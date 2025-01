Test du OnePlus 13 : le flagship qui veut tout écraser

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,82 pouces, 1440 x 3168 pixels, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

12 ou 16 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo 50+50+50 mégapixels

Capteur à selfie de 32 mégapixels

Batterie : 6000 mAh avec charge 100W filaire, 50W sans fil

Protection : IP69

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle OxygenOS 15

Design

Le OnePlus 13 conserve certains éléments distinctifs qui ont fait le succès de ses prédécesseurs. Sa construction fait appel à des matériaux nobles, avec un châssis en aluminium et un dos en verre pour les versions noire et blanche. Il est aussi décliné en version bleue qui se distingue par son revêtement en similicuir, offrant une expérience tactile particulièrement agréable et une meilleure préhension.

Avec ses dimensions de 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (8,9 mm pour la version bleue), ce smartphone s'inscrit dans la lignée des appareils premium actuels, proposant un format généreux sans pour autant être encombrant.

L'élément le plus distinctif du design se trouve dans le module photo, organisé en cercle dans le coin supérieur gauche. Cette disposition circulaire n'est pas sans rappeler certaines réalisations de Huawei ou Oppo mais OnePlus y apporte sa touche personnelle avec un traitement différent selon les coloris : un fond blanc pour les versions bleue et blanche, et noir pour la version sombre.

Les profils plats du smartphone s'inscrivent dans la tendance actuelle, initiée par Apple et reprise par de nombreux constructeurs. Cette approche confère au OnePlus 13 une allure premium et contemporaine, tout en facilitant sa prise en main. Le fameux Alert Slider, signature de la marque, est toujours présent et permet de basculer rapidement entre les différents modes de sonnerie.

En termes de connectivité, le OnePlus 13 ne fait aucun compromis. Il intègre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, et prend en charge la 5G. La présence d'un émetteur infrarouge et la compatibilité eSIM démontrent l'attention portée aux détails pratiques. Le smartphone supporte également deux cartes SIM physiques, offrant une flexibilité appréciable aux utilisateurs.

La partie audio n'est pas en reste, avec une configuration stéréo qui délivre un son équilibré et puissant. Les haut-parleurs offrent une belle ampleur sonore, même si l'absence de prise jack 3,5 mm pourra décevoir certains utilisateurs. La qualité audio en communication est excellente, avec une bonne isolation des bruits ambiants.

Le lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran s'est révélé particulièrement rapide et précis, surpassant même les performances du Galaxy S24 Ultra dans nos tests quotidiens. Il est idéalement placé, à 4 cm environ du bord inférieur de l’appareil, ce qui est très pratique à l’usage avec un positionnement naturel du pouce.

La certification IP68 et IP69 assure une protection contre les éclaboussures et la poussière. Il est également protégé contre l’immersion sous l’eau ainsi que les hautes pressions et les hautes températures. C’est un niveau supérieur au Samsung Galaxy S24 Ultra ou à l'iPhone 16 Pro Max mais identique au Honor Magic7 Pro.

L'écran

Le OnePlus 13 est équipé d'une dalle AMOLED ProXDR de 6,82 pouces qui impressionne dès la première prise en main. Avec sa définition QHD+ de 3168 x 1440 pixels et sa densité de 510 ppi, la qualité d'affichage est tout simplement remarquable. L'écran bénéficie désormais d'un design plat sur les quatre côtés, abandonnant les courbes prononcées du OnePlus 12, ce qui améliore considérablement l'ergonomie et réduit les touches accidentelles.

La luminosité est l'un des points forts de cet écran, avec un pic atteignant les 4500 cd/m² dans certaines conditions et une luminosité typique de 1600 cd/m² en mode HBM (utilisation typique). Dans la pratique, même en plein soleil, la lisibilité reste excellente.

La fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, grâce à la technologie LTPO 4.1, assure une fluidité exemplaire dans toutes les situations. Nous avons particulièrement appréciés la réactivité de l'écran lors des sessions de jeu, où le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz fait merveille. Petit plus non négligeable, la technologie Aqua Touch 2.0 permet également d'utiliser l'écran avec les doigts mouillés, une fonctionnalité pratique au quotidien.

Les options de personnalisation de l'affichage sont nombreuses. On retrouve plusieurs modes de couleurs (Vif, Naturel et Pro), ainsi que la fonction « Nature Tone Display » qui ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction de l'éclairage ambiant. Le mode HDR est particulièrement convaincant, avec une prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision qui subliment les contenus compatibles.

La protection Ceramic Guard et la certification IP68/69 assurent une excellente durabilité.

En termes de calibration, l'écran couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Les noirs sont profonds et les couleurs vibrantes sans être sursaturées. La technologie de gradation PWM à 2160 Hz permet de réduire la fatigue oculaire, et les certifications TÜV Rheinland pour le confort visuel sont bien méritées.

