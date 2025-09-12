Test du Honor Magic V5 : le pliant qui renverse la donne face au Galaxy Z Fold7 EMBARGO 28-08 à 16h30

Fiche technique

Écran externe OLED 6,43 pouces 120Hz

Écran interne OLED 7,95 pouces 120Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

16 Go de mémoire vive (extensible)

512Go d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 64 mégapixels

Double capteur photo frontal : 20+20 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sur le profil

Batterie 5 820mAh, charge filaire 66W, sans-fil 50W

Étanchéité : IP58/IP59 (eau/poussière)

Système : Android 15 avec la surcouche Magic OS

Design

Comme le Magic V3 avant lui et maintenant le Samsung Galaxy Z Fold7, dès le premier contact, le Magic V5 étonne vraiment par sa finesse hors norme pour un smartphone pliant : seulement 8,8mm une fois fermé et 4,2mm ouvert. Notez que nous avons testé la version Gold qui fait effectivement 4,2 mm d’épaisseur mais la version blanche propose 4,1 mm lorsqu’il est totalement ouvert.

C’est, à ce jour, le pliant, dans sa version blanche donc, le plus fin du marché, surpassant le Galaxy Z Fold7 de Samsung qui fait donc jeu égal avec la version Gold avec ses 4,2 mm d’épaisseur. L’appareil est également proposé avec une finition noire.

Pour être tout à fait complet, notez que la protubérance du bloc photo est supérieure sur le Honor par rapport au Samsung.

Le ressenti général est celui d’un appareil haut de gamme, avec des lignes sobres, un châssis en aluminium et une finition soignée. Il reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le Magic V3. Sur la version Gold, le dos de la charnière profite d’un effet spécial, rehaussant le caractère luxueux de l’appareil. Ce n’est pas le cas des autres déclinaisons.

Sur l’avant, l’écran externe de 6,43 pouces s’étire jusqu’aux bords, couvert par un verre Gorilla Glass Victus 2 qui promet une bonne résistance aux rayures.

Basculer vers le mode tablette, d’un simple geste, dévoile une immense dalle interne AMOLED de près de 8 pouces. Nous avons trouvé que le mobile Honor s’ouvre nettement plus facilement que le pliant de Samsung qui propose des profils plus plats et un peu plus délicat à « attraper ».

En outre, une fois ouvert, l’absence quasi totale de pliure est à noter : Honor a peaufiné sa charnière, réalisée en titane et certifiée IP58 et IP59, pour garantir une résistance accrue à l’eau et à la poussière – un atout différenciant par rapport au Fold7, seulement IPX8. La manipulation se fait naturellement, sans forcer, et la charnière inspire confiance sur sa tenue dans le temps. Seul le Google Pixel 10 Pro Fold que nous testerons bientôt surpasse ces deux pliants avec sa certification IP68.

Un des points qui retient tout de même notre attention réside dans le bloc photo dorsal, qui ressort distinctement. Cette protubérance, si elle permet l’intégration d’un module photo très performant, nuit à la stabilité de l’appareil posé à plat. Il faut jongler avec cette « rampe » lors de l’utilisation sur une table par exemple. Hormis ce défaut, le Magic V5 sait flatter l’œil et la main avec ses bordures polies, et s’avère bien moins glissant que ne l’est le Fold7 quand il est déplié.

Point connectivité et ergonomie, le terminal propose tout ce que l’on attend d’un flagship : port USB-C vidéo, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, deux emplacements nano-SIM, mais fait l’impasse sur le port microSD et la prise casque, ce qui pourrait manquer à certains. Exactement comme tous les modèles pliants s’ouvrant comme des livres, le lecteur d’empreintes digitales est positionné sur la tranche : il tombe naturellement sous le pouce (ou l’index pour les gauchers), se montre réactif et fiable à chaque sollicitation.

Niveau audio, les haut-parleurs stéréo libèrent un son ample, puissant et étonnamment riche pour un appareil si fin. Nous trouvons que le Magic V5 surpasse le Fold7 sur l’équilibre général, offrant notamment une meilleure gestion des basses. Un compagnon idéal pour la consommation multimédia, surtout en mode tablette.

Mention spéciale pour la robustesse : Honor dote son Magic V5 d’un traitement Rhino Armor sur la coque pour mieux encaisser les chutes et rayures – la sensation à l’usage rejoint celle d’un smartphone premium « classique ». Aucun craquement ni point de faiblesse détecté lors de ces jours d’utilisation intensive.

