Top 3 des smartphones pour vloggers et créateurs de contenu en 2025

Le Pixel 10 Pro XL de Google est sans conteste le smartphone Android le plus avancé pour la vidéo assistée par IA. Son système photo repose sur trois capteurs dorsaux : un grand-angle de 50 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels (zoom optique 5x). Il enregistre en 8K à 30 i/s ou en 4K jusqu’à 60 i/s, avec une stabilisation multidirectionnelle et un mode « Video Boost » exploitant le traitement cloud de Google pour un rendu HDR+ digne des caméras professionnelles.

Son capteur frontal de 42 mégapixels offre une clarté exemplaire, et l’IA ajuste automatiquement l’exposition, le cadrage et la balance des couleurs en temps réel, ce qui en fait un compagnon idéal pour tourner sans réglages complexes.

De plus, la puce Tensor G5 et Android 16 optimisent le flux de travail : les vidéos peuvent être montées, sous-titrées et exportées directement sur le téléphone grâce à Gemini.

iPhone 17 Pro : la r é f é rence vid é o professionnelle

Apple conserve son trône pour la vidéo grâce à l’iPhone 17 Pro et son impressionnant arsenal de technologies : mode ProRes RAW 4K à 60 i/s, Dolby Vision, Apple Log 2, et prise en charge du format ACES (Academy Color Encoding System). Son capteur principal Fusion 48 mégapixels (f/1,7) est épaulé par des téléobjectifs de 100 mm (4x) et 200 mm (8x), permettant une variété de plans rarissime sur smartphone. Le mode Action, la vidéo spatiale en 3D et les outils d’enregistrement externe via USB‑C transforment l’iPhone en véritable caméra de tournage. L’audio est à la hauteur : enregistrement stéréo spatial, réduction du vent et mix automatique. Son capteur avant de 18 mégapixels Center Stage offre un cadrage dynamique idéal pour les vloggers. Couplé à la puce A19 Pro, il assure un encodage ultra-rapide et une autonomie vidéo record, avec jusqu’à 33 heures en lecture vidéo.

Honor Magic7 Pro : la pr é cision et la personnalisation

Enfin, le Honor Magic7 Pro combine puissance brute et flexibilité artistique. Il s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et 12 Go de RAM, garantissant un traitement fluide des séquences 4K. Son triple module dorsal regroupe un capteur principal de 50 mégapixels à double ouverture (f/1.4 – f/2.0), un ultra grand-angle de 50 MP, et un téléobjectif 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x et un hybride jusqu’à 6x sans perte. Il filme en 4K à 60 i/s avec stabilisation optique et numérique, et son capteur frontal de 50 mégapixels f/2.0 produit des images précises avec mode Harcourt IA Portrait pour sublimer les visages. Le système ajoute des fonctions pratiques pour les créateurs : cadrage automatique, correction dynamique des ombres et colorimétrie. Son autonomie de 5270 mAh et sa charge rapide 100 W permettent de filmer toute la journée.

Verdict : le podium des créateurs 2025

Pour les vloggers et créateurs en quête du meilleur outil vidéo, l’iPhone 17 Pro reste la référence absolue grâce à ses outils de production professionnels et sa colorimétrie parfaite. Le Google Pixel 10 Pro XL, avec son IA et ses modes HDR assistés, séduit les créateurs nomades qui veulent filmer, monter et publier sur un seul appareil. Enfin, le Honor Magic7 Pro offre la meilleure alternative haut de gamme Android : complet, endurant et doté d’outils photographiques puissants pour un prix plus abordable.