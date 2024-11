Test du Google Pixel 9 Pro Fold : le pliant qui veut détrôner Samsung et tenter de (nous) faire oublier le Honor Magic V3

Fiche technique

Écran externe 6,3 pouces AMOLED, 1080x2424 pixels, 120 Hz

Écran interne 8 pouces AMOLED, 2076x2152 pixels, 120 Hz

Processeur Google Tensor G4

16 Go de RAM non extensibles

256 ou 512 Go de stockage non extensibles

Triple capteur photo : 48+10,5+10,8 mégapixels

Capteur à selfie : 10+10 mégapixels (externe et interne)

Batterie : 4650 mAh, charge rapide 45W

Android 15

Certification : IPX8

Design

Le Pixel 9 Pro Fold succède donc au Google Pixel Fold qui était disponible seulement sur certains marchés. Il vient se frotter au Samsung Galaxy Z Fold6 et au Honor Magic V3. Ce modèle marque une évolution significative dans l'approche esthétique de Google. La première impression est saisissante : le smartphone affiche une finesse assez remarquable de 5,1 mm une fois déplié, surpassant le Galaxy Z Fold6 (6,1 mm), mais dépassant le Honor Magic V3 (4,35 mm). En main, on a vraiment l’impression d’une excellente solidité, grâce à l'utilisation d'un alliage d'aluminium de grade aéronautique pour le châssis.

La charnière, point névralgique de tout smartphone pliant, bénéficie d'une conception de premier ordre. Plus discrète que celle du Galaxy Z Fold6, elle permet une fermeture complète sans espace visible entre les deux volets. Le mécanisme offre une résistance progressive et rassurante, permettant de maintenir l'appareil ouvert à n'importe quel angle entre 0 et 180 degrés.

Le choix des matériaux est intéressant : le verre Gorilla Glass Victus 2 protège l'écran externe, tandis que les tranches en aluminium brossé confèrent une sensation premium au toucher. Les deux coloris disponibles - noir et porcelaine – offrent une sobriété élégante, typique de la gamme Pixel. Le traitement mat des surfaces limite efficacement les traces de doigts, un problème récurrent sur les appareils concurrents.

Le module photo carré, qui rompt avec la barre caractéristique des Pixel et notamment par rapport au précédent modèle pliant du géant américain, s'intègre harmonieusement à l'arrière du smartphone. Sa protubérance reste notable, mais moins prononcée que celle du Honor Magic V3. Cette évolution permet une meilleure stabilité lorsque l'appareil est posé sur une surface plane.

L'écran externe de 6,3 pouces adopte un ratio plus conventionnel que le Galaxy Z Fold6, offrant une expérience proche d'un smartphone classique, finalement assez similaire à celle qui est proposée par le Honor Magic V3 (6,43 pouces en diagonale). Cette approche pragmatique facilite donc l'utilisation quotidienne sans compromettre l'expérience tablette une fois déplié. L'écran interne de 8 pouces présente des bordures plus fines que la génération précédente, maximisant la surface d'affichage utile.

Sur le plan de la connectivité, le Pixel 9 Pro Fold fait figure de référence. L'intégration du Wi-Fi 7 est un plus assurant des débits théoriques particulièrement élevés. La compatibilité 5G, le Bluetooth 5.3 et le NFC couvrent l'ensemble des usages modernes. La gestion double SIM (physique + eSIM) s'avère particulièrement pratique pour jongler entre plusieurs numéros.

L'expérience audio n'est pas en reste avec une configuration stéréo bien pensée. Les deux haut-parleurs délivrent un son équilibré, avec une belle amplitude et des basses maîtrisées. Le volume maximal se montre convaincant, même si légèrement en retrait par rapport au Galaxy Z Fold6. L'absence de prise jack 3,5 mm est compensée par une excellente gestion du Bluetooth et une qualité audio USB-C irréprochable. La certification IPX8 permet une utilisation sereine sous la pluie, comme le Honor Magic V3.

