Test du Motorola Edge 70 : ultrafin, solide et ambitieux

Fiche technique

Écran AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

12 Go de mémoire vive (extensibles)

512 Go d’espace de stockage interne (non extensibles)

Double capteur photo dorsal : 50 + 50 mégapixels

Capteur frontal : 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 4800 mAh, charge filaire 68 W, sans fil 15 W

Certifications : IP69, MIL-STD-810H

Système d’exploitation Android 16 avec surcouche logicielle

Design

L’arrivée du Motorola Edge 70 représente un petit évènement en soi. En effet, il rejoint les Samsung Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air qui tentent de séduire un public avide de téléphones ultrafins. Si ces deux derniers ne sont pas certains d’avoir des successeurs – Apple ayant réduit la production quelques mois après son lancement et Samsung ayant décidé d’arrêter cette série – le edge 70 veut toucher un public plus large grâce à un rapport qualité prix plus intéressant.

Lorsqu’on tient l’appareil en main, on est vraiment frappé par sa légèreté et son profil ultrafin. Affichant à peine 5,99 mm d’épaisseur (5,8 mm pour le S25 Edge et 5,6 mm pour l’iPhone Air) et autour de 159 g, il entend bousculer les standards du genre. Ce format compact, désormais revendiqué comme signe de luxe, s’accompagne d’un cadre en aluminium aéronautique et d’un dos texturé particulièrement agréable sous les doigts. Motorola opte pour un revêtement granuleux qui ne laisse aucune empreinte de doigt et offre un excellent toucher, plus engageant que certains concurrents dotés de verre. À l’usage, l’appareil ne glisse pas grâce à sa texture, ce qui rassure, notamment en mobilité.

Les lignes sont épurées, le profil du Edge 70 évoque à certains égards le design des derniers iPhone Air et Galaxy S25 Edge, dans une intention de séduction visuelle assumée. Nous avons constaté que les finitions sont méticuleuses, les bords sont très fins et l’emplacement du module photo arrière s’intègre harmonieusement à la plaque arrière, sans dépassement excessif.

En termes de protection, l’appareil profite d’une certification IP69, soit la plus haute actuellement disponible permettant de résister à l’immersion sous l’eau, les hautes pressions et la poussière. En plus, il est officiellement certifié STD MIL-810D pouvant chuter de 1,5 m sans subir de dommage et résister à des températures extrêmes, hautes comme basses. Il n’y a pas mieux.

Sur le plan de la connectivité, tous les standards modernes sont présents : USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et NFC. Le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran est réactif, mais sa position est légèrement trop basse pour nous. Nous préférons un emplacement un peu plus haut, à 3 ou 4 cm du bord inférieur.

Côté audio, Motorola mise sur une sortie stéréo de bonne facture, avec un rendu assez équilibré selon notre test. À volume maximal, l’absence de distorsion est appréciée. Cependant, la dynamique reste moyenne face à la concurrence (Galaxy S25 Edge ou iPhone Air), qui pousse plus loin la gestion des basses. Point appréciable : la compatibilité Dolby Atmos qui améliore le ressenti sur les films et jeux, même si l’ensemble n’atteint pas la précision de modèles plus onéreux.

Écran

Le Motorola Edge 70 embarque un écran pOLED de 6,67 pouces qui affiche une définition de 1220 x 2712 pixels, une densité remarquable, et une fluidité grâce à sa fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. On peut sélectionner l’un des modes disponibles : intelligent et équilibré (c’est le téléphone qui choisit automatiquement la meilleure fréquence) Ultra fluide (fréquence maximale) ou Efficacité avant tout (la fréquence la plus basse, jusqu’à 60 Hz).

Lors de nos essais, la luminosité maximale s’est révélée très utile, assurant une excellente visibilité même en pleine lumière. L’écran bénéficie d’une validation Pantone, ce qui garantit une fidélité colorimétrique rare sur le segment. Nous avons également noté que les couleurs sont parfois trop saturées par défaut, notamment dans le mode « Intense », mais tout est réglable dans les paramètres, ce qui permet d’adapter l’écran à vos préférences.

Du côté de la personnalisation, Motorola propose de nombreux réglages pour la température des couleurs et la gestion du mode nuit. D’après notre expérience, la dalle demeure bien réactive, aussi bien pour du gaming que de la consommation vidéo. L’intégration d’un moteur IA pour le HDR automatique optimise le rendu selon le contenu affiché ; une touche appréciable sans être radicalement différente des réglages concurrents.

Comparé aux écrans des modèles concurrents, notamment l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge, le Edge 70 offre des avantages concernant la luminosité et la flexibilité des réglages. Néanmoins, la gestion automatique des contrastes reste en retrait face au Samsung S25 Edge qui profite d’un traitement optimisé par IA plus avancé. Le bord incurvé et l’exploitation maximale de la surface utile rendent la navigation sur le Edge 70 aussi plaisante que sur ses rivaux directs.

Enfin, la finesse du verre offre un ressenti tactile distinctif, mais impose une légère vigilance contre les rayures, même si Gorilla Glass 7i limite bien les dégâts. Le Edge 70 s’impose ainsi en véritable alternative dans le haut du panier des écrans OLED actuels pour la finesse et la luminosité, tout en restant perfectible sur la gestion des couleurs à son lancement.

