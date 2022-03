Test Huawei P50 Pro : le meilleur smartphone photo au monde !

Fer de lance de la marque chinoise, le Huawei P50 Pro embarque tout ce que le fabricant sait faire de mieux en matière de composants pour la photo, la vidéo mais il veut également offrir un design qui soit à la hauteur de son rang, le plus haut. Doté d’un écran incurvé AMOLED HDR 120 Hz sur 6,6 pouces, il embarque une impressionnante configuration photo, sans oublier une large connectivité mais toutefois limitée à la 4G. Fonctionnant sous une version Open Source d’Android, il ne peut toujours pas accéder aux GMS. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Huawei P50 Pro :

Écran AMOLED de 6,6 pouces, 1228x2700 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888 version 4G

8 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Quadruple capteur photo 50+40+13+64 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4360 mAh compatible charge 66 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 11 Open Source, EMUI 12.0

Design du Huawei P50 Pro

Le design du smartphone Huawei P50 Pro est particulièrement agréable. En effet, il propose des lignes arrondies notamment sur les profils ce qui lui confèrent une impression de finesse. Malgré cela, il faut tout de même prendre en compte qu’il fait 8,5 mm ce qui n’en fait pas le plus fin du marché, loin de là puisque le champion dans cette catégorie reste le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec ses 6,81 mm d’épaisseur. En main, il est très agréable à tenir. Il fait 195 grammes sur la balance ce qui est dans la moyenne. Rappelons que le modèle pliant, Huawei P50 Pocket propose un poids de 190 grammes. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S22 Plus fait 196 grammes, comme le Xiaomi Mi 11 alors que le prochain Xiaomi 12 ne fait que 180 grammes.

Le Huawei P50 Pro est décliné en or ou en noir. Nous avons pu tester la première version. Celle-ci est très belle et vraiment très brillante. Le revêtement arrière ne laisse aucune chance aux traces de doigt. Au dos, impossible de passer à côté des deux larges cercles sur fond noir installés dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo et le flash. Il fait un peu penser au Honor 50 et marque une certaine rupture avec le design des appareils photo du précédent modèle, le P40 Pro qui avait un bloc rectangulaire. Si on fait le tour du smartphone, nous pouvons voir le bouton d’alimentation sur le profil droit, juste en dessous du double bouton pour gérer le volume. Sur la tranche inférieure, il y a 2 microphones, un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle et un haut-parleur pour un son stéréo étant donné qu’il y a un autre haut-parleur installé sur la tranche inférieure. C’est là aussi que l’on trouve le tiroir pour la carte SIM. Le logement peut supporter une seule carte de télécommunication et une carte mémoire de stockage, au format NM Card, soit celui propriétaire de Huawei. Sur le profil inférieur, il y a également un troisième microphone et bien entendu, le connecteur USB-C pour le synchroniser ou le recharger. Pour en revenir au rendu audio, celui proposé par le P50 Pro est tout à fait satisfaisant. Il lui manque un peu de basses pour offrir un spectre audio totalement cohérent mais il n’en n’est pas totalement dépourvu ce qui est appréciable.

En termes de connectivité, le Huawei P50 Pro est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 en version 4G, le constructeur n’ayant pas accès aux technologies 5G américaines. Il propose le Wi-Fi 6, le NFC pour le paiement sans contact ainsi qu’un GPS particulièrement précis et bien entendu du Bluetooth. Par rapport à la concurrence, il lui manque clairement l’accès à la 5G proposée aujourd’hui sur de très nombreux appareils à partir du milieu de gamme. L’écran cache un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est malheureusement placé trop bas selon nous. Il est à seulement 1 cm du bord inférieur ce qui peut obliger à une petite gymnastique du pouce pour l’atteindre. Nous préférons une position plus haute à l’image des Huawei Mate 40 Pro, Oppo Find X5 Pro, Google Pixel 6 Pro ou Samsung Galaxy S22, par exemple. Sa réactivité est tout à fait satisfaisante. Notez également la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller le mobile. Le Huawei P50 Pro est certifié IP68 ce qui le rend étanche à l’eau et à la poussière.

Un très bel écran embarqué sur le P50 Pro

L’écran du Huawei P50 Pro est l’un de ses principaux atouts. À la différence du P40 Pro de l’année dernière qui disposait de 4 côtés incurvés, le P50 Pro en propose deux. Il utilise une dalle AMOLED de 6,6 pouces affichant une définition de 1228x2778 pixels, soit un peu plus que la très grande majorité des smartphones proposant 1080x2400 pixels.

On apprécie la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que le taux d’échantillonnage de 300 Hz, pratique pour les jeux vidéo et le défilement des pages. La fréquence peut être bloquée sur 60, 120 Hz ou on peut opter pour le mode dynamique auquel cas, c’est le smartphone qui adapte automatiquement la fréquence selon l’application utilisée et ainsi optimiser la consommation de la batterie. On peut faire de même avec la définition de l’écran : opter pour une définition dite intelligente, élevée (1228x2700) ou basse (921x2025). Notez également que des options sont présentes pour ajuster le rendu de l’écran et notamment la température des couleurs avec un mode vif ou normal. La luminosité offerte par l’écran est tout à fait satisfaisante et permet un usage même en extérieur en plein soleil. En cas d’obscurité, la luminosité s’adapte parfaitement pour ne pas abîmer les yeux.