Les écrans

Le Google Pixel 9 Pro Fold propose une configuration d'affichage double, avec un écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 8 pouces, tous deux utilisant la technologie AMOLED. L'écran externe offre une définition de 1080 x 2424 pixels, tandis que l'écran interne monte à 2076 x 2152 pixels, garantissant une excellente netteté sur les deux surfaces d'affichage. Les bords de la surface d’affichage externe sont plus épais que ceux du Pixel 9 Pro XL.

La luminosité maximale atteint des sommets impressionnants avec 1800 cd/m² en usage normal et jusqu'à 2700 cd/m² en pic sur l'écran externe. L'écran interne suit de près avec 1600 cd/m² en usage courant et le même pic de 2700 cd/m². Ces valeurs signifient une excellente lisibilité en plein soleil, même si nous avons noté quelques reflets persistants sur l'écran interne, particulièrement dans les angles.

Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz sur l'écran interne apporte une fluidité remarquable, particulièrement appréciable lors du défilement des pages web ou des sessions de gaming. La réactivité tactile est au rendez-vous avec un taux d'échantillonnage de 240 Hz sur les deux écrans, offrant une précision chirurgicale dans la navigation et les jeux.

La calibration colorimétrique mérite une mention spéciale. Les deux écrans proposent trois modes d'affichage : Naturel ou Adaptatives. Le mode Naturel offre une reproduction fidèle des couleurs, idéal pour la retouche photo. Le mode Adaptative, que nous recommandons pour un usage quotidien, propose un excellent compromis entre fidélité et vivacité des couleurs.

Le mode « Couleurs adaptatives » ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction de l'éclairage ambiant, une fonction particulièrement agréable en utilisation nocturne.

Le pli central, point sensible des smartphones pliants, reste visible sur l'écran interne, particulièrement sous certains angles et avec des contenus clairs. Bien que plus prononcé par rapport au Samsung Galaxy Z Fold6 et au Honor Magic V3, on peut lui reprocher de ne pas être totalement discret. Toutefois, cela ne gêne cependant pas l'expérience quotidienne après quelques jours d'utilisation.

La protection Gorilla Glass Victus 2 de l'écran externe inspire confiance, même si l'absence de protection équivalente sur l'écran interne invite à la prudence. Le revêtement oléophobe des deux écrans limite efficacement les traces de doigts, mais nécessite tout de même un nettoyage régulier, particulièrement sur l'écran interne plus sensible aux marques.

La gestion du multitâche tire pleinement parti de l'écran interne de 8 pouces, permettant d'afficher confortablement plusieurs applications simultanément. La transition entre les écrans externe et interne s'effectue de manière fluide, sans latence perceptible, grâce à l'optimisation logicielle de Google.

Le système et les applications

Le Google Pixel 9 Pro Fold est livré sous Android 14, dans sa version la plus pure et épurée. Lors de notre test, nous avons pu le mettre à jour avec la version 15 du système. Google marque un tournant majeur dans l'industrie mobile en proposant une politique de mise à jour exceptionnelle de 7 ans, tant pour les mises à jour majeures d'Android que pour les correctifs de sécurité, comme le Samsung Galaxy Z Fold6. Cette promesse porte donc jusqu'en 2031. Comptez sur un espace de 27 Go occupé avec le système et les applications préinstallées. C’est relativement raisonnable.

L'interface utilisateur, fidèle à la philosophie Pixel, privilégie la simplicité et l'efficacité. L'expérience logicielle a été spécifiquement optimisée pour le format pliant, avec une attention particulière portée au multitâche. Le système permet d'afficher deux applications côte à côte sur l'écran interne, avec la possibilité de créer des raccourcis d'applications en duo pour un lancement simultané.

Il est possible d’activer la fonction Mode réparation pour mettre à l’abri les données de l’utilisateur afin de confier l’appareil à un réparateur sans risque qu’il ne puisse accéder à celles-ci.

