Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour arriver à Noël sans avoir recharger (ou presque)

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone avec une autonomie capable de durer très longtemps. Nous avons sélectionné pour vous les modèles Honor Magic7 Lite, Sony Xperia 10 IV, Honor Magic6 Pro, ainsi que, en bonus pour les amateurs d’Apple, l’iPhone 13 Pro Max. Mais parmi ces quatre appareils, lequel est réellement le plus apte à tenir la distance ? Nous avons comparé leurs caractéristiques liées à l’autonomie, mais aussi les compromis qu’ils imposent, afin que vous puissiez y voir plus clair.

Sylvain Pichot - publié le 12/10/2025 à 12h15
Honor Magic6 Pro

Le Magic7Lite adopte un design aux profils plutôt plats, sa face arrière est lisse et ses capteurs photo sont intégrés dans un module discret. Le smartphone est annoncé avec une carcasse robuste mais ne met pas en avant une certification IP officielle contre leau dans les fiches publiques. Le Magic6Pro, quant à lui, offre un design premium avec des bords légèrement incurvés ; son module photo à larrière est plus imposant pour loger des capteurs puissants. Il est certifié IP68, ce qui lui confère une bonne résistance à l’eau et à la poussière. 

L’iPhone13ProMax a un style caractéristique avec faces plates et tranches carrées ; son module photo arrière est logé dans un cadre carré. Il dispose également dune certification IP68 pour la résistance à leau. Enfin, le Xperia10IV présente un format compact avec un profil fin, ses capteurs photo sont disposés verticalement dans une bande discrète, et il est certifié IP65/68, ce qui lui assure une bonne protection contre leau et la poussière.

En termes de dimensions, le plus petit en surface est le Xperia10IV, avec une largeur réduite et un format global compact. Le plus grand est liPhone13ProMax, en hauteur et largeur, suivi de près par le Magic6Pro dans ses finitions premium. Concernant le poids, liPhone13ProMax est le plus lourd du groupe, tandis que le Xperia10IV est le plus léger, ce qui facilite sa prise en main sur de longues périodes.

Ainsi, du point de vue du design et de la résistance, le Magic6Pro et liPhone13ProMax offrent une certification IP68, le Xperia 10IV se montre robuste avec IP65/68, tandis que le Magic7 Lite ne met pas clairement en avant une étanchéité certifiée. En revanche, le Magic7 Lite compense par une batterie très généreuse, ce qui lavantage sur le plan de lendurance pure.

Honor Magic 7 Lite
 

Lequel est le plus performant et quelle qualité d’écran ?

En matière de performance, le Magic6Pro embarque un processeur très haut de gamme (Snapdragon8 Gen3) avec des configurations mémoire généreuses (par exemple 12Go de RAM et des capacités de stockage jusqu’à 1To), sans possibilité dextension microSD. Le Xperia10IV utilise un Snapdragon695 5G, couplé à 6Go de RAM et un stockage interne de 128Go, et il propose une extension via microSD. Le Magic7Lite, quant à lui, embarque un Snapdragon6 Gen1 avec 8Go de RAM et jusqu’à 512Go de stockage interne, sans extension microSD. Enfin, l’iPhone13ProMax est basé sur la puce A15 Bionic dApple, avec 6Go de RAM et des options de stockage interne (128, 256, 512Go, ou même 1To selon la version), sans extension possible.

Le Magic7Lite propose une dalle OLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Cet écran est fluide, mais exigeant en énergie lorsque beaucoup utilisé à haute fréquence. Le Magic6Pro embarque un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, lui aussi à 120Hz, avec des optimisations pour faire varier le taux selon les besoins. LiPhone13ProMax dispose dune dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec technologie ProMotion, capable dadapter la fréquence de 10 à 120Hz pour équilibrer fluidité et consommation. Enfin, le Xperia10IV dispose dun écran OLED plus modeste de 6,0 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement classique de 60Hz, moins énergivore dans les usages standards.

Apple iPhone 13 Pro Max
 

En comparant les écrans selon leur impact sur l’autonomie et leur qualité d’expérience, l’iPhone13ProMax offre lun des meilleurs compromis grâce à son taux variable, ce qui lui permet doffrir fluidité tout en limitant la consommation lorsquil est statique. 