Une interface personnalisable, agréable mais toujours sans les GMS

Concernant l’interface proposée au sein du Huawei P50 Pro, elle est identique à celle offerte sur le Huawei P50 Pocket. Aussi, nous vous invitons à lire notre test du P50 Pocket pour en savoir plus. Rappelons brièvement que le P50 Pro ne peut pas utiliser les Google Mobile Services et propose une version Open Source d’Android avec une surcouche EMUI 12.5. Le moteur de recherche Petal Search est disponible pour trouver des applications qui ne seraient pas disponibles au sein de la plateforme d’applications App Gallery. Globalement, l’expérience est ici la même qu’avec le P50 Pocket. Elle est satisfaisante tant qu’on n’a pas besoin de Google. Il y a quelques astuces pour ajouter des raccourcis, ou se servir de solutions alternatives mais parfois, cela reste compliqué.

Quid des performances pour le P50 Pro ?

Le P50 Pro est équipé, comme cela était évoqué plus haut, d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888 en version 4G, comme le P50 Pocket. Il est associé à 8 Go de mémoire vive ce qui est suffisant pour proposer une expérience fluide et très agréable au quotidien. Aucun ralentissement n’a été constaté pendant notre phase de test et nous avons pu passer d’une application à une autre en un instant. Comme son cousin pliant, les performances brutes sont en deçà de celles proposées par la version 5G du processeur. Toutefois, ces résultats sont à relativiser, car, encore une fois, le mobile est très fluide et exécute les applications avec une vélocité certaine. Les jeux ne sont pas un problème pour lui. Notez également que même lorsqu’il est soumis à rudes épreuves pendant une phase assez longue de test, l’appareil reste à une température supportable.

Une configuration photo originale avec un capteur monochrome pour un rendu exceptionnel

La partie photo est très importante pour Huawei qui s’illustre dans ce domaine depuis quelques années proposant les meilleurs rendus depuis un smartphone. Le P50 Pro est le digne héritier du P40 Pro puisqu’il intègre un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels ouvrant à f/1,8 avec stabilisation optique, un capteur monochrome de 40 mégapixels ouvrant à f/1,6 et un téléobjectif de 64 mégapixels aussi stabilisé optiquement. On peut notamment compter sur un zoom optique 3,5x. La présence d’un capteur monochrome est assez rare sur les smartphones et il faut rappeler que Huawei a été l’un des premiers à en proposer sur ces téléphones. Il permet d’optimiser le rendu des photos en apportant plus de lumière, donc plus de détails et moins de bruit notamment lors de scène où la luminosité pourrait ne pas être suffisante.

Notez également la présence d’un capteur de température multispectral avec 13 mégapixels qui permet d’améliorer la balance des blancs. Le tout est associé à un système de traitement d’images TrueChroma qui doit produire les couleurs les plus fidèles possibles.

L’interface de l’application Appareil photo est classique avec les principales options en haut de l’écran, la fenêtre de cadrage, les niveaux de zoom, les modes de prises de vue et le bouton de déclenchement qui est encadré par l’aperçu de la dernière photo prise et l’option pour passer en mode selfie depuis le capteur frontal. Celui-ci dispose de 13 mégapixels. Notez la possibilité de personnaliser l’interface en ajoutant certains modes du menu Plus à côté des autres pour y accéder plus rapidement.

La qualité des photos produites par le Huawei P50 Pro est vraiment excellente et ce, dans toutes les circonstances. Le laboratoire d’analyses indépendant DxOMark a attribué à ce smartphone le score de 144 ce qui en fait le meilleur photophone au monde devançant les Xiaomi Mi 11 Ultra, le Huawei P40 Pro Plus et l’iPhone 13 Pro Max. Le zoom optique est d’une très grande qualité tout comme celle offerte par le capteur grand-angle.

Autonomie correcte mais sans plus, merci la charge sans fil

Le Huawei P50 Pro embarque une batterie d’une capacité de 4360 mAh ce qui est en deçà des attentes pour un modèle haut de gamme qui propose désormais 5000 mAh. La bonne nouvelle est que la batterie supporte la charge à 67 watts comme les précédents modèles de la marque. Avec le bloc d’alimentation livré dans la boîte, prévoyez de gagner environ 50% de la charge en un peu moins de 20 minutes. Comme les autres smartphones haut de gamme et le P40 Pro ou le Mate 40 Pro avant lui, le P50 Pro est capable de se charger sans fil. Dans ce cas, l’appareil accepte la charge 50 watts avec un module compatible ce qui est une bonne chose. Notez enfin la possibilité de charge inversée pour recharger des petits objets connectés, comme des écouteurs, par exemple. Avec sa batterie, nous avons pu utiliser le mobile pendant un peu moins d’une journée et demie ce qui est un peu moins que sur les autres appareils mais peut toutefois répondre à la plupart des attentes dans ce domaine puisque des options sont disponibles pour optimiser la consommation.

Notre avis sur le Huawei P50 Pro

Si vous cherchez le smartphone qui fait les plus belles photos au monde, c’est le P50 Pro qu’il vous faut si toutefois vous acceptez de ne pas passer à la 5G et faire fi des services de Google en plongeant dans l’univers Huawei qui ne démérite pas mais se révèle malgré tout moins naturel au quotidien surtout si vous avez des objets connectés du géant américain chez vous. Même si elles ne sont pas les meilleures, les performances sont là pour proposer une expérience satisfaisante, l’écran est à la hauteur de son rang comme les capacités de charge même si nous aurions préféré avoir un peu plus d’autonomie. On apprécie également les qualités audio du smartphone, un domaine dans lequel on ne l’attendait pas forcément.