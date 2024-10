Voici notre sélection des meilleurs photophones milieu de gamme

Les designs de ces trois smartphones se distinguent nettement par leur approche de l'intégration des capteurs photo et le profil général des appareils. Le Samsung Galaxy A55 5G propose un dos en verre minimaliste où les trois capteurs photo semblent simplement posés, sans fioritures, offrant un effet épuré. L'ensemble présente un léger bombé au niveau des boutons latéraux. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, ce qui lui donne un caractère à la fois coloré et élégant.

Le POCO F6 Pro, quant à lui, opte pour un design plus affirmé avec une large plaque, au dos, intégrant les trois capteurs photo dans une disposition alignée sur la partie supérieure. Son revêtement mat empêche les traces de doigts, renforçant ainsi son côté pratique. Les coloris disponibles sont sobres : noir ou blanc. Enfin, le Google Pixel 8a affiche une signature visuelle propre à la gamme Pixel avec une barre horizontale occupant toute la largeur de l'appareil pour accueillir les deux capteurs. Ce modèle est disponible en bleu, vert, noir et blanc. Concernant les profils des smartphones, ils adoptent tous des profils plutôt plats, favorisant une prise en main confortable.

En ce qui concerne les dimensions, le Google Pixel 8a est le plus compact des trois. Il est aussi le plus léger, pesant 188 grammes. À l'opposé, le Samsung Galaxy A55 5G est le plus imposant et le plus lourd de cette sélection. Entre les deux, il y a le POCO F6 Pro.

Concernant l'autonomie, le Samsung Galaxy A55 5G et le POCO F6 Pro sont équipés de batteries de 5000 mAh, leur garantissant potentiellement une excellente endurance. Le Google Pixel 8a, lui, dispose d'une batterie plus petite de 4500 mAh, ce qui pourrait réduire légèrement son autonomie en comparaison. En matière de recharge, le POCO F6 Pro se distingue nettement par sa capacité à supporter une charge rapide de 120 watts, permettant de recharger complètement l'appareil en un temps record. Le Samsung Galaxy A55 5G prend en charge une puissance de 25 watts, bien plus modeste, tandis que le Google Pixel 8a se situe encore en deçà avec une puissance de charge de 20 watts. À noter que le Pixel 8a se distingue par sa capacité à se recharger sans fil (18 watts), une fonctionnalité absente des deux autres modèles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les performances des trois smartphones varient en fonction des processeurs embarqués. Le POCO F6 Pro est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un processeur haut de gamme qui, couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive, en fait l’appareil le plus puissant de cette sélection. Le Samsung Galaxy A55 5G repose sur un Samsung Exynos 1480 avec 8 Go de RAM, ce qui lui assure des performances solides, mais en deçà du POCO.

Quant au Google Pixel 8a, il est propulsé par un Tensor G3, couplé à 8 Go de RAM. Bien qu’efficace pour des tâches courantes, il se situe juste derrière le Samsung en termes de puissance pure. En termes de stockage, le POCO propose jusqu'à 512 Go sans possibilité d'extension, tandis que le Galaxy A55 permet d'ajouter une carte micro SD pour étendre ses 256 Go de stockage. Le Pixel 8a reste sur 256 Go, sans option d'extension.

Les écrans des trois smartphones sont tous de type AMOLED, garantissant une qualité d'affichage supérieure avec des noirs profonds et des couleurs vives. Le POCO F6 Pro propose un grand écran de 6,67 pouces avec une définition élevée de 1440x3200 pixels, un pic de luminosité de 1200 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’écran le plus impressionnant pour les amateurs de contenu visuel. Le Samsung Galaxy A55 5G, avec un écran de 6,6 pouces et une définition de 1080x2400 pixels, suit de près, mais avec une luminosité un peu plus faible à 1000 cd/m². Enfin, le Google Pixel 8a offre un écran de 6,1 pouces, plus petit, mais extrêmement lumineux avec un pic de 1400 cd/m². Sa définition de 1080x2400 pixels et son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantissent tout de même une excellente fluidité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la partie photographie, chaque modèle présente des configurations intéressantes mais bien distinctes. Le Google Pixel 8a se démarque avec un capteur principal de 64 mégapixels, stabilisé optiquement, capable de capturer des images particulièrement détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. Ce capteur est complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels qui sert également pour les prises de vue en mode macro. Le Pixel 8a ne propose pas de troisième capteur à l’arrière, ce qui simplifie son utilisation mais pourrait limiter certaines options créatives. En ce qui concerne le selfie, son capteur de 13 mégapixels assure des photos nettes, adaptées à la capture de visages. Le Samsung Galaxy A55 5G offre, quant à lui, une configuration plus polyvalente avec trois capteurs à l'arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Ce dernier peut être utile pour des photos en gros plan, bien que les résultats puissent être inférieurs à ceux obtenus avec un capteur ultra grand-angle plus performant. Le capteur frontal de 32 mégapixels du Galaxy A55 permet de capturer des selfies très détaillés. De son côté, le POCO F6 Pro intègre également un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, mais ses autres capteurs sont plus modestes : un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Ce dernier peut s’avérer moins performant en macro-photographie, limitant la qualité des prises de vue de très près. Le capteur selfie de 16 mégapixels est inférieur à celui du Galaxy A55, mais il reste néanmoins intéressant pour des autoportraits de qualité.

En termes de qualité photographique globale, le Google Pixel 8a est probablement le mieux placé pour offrir des images détaillées et fidèles à la réalité, notamment grâce à la maîtrise logicielle de Google en traitement photo. Le Samsung Galaxy A55 5G suit de près avec ses trois capteurs polyvalents, particulièrement efficaces dans différents scénarios. Le POCO F6 Pro, bien que performant en photographie classique avec son capteur principal, est légèrement en retrait en raison de ses capteurs secondaires plus limités.

Du point de vue de la connectivité, ces trois smartphones sont tous compatibles avec la 5G, ce qui garantit des vitesses de connexion très rapides pour la navigation, le streaming ou le téléchargement. Le Samsung Galaxy A55 5G et le Google Pixel 8a prennent en charge le Wi-Fi 6 ou 6E, tandis que le POCO F6 Pro va plus loin avec une compatibilité avec le Wi-Fi 7, ce qui le rend plus à l'épreuve du futur en matière de connectivité sans fil. En termes de Bluetooth, tous les modèles sont équipés de la version 5.3, assurant une bonne stabilité et portée des connexions sans fil.

Aucun de ces smartphones ne propose de prise jack, il faudra donc se tourner vers des écouteurs Bluetooth ou des adaptateurs. En revanche, le POCO F6 Pro est le seul à proposer un émetteur infrarouge, pratique pour transformer son téléphone en télécommande pour divers appareils électroniques. Concernant l'étanchéité, le Samsung Galaxy A55 5G et le Google Pixel 8a bénéficient d'une certification IP67, garantissant une bonne protection contre l'eau et la poussière. Le POCO F6 Pro, quant à lui, est certifié IP54, ce qui offre une résistance limitée aux éclaboussures, mais sans la même garantie de protection en cas d'immersion. Enfin, en ce qui concerne le lecteur d’empreintes digitales, tous les modèles l’intègrent sous l’écran, une position pratique et courante sur les smartphones modernes, offrant un déverrouillage rapide et sécurisé.