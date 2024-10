TCL 50 Pro NXTPaper 5G : l'innovation au service de la lecture

Caractéristiques principales :

Écran NXTPAPER de 6,8 pouces, 1080x2460 pixels, 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 6300

8 Go de mémoire vive extensibles (+8 Go)

512 Go de stockage interne extensibles avec une carte Micro SD

Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d'empreinte digitale sur le bouton de mise en veille

Batterie 5010 mAh compatible charge 33 watts

Certification : IP53

Système d'exploitation : Android 13 avec 2 ans de mises à jour du système et 5 ans de mises à jour de sécurité

Design

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G arbore un design élégant et moderne, s'inscrivant dans la lignée des smartphones milieu de gamme actuels. Avec des dimensions de 167,6 x 75,5 x 8 mm et un poids de 196 grammes, il offre un bon compromis entre taille d'écran et maniabilité. Le dos de l'appareil présente une finition brillante avec un effet circulaire que nous trouvons particulièrement agréable à l’œil, à l'exception d'une bande mate sur le côté. Cette combinaison de textures apporte une touche d'originalité, mais sujette aux traces de doigts. Esthétiquement, nous avons beaucoup apprécié le design de ce modèle qui donne l’impression d’avoir un mobile de bien plus haut rang entre les mains.

Les capteurs photo sont regroupés dans un large cercle à l'arrière, reprenant la couleur du dos de l'appareil. Cette disposition circulaire se démarque des designs plus conventionnels et contribue à l'identité visuelle du smartphone.

Les bords plats avec de légères courbures aux angles et les coins très arrondis confèrent au TCL 50 Pro NXTPaper 5G une prise en main agréable et équilibrée.

Le téléphone concurrencer les Honor 200 Lite, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et Samsung Galaxy A35 5G, par exemple.

En termes de résistance, TCL n’indique aucune certification spécifique. Côté connectivité, le TCL 50 Pro NXTPaper 5G est compatible 5G et propose le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC. Il dispose également d'un port USB-C, d'une prise jack 3,5 mm pour brancher directement un casque et il peut accueillir deux cartes SIM. Un bouton dédié sur le profil permet de basculer entre les différents modes d'affichage, une fonctionnalité unique à ce modèle sur laquelle nous reviendrons ci-dessous. Enfin, le smartphone est équipé de haut-parleurs stéréo avec une fonction d'amplification des basses. Le rendu est plutôt correct si on ne monte pas le volume à fond, car dans ce cas, la distorsion est beaucoup trop importante pour profiter de la musique dans de bonnes conditions. Disons qu’il fait le job, mais sans plus.

Écran, une dalle mate totalement antireflet très confortable pour les yeux

L'écran du TCL 50 Pro NXTPaper 5G constitue sans conteste sa caractéristique la plus intéressante et c’est principalement pour cette raison qu’on peut le choisir. Comme son prédécesseur, le TCL 40 NXTPaper, ce modèle est équipé d'une dalle LCD IPS de 6,8 pouces en diagonale utilisant la technologie NXTPAPER développée par TCL. Cette technologie vise à reproduire l'aspect et la texture du papier, tout en conservant les avantages d'un écran numérique. La particularité de cet écran réside ainsi dans son traitement antireflet et sa finition mate, qui visent à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le confort de lecture. À l’usage, c’est vraiment très pertinent et effectivement, la fatigue oculaire se fait beaucoup moins ressentir avec ce téléphone qu’avec n’importe quel autre du marché.

L'écran NXTPAPER propose trois modes d'affichage distincts que l’on peut activer d’un geste grâce au bouton-poussoir qui est disponible sur l’un des profils de l’appareil, sous le bouton de mise en veille. On peut ainsi passer d’un mode papier couleur à un mode papier à encre noir et blanc et pousser jusqu’au mode lecture. Dans ce dernier cas, « lecture pure », les applications en cours d’exécution sont fermées. Seuls les appels, les messages et les notifications d’horloge et de calendrier sont autorisées. Ces options, accessibles via un bouton dédié, permettent à l'utilisateur d'adapter l'affichage en fonction de son activité, que ce soit pour la lecture, la navigation web ou le visionnage de contenus multimédias. Pour la lecture, en particulier, l’affichage est vraiment très agréable.

La définition Full HD+ de 1080 x 2460 pixels assure une densité de 396 pixels par pouce, garantissant une netteté satisfaisante pour tous types de contenus. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une fluidité appréciable lors du défilement et de la navigation, améliorant sensiblement l'expérience utilisateur par rapport aux écrans 90 Hz plus courants dans cette gamme de prix.

TCL annonce une luminosité maximale de 550 cd/m², ce qui permet une lisibilité correcte. Merci au traitement de la dalle qui élimine tout reflet. En rapport avec la dalle LCD, les noirs ne sont pas très profonds. Les couleurs paraissent justes.

Système et applications

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G fonctionne sous Android 13, la version du système d'exploitation de Google disponible au moment de sa sortie. TCL s'engage à fournir deux ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui assure une certaine pérennité à l'appareil, bien que cette durée soit inférieure à celle proposée par certains concurrents comme Samsung ou Google (6 ans pour les modèles sud-coréens de milieu de gamme et 7 ans pour les haut de gamme).

L'interface utilisateur de TCL, basée sur Android, offre une expérience proche de l'Android stock, avec quelques personnalisations et fonctionnalités ajoutées. Les paramètres sont organisés de manière logique et intuitive, ce qui facilite la navigation et la configuration du smartphone. En termes de personnalisation, TCL propose diverses options pour adapter l'apparence et le fonctionnement du système selon les préférences de l'utilisateur. Cela inclut des thèmes, des options de disposition de l'écran d'accueil et la possibilité de personnaliser les gestes de navigation.

