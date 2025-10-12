Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour arriver à Noël sans avoir recharger (ou presque)

Le Magic7 Lite adopte un design aux profils plutôt plats, sa face arrière est lisse et ses capteurs photo sont intégrés dans un module discret. Le smartphone est annoncé avec une carcasse robuste mais ne met pas en avant une certification IP officielle contre l’eau dans les fiches publiques. Le Magic6 Pro, quant à lui, offre un design premium avec des bords légèrement incurvés ; son module photo à l’arrière est plus imposant pour loger des capteurs puissants. Il est certifié IP68, ce qui lui confère une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

L’iPhone 13 Pro Max a un style caractéristique avec faces plates et tranches carrées ; son module photo arrière est logé dans un cadre carré. Il dispose également d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau. Enfin, le Xperia 10 IV présente un format compact avec un profil fin, ses capteurs photo sont disposés verticalement dans une bande discrète, et il est certifié IP65/68, ce qui lui assure une bonne protection contre l’eau et la poussière.

En termes de dimensions, le plus petit en surface est le Xperia 10 IV, avec une largeur réduite et un format global compact. Le plus grand est l’iPhone 13 Pro Max, en hauteur et largeur, suivi de près par le Magic6 Pro dans ses finitions premium. Concernant le poids, l’iPhone 13 Pro Max est le plus lourd du groupe, tandis que le Xperia 10 IV est le plus léger, ce qui facilite sa prise en main sur de longues périodes.

Ainsi, du point de vue du design et de la résistance, le Magic6 Pro et l’iPhone 13 Pro Max offrent une certification IP68, le Xperia 10 IV se montre robuste avec IP65/68, tandis que le Magic7 Lite ne met pas clairement en avant une étanchéité certifiée. En revanche, le Magic7 Lite compense par une batterie très généreuse, ce qui l’avantage sur le plan de l’endurance pure.

Lequel est le plus performant et quelle qualité d’écran ?

En matière de performance, le Magic6 Pro embarque un processeur très haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 3) avec des configurations mémoire généreuses (par exemple 12 Go de RAM et des capacités de stockage jusqu’à 1 To), sans possibilité d’extension microSD. Le Xperia 10 IV utilise un Snapdragon 695 5G, couplé à 6 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go, et il propose une extension via microSD. Le Magic7 Lite, quant à lui, embarque un Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, sans extension microSD. Enfin, l’iPhone 13 Pro Max est basé sur la puce A15 Bionic d’Apple, avec 6 Go de RAM et des options de stockage interne (128, 256, 512 Go, ou même 1 To selon la version), sans extension possible.

Le Magic7 Lite propose une dalle OLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est fluide, mais exigeant en énergie lorsque beaucoup utilisé à haute fréquence. Le Magic6 Pro embarque un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, lui aussi à 120 Hz, avec des optimisations pour faire varier le taux selon les besoins. L’iPhone 13 Pro Max dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec technologie ProMotion, capable d’adapter la fréquence de 10 à 120 Hz pour équilibrer fluidité et consommation. Enfin, le Xperia 10 IV dispose d’un écran OLED plus modeste de 6,0 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz, moins énergivore dans les usages standards.

En comparant les écrans selon leur impact sur l’autonomie et leur qualité d’expérience, l’iPhone 13 Pro Max offre l’un des meilleurs compromis grâce à son taux variable, ce qui lui permet d’offrir fluidité tout en limitant la consommation lorsqu’il est statique.

Viennent ensuite les smartphones Honor, Magic7 Lite et le Magic6 Pro, qui offrent une excellente fluidité à 120 Hz, mais devront gérer une palette plus large d’énergie à fournir. Le Xperia 10 IV, avec son 60 Hz, est plus conservateur mais plus économe en énergie dans les usages modérés. Cela signifie que les écrans des iPhone et Honor premium peuvent pousser l’autonomie plus loin si bien optimisés, tandis que le Xperia est un choix sûr dans la simplicité d’usage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté photo, le Magic6 Pro intègre des capteurs très sophistiqués : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec des traitements performants. Le Magic7 Lite propose quant à lui un capteur principal élevé (108 mégapixels dans certains modèles) et des capteurs secondaires (ultra grand-angle, macro) pour couvrir les usages courants. L’iPhone 13 Pro Max embarque trois capteurs de 12 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif), ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels, tous optimisés via le pipeline logiciel d’Apple.

Le Xperia 10 IV dispose d’un triple module composé de 12 mégapixels (capteur principal), 8 mégapixels (téléobjectif), 8 mégapixels (ultra grand-angle), avec un capteur frontal de 8 mégapixels. En termes de potentiel photo, le Magic6 Pro est le plus ambitieux, suivi de l’iPhone, puis du Magic7 Lite, et enfin du Xperia. Cependant, une plus grande puissance photo s’accompagne d’une consommation accrue en usage intensif.

Côté connectivité, le Magic6 Pro supporte les normes récentes (Wi‑Fi moderne, Bluetooth, NFC) et intègre un port USB‑C, mais il n’offre pas de port audio jack. Le lecteur d’empreintes est sous l’écran. Le Magic7 Lite est aussi compatible 5G, Wi-Fi moderne, Bluetooth, et ne semble pas proposer de jack audio ; son lecteur d’empreintes est intégré dans le bouton latéral. Le Xperia 10 IV offre une connectivité complète (5G, Wi-Fi, Bluetooth), et il conserve un port audio jack 3,5 mm, ce qui peut être un avantage pour limiter l’usage de la radio sans fil. Son lecteur d’empreintes est positionné sur le côté (bouton de mise en veille). L’iPhone 13 Pro Max offre 5G, Wi-Fi moderne, Bluetooth, mais aucun port jack ; l’authentification est assurée via Face ID, et il ne dispose pas de lecteur d’empreintes.

Du côté de l’autonomie et de la recharge, comment ça se passe ?

Le Magic7 Lite est doté d’une batterie de 6 600 mAh, ce qui lui confère une endurance très remarquable. Lors des tests, il se classe parmi les plus endurants, capable de durer plusieurs jours avec un usage modéré. Il supporte une charge filaire rapide à 66 W selon les annonces, ce qui permet de recharger rapidement si l’occasion se présente.

Le Xperia 10 IV, avec une batterie de 5 000 mAh, affiche une autonomie notable : dans un usage modéré, il peut dépasser les trois jours selon les tests, mais sa vitesse de recharge est limitée (environ 21–30 W selon les versions), ce qui rend les recharges complètes lentes. Le Magic6 Pro embarque une batterie de 5 600 mAh ; il profite également d’une recharge filaire à 80 W, ainsi que d’une recharge sans fil à 66 W, ce qui permet de recharger très rapidement quand on en a l’occasion.

Enfin, l’iPhone 13 Pro Max dispose d’une batterie de 4 352 mAh ; bien qu’elle soit plus modeste en capacité, l’optimisation logicielle (et la gestion adaptative de la fréquence d’écran) lui permet d’atteindre une autonomie de près de 2 jours et 20 heures en conditions de test. Toutefois, sa recharge filaire est limitée à 20 W et la recharge sans fil à 15 W, ce qui le rend plus lent à recharger que les modèles Android à charge rapide.