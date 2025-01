Test Asus ROG Phone 9 Pro : le smartphone gaming ultra performant qui veut séduire le grand public

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,78 pouces, 1080 x 2400 pixels, 185 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

24 Go de mémoire vive au format LPDDR5X

1 To d’espace de stockage au format UFS 4.0

Triple capteur photo 50+13+32 mégapixels

Batterie : 5800 mAh, charge 65W, charge sans fil 15W

Etanchéité : IP68

Système : Android 15

Design

Le ROG Phone 9 Pro est assez remarque et dénote une approche esthétique très intéressante de la part d'Asus. À l’image de son prédécesseur et abandonnant ainsi les lignes agressives et le style « gamer » ostentatoire de ses prédécesseurs, ce nouveau modèle adopte une allure plus sophistiquée qui ne dépareillerait pas dans un cadre professionnel. Le châssis en aluminium, associé à un dos en verre Gorilla Glass Victus 2, dégage une impression de robustesse et de premium qui justifie son positionnement tarifaire.

Avec ses dimensions de 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, le ROG Phone 9 Pro reste un smartphone imposant, mais ses lignes épurées et ses bords arrondis le rendent plus ergonomique que son prédécesseur. Le poids de 227 grammes se fait certes sentir, mais la répartition équilibrée des masses rend la prise en main agréable. Le traitement anti-traces de doigts appliqué sur la face arrière s'avère particulièrement efficace, un détail appréciable au quotidien.

L'élément le plus distinctif du design reste le système AniMe Vision au dos, une matrice de LED personnalisable qui permet d'afficher des animations et même de jouer à des mini-jeux. Cette fonctionnalité, bien qu'anecdotique, apporte une touche d'originalité totalement unique, bienvenue sans compromettre l'élégance générale de l'appareil.

La disposition des éléments externes a été particulièrement bien pensée. Les deux ports USB-C, dont l'un est placé sur la tranche latérale pour faciliter la charge pendant les sessions de jeu en mode paysage, montrent une attention toute particulière portée à l'expérience utilisateur. Les gâchettes tactiles AirTriggers, désormais plus discrètes et toujours situées sur la tranche droite de l’appareil s'intègrent parfaitement dans le design tout en conservant leur utilité pour le gaming. Son concurrent, le Red Magic 10 Pro en est également équipé.

Sur le plan de la connectivité, le ROG Phone 9 Pro fait figure de référence. Le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et de la 5G le place à la pointe de la technologie. La présence du NFC, d'un port jack 3.5mm et la certification IP68 démontrent qu'Asus n'a fait aucun compromis sur les fonctionnalités essentielles.

L'expérience audio mérite une mention particulière. Les haut-parleurs stéréo, bien que présentant une configuration asymétrique, délivrent un son puissant et équilibré. Le partenariat avec Dirac se concentre désormais sur l'optimisation audio des accessoires externes, qu'ils soient connectés via le port jack, l'USB-C ou le Bluetooth. Le support des codecs aptX HD, aptX Lossless et aptX Adaptive assure une qualité sonore optimale pour les utilisateurs exigeants. La technologie d'audio spatial Dirac Virtuo enrichit considérablement l'expérience immersive, particulièrement appréciable en jeu ou lors du visionnage de contenus multimédias. La marque livre une coque qui est extrêmement bien pensée étant donné qu’elle dispose d’un espace spécifique au niveau du haut-parleur pour faire revenir le son vers l’auditeur.

L'écran

L'Asus ROG Phone 9 Pro conserve l'excellent écran Samsung E6 AMOLED de 6,78 pouces de la génération précédente, tout en apportant quelques améliorations notables. La définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels pourrait sembler modeste face au QHD+ du Galaxy S24 Ultra de Samsung, mais elle s'avère parfaitement adaptée au gaming en offrant un excellent compromis entre netteté et performances.

La grande nouveauté cette année réside dans la fréquence de rafraîchissement maximale de 185 Hz, une première sur le marché des smartphones. Cette prouesse technique, accessible uniquement en mode Auto et pendant les sessions de jeu, reste toutefois plus théorique que pratique, car peu de titres peuvent réellement en tirer parti. Nous avons constaté que même Dead Cells, pourtant réputé pour sa fluidité, plafonne à 167 fps. La technologie LTPO permet une variation dynamique sur 14 paliers différents, de 1 à 185 Hz, optimisant ainsi la consommation d'énergie selon l'usage. Par rapport aux autres smartphones du marché, il y a aussi ici un poinçon pour laisser de la place au capteur à selfie, ce qui n’est pas le cas de son concurrent, le Red Magic 10 Pro qui permet ainsi de profiter d’une dalle sans aucune gêne.

