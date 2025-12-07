Les meilleurs smartphones à moins de 200 € pour faire un cadeau sans se ruiner

Du point de vue esthétique, ces trois smartphones présentent des différences notables. Le Galaxy A17 adopte un boîtier qui fait seulement 7,5 mm d’épaisseur. Il reste plat, ce qui facilite la prise en main. Le Redmi Note 14 5G est légèrement plus compact, mais un peu plus épais, ce qui le rend un peu plus maniable au quotidien. Le Galaxy A26 5G se situe entre les deux en dimensions, mais il est plus lourd, ce qui lui donne un aspect plus « robuste ». Ainsi, le Redmi Note 14 5G apparaît comme le plus petit et le plus léger, tandis que le Galaxy A26 5G est le plus imposant, potentiellement le plus solide.

D’un point de vue esthétique, tous trois proposent un design sobre, avec des modules photo arrière triples alignés verticalement ou en colonne. Le Galaxy A17 et le Galaxy A26 5G adoptent un look « classique Samsung », tandis que le Redmi Note 14 5G se distingue par une finition plus compacte. Côté coloris, le Redmi Note 14 5G est disponible en noir, violet ou vert selon les marchés ; le Galaxy A26 5G se décline en noir, blanc ou vert‑eau ; le Galaxy A17 reprend des teintes plus classiques (noir, gris, ou bleu selon les versions).

Enfin, en matière de protection, le Galaxy A26 5G bénéficie d’une certification résistance à l’eau et à la poussière (IP67), ce qui constitue un avantage notable pour ceux qui cherchent un smartphone plus durable. Le Galaxy A17, quant à lui, dispose d’une protection moins poussée, moins adaptée à des environnements humides ou poussiéreux. Le Redmi Note 14 5G est certifié IP64.

Lequel est le plus performant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy A26 5G intègre un processeur Exynos 1380, typique des modèles récents de milieu de gamme, couplé à 6 Go de RAM (voire 8 Go selon les versions) et un stockage interne de 128 Go (extensible via carte microSD). Le Redmi Note 14 5G se base sur un processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra, avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go, elles aussi extensibles. Le Galaxy A17 embarque un processeur Exynos 1330, associé à 4 à 8 Go de RAM selon la version, avec stockage interne de 128 Go (avec possibilité d’extension).

En classant les mobiles par puissance, le Galaxy A26 5G apparaît comme fluide et équilibré pour un usage polyvalent, mais devancé par le Redmi Note 14 5G, qui offre de bonnes performances pour son rang. Le Galaxy A17 reste acceptable pour les usages simples — navigation, messagerie, réseaux sociaux — mais il se montre un peu plus limité dès que l’on sollicite des applications plus gourmandes.

Tous trois disposent d’écrans généreux adaptés au multimédia. Le Galaxy A26 5G affiche 6,7 pouces en Full HD+, avec une dalle Super AMOLED, idéal pour les films et séries. Le Redmi Note 14 5G a un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+, tandis que le Galaxy A17 propose aussi 6,7 pouces en Full HD+, sur dalle AMOLED. Concernant le rafraîchissement, le Redmi Note 14 5G atteint 120 Hz — ce qui rend l’usage très fluide notamment pour le défilement ou les jeux — tandis que le Galaxy A17 se contente généralement de 90 Hz. Le Galaxy A26 5G combine un grand écran, une bonne dalle et un taux de rafraîchissement souvent élevé, ce qui en fait un très bon compromis entre confort et fluidité.

Ainsi, en termes d’écran, le Samsung Galaxy A26 5G et le Redmi Note 14 5G se disputent la première place : le choix entre eux dépendra surtout de votre sensibilité à la fluidité (120 Hz du Redmi) ou à l’équilibre global d’écran + performance (Galaxy A26). Le Galaxy A17 reste un cran en dessous pour les usages visuels exigeants.

Quelles configuration photo et usage des caméras ?

Pour la photo, le Redmi Note 14 5G se démarque clairement avec un capteur arrière principal de 108 mégapixels, accompagné d’un module triple complet, ce qui permet des clichés détaillés notamment en bonne lumière, et une grande polyvalence (grand-angle, macro, etc.). Le Galaxy A26 5G opte pour un capteur principal de 50 mégapixels, suffisant pour des photos correctes en journée, avec un module triple polyvalent et un bon rendu global. Le Galaxy A17 propose également un module triple — généralement avec un capteur principal modéré — ce qui donne des résultats convenables pour un usage basique photo, mais loin d’égaler les deux autres.

Pour les selfies, le Redmi Note 14 5G embarque un capteur de 20 mégapixels, le Galaxy A26 5G un capteur d’environ 13 mégapixels, tandis que le Galaxy A17 oscille autour de 13 à 50 selon la version, ce qui reste correct pour un usage simple.

En conséquence, si votre priorité est la photographie — photos de jour, portraits, selfies soignés — le Redmi Note 14 5G est celui qui offre la meilleure qualité photo globale. Le Galaxy A26 5G arrive juste derrière, tandis que le Galaxy A17 constitue une option plus modeste, adaptée à un usage photo occasionnel.

Connectivité et confort d’usage

Les deux modèles récents — Redmi Note 14 5G et Galaxy A26 5G — sont compatibles 5G, ce qui assure une connexion mobile plus pérenne dans le temps. Ils supportent également les fonctions classiques : dual SIM, USB‑C, GPS, NFC. Le Galaxy A17 — selon version — peut se limiter à la 4G, ce qui peut être un frein si vous souhaitez une bonne connectivité sur plusieurs années.

Tous trois permettent l’extension du stockage via carte microSD, ce qui constitue un avantage pour les utilisateurs stockant beaucoup de médias. En revanche, l’audio jack est parfois absent, un détail à vérifier selon l’édition du modèle que vous achetez. Concernant la biométrie, les capteurs d’empreintes sont accessibles — souvent placés sur le bouton latéral — ce qui est pratique pour un déverrouillage rapide.

Autonomie et recharge

Le Redmi Note 14 5G intègre une batterie d’environ 5110 mAh, ce qui lui confère une autonomie généreuse, souvent suffisante pour une journée entière voire plus selon l’usage. Le Galaxy A26 5G embarque une batterie de 5000 mAh, offrant également une autonomie confortable pour un usage quotidien. Le Galaxy A17, avec une capacité proche de 5000 mAh, reste dans la moyenne pour sa catégorie. En matière de recharge rapide, les modèles récents (Redmi Note 14 5G, Galaxy A26 5G) proposent une charge rapide efficace, ce qui est un atout lorsque l’on ne peut pas recharger souvent.

Aucun des trois ne propose généralement la recharge sans fil, ce qui est logique compte tenu de leur positionnement dans le milieu/entrée de gamme.

Conclusion — quel smartphone pour quel usage

Si votre priorité est la photographie et l’équilibre global (écran fluide, bon stockage, bon appareil photo), le Redmi Note 14 5G représente le meilleur choix parmi les trois. Si vous cherchez un smartphone équilibré, stable, avec un bon écran et une bonne durabilité — notamment grâce à une meilleure finition et une connectivité 5G fiable — le Galaxy A26 5G est un très bon compromis. Enfin, si votre objectif est un smartphone simple, abordable, suffisant pour les usages basiques (appels, messagerie, navigation, réseaux sociaux), le Galaxy A17 reste un choix pertinent, moins ambitieux mais économique.

