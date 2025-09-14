Les trois smartphones sélectionnés affichent des designs relativement modernes, chacun avec une approche légèrement différente, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo. Sur le Samsung Galaxy A17, les trois modules photo sont disposés verticalement, en alignement sur le côté gauche de la face arrière, chacun logé dans un cercle individuel sans bloc surélevé : un choix qui renforce la sobriété du design. Le Redmi Note 14 Pro, quant à lui, adopte un bloc photo plus imposant, de forme rectangulaire, situé en haut à gauche, avec deux capteurs proéminents et un flash disposé dans un agencement symétrique. Le Honor Magic 7 Lite opte pour un design circulaire centré à l’arrière, ce module photo en forme d’anneau accueillant les différents capteurs donne une touche originale à l'ensemble.

Concernant les profils, le Galaxy A17 et le Redmi Note 14 Pro arborent un profil légèrement arrondi qui facilite la prise en main, tandis que le Honor Magic 7 Lite se distingue par un profil plus plat, notamment au niveau des tranches, ce qui renforce l’aspect « moderne » mais peut le rendre un peu plus anguleux en main.

Du côté des coloris, le Samsung Galaxy A17 est proposé en Noir Graphite, Bleu Marine et Vert Olive. Le Redmi Note 14 Pro est disponible en Gris Minuit, Bleu Glacier et Violet Lavande. Quant au Honor Magic 7 Lite, il se décline en Vert Émeraude, Noir Minuit et Argent Titanium.

En ce qui concerne les dimensions, le Samsung Galaxy A17 est le plus compact avec une hauteur de 168,7 mm, tandis que le Redmi Note 14 Pro est légèrement plus grand (171,4 mm), et c’est le Honor Magic 7 Lite qui est le plus imposant en main, avec une hauteur de 174,6 mm. Côté poids, le Galaxy A17 est aussi le plus léger (197 g), suivi du Honor Magic 7 Lite (202 g), alors que le Redmi Note 14 Pro est le plus lourd avec 210 g.

Enfin, concernant l’étanchéité, seul le Redmi Note 14 Pro bénéficie d’une certification IP54, qui garantit une résistance limitée aux éclaboussures et à la poussière. Les Galaxy A17 et Honor Magic 7 Lite, eux, ne bénéficient d’aucune certification officielle en matière d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, les trois smartphones disposent de configurations différentes qui influencent leurs performances au quotidien. Le Samsung Galaxy A17 est équipé du MediaTek Helio G85, un processeur gravé en 12 nm, qui reste convenable pour les tâches basiques comme la navigation web, la messagerie et la lecture de vidéos. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensibles via carte microSD jusqu'à 1 To, ce qui est un avantage notable.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro embarque un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un processeur beaucoup plus récent et plus performant, gravé en 4 nm, qui offre une meilleure fluidité, y compris pour les jeux modérément exigeants. Il est couplé à 8 Go de RAM et propose 256 Go de stockage, non extensibles, ce qui peut limiter certains utilisateurs malgré la capacité généreuse de base.

De son côté, le Honor Magic 7 Lite s’appuie sur le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, également en 4 nm, positionné en milieu de gamme, qui propose des performances correctes dans la majorité des usages, y compris le multitâche. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, également sans possibilité d’extension via carte microSD.

En termes de puissance brute, le classement est donc le suivant : en tête, le Redmi Note 14 Pro avec son Snapdragon 7s Gen 2, suivi par le Honor Magic 7 Lite, puis le Samsung Galaxy A17, qui se positionne en retrait pour les performances les plus exigeantes.

Pour les écrans, le Redmi Note 14 Pro surclasse ses concurrents avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080), une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 1200 cd/m², ce qui le rend parfaitement lisible en extérieur. Son écran est plat.

