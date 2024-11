Test du Motorola edge 50 Neo : un milieu de gamme séduisant, solide et performant

Fiche technique :

Écran OLED de 6,4 pouces 120 Hz, 1220x2670 pixels, 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7300

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage non extensibles

Triple capteur photo 50+13 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 4310 mAh, charge 68W, charge sans fil 15W

Système : Android 14 avec surcouche Hello UI

Certification IP68 et MIL-STD-810H

Design

Le Motorola edge 50 Neo arbore un design à la fois élégant et fonctionnel. Avec ses dimensions de 154,1 x 71,2 x 8,1 mm et son poids de 171 grammes, ce smartphone se révèle particulièrement compact et agréable en main. Selon nous, Motorola a réussi à créer un appareil qui se démarque visuellement tout en restant pratique au quotidien.

Le dos de l'appareil est recouvert d'un revêtement en similicuir qui offre une excellente prise en main tout en résistant efficacement aux traces de doigts. Ce choix de matériau apporte une touche premium au edge 50 Neo, le distinguant de nombreux concurrents aux finitions plus classiques. Le module photo, légèrement bombé et situé en haut à gauche de la coque arrière, présente une disposition symétrique des capteurs qui contribue à l'harmonie visuelle de l'ensemble.

Les tranches du smartphone arborent une finition brillante qui contraste élégamment avec le dos mat. Ce jeu de textures renforce l'impression de qualité et de sophistication du produit. Cependant, nous avons remarqué que ces bords brillants ont tendance à retenir les traces de doigts, nécessitant un nettoyage régulier pour conserver leur éclat.

Un élément qui nous a particulièrement séduits lors de notre test est la certification Pantone des différents coloris proposés (gris, poinciana, latté et bleu). En outre, il est particulièrement robuste. En effet, le edge 50 Neo bénéficie d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière comme le Samsung Galaxy A55 ou le Pixel 8a, par exemple. Mais il y a mieux. La certification MIL-STD-810H assure une protection contre les chutes jusqu'à 1,5 mètre et un fonctionnement même dans des conditions extrêmes. Ces caractéristiques placent le smartphone de Motorola au niveau des modèles haut de gamme en matière de durabilité.

Concernant la connectivité, le edge 50 Neo est bien équipé avec la compatibilité 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. La présence du NFC est également appréciable pour les paiements sans contact. Selon notre test, ces technologies offrent des débits et une stabilité de connexion tout à fait satisfaisants pour un usage quotidien intensif.

L'absence de prise jack 3,5 mm pourrait décevoir certains utilisateurs, mais Motorola compense cette lacune par la présence de haut-parleurs stéréo de bonne qualité. D'après notre expérience, ces derniers délivrent un son clair et puissant, suffisant pour regarder des vidéos ou écouter de la musique sans recourir à des enceintes externes. La spatialisation sonore nous a semblé convaincante, offrant une immersion appréciable lors du visionnage de contenus multimédias. Pour les appels VoIP, notez la possibilité d’activer l’option IA CrystalTalk qui réduit automatiquement les bruits de fonds. C’est plutôt efficace.

Le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran, s'est révélé réactif et précis durant notre test. Cependant, sa position à seulement 1 cm du bord inférieur nous a paru un peu trop basse, nécessitant un léger temps d'adaptation pour un placement optimal du doigt.

En comparaison avec ses concurrents directs, le Motorola edge 50 Neo se distingue par son design soigné, sa solidité et ses finitions premium. Si certains smartphones de la même gamme de prix peuvent offrir des écrans légèrement plus grands ou des configurations photo différentes, peu parviennent à égaler l'équilibre entre élégance et praticité proposé par ce modèle.

L'écran

Le Motorola edge 50 Neo est doté d'un écran OLED de 6,4 pouces qui, selon notre test, offre une expérience visuelle de très bonne qualité. Avec une définition de 1220x2670 pixels, l'affichage se révèle net et détaillé, permettant une lecture confortable des textes et un rendu fidèle des images.

L'un des points forts de cet écran réside dans sa fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Cette caractéristique se traduit par une fluidité remarquable lors du défilement des pages web, de la navigation dans les menus et la consultation des réseaux sociaux. Selon notre test, le smartphone adapte dynamiquement cette fréquence en fonction du contenu affiché, optimisant ainsi la consommation d'énergie sans compromettre la fluidité perçue. Le taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz contribue également à la réactivité de l'écran, offrant une expérience utilisateur particulièrement agréable notamment pour les jeux vidéo.

