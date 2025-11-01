Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour gamers et power users

Le Asus ROG Phone 9 Pro, conçu pour le gaming intensif, est équipé d’une imposante batterie de 5800 mAh. Selon plusieurs bancs d’essai, il affiche une endurance d’environ 24 heures d’utilisation mixte et supporte une recharge rapide de 65 W, permettant un plein en moins d’une heure. Asus y a intégré un mode « bypass charging » qui alimente directement le téléphone lorsque l’on joue, évitant ainsi la surchauffe et la dégradation prématurée de la batterie. Sa recharge sans fil atteint 15 W, un atout rare dans le segment des smartphones gaming.

Xiaomi 15 Ultra, l'autonomie solide

De son côté, le Xiaomi 15 Ultra mise sur une batterie de 5410 mAh dont la technologie silicium-carbone garantit une bonne densité énergétique. Son autonomie est jugée solide, atteignant presque 20 heures d’usage mixte, voire plus de 24 heures selon les réglages. Sa recharge rapide à 90 W et sa charge sans fil de 80 W permettent au smartphone de regagner toute son énergie en une quarantaine de minutes. Ce modèle se démarque donc par un équilibre convaincant entre puissance, vitesse de charge et endurance.

Honor Magic7 Lite, le plus endurant

Mais c’est le Honor Magic7 Lite qui domine le classement. Avec sa batterie de 6600 mAh, il affiche des résultats tout simplement spectaculaires. Les tests estiment son autonomie totale à environ 37 heures et demie en usage mixte, et jusqu’à trois jours selon les conditions. Le modèle profite aussi de la technologie Honor SuperCharge 66 W, qui permet une recharge complète en environ 45 minutes. Cet appareil s’impose ainsi comme une référence absolue pour ceux qui privilégient la longévité à chaque cycle de charge.

En conclusion, pour les utilisateurs les plus intensifs, le podium de l’autonomie en 2025 est clair : le Honor Magic7 Lite occupe la première marche grâce à sa batterie gigantesque et sa tenue record. Vient ensuite le ROG Phone 9 Pro, pensé pour les sessions de jeu prolongées grâce à ses optimisations énergétiques. Enfin, le Xiaomi 15 Ultra ferme ce classement avec un excellent compromis entre puissance, charge express et endurance solide.