Motorola Signature : le nouveau smartphone ultra-premium de la marque

À retenir Le Motorola Signature est un smartphone ultra-premium avec un design fin de 6,99 mm .

est un smartphone ultra-premium avec un design fin de . Il propose un système photo à quatre capteurs de 50 mégapixels et un label or DXOMARK.

et un label or DXOMARK. Le smartphone bénéficie de 7 mises à jour majeures d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité.

et 7 ans de correctifs de sécurité. Il est équipé d'un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz .

avec une fréquence de rafraîchissement de . Le prix de lancement est d'environ 999 euros pour la configuration 16 + 512 Go.

Avec le Motorola Signature, le constructeur présente ce qu’il décrit comme le smartphone le plus complet et le plus sophistiqué de son histoire, premier représentant d’une nouvelle série ultra-premium destinée aux utilisateurs en quête d’un appareil statutaire. Selon Motorola, cette « Motorola Signature Series » incarne un changement de stratégie sur le haut de gamme, avec une attention portée autant à l’objet en lui‑même qu’aux services associés, dans la lignée de ce que proposent déjà certains concurrents du segment luxe. Le fabricant insiste ainsi sur l’association entre technologie avancée, finitions soignées et accompagnement personnalisé, avec des prestations réservées à cette gamme.

En s’attaquant à ce créneau, Motorola se place face aux références premium de Samsung, Google ou encore Xiaomi, tout en voulant adopter un angle plus marqué autour de l’élégance et des services à valeur ajoutée. Là où les modèles haut de gamme classiques misent principalement sur les performances et l’appareil photo, le Motorola Signature entend ajouter une dimension d’exclusivité, via l’accès à des expériences de voyage, de gastronomie et d’événements sélectionnés, d’après la marque. Notez également que ce modèle Signature se positionne en dessous des modèles pliants haut de gamme.

Cette stratégie repose également sur une politique de mises à jour ambitieuse : le smartphone est livré avec Android 16 et, selon Motorola, pourra bénéficier jusqu’à 7 mises à jour majeures d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité, un engagement qui le rapproche des promesses de longévité logicielle déjà observées chez Google et Samsung.

Design, écran et matériaux premium

Le design est l’un des axes majeurs de ce modèle. Selon Motorola, ce dernier adopte une silhouette ultra‑fine, autour de 6,99 mm, avec un châssis en aluminium de qualité aéronautique et des bords subtilement incurvés pour optimiser la prise en main. La marque met également en avant des finitions inspirées du textile, avec deux types de textures : une version à effet twill et une autre à effet lin, destinées à offrir un ressenti particulier au toucher bien différent d’un simple dos en verre.

Les coloris ont été travaillés en partenariat avec Pantone, avec notamment les teintes Martini Olive, un vert doré présenté comme discret et élégant, et Carbon, un bleu nuit plus classique. Notez également que l’appareil est certifié MIL-STD-810H donc particulièrement résistant. La protection de cet écran est assurée par du verre Gorilla Glass Victus 2, et l’ensemble du téléphone est certifié IP68 et IP69, offrant une résistance à la poussière, aux jets d’eau et à l’immersion temporaire, selon Motorola.

L’écran du Motorola Signature repose sur une dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces environ, avec une définition de 1264 x 2780 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, de manière dynamique. D’après le fabricant, cette technologie doit améliorer la fluidité dans les jeux et l’interface tout en adaptant la fréquence à l’usage pour économiser l’énergie, comme on le trouve déjà sur d’autres smartphones haut de gamme récents. L’affichage prend en charge Dolby Vision et bénéficie d’un calibrage Pantone Validated, censé garantir une restitution fidèle des couleurs et des tons chairs.

Photo et fonctions IA

Sur le volet photo, l’appareil inaugure un système à quatre capteurs de 50 mégapixels, unique dans sa catégorie, et a obtenu un label or DXOMARK pour la qualité de ses images, ce qui le positionne au niveau des meilleurs photophones concurrents. Le capteur principal s’appuie sur un Sony LYTIA 828, le plus grand capteur 50 mégapixels jamais intégré dans un smartphone Motorola d’après le constructeur, avec prise en charge de la vidéo Dolby Vision, de l’enregistrement 8K et du ralenti 4K. Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et un mode 100x « Super Zoom Pro » assisté par l’IA complète l’ensemble, ciblant les mêmes usages longue focale que les modules périscopiques de marques concurrentes. Pour les selfies, c’est également un capteur de 50 mégapixels qui est à l’œuvre.

Côté son, on peut compter sur la prise en charge du format Dolby Atmos optimisé par Bose et le support de Qualcomm Snapdragon Sound pour une partie audio de très haute qualité.

En parallèle, Motorola intègre ses fonctionnalités « moto ai » pour optimiser la prise de vue, ajuster couleurs, luminosité et textures, et réduire le bruit de manière automatique. Ces modules IA sont également utilisés pour d’autres tâches, comme la reconnaissance de scènes, la voix ou la gestion énergétique, ce qui rapproche l’approche du Motorola Signature de celle d’autres smartphones haut de gamme misant fortement sur l’IA générative et l’optimisation en temps réel. Le fabricant indique que ces fonctions sont désormais disponibles dans davantage de langues, dont le français, afin de toucher un public plus large en Europe.

Quelles performances ?

Côté performances, le Motorola Signature embarque la puce Snapdragon 8 Gen 5, un processeur haut de gamme gravé en 3 nm qui doit offrir une marge confortable pour le jeu, la capture vidéo avancée et le multitâche intensif. En outre, l’appareil s’appuie sur un système de refroidissement à base de « copper mesh liquid metal », présenté comme une première sur smartphone, afin de maintenir des performances élevées dans un châssis très fin.

La batterie d’environ 5200 mAh, associée à une chimie silicium‑carbone et à une durée de vie annoncée de 1200 cycles, est décrite comme la plus généreuse de sa catégorie. L’appareil profite de la charge rapide 90W.

Disponibilité et prix

En termes de commercialisation, le Motorola Signature est lancé d’abord en Europe, avec un prix indicatif d’environ 999 euros pour la configuration 16 + 512 Go. D’ici quelques semaines, il passera à 1299 euros.