Trois smartphones aux caractéristiques solides à découvrir pour moins de 200€

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent une approche assez classique — façade avec écran bord à bord et dos lisse — mais ils diffèrent dans l’organisation des modules photo, dans le profil des tranches, et dans leur résistance aux éléments.

Pour le Redmi Note 14 Pro, le module photo arrière est constitué d’un triple capteur disposé verticalement dans un îlot allongé. Le dos adopte un design raffiné avec des finitions polies, et les profils (tranches) sont relativement plats, conférant un aspect moderne. Il est proposé en coloris Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue selon les variantes.

Le Galaxy A17 présente un module photo arrière triple aligné horizontalement dans un bandeau, moins haut mais plus large. Le smartphone adopte un profil aux bords légèrement arrondis, ce qui le rend plus confortable en main. Les coloris disponibles sont typiquement noir, en certains marchés bleu ou vert clair selon la version.

Quant au Honor Magic 7 Lite, il intègre une configuration à double capteur au dos, placés dans un îlot discret, quasiment flush avec la surface. Le dos est généralement plat et les tranches légèrement arrondies. En termes de coloris, ce modèle est proposé en Noir, Violet, Cyan (teintes de type noir, pourpre, cyan).

En comparant les tailles, le plus petit en format est souvent le Galaxy A17 en raison de ses dimensions plus modestes (même si la fiche technique ne donne pas toujours une largeur réduite). Le plus grand est le Honor Magic 7 Lite avec son écran de 6,78 pouces, ce qui lui donne une dimension plus allongée. D’un point de vue poids, le Galaxy A17 est souvent le plus léger (Samsung maîtrisant bien ce point dans sa gamme de milieu de gamme), tandis que le Honor Magic 7 Lite pèse autour de 189 g (et le Redmi Note 14 Pro autour de 190 g).

Sur le plan de la protection contre l’eau et la poussière, le Redmi Note 14 Pro est certifié IP68 (étanche et résistant à la poussière). Le Galaxy A17 n’est pas certifié à un niveau très élevé. Le Honor Magic 7 Lite bénéficie quant à lui d’une résistance à IP64 (protection contre la poussière et éclaboussures).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, chaque smartphone embarque un processeur, une quantité de mémoire vive (RAM) et un stockage interne — parfois extensible — mais ils diffèrent sensiblement.

Le Redmi Note 14 Pro utilise le SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Il est proposé en configurations 8 Go ou 12 Go de RAM, avec 256 Go ou 512 Go de stockage interne (UFS). Il n’offre pas d’extension via microSD.

Le Galaxy A17 est doté du processeur Samsung Exynos 1330 avec des variantes 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM, couplées à du stockage interne de 128 Go ou 256 Go. Il offre en revanche un slot microSD (jusqu’à 2 To selon les comparatifs) pour prolonger le stockage.

Le Honor Magic 7 Lite embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 1 et est proposé en version unique avec 8 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Sa fiche indique qu’il ne propose pas d’extension via microSD.

Tous les modèles disposent d’écrans de qualité, mais avec des différences notables en dalle, taille, fréquence et luminosité. Le Redmi Note 14 Pro embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution légèrement supérieure (1220 x 2712 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est incurvé (design « curved ») et offre une luminosité élevée.

Le Galaxy A17 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,70 pouces, avec définition 1080 x 2340 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (le standard pour les modèles milieu de gamme). Le Honor Magic 7 Lite adopte une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition 1224 x 2700 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est plat et extrêmement résistant aux chocs et aux chutes, bien plus que les deux autres.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, chaque appareil propose des capteurs principaux et secondaires ainsi qu’un capteur pour les selfies.

Le Redmi Note 14 Pro intègre un capteur principal de 200 mégapixels, auquel s’ajoutent un ultra-grand-angle (8 mégapixels) et un capteur macro (2 mégapixels). La caméra frontale est de 20 mégapixels. Ces capteurs permettent une polyvalence correcte, avec une forte résolution en sortie.

Le Galaxy A17 offre un triple module photo : 50 mégapixels (wide), 5 mégapixels (ultra-wide) et 2 mégapixels (macro). Le capteur selfie est classique. Ce module est suffisant pour la majorité des usages quotidiens mais en retrait face aux 200 mégapixels du Redmi. Le Honor Magic 7 Lite a un capteur principal de 108 mégapixels et un capteur secondaire, avec un capteur selfie de 16 mégapixels. Ce module photo permet de produire de bonnes images équilibrées tout en étant moins extrême que le Redmi sur le plan de la résolution brute.

Le Redmi Note 14 Pro supporte le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth disposant d’un port USB-C. Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran. Il n’offre pas de prise jack audio.

Le Galaxy A17 offre le Wi-Fi, Bluetooth, USB-C. Le lecteur d’empreintes est intégré au bouton latéral. Le Honor Magic 7 Lite dispose du Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C. Il n’a pas de port microSD. Le lecteur d’empreintes se trouve sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, le Redmi Note 14 Pro dispose d’une batterie de 5110 mAh, avec support de la charge rapide 45 W (Turbo Charging). Cette capacité lui permet de tenir une journée complète, voire davantage en usage modéré ; la charge à 45 W lui permet de se recharger assez vite, bien que ce ne soit pas la vitesse la plus rapide du marché. Le modèle ne supporte pas la recharge sans fil.

Le Galaxy A17 embarque une batterie de 5000 mAh (typique pour ce type de modèles) avec une recharge moins rapide que le Xiaomi. Il ne propose pas de recharge sans fil. Cette capacité le place dans la moyenne : il devrait offrir une autonomie convenable pour une journée d’usage standard.

Le Honor Magic 7 Lite se distingue par une batterie de 6600 mAh, ce qui est assez généreux pour ce segment. Il supporte la charge rapide 66 W (SuperCharge). Grâce à cette combinaison (forte capacité + bonne puissance), il offre une autonomie supérieure pour un usage similaire.