Viennent ensuite les smartphones Honor, Magic7Lite et le Magic6Pro, qui offrent une excellente fluidité à 120Hz, mais devront gérer une palette plus large d’énergie à fournir. Le Xperia10IV, avec son 60Hz, est plus conservateur mais plus économe en énergie dans les usages modérés. Cela signifie que les écrans des iPhone et Honor premium peuvent pousser l’autonomie plus loin si bien optimisés, tandis que le Xperia est un choix sûr dans la simplicité d’usage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ? 

Du côté photo, le Magic6Pro intègre des capteurs très sophistiqués : un capteur principal de 50mégapixels, un téléobjectif périscopique de 180mégapixels, et un ultra grand-angle de 50mégapixels, avec des traitements performants. Le Magic7Lite propose quant à lui un capteur principal élevé (108mégapixels dans certains modèles) et des capteurs secondaires (ultra grand-angle, macro) pour couvrir les usages courants. LiPhone13ProMax embarque trois capteurs de 12mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif), ainsi quun capteur selfie de 12mégapixels, tous optimisés via le pipeline logiciel dApple. 

Honor Magic6 Pro
 

Le Xperia10IV dispose dun triple module composé de 12mégapixels (capteur principal), 8mégapixels (téléobjectif), 8mégapixels (ultra grand-angle), avec un capteur frontal de 8mégapixels. En termes de potentiel photo, le Magic6Pro est le plus ambitieux, suivi de liPhone, puis du Magic7Lite, et enfin du Xperia. Cependant, une plus grande puissance photo saccompagne dune consommation accrue en usage intensif.

Côté connectivité, le Magic6 Pro supporte les normes récentes (WiFi moderne, Bluetooth, NFC) et intègre un port USBC, mais il noffre pas de port audio jack. Le lecteur dempreintes est sous l’écran. Le Magic7Lite est aussi compatible 5G, Wi-Fi moderne, Bluetooth, et ne semble pas proposer de jack audio ; son lecteur dempreintes est intégré dans le bouton latéral. Le Xperia10IV offre une connectivité complète (5G, Wi-Fi, Bluetooth), et il conserve un port audio jack 3,5mm, ce qui peut être un avantage pour limiter l’usage de la radio sans fil. Son lecteur d’empreintes est positionné sur le côté (bouton de mise en veille). L’iPhone13ProMax offre 5G, Wi-Fi moderne, Bluetooth, mais aucun port jack ; lauthentification est assurée via Face ID, et il ne dispose pas de lecteur dempreintes.

Sony Xperia 10 IV
 

Du côté de l’autonomie et de la recharge, comment ça se passe ? 

Le Magic7Lite est doté dune batterie de 6600mAh, ce qui lui confère une endurance très remarquable. Lors des tests, il se classe parmi les plus endurants, capable de durer plusieurs jours avec un usage modéré. Il supporte une charge filaire rapide à 66W selon les annonces, ce qui permet de recharger rapidement si loccasion se présente. 

Le Xperia10IV, avec une batterie de 5000mAh, affiche une autonomie notable : dans un usage modéré, il peut dépasser les trois jours selon les tests, mais sa vitesse de recharge est limitée (environ 21–30W selon les versions), ce qui rend les recharges complètes lentes. Le Magic6Pro embarque une batterie de 5600mAh ; il profite également dune recharge filaire à 80W, ainsi que dune recharge sans fil à 66W, ce qui permet de recharger très rapidement quand on en a loccasion. 

Enfin, liPhone13ProMax dispose dune batterie de 4352mAh ; bien quelle soit plus modeste en capacité, loptimisation logicielle (et la gestion adaptative de la fréquence d’écran) lui permet d’atteindre une autonomie de près de 2 jours et 20 heures en conditions de test. Toutefois, sa recharge filaire est limitée à 20W et la recharge sans fil à 15W, ce qui le rend plus lent à recharger que les modèles Android à charge rapide.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10
Guide d'achat

Black Friday 2025 ? : Pas besoin de l'attendre, voici les smartphones à surveiller dès maintenant

11/10/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Guide d'achat

Spécial Halloween : 5 smartphones effrayants… par leur petit prix !

11/10/2025
realme 14T
Test

Test du realme 14T : polyvalence, endurance et design étudié

10/10/2025
Oppo Reno14 5G
Test

Test du Oppo Reno14 5G : une autonomie record, des qualités photo et sans sacrifier le style

08/10/2025