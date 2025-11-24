Voici les smartphones les plus puissants (mais accessibles) pour les gamers en novembre 2025

Ces trois smartphones ciblent tous les amateurs de jeux mobiles, mais chacun adopte une approche légèrement différente en matière de design. Le Red Magic 10 Air affiche un style affirmé, avec une façade occupée presque entièrement par un grand écran et un dos au revêtement mat évoquant l’univers high-tech, où les capteurs photo sont intégrés dans un style très épuré. Son profil reste plat, ce qui améliore la prise en main lors de longues sessions de jeu. Le POCO F7 Pro propose un design tout aussi épuré, avec une face avant très épurée et un écran légèrement plus petit. À l’arrière, les capteurs photo sont logés dans un îlot circulaire en haut à gauche. Ce modèle se décline en noir, bleu et argent, et il est le plus léger du trio avec 206 grammes.

De son côté, le ROG Phone 9 affirme pleinement son orientation gaming avec un design anguleux, des lignes marquées et un module photo arrière moins volumineux. Ce modèle, disponible en blanc et noir, est également le plus grand et le plus lourd des trois, avec un poids de 227 grammes. Concernant l’étanchéité, seuls le ROG Phone 9 et le POCO F7 Pro bénéficient d’une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Le Red Magic 10 Air, quant à lui, est seulement certifié IP54 donc pouvant résister à des éclaboussures, mais sans plus.

Pour jouer, les Red Magic 10 Air et ROG Phone 9 mettent clairement l’accent sur l’expérience de jeu avec la présence de gâchettes sensitives tactiles intégrées sur la tranche, ce qui n’est pas le cas pour le POCO F7 Ultra. Celle du mobile Asus sont plus évoluées mais les deux sont personnalisables.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performance, les trois smartphones sélectionnés se positionnent sur le haut du panier, avec des processeurs très récents. Le Red Magic 10 Air est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3, un processeur déjà très performant, qui bénéficie ici d’un système de refroidissement actif pour garantir des performances stables même lors des sessions prolongées. Ce modèle est disponible avec 12 ou 16 Go de mémoire vive, et des capacités de stockage de 256 ou 512 Go.

Le POCO F7 Pro intègre lui aussi le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage selon les versions. En revanche, aucun des deux ne permet l’ajout d’une carte microSD, une tendance désormais fréquente dans cette gamme de produits. Le ROG Phone 9, certes plus cher se démarque en adoptant le Snapdragon 8 Elite, une version optimisée de la puce de Qualcomm qui le place au sommet de cette sélection en termes de puissance brute. Ce smartphone propose également jusqu’à 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage équivalente aux deux autres modèles. Là encore, aucune extension de mémoire via microSD n’est prévue.

Ainsi, en classant ces smartphones du plus puissant au moins puissant, le ROG Phone 9 arrive clairement en tête grâce à sa puce Elite, suivi de très près par le POCO F7 Pro et le Red Magic 10 Air, qui partagent le même cœur mais avec des optimisations logicielles différentes.

Du côté de l’écran, chacun de ces modèles adopte une dalle AMOLED, gage de noirs profonds et de contrastes élevés, mais les spécificités varient. Le Red Magic 10 Air propose un écran plat de 6,8 pouces avec une résolution de 1116 x 2480 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier point est crucial si vous jouez, car il garantit une fluidité d’affichage optimale. Le POCO F7 Pro offre également un écran AMOLED plat, légèrement plus petit avec 6,67 pouces, mais avec une résolution supérieure de 1440 x 3200 pixels, ce qui le rend plus net à l’œil nu. Sa fréquence de rafraîchissement atteint lui aussi 120 Hz.

Le ROG Phone 9, quant à lui, propose un écran de 6,78 pouces, toujours AMOLED et plat, mais avec sa fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 165 Hz. En termes de luminosité, tous les écrans sont très lumineux. En revanche, le ROG Phone 9 prend l’avantage sur la fluidité avec une fréquence de rafraîchissement plus élevé, suivi du POCO F7 Pro pour sa résolution très fine, et enfin le Red Magic 10 Air, qui reste excellent mais légèrement en retrait sur les détails d’affichage. Toutefois, ce dernier a l’avantage d’avoir le capteur à selfie sous l’écran qui ne se voit pas et donc permet de profiter de toute la surface d’affichage sans gêne.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones testés misent d’abord sur la puissance, mais leur volet photo n’est pas négligé pour autant, même si ce n’est pas leur priorité principale. Le Red Magic 10 Air intègre un double capteur arrière composé de deux modules de 50 mégapixels. L’un est destiné aux prises de vue standard, tandis que le second pourrait être utilisé pour les clichés ultra grand-angle ou améliorer la profondeur de champ, bien que les fiches techniques ne précisent pas toujours clairement ses usages.

