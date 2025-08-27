Test du OnePlus Nord 5 : la montée en gamme accessible

Le OnePlus Nord 5 illustre parfaitement les efforts de la marque pour rendre la technologie premium accessible au plus grand nombre. Après avoir longtemps cherché à se démarquer par l’agressivité de ses tarifs et une approche disruptive, la série Nord s’impose désormais comme une référence incontournable du milieu de gamme ambitieux. Ce nouveau modèle, sorti à l’été 2025, revient avec un tout nouveau design, un écran 144 Hz OLED particulièrement immersif et un processeur Snapdragon taillé pour le multitâche et le jeu. Il intègre aussi une suite d’outils d’intelligence artificielle résolument modernes, sans oublier une politique logicielle rassurante. Avec sa finition sobre, son autonomie solide et ses promesses de performances, le Nord 5 entend bousculer encore un peu plus la frontière entre le milieu de gamme Premium et le haut de la pyramide. Mais tient-il vraiment toutes ses promesses face à une concurrence de plus en plus sérieuse, signée Samsung, Google, Motorola ou Xiaomi ? Nous l’avons testé sur plusieurs jours pour vous livrer un avis objectif et détaillé.

publié le 27/08/2025 à 16h32 Note LesMobiles.com 4/5
OnePlus Nord 5

Fiche technique

  • ÉcranAMOLED 6,83 pouces, 144Hz
  • Processeur: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
  • 8 ou 12Go de mémoire vive (extensibles)
  • 256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensible)
  • Double capteur photo dorsal : 50 + 8 mégapixels 
  • Capteur photo frontal : 50 mégapixels 
  • Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran
  • Batterie 5200mAh, charge filaire 80W
  • Certification: IP65
  • Système: Android 15 avec surcouche logicielle OxygenOS 15
 

Design

Le OnePlus Nord 5 adopte un design qui tranche nettement avec celui de son prédécesseur. Cette année, la marque a choisi d'abandonner le dos en verre texturé du Nord4 au profit dun revêtement lisse, qui donne tout de suite à lappareil un aspect plus « classique », voire consensuel. Le châssis en polycarbonate remplace également le cadre métallique, un choix sans doute motivé par la recherche de légèreté et de praticité: à lusage, le portable tient bien en main, se révèle très peu glissant, et il retient assez peu les traces de doigts, même sur la finition noire Phantom Grey.

OnePlus Nord 5

Avec ses dimensions de 163,4 x 77 x 8,1 mm (poids: 211g), le Nord5 « se pose » dans la moyenne haute des smartphones de 2025. Ni trop massif, ni trop compact, son gabarit sajuste aux standards des appareils premium. La répartition du poids semble équilibrée, mais le bloc photo, désormais beaucoup plus proéminent et vertical (à la façon du Galaxy A56 de Samsung), confère à larrière une petite protubérance qui peut gêner lorsqu'il est posé à plat sur une table. Ce bloc abrite trois capteurs dont lun, le LYT-700 de Sony, promet monts et merveilles, mais nous y reviendrons. L'ensemble reste sobre et sans fioritures: un look épuré, des arêtes adoucies pour plus de confort, et des couleurs aussi raffinées que variées du blanc nacré « Marble Sands » au bleu doux « Dry Ice » (version testée) en passant par un noir mat très chic.

OnePlus Nord 5

OnePlus introduit également un nouveau bouton « Plus Key »: il sagit dune touche latérale personnalisable, positionnée assez haut à gauche du châssis. Selon nos essais, il faut parfois repositionner la main pour latteindre, mais ses fonctions (raccourcis IA, accès rapide à la lampe torche ou capture photo par exemple) se révèlent vite appréciables. La qualité perçue demeure globalement satisfaisante malgré labandon du métal. En main, on ressent une solidité rassurante, sans grincements ni emboîtements douteux.

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5

Le Nord 5 est certifié IP65, ce qui lui assure une protection contre la poussière et les éclaboussures, mais moins que certains concurrents directs qui optent pour l’IP68 (comme le Google Pixel 9a; chez POCO, certains modèles font mieux pour moins cher). Côté connectique, on retrouve le strict minimum: port USB-C, double nanoSIM, mais pas de prise jack. Le lecteur d’empreintes digitales est installé sous l’écran, ce qui est pratique, mais à seulement 1 cm du bord inférieur, ce que nous trouvons trop bas.

