 euros

D’un point de vue esthétique, les trois smartphones adoptent des lignes sobres, dans l’esprit des modèles d’entrée et milieu de gamme actuels. Le Samsung Galaxy A17 propose une coque en plastique à finition mate, avec des capteurs photo disposés à la verticale sur le coin supérieur gauche de la face arrière. Chaque objectif est isolé, sans module regroupé, ce qui évoque le style des gammes supérieures de Samsung. En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 14 opte pour un module photo rectangulaire, dans lequel deux capteurs sont intégrés côte à côte, tandis que le flash est légèrement déporté sur la droite. Enfin, le realme C67 se distingue par un bloc photo circulaire centré sur la partie haute du dos, à la manière de certains modèles realme plus haut de gamme. Ce bloc regroupe deux capteurs.

Concernant les profils, le Galaxy A17 arbore des tranches plates, tout comme le Redmi Note 14, ce qui leur confère une prise en main plus moderne. Le realme C67, lui, présente des bords légèrement arrondis qui facilitent la préhension. Les couleurs disponibles varient selon les modèles : le Samsung Galaxy A17 est proposé en Bleu foncé, Bleu clair et Argent ; le Redmi Note 14 est décliné en Bleu glacier, Noir minuit et Vert clair ; enfin, le realme C67 est disponible en Noir et en Vert vif.

Du point de vue des dimensions, le realme C67 est le plus grand, avec une diagonale d’écran de 6,72 pouces, contre 6,7 pouces pour le Galaxy A17 et 6,6 pouces pour le Redmi Note 14. En revanche, c’est le Redmi Note 14 qui est le plus compact et le plus léger avec un poids d’environ 188 grammes, contre 199 grammes pour le Galaxy A17 et 190 grammes pour le realme C67. En matière d’étanchéité, seul le Redmi Note 14 dispose d’une certification, en l’occurrence IP54, qui lui garantit une résistance limitée à la poussière et aux éclaboussures. Ni le Galaxy A17 ni le realme C67 ne sont certifiés pour l’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones adoptent des configurations techniques typiques du segment entrée de gamme. Le Samsung Galaxy A17 est équipé d’un processeur MediaTek Helio G85, couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne. Le Xiaomi Redmi Note 14, de son côté, embarque un Snapdragon 685, processeur plus récent et gravé en 6 nm, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Enfin, le realme C67 propose un Snapdragon 685 lui aussi, avec une configuration mémoire un peu plus musclée : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il est important de noter que tous ces modèles permettent d’étendre leur capacité de stockage grâce à une carte microSD. Cela représente un avantage non négligeable pour les utilisateurs souhaitant stocker davantage de fichiers multimédias sans passer par le cloud.

En termes de hiérarchie de puissance, le realme C67 prend la tête grâce à sa RAM plus importante, ce qui assure une meilleure gestion du multitâche et des applications exigeantes. Il est suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 14, qui partage le même processeur mais avec un peu moins de mémoire vive. Le Samsung Galaxy A17, avec un processeur plus ancien et seulement 4 Go de RAM, se positionne logiquement en dernière position en termes de performances pures.

Concernant les écrans, les différences sont subtiles mais notables. Le Samsung Galaxy A17 est doté d’un écran PLS LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD+ (720 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 14 mise sur une dalle IPS LCD de 6,6 pouces, en Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et propose aussi un rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, le realme C67 se distingue avec un écran IPS LCD de 6,72 pouces, en Full HD+ également, et une fréquence de 120 Hz, ce qui est plutôt rare à ce niveau de prix.

En termes de luminosité, seul le realme C67 met en avant une valeur maximale de 950 cd/m², contre environ 600 cd/m² pour le Redmi Note 14 et 500 cd/m² pour le Galaxy A17. Tous les écrans sont plats, ce qui reste cohérent avec les standards actuels dans cette gamme tarifaire. Ainsi, si l’on devait établir un classement selon la qualité de l’affichage, le realme C67 l’emporte nettement, grâce à son taux de rafraîchissement plus élevé et sa meilleure luminosité. Il est suivi du Redmi Note 14, avec une définition supérieure au Galaxy A17, qui ferme la marche avec un écran à la résolution plus faible.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois smartphones adoptent des approches assez similaires, tout en affichant des différences notables dans la résolution des capteurs. Le Samsung Galaxy A17 est équipé d’un module principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En face avant, on retrouve un capteur selfie de 8 mégapixels.

Le Redmi Note 14 propose également un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels, utile pour les prises de vue rapprochées. À l’avant, il embarque un capteur selfie de 13 mégapixels, légèrement plus défini que celui du Galaxy A17. Quant au realme C67, il se distingue avec un capteur principal de 108 mégapixels, ce qui constitue un atout non négligeable pour les prises de vue en haute définition. Il est épaulé par un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur frontal, quant à lui, atteint 8 mégapixels, comme sur le Galaxy A17.

Au vu de ces configurations, le realme C67 prend logiquement l’avantage pour la photographie, grâce à son capteur principal nettement plus défini. Il est suivi du Redmi Note 14, qui offre un bon équilibre entre photo principale et selfies. Le Galaxy A17, bien qu’efficace pour une utilisation simple, se montre plus limité pour les usages photo exigeants.

Du côté de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 4G, mais aucun ne prend en charge la 5G, ce qui reste acceptable dans cette gamme de prix. Le Galaxy A17 est compatible avec le Wi-Fi 5, tout comme le Redmi Note 14 et le realme C67. Aucun des trois modèles ne propose de Wi-Fi 6, technologie encore rare sous les 300 euros. La prise audio jack 3,5 mm est présente sur les trois smartphones, ce qui est un avantage pour les étudiants qui utilisent des écouteurs filaires. Concernant l’infrarouge, seul le Redmi Note 14 en est équipé, fonctionnalité qui peut s’avérer utile pour contrôler des appareils à distance.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton de mise en veille latéral pour les trois appareils, une position pratique et rapide d’accès.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère clé pour les étudiants qui utilisent leur smartphone intensivement tout au long de la journée. Les trois modèles étudiés embarquent des batteries de capacité équivalente : 5000 mAh pour chacun. En théorie, cela permet d’assurer une autonomie confortable de plus d’une journée complète, voire deux jours pour un usage modéré. Cependant, les composants internes influencent aussi la consommation énergétique.

Ainsi, le Samsung Galaxy A17, avec son écran HD+ et son processeur moins énergivore, pourrait offrir la meilleure endurance sur la durée, en particulier en usage modéré. Le Redmi Note 14 et le realme C67, avec leurs écrans en Full HD+ et leur fréquence de rafraîchissement plus élevée, consomment un peu plus, bien que leur autonomie reste solide.

En matière de recharge, les différences sont plus marquées. Le Samsung Galaxy A17 se limite à une recharge 25 W, tandis que le Redmi Note 14 propose une charge rapide 33 W, plus efficace au quotidien. Le realme C67 va plus loin avec une charge rapide 67 W, permettant une recharge complète en moins d’une heure. Cela constitue un avantage évident pour les utilisateurs pressés.

Concernant la recharge sans fil, aucun de ces modèles ne la prend en charge, ce qui est conforme aux standards de cette gamme tarifaire. La recharge s’effectue via USB-C pour les trois smartphones.