La luminosité maximale de 1600 cd/m², pouvant atteindre 3000 cd/m² dans certaines conditions, s'est avérée impressionnante lors de notre test. Cette capacité permet une excellente lisibilité même en plein soleil, un atout non négligeable pour un usage en extérieur. La compatibilité HDR10+ enrichit par ailleurs la palette de couleurs et le contraste, notamment lors du visionnage de contenus compatibles. Grâce à sa technologie AMOLED, les noirs sont très profonds et les couleurs sont vives.

Nous avons particulièrement apprécié les possibilités de personnalisation offertes par l'interface de Motorola. Les réglages de l'écran permettent d'ajuster finement la température des couleurs, l'intensité des contrastes et même le mode d'affichage (naturel, saturé ou automatique). Ces options offrent un contrôle précis sur le rendu visuel, adaptable à chaque préférence personnelle.

La protection Corning Gorilla Glass 3 (un minimum) assure une résistance satisfaisante aux rayures et aux chocs légers. S’il tombe, il faut donc faire en sorte que cela soit sur la partie arrière ou au pire sur l’une des tranches, car l’écran ne résiste pas.

L'expérience de visionnage de vidéos et de jeux s'est révélée particulièrement immersive grâce à la qualité de cet écran.

Le système et les applications

Le Motorola edge 50 Neo fonctionne sous Android 14, agrémenté de la surcouche Hello UI développée par le constructeur. Selon notre test, cette combinaison offre une expérience utilisateur fluide et intuitive, tout en conservant la familiarité de l'environnement Android.

Un point louable est la politique de mises à jour adoptée par Motorola pour ce modèle. Le fabricant promet en effet 5 ans de mises à jour pour le système d'exploitation et les correctifs de sécurité. Cette durée, supérieure à la moyenne du marché, place le edge 50 Neo au niveau des meilleures pratiques du secteur, rivalisant même avec certains constructeurs haut de gamme. Rappelons cependant que les plus récents mobiles Samsung promettent jusqu’à 6 ans de mises à jour pour ce segment de marché. La mise à jour de sécurité datait du 1er septembre pour des tests réalisés fin septembre, début octobre. C’est plutôt récent.

L'interface Hello UI se distingue par sa sobriété et son efficacité. D'après notre expérience, la navigation entre les applications et les menus s'effectue de manière fluide, sans ralentissements notables. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, permettant à l'utilisateur d'adapter l'apparence et le fonctionnement du smartphone à ses préférences.

Nous avons particulièrement apprécié l'organisation logique des paramètres, qui facilite grandement la configuration du téléphone. Les options sont regroupées de manière intuitive, rendant la recherche de fonctionnalités spécifiques aisée même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Concernant les applications préinstallées, Motorola n’a fait ici le choix d'une approche relativement minimaliste comme c’était le cas jusque-là. Le système et les applications de base occupent environ 39 Go d'espace, laissant une large part du stockage disponible pour les besoins de l'utilisateur. Plusieurs applications tierces sont donc installées par défaut, ce que nous regrettons toujours un peu : 1Weathe, Adobe Scan, Art Puzzle, Ball Sort Puzzle, Block Blast!, Booking.com, Bubble Shooting, Facebook, LinkedIn, Monopoly, Opera, Shein, Solitaire, TikTok et Woodoku.

En termes de fonctionnalités d'intelligence artificielle, le edge 50 Neo intègre plusieurs outils visant à améliorer l'expérience utilisateur. Parmi ceux-ci, on trouve des fonctions d'optimisation automatique des performances et de la batterie, ainsi que des améliorations IA pour la photographie. Ces fonctionnalités, bien qu'utiles, restent relativement discrètes.

Les performances

Le Motorola edge 50 Neo est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300, associé à 12 Go de mémoire vive. Cette configuration, selon notre test, offre des performances solides pour un smartphone de milieu de gamme. La possibilité d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle supplémentaire est un atout appréciable pour les utilisateurs ayant besoin de plus de puissance.

En termes de stockage, le modèle testé dispose de 512 Go (seule configuration possible), une capacité généreuse qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs. L'absence de slot pour carte micro SD pourrait être regrettée par certains, mais la capacité de stockage interne importante compense largement ce manque.

