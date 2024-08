Trois Smartphones Google dans le top 5 des meilleurs écrans au monde avec le Honor Magic6 Pro et Galaxy S24 Ultra

Selon le dernier classement établi par le laboratoire DxOMark, c’est le Google Pixel 9 Pro XL qui profite du meilleur écran au monde. Il est suivi par le Honor Magic6 Pro puis par le Google Pixel 9. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy S24 Ultra qui propose également une surface d’affichage exceptionnelle et enfin le Google Pixel 8 Pro pour terminer ce Top 5.

Les écrans des smartphones sélectionnés se distinguent par leur qualité et leurs caractéristiques techniques, chacun offrant des expériences visuelles de haute qualité adaptées à différents besoins. Tous ces modèles sont équipés de dalles AMOLED, une technologie connue pour ses noirs profonds, ses couleurs vibrantes et sa consommation d'énergie optimisée. Cependant, plusieurs éléments comme la taille de l'écran, la résolution, la luminosité maximale et les fonctionnalités supplémentaires permettent de les différencier.

Les Google Pixel 9 Pro et Pixel 8 Pro sont équipés d'écrans AMOLED de respectivement 6,7 pouces et 6,8 pouces avec une résolution de 1344x2992 pixels. Le Pixel 9 Pro a un pic de luminosité de 2000 cd/m², avec des conditions pouvant le pousser à 3000 cd/m², ce qui offre une très bonne lisibilité en plein soleil. Quant au Pixel 8 Pro, il propose un pic de luminosité allant jusqu'à 2400 cd/m². Ces deux modèles présentent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une navigation fluide et réactive. Les écrans sont protégés par du verre Corning Gorilla Glass Victus 2, renforçant leur résistance aux chocs. Ces caractéristiques font des Pixel 9 Pro et Pixel 8 Pro des choix extrêmement solides pour ceux qui recherchent une expérience d'affichage de haute qualité avec une excellente luminosité et fluidité.

L'écran du Honor Magic6 Pro, très solide, propose 4 côtés incurvés

Le Honor Magic6 Pro dispose également d'un écran AMOLED de 6,8 pouces, mais il se distingue par ses bords incurvés sur les quatre côtés, créant une immersion visuelle renforcée et un design esthétique moderne. La résolution de l'écran est légèrement inférieure à celle du Samsung, avec 1280x2800 pixels, mais sa luminosité maximale pouvant atteindre 5000 cd/m² sous certaines conditions est impressionnante. Cela le rend particulièrement adapté à ceux qui souhaitent une visibilité optimale même dans des environnements très lumineux. De plus, le Honor Magic6 Pro prend en charge non seulement le HDR10+ mais aussi le Dolby Vision, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de contenus vidéo de haute qualité. Sa technologie de protection d'écran "Ultra-Bounce Anti-Drop" offre également une résistance avancée aux chocs, ce qui est un atout supplémentaire pour les utilisateurs à la recherche de durabilité.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec une définition impressionnante de 1440x3120 pixels, offrant ainsi une densité de pixels élevée pour une netteté exceptionnelle. En termes de luminosité, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec un pic de luminosité de 2600 cd/m² et un traitement antireflet unique, bien supérieur à celui de tous les autres smartphones de cette sélection. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour une utilisation en extérieur, même sous la lumière directe du soleil. La fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assurent une fluidité remarquable lors des défilements et des jeux. Le verre de protection Corning Gorilla Glass Victus Armor ajoute une résistance supplémentaire aux rayures et aux chocs, renforçant la durabilité de l'appareil.

Enfin, le Google Pixel 9, quant à lui, propose un écran AMOLED plus compact de 6,2 pouces avec une résolution de 1080x2424 pixels. Bien que plus petit, il conserve des caractéristiques d'affichage de haute qualité avec un pic de luminosité de 1800 cd/m², pouvant atteindre 2700 cd/m² sous certaines conditions. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assurent une fluidité d'affichage similaire à ses homologues plus grands. Le Pixel 9 est donc une excellente option pour les utilisateurs qui préfèrent un appareil plus petit sans compromettre la qualité de l'écran.