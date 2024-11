Test du Motorola Edge 50 Ultra : smartphone premium qui redéfinit l'élégance

Fiche technique

Écran AMOLED 6,7 pouces, 1220x2712 pixels, 144 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+64 mégapixels

Capteur frontal 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 125W et sans fil 50W

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle Hello UI

Certification : IP68, MIL-STD-810H

Design

En prenant le téléphone Edge 50 Ultra en main, on est immédiatement séduit par sa signature esthétique unique qui tranche avec les designs conventionnels du marché. Motorola a fait des choix audacieux qui payent : le dos en similicuir avec sa finition imitation bois (sur notre modèle de test) apporte une touche d'originalité bienvenue dans un segment où le verre et l'aluminium règnent en maîtres. Cette approche n'est pas sans rappeler les expérimentations de Nothing avec ses LED, mais dans un registre plus premium et mature.

Nous avons également beaucoup apprécié les profils qui sont très fins et arrondis juste ce qu’il faut afin d’offrir une excellente prise en main.

Le module photo, légèrement bombé, s'intègre harmonieusement dans une disposition symétrique qui évite l'effet « cuisinière » qu'on retrouve chez certains concurrents comme le Samsung Galaxy S24 Ultra par exemple. La partie réfléchissante qui entoure les capteurs crée un contraste élégant avec le similicuir mat, tout en masquant efficacement les traces de doigts, un détail qui n'est pas négligeable au quotidien.

Les dimensions de l'appareil (161,1 x 72,4 x 8,6 mm) ont été particulièrement bien pensées. Plus fin que l'iPhone 15 Pro Max et moins large que le Galaxy S24 Ultra, l'Edge 50 Ultra trouve un excellent compromis entre surface d'affichage et ergonomie. Ses bords arrondis et son poids de 197 grammes en font un smartphone confortable à utiliser d'une seule main, malgré son grand écran de 6,7 pouces.

La certification IP68 et la norme militaire MIL-STD-810H veut offrir une robustesse à toutes épreuves. Le mobile est ainsi capable de résister aux chutes jusqu'à 1,5 mètre et aux conditions climatiques extrêmes. C'est un niveau de protection supérieur à ce que propose la concurrence dans cette gamme de prix.

En termes de connectivité, l'Edge 50 Ultra ne fait aucun compromis. Le support du Wi-Fi 7, encore rare sur le marché, le place en avance sur son temps. Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable avec les périphériques, tandis que la présence du NFC facilite les paiements sans contact. L'absence de prise jack 3,5 mm et d'émetteur infrarouge pourra décevoir certains, mais reflète une tendance générale du marché premium.

La partie audio mérite une attention particulière. Les haut-parleurs stéréo délivrent un son puissant et équilibré, avec des basses présentes sans être envahissantes. La spatialisation est convaincante, particulièrement en mode paysage pour le visionnage de vidéos. La qualité audio en appel est excellente, avec une réduction de bruit efficace qui isole parfaitement la voix même dans des environnements bruyants. En comparaison directe, la restitution sonore se place au niveau d'un iPhone 15 Pro Max, référence du marché, tout en surpassant celle du Xiaomi 14 Ultra en termes de clarté et de définition dans les médiums.

L'intégration d'une seule SIM physique compensée par la compatibilité eSIM offre une flexibilité bienvenue pour les utilisateurs jonglant entre plusieurs forfaits. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, positionné à une hauteur naturelle pour le pouce, se montre rapide et précis, surpassant en réactivité celui du Pixel 8 Pro.

L'écran

Le Edge 50 Ultra arbore une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui impressionne dès le premier regard. Son design incurvé sur les quatre côtés offre une expérience visuelle immersive, même si cela peut occasionner quelques reflets parasites en usage extérieur. La définition de 1220 x 2712 pixels assure une excellente densité d'affichage, rendant les textes parfaitement lisibles et les images d'une netteté remarquable.

La luminosité maximale de 2500 cd/m² place ce Motorola parmi les smartphones les plus lumineux du marché. En pratique, cette puissance se traduit par une lisibilité parfaite même en plein soleil. La compatibilité avec le format vidéo HDR10+ sublime les contenus compatibles avec des contrastes saisissants et des couleurs éclatantes. La calibration colorimétrique propose trois modes distincts : Couleurs naturelles, Couleurs lumineuses et Couleurs éclatantes. Le mode Naturel offre une reproduction fidèle des couleurs, tandis que le mode « éclatant » ravira les amateurs de couleurs plus vives.

