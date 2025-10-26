Top 3 des smartphones pour vloggers et créateurs de contenu en 2025

En 2025, trois smartphones se démarquent comme véritables outils de création pour vloggers et créateurs de contenu : le Google Pixel 10 Pro XL, l’iPhone 17 Pro, et le Honor Magic7 Pro. Chacun excelle dans un domaine particulier — l’intelligence artificielle pour Google, la précision vidéo pour Apple, et la polyvalence pour Honor. Mais lequel est vraiment le meilleur pour vous ? On fait le point sur leurs caractéristiques techniques en matière de photo et de vidéo.

Sylvain Pichot - publié le 26/10/2025 à 12h15
Honor Magic7 Pro

Le Pixel10ProXL de Google est sans conteste le smartphone Android le plus avancé pour la vidéo assistée par IA. Son système photo repose sur trois capteurs dorsaux: un grand-angle de50mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de48mégapixels, et un téléobjectif périscopique de48mégapixels (zoom optique5x). Il enregistre en 8Kà30i/s ou en 4Kjusqu’à60i/s, avec une stabilisation multidirectionnelle et un mode «VideoBoost» exploitant le traitement cloud de Google pour un rendu HDR+ digne des caméras professionnelles. 
Son capteur frontalde42mégapixels offre une clarté exemplaire, et lIA ajuste automatiquement lexposition, le cadrage et la balance des couleurs en temps réel, ce qui en fait un compagnon idéal pour tourner sans réglages complexes. 
De plus, la puce TensorG5 et Android16optimisent le flux de travail: les vidéos peuvent être montées, sous-titrées et exportées directement sur le téléphone grâce à Gemini.

Google Pixel 10 Pro XL

 

iPhone17Pro : la référence vidéo professionnelle

Apple conserve son trône pour la vidéo grâce à l’iPhone17Pro et son impressionnant arsenal de technologies: modeProResRAW4Kà60i/s, DolbyVision, AppleLog2, et prise en charge du format ACES (AcademyColorEncodingSystem). Son capteur principalFusion48mégapixels (f/1,7) est épaulé par des téléobjectifs de 100mm (4x) et 200mm (8x), permettant une variété de plans rarissime sur smartphone. Le modeAction, la vidéo spatiale en 3D et les outils denregistrement externe via USBC transforment liPhone en véritable caméra de tournage. L’audio est à la hauteur: enregistrement stéréo spatial, réduction du vent et mix automatique. Son capteur avantde18mégapixelsCenterStage offre un cadrage dynamique idéal pour les vloggers. Couplé à la puceA19Pro, il assure un encodage ultra-rapide et une autonomie vidéo record, avec jusqu’à 33heuresenlecture vidéo.

Apple iPhone 17 Pro

 

HonorMagic7Pro : la précision et la personnalisation

Enfin, le HonorMagic7Pro combine puissance brute et flexibilité artistique. Il sappuie sur le Snapdragon8Elite gravé en3nm et 12GodeRAM, garantissant un traitement fluide des séquences 4K. Son triple module dorsal regroupe un capteur principalde50mégapixelsàdoubleouverture (f/1.4f/2.0), un ultra grand-anglede50MP, et un téléobjectif200mégapixels offrant un zoom optique3x et un hybride jusqu’à 6xsans perte. Il filme en 4Kà60i/s avec stabilisation optique et numérique, et son capteur frontalde50mégapixelsf/2.0 produit des images précises avec modeHarcourtIAPortrait pour sublimer les visages. Le système ajoute des fonctions pratiques pour les créateurs: cadrage automatique, correction dynamique des ombres et colorimétrie. Son autonomie de 5270mAh et sa charge rapide100W permettent de filmer toute la journée.

Honor Magic7 Pro
 

Verdict : le podium des créateurs 2025

Pour les vloggers et créateurs en quête du meilleur outil vidéo, l’iPhone17Pro reste la référence absolue grâce à ses outils de production professionnels et sa colorimétrie parfaite. Le GooglePixel10ProXL, avec son IA et ses modes HDR assistés, séduit les créateurs nomades qui veulent filmer, monter et publier sur un seul appareil. Enfin, le HonorMagic7Pro offre la meilleure alternative haut de gamme Android: complet, endurant et doté doutils photographiques puissants pour un prix plus abordable.