L’écran externe

L’écran externe, de 6,43 pouces, se montre tout aussi convaincant. Exactement comme sur son prédécesseur, une fois replié, le smartphone se manipule comme un modèle traditionnel. Sur ce point, le Fold7 a nettement progressé par rapport au Fold6 qui est, de notre point de vue, bien trop étroit. Le Fold7 reste toutefois très légèrement en retrait en ce qui concerne la largeur par rapport au Magic V5. Cela confère à ce dernier une excellente prise en main.

En outre, la continuité visuelle entre les deux écrans est assurée, la colorimétrie soignée, la latence ultra basse (idéal pour le stylet ou le gaming), et surtout, l’impressionnante gestion de la fatigue oculaire, grâce au PWM à haute fréquence et au mode confort bleu. Les réglages sont nombreux, permettant d’affiner la température des couleurs, la balance des blancs ou encore la profondeur des noirs selon ses préférences.

L’écran interne

Le Magic V5 propose ce qui se fait de mieux actuellement en matière d’affichage pliant. L’écran interne AMOLED affiche 7,95 pouces, avec une luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 5 000 cd/m² en pic, rendant la lecture idéale même en plein soleil. La résolution élevée de 2172 x 2352 pixels et la compatibilité Dolby Vision/HDR font jaillir les couleurs avec intensité, les noirs sont profonds, les blancs toujours nets. La technologie LTPO offre un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120Hz, ce qui assure une impression permanente de fluidité, sur tous les types de contenu.

Le seul véritable bémol observé réside dans la « non-résistance » des deux écrans aux reflets, un souci inhérent à la plupart des dalles OLED très lumineuses, mais qui n’efface pas la supériorité du Magic V5 sur ce point face à son rival de chez Samsung. Selon nous, Honor propose aujourd’hui l’expérience visuelle la plus immersive et agréable sur smartphone pliant.

Le système et les applications

Le Magic V5 tourne sous Magic OS, basé sur Android 15. L’interface offre une fluidité permanente, des animations soignées, et un haut niveau de personnalisation. Toujours d’après notre test, la navigation dans les menus, la gestion des applications et le multitâche s’effectuent sans aucun accroc. Honor propose un écosystème d’applications maison réduites à l’essentiel (galerie, santé, gestionnaire d’IA…), mais surtout une intégration avancée de toutes les fonctions Google, Assistant compris (un point parfois absent chez la concurrence chinoise).

Malgré cela, notez la présence des applications tierces telles que Instagram, et Facebook sur notre modèle de test à l’ouverture. Sur les 512 Go d’espace de stockage théoriquement disponibles, un peu plus de 35 Go était occupé par le système et les applications, ce qui est relativement raisonnable.

En outre, Magic OS est enrichi d’options d’optimisation automatique (nettoyage RAM, réglages de la batterie, etc.), de fonctionnalités IA évoluées dédiées à la photo et à la productivité : gomme magique, recadrage intelligent, organisation automatisée du calendrier et de la galerie. Point important : la marque promet 6 ans de mises à jour de sécurité et du système, une durée dans la moyenne haute sans atteindre cependant Samsung et Google qui affichent 7 années sur, respectivement, le Fold7 et le Pixel 10 Pro Fold.

Les performances

Le Honor Magic V5 est propulsé par le Snapdragon 8 Elite, gravé en 3nm, secondé par 16 Go de RAM (sur notre modèle de test) au format LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Notez que l’on peut ajouter jusqu’à 16 Go de mémoire vive supplémentaire. Dans la pratique, ce trio assure une expérience d’une fluidité remarquable, peu importe le scenario. Du gaming en 120 images/sec à la retouche photo avancée, tout s’enchaîne sans jamais rencontrer le moindre ralentissement.

Sur les benchmarks, le Magic V5 rivalise avec le Fold7, s’en démarquant notamment par sa meilleure dissipation thermique, atout indéniable lors de longues sessions de jeu ou de montage vidéo 4K. L’ensemble du système reste frais à l’utilisation, jamais de chauffe désagréable détectée malgré des sollicitations intenses. La gestion de la RAM est dynamique, le passage d’une appli à une autre s’effectue instantanément.

Si le Magic V5 se présente comme l’un des smartphones pliants les plus performants du marché, il tient aussi sa promesse d’excellence au quotidien : stabilité, réactivité, et polyvalence sont au rendez-vous, pour le travail comme pour les loisirs.