En termes de luminosité, l'écran atteint un pic impressionnant de 2500 cd/m² en HDR et 1600 cd/m² en usage courant. La lisibilité reste excellente en extérieur, même en plein soleil. Les options de personnalisation de l'affichage sont particulièrement riches. Le mode « Naturel » offre une colorimétrie équilibrée, tandis que le mode « Standard » permet un rendu plus vif. Notez également la disponibilité des modes Optimal, Cinématique et Personnalisé. La possibilité de régler finement la température des couleurs et la saturation permet d'adapter l'écran à ses préférences.

La réactivité tactile est également au rendez-vous avec un taux d'échantillonnage de 720 Hz et une latence extrêmement faible. Ces caractéristiques lui confèrent ainsi un avantage par rapport au Red Magic 10 Pro qui se contente d'un affichage 144 Hz, et cela se ressent particulièrement dans les jeux nécessitant des réflexes rapides.

La protection Gorilla Glass Victus 2 et le traitement anti-reflet contribuent à une excellente expérience au quotidien, même si quelques reflets persistent en conditions très lumineuses. Face à la concurrence, l'écran du ROG Phone 9 Pro se distingue par sa polyvalence : s'il n'atteint pas la définition du S24 Ultra (ni son traitement antireflet) ou la luminosité du Honor Magic6 Pro, il propose le meilleur compromis pour le gaming tout en restant très performant pour un usage multimédia classique.

Le système et les applications

Le ROG Phone 9 Pro arrive sous Android 15 avec la surcouche ROG UI, mais sa politique de mises à jour s'avère décevante pour un smartphone premium. Asus ne promet que deux ans de mises à jour majeures du système d'exploitation (jusqu'à Android 17) et cinq ans de correctifs de sécurité. Cette politique est nettement en retrait par rapport à Samsung, Honor ou Google qui proposent des durées bien plus étendues allant jusqu’à 7 années de suivi. Difficile de justifier une telle durée chez Asus, surtout à ce prix.

L'interface offre une flexibilité appréciable avec deux options d'affichage : un mode « optimisé Asus » ou un affichage proche d'Android stock. La personnalisation est poussée, permettant aux utilisateurs d'adapter l'expérience selon leurs préférences. L'interface gaming conserve une orientation « gamer » tout en restant fonctionnelle et intuitive.

Le système et les applications préinstallées occupent un tout petit peu plus de 30 Go d’espace de stockage. Parmi les applications tierces que l’on trouve immédiatement à l’ouverture du téléphone, il y a Facebook, Instagram et Messenger, toutes les autres étant des applications Google ou Asus. C’est une bonne chose que le nombre de ces applications tierces soit limité.

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans l'expérience utilisateur. Le système X Sense intègre plusieurs fonctionnalités innovantes pour le gaming. Ce sont les mêmes que pour le modèle ROG Phone 8 et ROG Phone 8 Pro :

- Reconnaissance automatique des actions dans certains jeux comme Genshin Impact

- X Capture pour la capture automatique des moments clés

- AI Grabber pour la reconnaissance et la traduction de texte en temps réel dans les jeux

- Retranscription automatique d'audio

- Traduction en temps réel des conversations

Notez également la possibilité de créer des fonds d’écran via une intelligence artificielle en orientant la génération d’image via un genre et une teinte.

La partie gaming est particulièrement soignée avec l'application Armory Crate qui centralise la gestion des jeux. Les AirTriggers, ces gâchettes sensitives, bénéficient d'une meilleure sensibilité que sur la génération précédente, améliorant significativement l'expérience de jeu.

L'interface AniMe Vision, avec ses 648 LEDs intégrées au dos de l'appareil, permet non seulement d'afficher des animations personnalisées mais aussi de profiter de mini-jeux rétro comme Snake Venture, Brick Smasher, Speedy Runner et Aero Invaders. C’est très ludique et très réussi.

Le multimédia

Le ROG Phone 9 Pro s'équipe d'une configuration photo à trois capteurs qui marque une évolution intéressante. Le module principal intègre un capteur Sony Lytia 700 de 50 mégapixels avec une stabilisation gimbal sur 6 axes, capable de compenser jusqu'à cinq degrés de mouvement. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

L'interface photo reste intuitive et fonctionnelle, avec un accès rapide aux différents modes de prise de vue via Game Genie. La fonction HDR vidéo est disponible jusqu'en 4K à 30 images par seconde, et l'enregistrement vidéo peut monter jusqu'en 8K à 30 fps.

En termes de qualité, le capteur principal produit des clichés naturels et équilibrés, bien que l'accentuation soit parfois excessive sur les détails comme les feuillages. Les photos en basse lumière montrent quelques limites avec un lissage prononcé des textures et une colorimétrie tirant vers l'orange. L'ultra grand-angle délivre des résultats lumineux mais souffre d'une certaine saturation des couleurs.

Le téléobjectif 3x se montre efficace en plein jour, mais la qualité décline rapidement au-delà du zoom 5x. Il souffre d’une comparaison difficile lorsqu’on met côte à côte des photos prises avec le Google Pixel 9 Pro XL qui est l'une des références en la matière.