Les paramètres d'affichage sont exhaustifs, permettant un contrôle fin de l'expérience visuelle. On apprécie particulièrement les options de température des couleurs, le mode lecture qui réduit la lumière bleue, et la possibilité de masquer l'encoche par une bande noire. Le mode Always-On Display est personnalisable avec différents styles d'horloge et notifications. Notez la possibilité d'illuminer les bords de l'écran lorsque le mobile est posé sur celui-ci afin d'être notifié.

Le taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz, couplé à un échantillonnage tactile de 300 Hz, garantit une fluidité exemplaire dans toutes les situations. Un avantage par rapport à la concurrence car la quasi-totalité des autres mobiles haut de gamme, mis à part les téléphones gaming sont limités à 120 Hz. La technologie LTPO permet une variation dynamique entre 1 et 144 Hz selon le contenu affiché, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Pour réduire cette dernière, on peut aussi décider de bloquer l’affichage à 60 ou 120 Hz. La réactivité tactile est particulièrement impressionnante dans les jeux, où chaque action est instantanément retranscrite à l'écran.

La protection Gorilla Glass Victus assure une excellente résistance aux rayures et aux chocs. Lors de nos tests, l'écran s'est montré particulièrement résistant aux micro-rayures quotidiennes. Comparé à l'iPhone 15 Pro Max, l'Edge 50 Ultra offre une expérience visuelle plus immersive grâce à ses bordures incurvées. Notez que nous avons cependant constaté une très légère teinte sur les deux bords.

Le système et les applications

Le Edge 50 Ultra tourne sous Android 14 avec la surcouche Hello UI, bénéficiant de la promesse de trois années de mises à jour du système d'exploitation et de correctifs de sécurité. Cette politique, bien qu'honorable, reste en deçà des sept ans promis par Samsung pour ses Galaxy S24 ou Google pour ses Pixel.

Hello UI apporte une expérience Android proche du stock, enrichie de fonctionnalités Motorola pertinentes. L'interface est remarquablement fluide, sans aucun ralentissement perceptible lors de la navigation entre les applications ou des animations système. Les gestes Moto, marque de fabrique de la marque, permettent d'accéder rapidement à certaines fonctions comme la lampe torche ou l'appareil photo par des mouvements intuitifs du poignet.

Le menu des paramètres est organisé de manière logique et claire, avec un système de recherche efficace pour retrouver rapidement une option spécifique. La personnalisation est extensive, permettant de modifier les icônes, les polices, les animations système et même les effets de bord de l'écran incurvé.

Le système et les applications préinstallées occupent 39 Go sur le stockage interne. Motorola a limité le bloatware, n'incluant que quelques applications propriétaires essentielles comme Moto Actions et Ready For, cette dernière permettant une expérience desktop lorsque le téléphone est connecté à un écran externe.

En termes d'intelligence artificielle, Hello UI intègre plusieurs fonctionnalités comme l'optimisation adaptative de la batterie, l'amélioration automatique des photos et la suggestion contextuelle d'actions. Le système apprend des habitudes d'utilisation pour optimiser les performances et l'autonomie, bien que ces fonctionnalités restent moins avancées que celles proposées par Samsung ou Google sur leurs derniers modèles. Enfin, notez aussi, comme les plus récents mobiles de la marque Motorola, la possibilité de prendre une photo et de générer un fond d’écran en fonction des couleurs de celle-ci.

Les performances

Le Motorola Edge 50 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3, une version légèrement en retrait du Snapdragon 8 Gen 3 mais qui reste très performante. Cette puce est associée à 16 Go de RAM, avec la possibilité d'étendre virtuellement cette mémoire vive. Le stockage interne de 512 Go ne peut pas être complété par une carte micro SD mais il y a cependant largement de quoi faire.

L'expérience utilisateur quotidienne est parfaitement fluide, sans aucun ralentissement perceptible. Les applications s'ouvrent instantanément et le multitâche est géré de manière exemplaire. La navigation dans l'interface est particulièrement réactive grâce au taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz.

Côté gaming, le smartphone excelle avec des jeux comme Call of Duty Mobile ou BGMI qui tournent à 60 FPS constants en réglages élevés. Le système de refroidissement gère efficacement la chaleur, même si une légère élévation de température est perceptible lors des sessions de jeu prolongées, particulièrement avec des titres exigeants comme Genshin Impact.

