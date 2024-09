Top 3 des smartphones pour les selfies : Google Pixel 9 Pro XL, Honor Magic 6 Pro et iPhone 15 Pro Max

Le design de chaque smartphone diffère non seulement par l’agencement des capteurs photo mais aussi par les matériaux et les finitions. Le Google Pixel 9 Pro XL présente une bande horizontale qui s’étend presque sur toute la largeur de l’arrière de l’appareil, intégrant trois capteurs photo ainsi qu’un capteur de température, un choix qui lui confère un aspect unique et facilement reconnaissable. Son cadre en verre est disponible en quatre coloris : porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Le profil de ce modèle est plutôt plat, offrant une prise en main stable. L’iPhone 15 Pro Max, quant à lui, opte pour une disposition plus classique avec un carré regroupant quatre capteurs photo situés en haut à gauche de l’arrière de l’appareil, une continuité par rapport aux versions précédentes de l’iPhone. Le cadre en titane confère à ce modèle une légèreté et une robustesse appréciables. Les coloris disponibles sont le noir, le bleu, le blanc et une teinte naturelle. Le profil est légèrement arrondi, ce qui assure une ergonomie soignée.

Le Honor Magic 6 Pro se distingue par un design centré sur l’élégance et le luxe, avec un grand cercle au dos intégrant trois capteurs photo. Le cercle est agrémenté de bordures dorées sur la version similicuir verte, apportant une touche de sophistication inspirée des montres de luxe. Ce modèle est proposé en noir en verre ou vert avec une texture similicuir (Epi Green). L’arrière incurvé sur les quatre côtés contribue à une prise en main confortable et esthétique.

En termes de dimensions, le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic 6 Pro sont presque similaires. Le Pixel 9 Pro XL mesure 162,8 mm en hauteur, 76,6 mm en largeur et 8,5 mm en épaisseur, pour un poids de 221 grammes. De son côté, le Honor Magic 6 Pro a une hauteur de 162,5 mm, une largeur de 75,8 mm, et une épaisseur de 8,9 mm, le rendant légèrement plus épais. Il est aussi le plus lourd des trois avec 229 grammes.

L’iPhone 15 Pro Max est légèrement plus compact avec une hauteur de 159,9 mm, une largeur de 76,7 mm, et une épaisseur de 8,25 mm, partageant le même poids que le Pixel à 221 grammes. Parmi ces trois modèles, l’iPhone 15 Pro Max est donc le plus petit, tandis que le Honor Magic 6 Pro est le plus lourd. Pour ceux qui cherchent un smartphone plus léger, le choix entre le Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 15 Pro Max est à privilégier.

Pour ce qui est des capacités de batterie, le Honor Magic 6 Pro se démarque avec une batterie de 5600 mAh, offrant potentiellement la plus grande autonomie des trois modèles. Il prend en charge une charge rapide de 80 watts et une charge sans fil jusqu’à 60 watts, en plus d’une charge inversée. Le Smartphone Google propose une batterie de 5060 mAh, avec une charge rapide de 37 watts et une charge sans fil de 23 watts, ainsi qu’une charge inversée, ce qui en fait une option polyvalente. L’iPhone 15 Pro Max dispose d’une batterie plus petite de 4422 mAh, avec une charge rapide de 27 watts et la possibilité de charge sans fil, bien que la vitesse de cette dernière ne soit pas précisée. Il prend également en charge la charge inversée. En termes de rapidité de chargement, le Honor Magic 6 Pro est clairement en tête, suivi par le Google Pixel 9 Pro XL, puis l’iPhone 15 Pro Max.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos

Les performances des smartphones sont déterminées par leurs processeurs respectifs. Le Google Pixel 9 Pro XL est équipé du Tensor G4, associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Honor Magic 6 Pro utilise le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go, également non extensible. L’iPhone 15 Pro Max fonctionne avec l’Apple A17 Pro, offrant 8 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension possible.

En termes de puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 3 du Honor Magic 6 Pro est considéré comme le plus performant, suivi de près par l’Apple A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max, puis le Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL.

En matière de photographie, le Pixel 9 Pro XL vient d’être élu meilleur photophone au monde par le laboratoire indépendant DxOMark. Il passe juste devant le Honor Magic 6 Pro qui surpassait jusqu’ici ses concurrents avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un impressionnant téléobjectif de 180 mégapixels. Son capteur selfie de 50 mégapixels promet des selfies de haute qualité. Le Google Pixel 9 Pro XL profite d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels. Le capteur selfie de 42 mégapixels se classe juste derrière celui du Honor. L’iPhone 15 Pro Max, avec son capteur principal de 48 mégapixels et son selfie de 12 mégapixels, est plus orienté vers la polyvalence que la puissance brute.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Concernant l’affichage, tous les modèles sont équipés d’écrans AMOLED. Le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic 6 Pro offrent tous deux une diagonale de 6,8 pouces, avec des pics de luminosité allant jusqu’à 3000 cd/m² pour le Pixel et 5000 cd/m² pour le Honor (sous certaines conditions), ce qui en fait le plus lumineux. L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un écran de 6,7 pouces avec un pic de luminosité de 2000 cd/m². Tous trois ont une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Cependant, le Honor Magic 6 Pro, avec son écran incurvé sur les quatre côtés et sa luminosité impressionnante, se distingue comme le meilleur choix pour les amateurs de qualité d’affichage.

En termes de connectivité, tous trois prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 7 pour le Honor et le Pixel, tandis que l’iPhone se limite au Wi-Fi 6E. Aucun ne propose de prise jack, mais le Honor est le seul à disposer d’un émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont sous l’écran pour le Honor et le Pixel, tandis que l’iPhone ne dispose pas de cette fonctionnalité. Tous trois sont certifiés IP68 assurant une parfaite résistance à l’eau et à la poussière.