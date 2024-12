Un smartphone reconditionné à Noël, et pourquoi pas ?

Côté design, les trois modèles affichent des profils plats, typiques des générations récentes d’iPhone, avec un cadre en aluminium. Cependant, l’agencement des capteurs photo diffère légèrement : sur l’iPhone 11 et l’iPhone 12, les deux capteurs et le flash sont intégrés dans un carré situé en haut à gauche du dos. En revanche, l’iPhone 13 Pro se distingue par la présence de trois capteurs photo organisés en triangle dans un module carré similaire, témoignant de ses ambitions photographiques supérieures.

En termes de coloris, l’iPhone 11 propose une palette plus variée avec des options comme le noir, vert, jaune, violet, rouge et blanc. L’iPhone 12 offre des teintes similaires, mais inclut également un bleu et un mauve plus vif. L’iPhone 13 Pro, quant à lui, privilégie une approche plus premium avec des finitions en vert, graphite, doré et bleu.

Pour les dimensions, l’iPhone 11 est le plus grand (150,9 mm de hauteur), tandis que les iPhone 12 et 13 Pro partagent la même hauteur de 146,7 mm. Sur la balance, l’iPhone 12 se démarque par sa légèreté avec 162 grammes, contre 194 grammes pour l’iPhone 11 et 204 grammes pour l’iPhone 13 Pro.

En termes de robustesse, les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, offrant une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Toutefois, l’iPhone 13 Pro pourrait offrir une meilleure durabilité grâce à son cadre légèrement plus épais.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances dépendent en grande partie du processeur. L’iPhone 11 embarque l’Apple A13 Bionic, déjà très performant pour son époque. L’iPhone 12 monte en gamme avec l’A14 Bionic, tandis que l’iPhone 13 Pro s’appuie sur l’A15 Bionic, offrant des capacités nettement supérieures en multitâche et pour les jeux les plus exigeants. En termes de mémoire vive (RAM), l’iPhone 11 et 12 disposent de 4 Go, contre 6 Go pour l’iPhone 13 Pro. Côté stockage, tous les modèles offrent des configurations de base à 64 ou 128 Go, sauf le 13 Pro qui commence à 128 Go et va jusqu’à 512 Go, mais aucun ne permet d’étendre cette capacité avec une carte microSD.

Pour les écrans, les iPhone 12 et 13 Pro se démarquent avec des dalles AMOLED, offrant des contrastes infinis et des couleurs plus riches par rapport à l’écran LCD de l’iPhone 11. Tous trois proposent une taille de 6,1 pouces, mais l’iPhone 13 Pro surpasse ses rivaux en termes de luminosité avec un pic à 1200 cd/m², idéal pour une utilisation en extérieur. En termes de qualité d’affichage, le 13 Pro est sans conteste le plus abouti.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les amateurs de photographie seront ravis de l’iPhone 13 Pro, qui intègre trois capteurs de 12 mégapixels, dont un téléobjectif avec zoom optique 3x et un ultra grand-angle. En comparaison, l’iPhone 11 et 12 se contentent de deux capteurs de 12 mégapixels, moins polyvalents. Pour les selfies, les trois modèles proposent un capteur identique de 12 mégapixels.

Concernant la connectivité, tous trois prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, mais aucun ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le déverrouillage se fait via reconnaissance faciale sur tous les modèles.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, l’iPhone 11 offre la batterie la plus grande (3110 mAh), suivi de l’iPhone 13 Pro (3095 mAh) et de l’iPhone 12 (2815 mAh). Toutefois, les optimisations énergétiques du processeur A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro lui confèrent une meilleure endurance en pratique. Tous les modèles prennent en charge la recharge sans fil, mais seul le 13 Pro précise une puissance de charge à 15 W.