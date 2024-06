Top 3 des smartphones asiatiques à moins de 400 € entre le Samsung Galaxy A55, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et le Honor Magic 6 Lite

Commençons par le design de ces trois smartphones. Le Samsung Galaxy A55 5G arbore un dos en verre avec un style épuré, où les capteurs photo semblent simplement posés sur la coque sans artifice. Ce modèle présente un léger effet bombé au niveau des boutons de mise en veille et de gestion du volume. Disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), son cadre est en métal et il est certifié IP67 pour l'étanchéité. Le Honor Magic6 Lite 5G, quant à lui, affiche des capteurs photo intégrés dans un large cercle avec des bords inspirés de l'horlogerie et une finition "clous de Paris". Ce design est unique et disponible en noir, vert et orange avec une finition similicuir pour la version vendue sur le site de la marque. Sa certification d'étanchéité est IP53. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G dispose de capteurs photo dans le coin supérieur gauche qui dépassent légèrement du reste de la coque. La partie supérieure est lisse, et les bords du dos sont légèrement arrondis. Ce modèle est proposé en noir, violet et blanc, et bénéficie de la certification IP68.

En termes de dimensions et de poids, le Honor Magic6 Lite 5G est le plus grand et le plus léger, tandis que le Samsung Galaxy A55 5G est le plus lourd. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se situe entre les deux en termes de hauteur et constitue un choix intermédiaire en termes de poids.

Pour ce qui est de la batterie, le Honor Magic6 Lite 5G dispose de la plus grande capacité avec 5300 mAh, suivi par le Samsung Galaxy A55 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, tous deux équipés d'une batterie de 5000 mAh. En matière de vitesse de chargement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G prend l'avantage avec une charge rapide de 120 watts. Le Honor Magic6 Lite 5G supporte une charge de 35 watts, tandis que le Samsung Galaxy A55 5G se contente de 25 watts. Aucun de ces modèles ne propose la charge sans fil ni la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les processeurs des smartphones sont également un point de comparaison important. Le Samsung Galaxy A55 5G est équipé d'un Exynos 1480, associé à 8 Go de RAM et une capacité de stockage extensible jusqu'à 256 Go via une carte micro SD. Le Honor Magic6 Lite 5G utilise un Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue avec un MediaTek Dimensity 7200-Ultra, disponible en versions 8 Go ou 12 Go de RAM, et des capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go, également non extensibles.

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se place en tête grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Vient ensuite le Honor Magic6 Lite 5G avec le Snapdragon 6 Gen 1, suivi du Samsung Galaxy A55 5G avec son Exynos 1480.

Pour ce qui est des écrans, les trois smartphones offrent des écrans AMOLED. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d'une dalle de 6,6 pouces avec une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor Magic6 Lite 5G possède un écran de 6,78 pouces, une luminosité maximale de 1200 cd/m² et la même fréquence de rafraîchissement. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G offre un écran de 6,67 pouces, la luminosité la plus élevée à 1800 cd/m², et également une fréquence de 120 Hz. En termes de qualité d'affichage, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue par sa luminosité supérieure et sa compatibilité avec Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En ce qui concerne la photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est le mieux doté avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, complété par un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Honor Magic6 Lite 5G suit avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, accompagné d'un capteur à selfie de 32 mégapixels.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, mais seul le Honor Magic6 Lite 5G conserve une prise jack. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est le seul à disposer d'un émetteur infrarouge. Les lecteurs d'empreintes digitales sont intégrés sous l'écran pour les trois smartphones, mais seule la certification d'étanchéité du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est IP68, contre IP67 pour le Samsung Galaxy A55 5G et IP53 pour le Honor Magic6 Lite 5G, ce dernier pouvant seulement résister à des éclaboussures mais sans plus.