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans l'expérience utilisateur grâce au processeur Tensor G4. Parmi les fonctionnalités notables, on trouve :

- Gemini Live pour les conversations en temps réel avec l'IA

- Pixel Screenshots pour l'analyse automatique des captures d'écran

- Captures Pixel pour l'édition intelligente des photos

- Retouche magique pour l'amélioration automatique des clichés

- Video Boost pour l'optimisation des vidéos

Notez également la possibilité, comme sur le Pixel 9 Pro XL de la fonction M’ajouter qui permet d’ajouter à la photo originale une personne qui prend le cliché.

Le nouveau Gemini remplace désormais Google Assistant, apportant des capacités conversationnelles plus avancées. La fonction Cercler pour rechercher est aussi disponible. L'interface tire pleinement parti du grand écran de 8 pouces pour ces fonctionnalités d'IA, particulièrement en photographie.

La fluidité du système est remarquable, bien que certaines applications ne soient pas encore parfaitement optimisées pour le format carré de l'écran interne. Google propose une fonction expérimentale pour étirer les applications non optimisées, mais les résultats ne sont pas toujours convaincants. Malgré ces quelques limitations, l'expérience utilisateur reste cohérente et intuitive, privilégiant l'efficacité aux fonctionnalités gadgets.

Les performances

Le Google Pixel 9 Pro Fold embarque le processeur maison Tensor G4, accompagné d'une généreuse dotation de 16 Go de RAM au format LPDDR5X, soit le plus rapide du moment. Le stockage interne propose deux configurations, 256 ou 512 Go en UFS 4.0, sans possibilité d'extension via carte micro SD. Cette absence d'extension est compensée par la capacité de stockage confortable et les performances élevées de la mémoire UFS 4.0.

Le Tensor G4 se positionne différemment des puces Snapdragon 8 Gen 3 qu'on trouve dans le Galaxy Z Fold6 ou le Honor Magic V3. Plutôt que de chercher la performance brute, Google privilégie l'optimisation et l'efficience, particulièrement pour les tâches d'intelligence artificielle. Les benchmarks placent le Tensor G4 légèrement en retrait des performances pures de ses concurrents, mais cette différence reste imperceptible en usage quotidien.

La navigation système est parfaitement fluide, sans aucun ralentissement même en multitâche intensif. L'ouverture des applications est instantanée, et la bascule entre écran externe et interne s'effectue sans accroc. Les 16 Go de RAM permettent de maintenir de nombreuses applications en mémoire, évitant les rechargements intempestifs. La gestion de la mémoire est particulièrement efficace, notamment lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications sur l'écran déplié.

Côté gaming, le Pixel 9 Pro Fold offre une expérience convaincante sur les titres les plus exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Les jeux tournent en 60 FPS stables, avec des graphismes poussés au maximum. La gestion thermique s'avère efficace, avec une chauffe contenue même en session prolongée. Le système de refroidissement par chambre à vapeur remplit parfaitement son office, maintenant des performances stables sans throttling notable.

L'expérience utilisateur quotidienne bénéficie grandement de l'optimisation logicielle de Google. Les animations sont fluides, les transitions naturelles, et l'interface réactive. Le multitâche est particulièrement bien géré, permettant une utilisation professionnelle confortable. La répartition des ressources entre les applications est intelligente, priorisant automatiquement les tâches en cours d'utilisation.

Face à la concurrence, le Pixel 9 Pro Fold se distingue par sa cohérence globale. Si le Galaxy Z Fold6 affiche des scores bruts légèrement supérieurs, et le Honor Magic V3 des performances gaming plus élevées, le Pixel compense par une optimisation logicielle supérieure et une meilleure efficience énergétique. L'intégration verticale hardware/software rappelle l'approche d'Apple, avec des performances peut-être moins impressionnantes sur le papier, mais plus pertinentes dans l'usage réel.

Voici les résultats des performances brutes de l’appareil soumis à plusieurs outils de mesure.

Le multimédia

Le Google Pixel 9 Pro Fold dispose d'une configuration photo triple capteur qui s'articule autour d'un module principal de 48 mégapixels (f/1.7), accompagné d'un ultra grand-angle de 10,5 mégapixels (f/2.2) et d'un téléobjectif de 10,8 mégapixels (f/3.1) offrant un zoom optique 5x. Pour les selfies, deux capteurs de 10 mégapixels sont présents, un sur l'écran externe et un sur l'écran interne.