D'après notre expérience, les performances brutes du edge 50 Neo le placent dans la moyenne haute de sa catégorie. Le smartphone gère sans difficulté les tâches quotidiennes, du multitâche intensif à la navigation web fluide. Les applications se lancent rapidement et les transitions entre les différents écrans sont fluides.

En matière de gaming, le Motorola edge 50 Neo se montre capable de faire tourner la plupart des jeux du moment avec des réglages graphiques moyens à élevés. Nous avons constaté que même lors de sessions de jeu prolongées, le smartphone maintient des performances stables, avec une gestion thermique efficace qui limite le phénomène de throttling.

L'expérience utilisateur au quotidien s'est révélée très satisfaisante lors de notre test. La réactivité du système, couplée à la fluidité de l'écran 120 Hz, offre une sensation de rapidité et de confort d'utilisation appréciable. Les applications se lancent rapidement et le multitâche est géré efficacement, même avec plusieurs applications gourmandes ouvertes simultanément.

Le multimédia

Le Motorola edge 50 Neo est doté d'une configuration photo polyvalente, composée d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels (servant également pour le mode macro), et d'un zoom optique 3x. À l'avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels.

L'interface de l'application Appareil photo se révèle intuitive et complète. Les différents modes de prise de vue sont facilement accessibles via un menu déroulant, tandis que les réglages avancés sont regroupés dans un panneau dédié. Nous avons particulièrement apprécié la rapidité de lancement de l'application et la réactivité du déclencheur.

Les modes de prise de vue suivants sont immédiatement accessibles : Ralenti, Vidéo, Photo, Portrait, Pro et Plus. Dans ce dernier menu, on trouve également d’autres modes : Scanner, Filtre couleur, Vision de nuit, Panorama, Ultra-Res, Double capture, Série de photos, Tlit Shift, Accéléré, Filtre couleur (vidéo) et Double capture (vidéo). Il est possible d’ajouter l’un de ces modes sur l’interface principale.

Selon notre test, la qualité des photos produites par le edge 50 Neo est globalement satisfaisante. Le capteur principal offre des clichés détaillés et bien exposés en conditions de luminosité favorable. Les couleurs sont naturelles, avec une tendance légère à la saturation qui reste agréable à l'œil. En basse lumière, le mode nuit automatique permet d'obtenir des résultats corrects, bien que le bruit numérique soit plus présent.

L'ultra grand-angle se montre utile pour les paysages ou les photos de groupe, avec une distorsion maîtrisée sur les bords. La qualité est légèrement en retrait par rapport au capteur principal, mais reste tout à fait exploitable. Le mode macro, utilisant ce même capteur, permet de réaliser des gros plans intéressants, bien que la mise au point puisse parfois être délicate.

Le zoom optique 3x constitue un véritable atout, offrant la possibilité de se rapprocher des sujets sans perte significative de qualité. Les portraits bénéficient particulièrement de cette focale, avec un bon effet de bokeh naturel.

En comparaison avec la concurrence, le Motorola edge 50 Neo se positionne honorablement en termes de qualité photo. S'il ne rivalise pas avec les meilleurs photophones du marché, il offre une polyvalence et des résultats tout à fait satisfaisants pour sa gamme de prix.

L'autonomie

Le Motorola Edge 50 Neo est équipé d'une batterie d'une capacité de 4310 mAh, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne des smartphones actuels qui tournent autour de 5000 mAh. Selon notre test, cette capacité permet néanmoins au smartphone d'offrir une autonomie satisfaisante pour un usage quotidien. Le Motorola Edge 50 Neo peut tenir une bonne journée, voire une journée et demie avec une utilisation modérée.

En termes de recharge, le Edge 50 Neo est compatible avec la charge rapide TurboPower de 68W. D'après notre expérience, cette technologie permet de recharger le smartphone de 16% à 58% en 15 minutes, ce qui est relativement rapide. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil à 15W, une fonctionnalité appréciable dans cette gamme de prix. En revanche, la charge inversée n'est pas disponible sur ce modèle.

Notre avis

Le Motorola edge 50 Neo se positionne comme un choix pertinent pour les utilisateurs recherchant un smartphone équilibré, offrant une expérience proche du haut de gamme sans en atteindre le prix. Sa polyvalence, sa relative solidité, son design attrayant et sa promesse de support logiciel à long terme en font une option séduisante dans un marché du milieu de gamme très concurrentiel. Selon notre test, ce modèle mérite d'être sérieusement considéré, notamment pour ceux qui privilégient un bon rapport qualité-prix et une expérience utilisateur soignée.