Les selfies, capturés par le capteur frontal de 32 mégapixels, offrent une bonne netteté mais peuvent parfois présenter un rendu de peau légèrement artificiel. Sur ce point, le ROG Phone 9 Pro livre des clichés bien plus qualitatif que le Red Magic 10 Pro qui souffre de son capteur sous l’écran bien que cette technologie lui permette d’offrir un écran sans aucune gêne.

Face à la concurrence, notamment le Galaxy S24 Ultra ou l'iPhone 16 Pro Max, le ROG Phone 9 Pro reste en retrait en termes de dynamique et de traitement des couleurs. Si la partie photo s'améliore par rapport aux générations précédentes, elle n'atteint pas encore le niveau des références du marché, se positionnant plutôt comme une solution polyvalente et satisfaisante pour un smartphone gaming.

L’accessoire AeroActive Coller X Pro

L'AeroActive Cooler X Pro est livré avec la version Pro du ROG Phone 9. Rappelons qu’il s’agit d’un accessoire qui intègre un système de refroidissement thermoélectrique. Embarquant un peu d’AI, il est doté d’une plaque Peltier et des pales de ventilateur 12,5% plus grandes que la génération précédente, permettant d'améliorer le refroidissement jusqu'à 29%. Sa particularité réside dans sa polyvalence : au-delà de sa fonction première de refroidissement, il embarque un caisson de basses de 13 x 26 mm qui transforme le ROG Phone 9 en un véritable système audio 2.1.

L'accessoire dispose également de deux boutons physiques programmables via Game Genie, offrant des contrôles supplémentaires pendant les sessions de jeu. Compatible avec les ROG Phone 9/9 Pro et 8/8 Pro, il se connecte via USB-C et nécessite une alimentation externe pour des performances optimales. Pesant 133,5 grammes pour des dimensions de 104,8 x 86,36 x 43,1 mm, il reste relativement compact malgré ses nombreuses fonctionnalités. Notez qu’il est aussi disponible en vente séparément à un prix de 99 euros ce qui peut sembler élevé. Toutefois, les améliorations apportées en termes de refroidissement et d'expérience audio en font un accessoire quasi-indispensable pour les joueurs intensifs sur ROG Phone.

L'autonomie

Le ROG Phone 9 Pro embarque une batterie de 5800 mAh, soit une augmentation de 300 mAh par rapport à son prédécesseur. Cette capacité généreuse, couplée à l'efficacité énergétique du Snapdragon 8 Elite, permet d'atteindre une autonomie impressionnante. En gaming intensif, le smartphone perd environ 5% de batterie toutes les 20 minutes.

La recharge filaire de 65W permet une charge complète en un peu plus de 50 minutes, avec 43% en 15 minutes. Le smartphone supporte également la charge sans fil 15W et la charge inversée 10W. intéressant, notez que le mode « bypass charging » permet d'alimenter directement l'appareil sans solliciter la batterie pendant les sessions de jeu intensives. La présence de deux ports USB-C, dont un sur la tranche, facilite la recharge pendant les sessions de jeu en mode paysage.

Face à la concurrence, le ROG Phone 9 Pro surpasse l'iPhone 16 Pro et le Galaxy S24 Ultra. Même si d'autres smartphones gaming comme le Red Magic proposent des batteries plus importantes, l'optimisation logicielle d'Asus permet une excellente endurance.

Notre avis

Après deux semaines de test intensif, le ROG Phone 9 Pro confirme sa position de smartphone gaming haut de gamme tout en séduisant un public plus large. La puissance brute du Snapdragon 8 Elite, associée aux 24 Go de RAM, offre une expérience gaming sans compromis, tandis que le système de refroidissement maintient des performances stables même en usage intensif.

L'écran 185 Hz et le système AniMe Vision au dos apportent une vraie valeur ajoutée, même si la partie photo reste en retrait des flagships traditionnels. L'autonomie exemplaire et les solutions de charge innovantes compensent largement le poids conséquent de l'appareil.

À 1499 euros, le ROG Phone 9 Pro n'est pas donné, mais il justifie son positionnement par des performances exceptionnelles et des fonctionnalités uniques. Attention, rappelons que le suivi logiciel est limité à 2 itérations pour Android et 5 années pour les mises à jour de sécurité, ce qui est loin des autres mobiles haut de gamme. Si vous cherchez le meilleur smartphone gaming du moment et que le budget n'est pas un frein, c'est actuellement la référence du marché. Si vous êtes plus regardant côté finances, le Red Magic 10 Pro est une très bonne solution tandis que les utilisateurs moins axés gaming peuvent se tourner vers d'autres alternatives plus polyvalentes qui existent à ce tarif (Samsung Galaxy S24 Ultra ou iPhone 16 Pro Max).