Le multimédia

Le Magic V5 embarque un triple module photo dorsal qui n’a rien à envier à celui du Z Fold7. Le capteur principal de 50 mégapixels, aidé par l’ultra grand-angle de 50 mégapixels et le téléobjectif périscopique 64 mégapixels, garantit une belle polyvalence pour tous les usages. Les clichés de jour sont détaillés, bien exposés, avec une gestion des couleurs très fidèle – sauf lorsque l’IA, parfois, tend à pousser les contrastes sur certains clichés.

Particularité appréciable : le zoom optique périscopique 3x couplé à la stabilisation optique – rare sur un pliant – offre des portraits nets même à main levée. En outre, les photos zoomées profitent également d’une optimisation grâce à l’IA qui offre un très haut de niveau de détails, rarement aussi bon que n’importe quel mobile à ce jour.

Le mode nuit profite d’un traitement logiciel efficace : le bruit est maîtrisé et les détails préservés. La partie vidéo grimpe jusqu’à la 4K 60fps avec un très bon système de stabilisation, largement suffisant pour immortaliser vos souvenirs en vacances comme à la maison.

L’interface photo signée Honor brille par sa simplicité et ses nombreuses options d’IA. Notez que l’on trouve immédiatement différents niveaux de zoom : 0,5, 1x, 2x, 3x et 6x. Les modes de prises de vue Photo, Vidéo, Pro, Portrait et Cliché nocturne sont proposés par défaut mais il est possible d’ajouter ceux qui sont dans le menu Plus (Ouverture, Film, Ralenti, Panorama, Light Painting, Time-Lapse, Filigrane, Super Macro, Haute Résolution, Dual-View, Scène, Scanner un document et Story. Plusieurs outils de modification des photos sont également disponibles à l’instar de la gomme magique pour supprimer un élément, la suppression des reflets, la retouche automatique, des options particulièrement avancée qui sont pertinentes et efficaces – attention néanmoins à ne pas trop en abuser, sous peine de se retrouver avec des images un peu artificielles.

Comparé à son rival Samsung, le Magic V5 s’impose sur la polyvalence et la créativité, mais reste en retrait sur la fidélité en basse lumière, domaine où le Fold7 garde l’avantage. L’ensemble, selon nous, place Honor parmi les fers de lance du secteur photo sur smartphone pliant, à une poignée de détails près.

L’autonomie

Avec 5 820mAh embarqués, le Magic V5 surclasse tous ses concurrents – Fold7 inclus – sur le terrain de l’endurance. Notre expérience confirme sans réserve cette avance : même avec une utilisation intensive (navigation, photo, vidéo, jeux, et deux écrans à plus de 120Hz), il tient facilement une journée et demie, voire deux journées pleines si vous êtes plus modéré.

D’après nos tests, la charge filaire 66W permet de passer de 0 à plus de 80% en 30 minutes à peine, tandis que la charge sans-fil 50W rivalise avec les meilleurs du secteur. Honor ajoute la recharge inversée pour donner un petit coup de pouce à vos écouteurs ou une montre connectée. Pour une fois, l’autonomie n’est plus un compromis… et Samsung accuse clairement le coup ici, malgré sa réputation.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor Magic V5 est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et une coque de protection de la même teinte que l’appareil et embarquant une béquille autour des capteurs photo.

Notre avis

Après plusieurs jours de test, nous pouvons clairement dire que le Honor Magic V5 nous est apparu comme une vraie réussite technologique. Il se démarque nettement par son extrême finesse dont l’effet en main est bluffant, sa robustesse parfaitement maîtrisée, et surtout son incroyable autonomie qui, pour la première fois, rend envisageable l’usage d’un pliant comme appareil principal pour tous les profils. Son double écran offre une expérience immersive incomparable, tandis que la puissance embarquée permet de tout faire sans jamais attendre. Les innovations logicielles (gestion de l’IA, interface photo, sécurité…) poursuivent la montée en gamme d’Honor et on apprécie le suivi des mises à jour.

Quelques ombres au tableau (bloc photo trop massif et reflets sur les écrans) n’entachent que très partiellement le plaisir général. Face au Galaxy Z Fold7, selon nous, il est clair que le Magic V5 prend l’avantage sur la portabilité, l’autonomie et le confort visuel, tout en rivalisant en matière de photo et de puissance. Si le prix de lancement reste élevé, il est en phase avec la catégorie, et l’expérience à l’usage justifie pleinement l’investissement pour qui cherche à la fois innovation, praticité et fiabilité au quotidien. Selon notre test, le Magic V5 signe tout simplement la nouvelle référence du smartphone pliant.