Système et applications

Sous Android 15, le Motorola Edge 70 bénéficie des dernières optimisations logicielles et propose une politique de mises à jour ambitieuse. Motorola promet des mises à jour de sécurité et système jusqu’en 2031, surpassant la majorité de ses concurrents. L’interface MyUX s’est montrée fluide selon notre test, sans ralentissements majeurs dans la navigation quotidienne.

L’organisation des paramètres est logique et intuitive, largement inspirée d’une ergonomie proche du stock Android. Plusieurs possibilités de personnalisation sont au rendez-vous : colorimétrie système, choix des gestes, paramétrage rapide, thèmes visuels configurables. Le gestionnaire de mémoire optimise les ressources sans intervention de l’utilisateur.

Concernant les applications, la présence de plusieurs bloatwares préinstallés est regrettable, même si certains peuvent être désinstallés facilement. L’espace système et les applications préinstallées occupent tout de même 43 Go, ce qui est assez important.

Le Edge 70 intègre aussi un module IA pour la gestion photo, le tri intelligent des notifications et un assistant vocal embarqué. Bien que ces fonctionnalités automatisées soient en progrès, elles restent moins abouties que celles des derniers modèles Samsung. En maintenant le bouton dédié à l’IA enfoncé (sur le profil gauche), on peut déclencher l’assistant virtuel pour poser immédiatement n’importe quelle question, prendre des notes automatiquement, créer un nouveau fond d’écran, générer des images, débriefer les notifications, lancer une liste de lecture de titres audio, etc. C’est bien pensé. Notez que le smartphone intègre les IA Copilot de Microsoft ou Perplexity.

Performances

Motorola a choisi le Snapdragon 7 Gen 4 couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage interne sans possibilité d’extension par carte mémoire. On peut toutefois utiliser la mémoire de stockage comme de la mémoire virtuelle, le cas échéant. Cette configuration est plus modeste que celle des iPhone Air et Samsung Galaxy s25 Edge, mais elle assure toutefois une navigation rapide et une réactivité sans faille dans toutes les situations courantes. Les tests de benchmarks positionnent le Edge 70 juste en dessous des ténors du marché sur les scores bruts, mais, d’après nos tests, l’appareil n’a jamais souffert de ralentissements. En outre, on peut compter sur une très bonne tenue dans le temps, ce qui n’est pas nécessairement le cas des autres modèles disponibles sur le marché.

Effectivement, l’expérience au quotidien est plaisante : multitâche fluide, gestion intelligente de la mémoire vive et bonne optimisation thermique. Pour le gaming, la majorité des titres tournent sans baisse significative de framerate en configuration élevée, mais la chauffe se fait discrète grâce à une gestion thermique améliorée par Motorola.

Multimédia

La partie photo du Motorola Edge 70 repose sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand angle/macro de 50 mégapixels et d’un capteur dédié à la luminosité.

L’interface de l’application photo est simple à prendre en main : les principaux modes sont rapidement accessibles, et de nombreux réglages manuels sont disponibles.

Les photos produites de jour sont fidèles et détaillées, avec un travail logiciel efficace sur les couleurs.

En mode nuit, l’algorithme IA optimise le rendu sans tomber dans l’excès de lissage. On regrette l’absence de téléobjectif, ce qui limite la polyvalence par rapport au Galaxy S25 Edge.

En macro, les résultats sont plutôt convaincants, mais le Edge 70 reste en retrait face à certains modèles qui intègrent des optiques plus lumineuses. Les rendus paraissent parfois un peu trop contrastés.

Pour la vidéo, la stabilisation est assurée par un système hybride EIS+OIS qui réduit efficacement les vibrations, notamment en déplacement. Nous avons apprécié la rapidité de la mise au point et la gestion automatique de la lumière, mais le traitement logiciel trop prononcé limite parfois la naturalité en certaines conditions. Comparé à la concurrence, le Edge 70 propose une expérience photo satisfaisante, mais conserve une marge de progression pour rivaliser pleinement avec les leaders du secteur.

Autonomie

Avec une batterie de 4800 mAh et la compatibilité charge rapide filaire à 68 W, le Edge 70 se montre très endurant. Lors des essais, il tient aisément deux journées pleines avec un usage mixte. La recharge sans fil à 15 W peut s’avérer utile. La recharge complète s’effectue en moins de 40 minutes selon nos essais.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Motorola edge 70 est livré avec un câble USB-C vers USB-C, une coque de protection transparente et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Motorola Edge 70 confirme, selon notre test, l’ambition de la marque d’offrir un smartphone raffiné, solide et ultrafin sans renoncer à l’endurance ou au confort d’utilisation. Son design marquant, sa fiche technique équilibrée et son écran lumineux et bien calibré lui permettent de rivaliser avec les ténors du segment premium. Certes, Motorola fait quelques concessions : module photo sans téléobjectif, présence de bloatwares et processeur un ton en dessous des purs flagships.

Toutefois, pour tous ceux qui recherchent un appareil efficace, innovant, bien fini et conçu pour durer, le Edge 70 est une alternative crédible. Son autonomie, sa qualité d’écran et son ergonomie sont de vrais atouts. Nous recommandons le Motorola Edge 70 à celles et ceux qui veulent conjuguer finesse et endurance, et souhaitent éviter le « tout marketing » de certains concurrents. Selon nous, le Edge 70 est un pari réussi pour Motorola et mérite qu’on s’y intéresse si on est en quête d’un smartphone élégant et pratique au quotidien.