L'interface de l'application appareil photo reste fidèle à la simplicité caractéristique des Pixel. Les modes principaux (Photo, Vidéo, Portrait, Mode Nuit) sont accessibles par simple glissement horizontal, tandis que les paramètres avancés se nichent dans un menu déroulant. Les nouveautés IA comme « M'ajouter » ou la gomme magique sont facilement accessibles depuis l’interface principale de l’application Appareil photo ou depuis la galerie.

En termes de qualité photo, le capteur principal impressionne par sa capacité à capturer des clichés équilibrés avec des couleurs naturelles et une excellente gestion de l'exposition. Le mode HDR+ Enhanced, optimisé par le processeur Tensor G4, offre des résultats remarquables dans les scènes à fort contraste. Le mode Portrait se distingue par un détourage précis et un bokeh naturel, même si l'intensité du flou d'arrière-plan reste modérée.

Face à la concurrence, le Pixel 9 Pro Fold se positionne comme le meilleur photophone pliant du moment. Il surpasse le Galaxy Z Fold6 en termes de qualité globale des clichés, particulièrement en basse lumière. Cependant, l'ultra grand-angle montre quelques faiblesses par rapport au Magic V3, notamment dans la gestion des détails en conditions difficiles.

Le zoom optique 5x est très performant, presque autant que celui du Pixel 9 Pro XL.

La force du Pixel 9 Pro Fold réside dans son traitement logiciel sophistiqué qui compense largement les limitations matérielles de ses capteurs. Les algorithmes de Google excellent particulièrement dans la capture de sujets en mouvement et la préservation des détails en basse lumière, plaçant ce smartphone en tête des appareils pliants pour la photographie.

L'autonomie

Le Google Pixel 9 Pro Fold embarque une batterie de 4650 mAh, une capacité honorable pour un smartphone pliant de cette taille. La charge rapide filaire de 45W permet de récupérer environ 50% de batterie en 30 minutes. La charge sans fil est présente avec une puissance de 15W, mais le smartphone ne propose pas de charge inversée, contrairement au Galaxy Z Fold6. En usage quotidien, l'autonomie reste en retrait par rapport au Honor Magic V3 et ses 5000 mAh. L'optimisation énergétique du Tensor G4 permet toutefois de tenir une journée complète en usage mixte. L'utilisation intensive de l'écran interne impacte logiquement l'autonomie, avec une consommation accrue d'environ 20% par rapport à l'écran externe.

La recharge complète s'effectue en environ 1h15, un temps correct, mais qui ne rivalise pas avec les 35 minutes du Magic V3. L'absence de chargeur dans la boîte suit la tendance écologique actuelle, mais nécessite l'achat d'un chargeur compatible 45W pour profiter des performances optimales.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Google Pixel 9 Pro Fold s'impose comme une alternative sérieuse au Galaxy Z Fold6 et au Honor Magic V3. Ce dernier propose toutefois un design plus fin et un écran externe très légèrement plus large et notamment avec un côté incurvé et donc des bords plus fins. Le design du Pixel 9 Pro Fold est affiné, très agréable. Sa qualité photo exceptionnelle et son interface fluide en font un compagnon quotidien convaincant. L'optimisation logicielle et l'intégration des fonctionnalités d'IA démontrent la maîtrise de Google dans l'expérience utilisateur.

Les points forts sont indéniables : la qualité des écrans malgré un pli visible, et surtout l'excellence photographique héritée des Pixel. La promesse de 7 ans de mises à jour renforce la pertinence de l'investissement sur le long terme. Quelques compromis subsistent, notamment sur l'autonomie moyenne et l'absence de charge inversée. Le prix de départ élevé le positionne clairement sur le segment premium, mais la proposition reste cohérente face à la concurrence.

Pour qui cherche un smartphone pliant alliant innovation et expertise photographique, le Pixel 9 Pro Fold représente un choix judicieux, particulièrement pour les amateurs de photo et les personnes sensibles à l'écosystème Google.