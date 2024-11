Voici notre top smartphone Les Mobiles du moment et il y en a pour tous les goûts

Le design de chaque smartphone reflète une approche distincte. Le Samsung Galaxy A55 5G présente un dos en verre avec un style épuré où les capteurs photo semblent simplement posés, sans encadrement distinct, offrant une esthétique minimaliste. Ses profils sont légèrement bombés, et il est disponible en quatre coloris : bleu, bleu foncé, lilas et lime. Le Galaxy A55 est également certifié IP67, ce qui lui garantit une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

L’iPhone 16 arbore, quant à lui, un design traditionnel avec ses capteurs photo intégrés dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil, une signature visuelle des modèles récents d’Apple. Cet iPhone dispose de profils arrondis en aluminium, et il se décline en noir, blanc, rose, vert et bleu. Plus résistant que le Galaxy A55, il est certifié IP68, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion prolongée sous l’eau.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G opte pour des profils plats et ses capteurs photo sont intégrés sur une plaque de couleur assortie au reste de l’arrière de l’appareil. Ce modèle, décliné en noir, violet et bleu, est le moins protégé des trois avec une certification IP54, qui assure une résistance limitée aux éclaboussures et à la poussière.

En termes de dimensions, l’iPhone 16 est le plus compact (147,6 x 71,6 x 7,8 mm) et le plus léger avec 170 grammes. À l’inverse, le Galaxy A55 5G est le plus grand (161,1 x 77,4 x 8,2 mm) et le plus lourd avec un poids de 213 grammes. Le Redmi Note 13 Pro 5G se situe entre les deux en termes de dimensions et pèse 187 grammes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces modèles sont assurées par des processeurs puissants. Le Samsung Galaxy A55 5G est équipé du Samsung Exynos 1480, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 128 ou 256 Go, extensible via micro SD. L’iPhone 16 intègre le processeur Apple A18 et dispose de 8 Go de RAM avec des options de stockage de 128, 256 et 512 Go, mais sans possibilité d’extension. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne de 256 ou 512 Go, sans option d’extension.

En termes de puissance, l’iPhone 16, avec sa puce A18, se classe en tête, suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et son Snapdragon 7s Gen 2. Le Galaxy A55 5G, avec son Exynos 1480, vient en troisième position.

Les écrans de ces smartphones sont également de haute qualité, tous utilisant la technologie AMOLED. Le Redmi Note 13 Pro 5G propose le plus grand écran avec une diagonale de 6,67 pouces et une luminosité maximale de 1800 cd/m², ce qui en fait le plus lumineux après l’iPhone 16, dont l’écran de 6,1 pouces atteint un pic de 2000 cd/m². Le Galaxy A55 5G dispose d’un écran de 6,6 pouces avec une luminosité de 1000 cd/m². Tous offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais en termes de qualité d’affichage et de luminosité, l’iPhone 16 se distingue, suivi du Redmi Note 13 Pro 5G puis du Galaxy A55.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy A55 5G propose trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, il offre un capteur selfie de 32 mégapixels. De son côté, l’iPhone 16 se démarque avec un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom optique 2x. En selfie, il est équipé d’un capteur de 12 mégapixels. Le Redmi Note 13 Pro 5G va plus loin avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale affiche 16 mégapixels.

Finalement, c’est l’iPhone qui propose les plus beaux clichés parmi les modèles choisis.

En termes de connectivité, tous supportent le réseau 5G et disposent de la technologie NFC. Le Galaxy A55 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G supportent le Wi-Fi 6, alors que l’iPhone 16 se distingue avec le Wi-Fi 6E. Aucun de ces modèles n’offre de prise jack, sauf le Redmi Note 13 Pro 5G. Les Galaxy A55 5G et Redmi Note 13 Pro 5G intègrent un lecteur d'empreintes sous l’écran, tandis que l’iPhone 16 ne propose pas de lecteur d’empreintes, utilisant la reconnaissance faciale comme unique moyen de déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En termes de batterie, le Galaxy A55 5G possède une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 watts. L’iPhone 16, malgré une plus petite batterie de 3274 mAh, compense par une charge rapide à 30 watts et propose en plus la charge sans fil jusqu’à 25 watts et la charge inversée jusqu’à 7,5 watts. Le Redmi Note 13 Pro 5G offre la plus grande batterie avec 5100 mAh et une charge rapide impressionnante de 67 watts, mais sans option de charge sans fil.