Top 3 des Smartphones haut de gamme qui mériteraient plus de visibilité !

Chacun des smartphones sélectionnés affiche un design unique et des caractéristiques esthétiques distinctes. Le Honor Magic6 Pro se distingue par ses capteurs photo intégrés dans un large cercle centré à l’arrière, entouré de bordures dorées pour la finition en similicuir verte, rappelant les codes de l’horlogerie. Ce modèle est disponible en noir avec un dos en verre ou en vert avec une texture similicuir, les deux avec des profils incurvés.

Le OnePlus 12, quant à lui, présente un châssis en aluminium avec un dos en verre. Ses capteurs photo sont disposés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone. Disponible en vert ou noir, ce smartphone possède également des profils incurvés, ce qui lui confère une élégance et une prise en main agréable. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra propose un design distinct avec ses capteurs intégrés dans un très large cercle aux bords raffinés. Il est disponible en noir ou blanc, avec un dos texturé, offrant une prise en main solide. Contrairement aux deux autres modèles, les bords de l’écran du Xiaomi 14 Ultra sont incurvés sur les quatre côtés, ajoutant une touche futuriste à son design.

En termes de dimensions, le Honor Magic6 Pro est le plus lourd des trois. Le OnePlus 12 est le plus grand faisant le même poids que le Xiaomi 14 Ultra mais s’avère légèrement plus compact.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Honor Magic6 Pro dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5600 mAh, suivi du OnePlus 12 avec 5400 mAh, et enfin du Xiaomi 14 Ultra avec 5300 mAh. En termes de vitesse de charge, le OnePlus 12 supporte une puissance de 100 watts, permettant une recharge rapide, tandis que le Xiaomi 14 Ultra et le Honor Magic6 Pro supportent respectivement 90 watts et 80 watts. En ce qui concerne la charge sans fil, le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec une puissance de 80 watts, suivi du Honor Magic6 Pro avec 60 watts, et du OnePlus 12 avec 50 watts. De plus, tous ces modèles offrent la possibilité de la charge inversée, facilitant ainsi le partage de batterie avec d’autres appareils.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, chacun de ces smartphones est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le Honor Magic6 Pro et le OnePlus 12 offrent tous deux 12 Go de mémoire vive, tandis que le Xiaomi 14 Ultra propose 16 Go de RAM, en faisant le modèle le plus puissant. En termes de stockage, le Honor Magic6 Pro et le Xiaomi 14 Ultra disposent chacun de 512 Go, tandis que le OnePlus 12 offre des variantes de 128 Go et 256 Go. Aucun de ces modèles ne permet l’extension de stockage via carte micro SD.

Pour l’écran, les trois modèles utilisent des dalles AMOLED, mais avec des tailles et des caractéristiques différentes. Le Honor Magic6 Pro propose une diagonale de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 cd/m². Le OnePlus 12, avec une taille d’écran de 6,82 pouces, offre également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 cd/m². Le Xiaomi 14 Ultra, avec son écran de 6,73 pouces incurvé sur les quatre côtés, se distingue par sa luminosité maximale de 3000 cd/m², la plus élevée parmi les trois, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Honor Magic6 Pro se distingue avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 180 mégapixels, offrant une excellente polyvalence. Son capteur à selfie est également de 50 mégapixels. Le OnePlus 12 propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Son capteur à selfie est de 32 mégapixels. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra dispose de quatre capteurs de 50 mégapixels chacun, optimisés par Leica, pour des performances photographiques exceptionnelles, y compris pour les selfies avec un capteur de 32 mégapixels. Le Honor propose des photos plus détaillées et finalement plus belles que les deux autres mobiles.

Pour la connectivité, tous ces smartphones sont compatibles 5G et disposent de la technologie NFC. Le Honor Magic6 Pro et le OnePlus 12 supportent le Wi-Fi 7, tandis que le Xiaomi 14 Ultra est équipé du Wi-Fi 6E avec une possibilité de mise à jour vers la version 7. Aucun des modèles ne possède de prise jack, mais tous sont dotés d’un émetteur infrarouge et de haut-parleurs stéréo. En termes d’étanchéité, le Honor Magic6 Pro et le Xiaomi 14 Ultra bénéficient de la certification IP68, tandis que le OnePlus 12 est certifié IP65. Les lecteurs d’empreintes digitales sont situés sous l’écran pour tous les modèles, offrant une sécurité pratique et efficace.