En termes de performances brutes, l'appareil obtient de très bons scores sous les applications de mesures même s'il reste légèrement en deçà des flagships équipés du Snapdragon 8 Gen 3.

Le multimédia

Le Edge 50 Ultra dispose d'une configuration photo impressionnante avec un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.6) stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0) capable de prendre des photos macro, et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (f/2.4) offrant un zoom optique 3x. La caméra frontale de 50 mégapixels (f/1.9) est équipée d'un autofocus.

L'interface de l'appareil photo est intuitive et propose de nombreuses fonctionnalités AI, notamment l'Auto Enhance et l'Action Shot pour optimiser les prises de vue en basse lumière. Le mode Pro permet un contrôle manuel complet des paramètres de prise de vue.

Immédiatement disponibles, les modes Ralenti, Vidéo, Photo, Portrait, Pro et Scanner. En outre, on peut aussi compter sur le menu Plus qui permet d’accéder aux modes Filtre couleur, Vision de nuit, Panorama, Ultra-Res, Double capture, Série de photos, Tilt Shift, Longue Exposition, Accéléré, Filtre couleur (vidéo) et Double capteur (vidéo). Il y a donc un large choix. Il est possible de les intégrer dans l’interface principale.

Les performances photo sont assez remarquables, avec un score DxOMark de 146, surpassant même le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 (et iPhone 15 Plus). Les clichés présentent un excellent niveau de détail et une reproduction fidèle des couleurs grâce à la certification Pantone. Le capteur principal excelle particulièrement en basse lumière notamment avec de très beaux détails, tandis que l'ultra grand-angle produit des images plus nettes que la concurrence, notamment le Pixel 8a. Le Edge 50 Ultra offre des performances bien supérieures à son prédécesseur, le Edge 40 Pro.

En outre, le téléobjectif offre des zooms détaillés jusqu'à 3x.

Les portraits sont particulièrement réussis, avec un excellent détourage des sujets et une gestion naturelle du bokeh.

En vidéo, l'appareil peut filmer en 4K à 60 FPS avec une stabilisation efficace, même si quelques artefacts peuvent apparaître dans certaines conditions.

L'autonomie

Le Motorola Edge 50 Ultra est équipé d'une batterie de 4500 mAh qui, malgré une capacité en apparence modeste, offre des performances d'autonomie surprenantes. Dans un usage quotidien standard, l'appareil tient environ 22 heures, ce qui est remarquable compte tenu de sa configuration matérielle exigeante.

La recharge est particulièrement impressionnante avec une puissance de 125W en filaire. Le chargeur fourni dans la boîte permet une recharge de presque 50% en seulement 15 minutes. Une fonction « Boost » permet d'accélérer encore davantage la charge, bien que son utilisation doive rester occasionnelle pour préserver la durée de vie de la batterie.

Le smartphone supporte également la charge sans fil 50W et propose la charge inversée 10W, des fonctionnalités bienvenues dans cette gamme de prix. En gaming, la consommation reste maîtrisée avec seulement 6% de batterie utilisée pour 30 minutes de jeu environ.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Motorola Edge 50 Ultra est livré avec un câble USB-C vers USB-C, une coque semi-transparente partielle et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Motorola Edge 50 Ultra s'impose comme une excellente surprise dans le segment premium. Son design distinctif avec sa finition bois et son écran incurvé sur quatre côtés le démarquent immédiatement de la concurrence. Les performances du Snapdragon 8s Gen 3, bien qu'en retrait par rapport au 8 Gen 3, restent amplement suffisantes pour tous les usages, y compris le gaming intensif.

L'appareil photo polyvalent délivre des résultats convaincants, particulièrement en conditions lumineuses, même si les performances nocturnes laissent parfois à désirer. L'autonomie et la charge ultra-rapide compensent largement la capacité moyenne de la batterie. L'interface Hello UI, épurée et fluide, offre une expérience utilisateur proche d'Android stock, bien que la politique de mise à jour sur trois ans soit un peu courte pour cette gamme de prix.

Le Motorola Edge 50 Ultra représente un excellent rapport qualité-prix dans le segment premium, offrant la plupart des fonctionnalités attendues d'un flagship moderne tout en conservant une identité unique. C'est un choix particulièrement recommandé pour ceux qui recherchent un smartphone premium original sans débourser plus de 1000 euros.