En façade, il embarque un capteur selfie de 16 mégapixels, intégré donc sous l’écran afin de ne pas gêner l’affichage, une caractéristique rare.

Le POCO F7 Pro propose pour sa part un module photo arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels et un second capteur de 8 mégapixels, probablement dédié aux clichés en ultra grand-angle. Ce modèle intègre une caméra frontale de 20 mégapixels, positionnée de manière classique dans un poinçon centré en haut de l’écran.

Quant au ROG Phone 9, il se démarque avec un module photo arrière plus complet, composé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un troisième capteur de 5 mégapixels, utilisé probablement pour les macros ou la profondeur. Il propose également un capteur selfie de 32 mégapixels, ce qui en fait le plus avancé de la sélection sur le papier.

Ainsi, si la qualité photo est un critère important pour vous, le ROG Phone 9 est le mieux équipé, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Le POCO F7 Pro suit avec une configuration équilibrée et un bon capteur frontal, tandis que le Red Magic 10 Air reste plus modeste, bien que parfaitement suffisant pour des clichés occasionnels et les appels vidéo.

Côté connectivité, tous ces smartphones proposent bien entendu la 5G et les standards modernes du Wi-Fi, bien que les versions précises varient parfois d’un modèle à l’autre selon les régions. Le ROG Phone 9 supporte les dernières normes, ce qui garantit des connexions rapides et stables, essentielles pour le cloud gaming ou les téléchargements de jeux lourds. Il dispose également d’un port jack audio, rare de nos jours, mais particulièrement apprécié pour sa faible latence. Le lecteur d’empreintes digitales est positionné sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage rapide, même en pleine partie.

Le POCO F7 Pro se montre tout aussi complet, avec un lecteur d’empreintes intégré à l’écran lui aussi, bien que l’absence de prise jack audio puisse décevoir les amateurs de casques filaires. Le Red Magic 10 Air ne propose pas de prise jack audio.

Comme les autres, son lecteur d’empreintes est intégré à l’écran. En somme, le ROG Phone 9 offre la connectivité la plus complète, notamment grâce à son port audio et à sa compatibilité étendue avec les dernières normes sans fil. Le POCO F7 Pro suit de près avec des prestations très cohérentes, tandis que le Red Magic 10 Air se concentre davantage sur les fonctionnalités purement orientées vers le jeu.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel pour un smartphone gaming, d’autant plus que les usages intensifs sollicitent fortement le processeur, la mémoire et l’écran. À ce titre, le Red Magic 10 Air et le POCO F7 Pro partagent un point commun : une batterie de 6000 mAh, soit une capacité supérieure à la moyenne, permettant en théorie de tenir aisément une journée entière, voire davantage en usage modéré.

Le ROG Phone 9, quant à lui, embarque une batterie légèrement inférieure avec 5800 mAh, ce qui reste toutefois conséquent. Dans la pratique, ces différences peuvent être compensées par les optimisations logicielles et la gestion thermique des appareils. Par exemple, un écran à fréquence élevée consomme davantage, surtout lorsque les performances sont sollicitées à plein régime.

Le Red Magic 10 Air bénéficie d’un système de refroidissement actif qui peut limiter la chauffe et préserver l’autonomie, tandis que le ROG Phone 9 adapte dynamiquement sa fréquence d’affichage en fonction du contenu.

En ce qui concerne la recharge, les trois modèles proposent des vitesses très compétitives. Le POCO F7 Pro serait compatible avec une recharge rapide de 90 watts, lui permettant de récupérer l’essentiel de son autonomie en une vingtaine de minutes environ.

Le Red Magic 10 Air n’est pas en reste avec une puissance de charge de 80 watts, également très rapide. Le ROG Phone 9 propose lui aussi une recharge rapide.