Le Honor Magic 7 Lite est lui aussi équipé d’une dalle AMOLED, légèrement plus grande (6,78 pouces), avec une fréquence de 120 Hz également, mais une luminosité un peu inférieure, atteignant 1000 cd/m². Son écran est légèrement incurvé sur les bords, ce qui lui donne un effet plus premium, mais peut être source de reflets ou de fausses manipulations.

Enfin, le Samsung Galaxy A17 est doté d’un écran LCD PLS de 6,6 pouces, avec une résolution HD+ (1600 x 720), une fréquence de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 cd/m², ce qui le place en retrait pour la qualité d’affichage, notamment en extérieur ou pour la lecture de contenus multimédias.

En résumé, pour la qualité d’écran, le Redmi Note 14 Pro arrive en tête, suivi par le Honor Magic 7 Lite, tandis que le Galaxy A17 propose une expérience visuelle plus modeste, mais acceptable pour un usage quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones abordent le volet photographique avec des configurations distinctes. Le Samsung Galaxy A17 embarque un double module photo à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle) et un capteur secondaire de 2 mégapixels dédié à la profondeur. À l’avant, il propose un capteur selfie de 8 mégapixels, suffisant pour les appels vidéo ou les autoportraits occasionnels.

Le Redmi Note 14 Pro se distingue avec un module triple, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L’appareil photo avant est un capteur de 16 mégapixels, mieux défini que celui du Galaxy A17.

Le Honor Magic 7 Lite mise sur un triple capteur arrière également, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il propose un capteur de 16 mégapixels, similaire à celui du Redmi Note 14 Pro.

Ainsi, en matière de photographie, le Redmi Note 14 Pro se positionne comme le plus polyvalent et performant, suivi de près par le Honor Magic 7 Lite. Le Galaxy A17, avec seulement deux capteurs à l’arrière et un selfie plus limité, reste le plus basique.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G (sauf le Galaxy A17, limité à la 4G), et prennent en charge le Wi-Fi : Wi-Fi 5 pour le Galaxy A17, Wi-Fi 6 pour le Honor Magic 7 Lite, et Wi-Fi 6E pour le Redmi Note 14 Pro, ce dernier étant donc le plus moderne à ce niveau. Aucun des modèles ne propose de prise jack audio, mais tous sont compatibles Bluetooth 5.2 ou supérieur. Le Redmi Note 14 Pro est le seul à disposer d’un émetteur infrarouge.

Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est situé sous l’écran pour les Redmi Note 14 Pro et Honor Magic 7 Lite, ce qui est plus pratique à l’usage. Sur le Galaxy A17, le capteur est intégré au bouton latéral de mise en veille.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones sont équipés de batteries généreuses de 5000 mAh, ce qui leur permet de proposer une autonomie confortable pouvant atteindre jusqu’à deux jours en usage modéré. Néanmoins, l’optimisation logicielle et la consommation du processeur influencent également cette autonomie.

En usage courant, c’est le Galaxy A17, avec son processeur moins énergivore et son écran HD+ moins gourmand, qui pourrait offrir la meilleure autonomie théorique. Le Redmi Note 14 Pro, malgré sa puissance supérieure, conserve une autonomie solide grâce à une bonne gestion énergétique de sa puce en 4 nm. Le Honor Magic 7 Lite, avec un écran incurvé et lumineux, consommera un peu plus d’énergie, bien que son processeur en 4 nm reste efficace.

En ce qui concerne la recharge, les écarts sont notables. Le Galaxy A17 supporte une charge rapide de 25 W, ce qui est modeste mais suffisant pour un usage quotidien. Le Honor Magic 7 Lite monte à 35 W, ce qui permet de recharger complètement l’appareil en un peu plus d’une heure. Le Redmi Note 14 Pro, enfin, se démarque nettement avec une charge rapide de 67 W, capable de recharger 50 % de la batterie en moins de 20 minutes.

Par ailleurs, seul le Redmi Note 14 Pro est compatible avec la recharge sans fil, mais limitée à 10 W, tandis que les Galaxy A17 et Honor Magic 7 Lite n’offrent pas cette fonctionnalité.