Concernant les applications préinstallées, TCL inclut ses propres applications propriétaires en plus des applications Google standard. On trouve notamment des outils de productivité, des applications de gestion de l'appareil et des fonctionnalités liées à l'écran NXTPAPER. Bien que certaines de ces applications puissent être considérées comme utiles, d'autres sont clairement des bloatwares. Heureusement, la plupart de ces applications peuvent être désinstallées ou désactivées si elles ne sont pas jugées nécessaires.

Comptez sur une occupation d’environ 35 Go, lorsque toutes les applications par défaut sont installées et que le système est à jour.

Performances

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 6300, une puce milieu de gamme offrant des performances équilibrées pour une utilisation quotidienne. Associé à 8 Go de RAM, extensibles virtuellement jusqu'à 16 Go (en activant la mémoire virtuelle), ce smartphone offre une expérience fluide pour la plupart des tâches courantes. Certes, on peut rapidement passer d’une application à une autre, mais l’exécution de certaines s’avère parfois légèrement poussive.

Avec 512 Go de stockage interne, le TCL 50 Pro NXTPaper 5G offre un espace très confortable pour stocker applications, photos, vidéos et autres fichiers. Cette capacité généreuse peut encore être étendue grâce à la possibilité d’insérer une carte mémoire, jusqu’à 2 To.

En termes de performances graphiques, le processeur MediaTek Dimensity 6300 intègre un GPU Mali-G57 MC2. Cette configuration permet de faire tourner la plupart des jeux du marché, bien que les titres les plus exigeants nécessitent de réduire les paramètres graphiques pour obtenir une expérience vraiment fluide. On apprécie la bonne tenue des performances dans le temps comme le montre le graphique ci-dessous.

Multimédia

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G est doté d'une configuration photo polyvalente, avec un triple module à l'arrière. Le capteur principal de 108 mégapixels promet des clichés détaillés, même dans des conditions de luminosité variées. Il est accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, idéal pour les paysages ou les photos de groupe, ainsi que d'un capteur macro de 2 mégapixels pour les prises de vue rapprochées.

L'interface de l'application Appareil photo se veut intuitive et facile à utiliser. Elle propose divers modes de prise de vue immédiatement accessibles, tels que le mode 108MP, Vidéo, Photo, Portrait tandis que le menu Plus permet d’accéder à d’autres fonctions : Nuit, Mouvement, Pro, Trace lumineuse, Panoramique, Vidéo couleur AI, Verrouillage de l’horizon et Google Lens. La présence d'un mode 108 mégapixels permet de capturer des images en pleine résolution est appréciable.

Concernant les résultats photographiques, le capteur principal de 108 mégapixels offre des clichés détaillés et assez bien définis, surtout dans de bonnes conditions d'éclairage. La technologie de pixel binning, couramment utilisée avec les capteurs haute résolution, permet d'obtenir des photos de 12 ou 27 mégapixels avec une meilleure gestion du bruit et de la dynamique. Toutefois, il faut se contenter de peu, car nous avons constaté quelques petites aberrations chromatiques sur certaines images lorsqu’elles étaient observées sur le moniteur d’un PC. Pour une consultation sur le smartphone, c’est tout à fait satisfaisant. On apprécie les fonctionnalités supplémentaires qui permettent de laisser libre court à la création.

L'objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels permet de capturer des scènes plus larges. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les capteurs secondaires dans cette gamme de prix, la qualité est en retrait par rapport au capteur principal, notamment en basse lumière. Le capteur macro de 2 mégapixels, bien que limité en termes de résolution, s'avère utile pour les prises de vue rapprochées d'objets ou de détails. Là aussi, il faut vraiment favoriser les conditions d’éclairage.

Concernant le niveau de zoom, c’est uniquement sur un effort numérique que les photos sont réalisées et elles offrent un certain niveau de détails qui n’est pas pour décevoir. Privilégiez en tout cas un maximum de lumière.

À l'avant, le capteur selfie de 32 mégapixels permet de réaliser des autoportraits détaillés et de bonne qualité.

Autonomie

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G est équipé d'une batterie de 5010 mAh, une capacité généreuse qui assure une autonomie très confortable. Le smartphone tient facilement une journée complète d'utilisation, voire plus si vous êtes un peu modérés. Notez que TCL met en avant une autonomie exceptionnelle en mode lecture, annonçant jusqu'à 7 jours d'utilisation continue et 26 jours en veille lorsque le mode Max Ink est activé. La charge rapide de 33 watts, bien que pas la plus rapide du marché, offre un bon compromis entre vitesse de charge et préservation de la batterie à long terme.

Le contenu de la boîte

Alors que la plupart des fabricants mises sur une boîte la plus compacte possible, celle-ci ressemble à un gros livre avec une glissière sur la couverture qui dévoile une image en noir et blanc. Dedans, il y a un câble USB-A vers USB-C, un bloc d’alimentation et un outil d’extraction.

Notre avis

Le TCL 50 Pro NXTPaper 5G se positionne comme un smartphone milieu de gamme innovant, principalement grâce à son écran NXTPAPER qui offre une expérience de lecture unique. Il propose un ensemble de caractéristiques cohérentes pour son segment de prix, avec quelques points forts notables comme son grand écran 120 Hz, son capteur photo principal de 108 mégapixels et sa batterie généreuse. Reste à savoir si vous préférez un mobile plus performant aussi bien en termes de puissance de calcul et de qualité photo ou si vous souhaitez privilégiez le confort visuel, un argument non négligeable étant donné que le mobile est assez satisfaisant au quotidien.