Voici les meilleurs smartphones reconditionnés à se procurer avec 20 € de réduction grâce à ce code

Ces trois modèles d’iPhone présentent un design similaire, avec des profils plats et une construction en aluminium. Toutefois, ils se distinguent par la disposition de leurs capteurs photo. L’iPhone 14, par exemple, dispose de deux capteurs photo arrière de 12 mégapixels, intégrés dans un carré en haut à gauche de l’appareil. L’iPhone 12 Pro, quant à lui, présente une configuration avec trois capteurs organisés en triangle, également dans un carré en haut à gauche. L’iPhone 13, pour sa part, dispose de deux capteurs placés en diagonale dans un carré similaire.

Côté dimensions, les trois appareils sont presque identiques en hauteur et en largeur. L’iPhone 12 Pro est cependant le plus fin avec 7,4 mm d’épaisseur, tandis que l’iPhone 13 est le plus épais (7,85 mm). Pour ce qui est du poids, l’iPhone 12 Pro est le plus lourd tandis que l’iPhone 14 est le plus léger. En termes de coloris, l’iPhone 14 est proposé en noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune, l’iPhone 12 Pro en argent, graphite, doré et bleu, et enfin l’iPhone 13 en rose, blanc, vert, bleu, rouge et noir.

En ce qui concerne l’étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu'à 1 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L’iPhone 14 et l’iPhone 13 intègrent tous deux le processeur Apple A15, ce qui leur confère un avantage de puissance par rapport à l’iPhone 12 Pro, équipé du processeur Apple A14. L’iPhone 14 dispose de 6 Go de mémoire vive (RAM), tandis que l’iPhone 13 et l’iPhone 12 Pro en possèdent respectivement 4 Go et 6 Go. Aucun des trois modèles ne permet d’étendre le stockage via une carte micro SD. Les options de stockage varient, avec des capacités allant de 64 Go à 256 Go pour l’iPhone 14, de 128 Go à 512 Go pour l’iPhone 12 Pro, et de 128 Go à 512 Go pour l’iPhone 13.

En termes de puissance, l’iPhone 14 et l’iPhone 13 surpassent légèrement l’iPhone 12 Pro grâce à la dernière génération de processeurs Apple A15, rendant ces modèles plus performants pour les tâches lourdes et les jeux.

Concernant l’écran, tous les modèles sont équipés d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1170 x 2532 pixels, compatible HDR10+ et Dolby Vision. Toutefois, seul l’iPhone 12 Pro affiche un pic de luminosité de 1200 cd/m², contre un maximum non précisé pour les autres. Ces écrans affichent une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui garantit une bonne réactivité. Pour la qualité d'affichage, le trio se situe donc dans une gamme similaire, avec un léger avantage de luminosité pour l’iPhone 12 Pro.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, l’iPhone 12 Pro se distingue avec une triple configuration de capteurs arrière de 12 mégapixels : un capteur principal stabilisé optiquement, un capteur téléobjectif avec zoom optique 2x, et un capteur ultra grand-angle. L’iPhone 14 et l’iPhone 13 se contentent de deux capteurs de 12 mégapixels, dont un principal stabilisé et un ultra grand-angle pour le 14 et un téléobjectif pour le 13. Les selfies sont confiés à un capteur de 12 mégapixels sur les trois modèles, avec l’autofocus uniquement sur l’iPhone 14.

Pour la connectivité, chaque modèle prend en charge le Wi-Fi 6, le NFC et le Bluetooth, bien que l’iPhone 13 bénéficie de la version Bluetooth 5.3, offrant une meilleure connexion. Aucun des modèles n’a de prise jack, ni d’émetteur infrarouge. Pour la sécurité, les trois smartphones reposent sur la reconnaissance faciale, et aucun n’intègre de lecteur d’empreinte digitale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, l’iPhone 14 propose une batterie de 3279 mAh, légèrement supérieure à celle de l’iPhone 13 (3227 mAh) et de l’iPhone 12 Pro (2815 mAh). En termes de recharge, l’iPhone 14 est compatible avec une puissance de charge de 20 W, tandis que l’iPhone 12 Pro se limite à 15 W. Tous les modèles supportent la recharge sans fil, mais seule l’iPhone 13 inclut également la recharge inversée, pratique pour alimenter de petits accessoires.