Comparé à ses concurrents directs, le OnePlus 13 se démarque. Si le Galaxy S24 Ultra propose une meilleure gestion des reflets grâce à son verre Gorilla Armor, et que l'iPhone 16 Pro Max excelle dans la précision colorimétrique, l'écran du OnePlus 13 offre le meilleur compromis entre performances et confort d'utilisation.

Le système et les applications

Le OnePlus 13 est livré avec Android 15 et la surcouche OxygenOS 15, avec les correctifs de sécurité de décembre 2024. Le système Google Play propose une mise à jour datant de début novembre 2024, ce qui est relativement récent pour un mobile testé début janvier 2025.

OnePlus s'engage à fournir 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Cette politique, bien qu'honorable, reste en retrait par rapport à Samsung et Google qui proposent 7 ans pour les deux types de mises à jour.

L'interface OxygenOS 15 se distingue par sa fluidité exceptionnelle et ses animations soignées. Le système a été optimisé avec une réduction de 20% de son empreinte par rapport à OxygenOS 14, occupant désormais environ 28 Go d'espace. Les transitions entre applications sont particulièrement fluides grâce au système « Parallel Processing » qui réduit la latence lors du multitâche.

La personnalisation est un point fort avec de nombreuses options : thèmes Flux, effets de transition entre écrans, gestes hors écran, et un panneau de notifications personnalisable. Le menu latéral offre un accès rapide aux applications, outils IA et fichiers. La fonction Open Canvas permet une gestion innovante du multitâche en gardant une application presque en plein écran tout en conservant un aperçu de la seconde.

Les paramètres sont parfaitement organisés et on trouve rapidement ce que l’on recherche. Notez la possibilité de scinder l’écran en deux ou celle d’avoir l’affichage d’une capsule, au niveau du capteur photo à selfie pour la lecture de la musique, la capture vidéo de l’écran ou la minuterie lors d’un jeu, par exemple. Il y a aussi la barre latérale intelligence qui permet d’accéder rapidement à certaines applications et des fonctions souvent utilisées. Les applications peuvent s’afficher de manière flottante. On peut également compter sur l’espace Zen pour rester concentré mais aussi les modes Enfants et Simple, si besoin.

Comme de plus en plus de smartphones, notamment les modèles haut de gamme, l'intelligence artificielle occupe une place importante avec plusieurs fonctionnalités notables :

- AI Detail Boost pour améliorer la netteté des photos

- AI Eraser pour supprimer des éléments indésirables

- AI Unblur pour corriger les photos floues

- AI Reflection Eraser pour éliminer les reflets

- Recherche Intelligente alimentée par Gemini pour chercher dans les fichiers

- Magic Compose pour la rédaction assistée dans Messages

- AI Notes pour l'aide à la rédaction et le résumé de textes

Le système intègre également Gemini Nano pour des fonctionnalités IA en local, notamment pour la composition de messages et l'amélioration des photos.

Les performances

Le OnePlus 13 embarque la dernière puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, gravée en 3 nm, avec ses 8 cœurs Oryon cadencés jusqu'à 4,32 GHz. Deux configurations sont proposées : 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X, couplés respectivement à 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.0, sans possibilité d'extension via micro SD. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 12 Go de mémoire vive de manière virtuelle.

En termes de performances brutes, le OnePlus 13 se positionne parmi les smartphones les plus puissants du marché. Sur AnTuTu, il occupe la deuxième place mondiale, juste derrière l'iQOO 13 et devant le Red Magic 10 Pro. Le Snapdragon 8 Elite offre des performances supérieures de 30% à 45% par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, notamment sur Geekbench où il surpasse même l'Apple A18 Pro en multicœur.

L'expérience utilisateur quotidienne est remarquablement fluide. Le lancement des applications est instantané, sans micro-ralentissements, même en multitâche intensif. Comme évoqué un peu plus haut, la nouvelle interface OxygenOS 15 optimise particulièrement bien ces performances avec sa technologie « Parallel Processing » permettant de jongler entre plus de 20 applications simultanément.

Côté gaming, le OnePlus 13 excelle avec une gestion thermique maîtrisée grâce à son système de refroidissement Tiangong de deuxième génération. Les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact tournent à 60 FPS constants avec les réglages graphiques au maximum.

Face à la concurrence, le OnePlus 13 se démarque par son excellent rapport performances/prix. À 1029 euros, il offre des performances supérieures au Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) et rivalise avec l'iPhone 16 Pro Max (A18 Pro), tous deux vendus plusieurs centaines d'euros plus cher. Seul bémol, la chauffe peut devenir inconfortable lors des sessions de jeu intensives, particulièrement au niveau des tranches en aluminium.

Le multimédia

Pour la lecture de média, on apprécie la qualité de son écran et la prise en charge des formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision. Un vrai plus.

Pour les photos, le OnePlus 13 propose une configuration ambitieuse avec trois capteurs de 50 mégapixels. Le module principal utilise un capteur Sony LYT-808 de type 1/1,43 pouce avec des photosites de 1,12 µm, couplé à une optique stabilisée de 23 mm ouvrant à f/1,6. Le téléobjectif périscopique embarque un capteur Sony LYT-600 de type 1/1,95 pouce avec un zoom optique 3x (équivalent 73 mm) et une ouverture f/2,6. L'ultra grand-angle s'appuie sur un capteur Samsung ISOCELL JN5 de type 1/2,75 pouce avec un champ de vision de 120° et une ouverture f/2,0.

L'interface de l'application photo, développée en partenariat avec Hasselblad, conserve le déclencheur orange caractéristique et propose plusieurs modes spécialisés. On retrouve notamment le mode X Pan pour les photos au format panoramique, le mode Portrait Hasselblad qui simule le rendu des objectifs XCD, et le Master Mode offrant des réglages avancés comme la colorimétrie, la saturation ou le vignettage. La nouvelle fonction Dual Exposure permet de fusionner deux photos avec des expositions différentes pour optimiser la plage dynamique.

En pratique, le capteur principal excelle en conditions lumineuses avec des images détaillées et des couleurs naturelles. L'ultra grand-angle, bien que légèrement en retrait en basse lumière, offre une bonne cohérence colorimétrique avec les autres capteurs.

Le téléobjectif 3x impressionne par sa netteté et sa gestion du bruit, notamment grâce au système tri-prisme qui améliore la capture de lumière. Voici deux photos prises avec le zoom 10x, l'une grâce au OnePlus 13 et l'autre avec le Google Pixel 9 Pro XL, une référence en la matière.

Face à la concurrence, le OnePlus 13 se positionne très favorablement. S'il n'atteint pas tout à fait le niveau du Pixel 9 en mode nuit, il surpasse le Galaxy S24 Ultra en termes de rapidité de déclenchement et de cohérence entre les différents capteurs. Le mode portrait bénéficie particulièrement de l'expertise Hasselblad avec un bokeh naturel et une excellente séparation des sujets. En vidéo, la capacité de filmer en 4K/60fps HDR avec tous les capteurs, y compris en façade, place le OnePlus 13 parmi les meilleurs de sa catégorie.

L'autonomie

Le OnePlus 13 embarque une imposante batterie de 6000 mAh utilisant la technologie silicium-carbone, répartie en deux cellules de 3000 mAh. Cette configuration innovante permet non seulement d'intégrer une plus grande capacité dans un format compact, mais promet également une meilleure longévité avec 80% de capacité conservée après 4 ans d'utilisation, selon la marque.

En usage quotidien, le smartphone tient facilement deux jours complets, voire trois avec une utilisation modérée. La recharge filaire de 100W permet une charge complète en 36 minutes, bien que le chargeur ne soit pas fourni dans la boîte. La charge sans fil 50W est également disponible, mais nécessite l'achat d'une coque magnétique spécifique et d'un chargeur compatible.

La charge inversée de 10W est présente mais s'avère parfois capricieuse, notamment avec certains appareils iOS. Face à la concurrence, le OnePlus 13 se positionne parmi les meilleurs de sa catégorie en termes d'autonomie, dépassant le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max.

Le contenu de la boîte

Le smartphone OnePlus 13 est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après deux semaines de test intensif, le OnePlus 13 s'impose comme une référence incontournable du segment premium. Son processeur Snapdragon 8 Elite délivre des performances exceptionnelles, tandis que son écran AMOLED de 6,82 pouces avec son impressionnant pic de luminosité offre une expérience visuelle saisissante. La configuration photo polyvalente avec ses trois capteurs de 50 mégapixels produit des résultats convaincants, même si le traitement peut parfois paraître un peu agressif.

L'autonomie monumentale et la charge rapide 100W compensent largement l'absence de chargeur dans la boîte. Le design soigné et les finitions premium, particulièrement dans sa version similicuir bleue, démontrent la maturité acquise par OnePlus. Seuls bémols : une chauffe parfois présente en usage intensif et un système de charge sans fil qui nécessite des accessoires propriétaires.

À 1029 euros, le OnePlus 13 se positionne légèrement en dessous de ses concurrents directs tout en offrant des prestations similaires, voire supérieures dans certains domaines. C'est un excellent choix pour qui recherche un smartphone premium sans compromis, particulièrement pour les utilisateurs privilégiant l'autonomie et les performances.