Les haut-parleurs stéréo Hi-Res offrent une expérience audio correcte, puissante et bien équilibrée pour le visionnage de vidéos ou l’écoute de musique, bien que le rendu des basses reste perfectible et que la scène sonore paraisse un peu étroite pour la catégorie. La stéréo réelle offre un confort supérieur au Nord CE5 ou au Samsung Galaxy A56, mais l’avantage reste limité pour les audiophiles exigeants.

L’écran

L’écran du OnePlus Nord 5 constitue sans doute un de ses plus sérieux atouts: doté dune dalle AMOLED de 6,83pouces, affichant une définition de 1272 x 2800) et une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 144Hz, il se hisse sans peine dans le peloton de tête des smartphones de sa catégorie. Grâce à sa luminosité de 1800 cd/m², la lecture reste confortable même en pleine lumière, et la compatibilité Ultra HDR met particulièrement en valeur les contenus multimédias: séries, jeux, vidéos YouTube tirent pleinement profit de la profondeur des noirs et du contraste de la dalle, rivalisant avec le Pixel 9a ou le POCO F7 Pro.

OnePlus Nord 5

La fluidité offerte par le rafraîchissement 144Hz séduit au quotidien; que ce soit pendant le défilement des menus, lutilisation dapplications sociales ou le jeu, le ressenti demeure dune réactivité irréprochable. Selon notre test, aucun ralentissement na été perçu, et la gestion automatique de la fréquence adapte efficacement le taux selon le contexte, ce qui aide également à préserver lautonomie. Linterface propose plusieurs modes daffichage, du mode « Vif » très éclatant au mode « Naturel » plus doux, complétés par des réglages avancés « Pro » (teinte, température, fréquence manuelle, etc.), parfaits pour ajuster l’expérience à son goût.

OnePlus Nord 5

Pour le visionnage de contenus HDR, l’écran se révèle particulièrement spectaculaire: l’étagement des contrastes sur les vidéos, notamment en streaming, fait jeu égal avec le Google Pixel 9a ou le Samsung Galaxy A56, sans toutefois pouvoir profiter dun revêtement antireflet aussi performant que ces derniers. En revanche, côté légèreté et finesse daffichage, le Nord5 na rien à envier à ses concurrents.

La sensibilité tactile ainsi que la réactivité générale de l’écran nous ont impressionnés lors des sessions de jeu et de prise de notes rapides. Même sur de longues sessions, la dalle maintient une température correcte et les couleurs ne subissent aucune dérive notable. Les bords relativement fins maximisent le confort visuel sans jamais gêner la préhension.

Seul petit bémol relevé: l’écran demeure assez sujet aux reflets sous un soleil intense, un défaut partagé avec nombre de smartphones 2025, mais qui peut gêner certains usages en extérieur. Le lecteur dempreintes digitales répond instantanément et de façon fiable, ce qui nest pas toujours le cas.

Au total, le Nord 5 propose une expérience visuelle vraiment immersive pour sa gamme; il ne surpasse pas lexcellence du Pixel 9 Pro XL ou lOLED anti-reflet du Galaxy S25 Ultra, mais il tient tête à des modèles vendus sensiblement plus cher.

Le système et les applications

Le OnePlus Nord5 fonctionne sous OxygenOS 15, basé sur Android 15, offrant ainsi lune des interfaces les plus complètes et personnalisables à ce niveau de prix. Lengagement logiciel est clair: 4 ans de mises à jour majeures et 6 ans de correctifs de sécurité, soit une assez bonne longévité garantie.

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5

Dès la prise en main, on retrouve une interface particulièrement fluide et allégée, reprenant les bases d’Android tout en y ajoutant une couche d’options et de personnalisations bienvenues. Le menu des paramètres est logiquement organisé, l’arborescence intuitive, et la recherche intégrée permet de trouver rapidement n’importe quel réglage. OxygenOS limite le bloatware à son strict minimum, ce qui laisse beaucoup d’espace disponible dès la configuration initiale. Comptez sur un peu moins de 28 Go d’espace occupé par le système et les applications. Parmi celles-ci, on trouve celles de Google ainsi que quelques outils OnePlus et Netflix, Facebook, TikTok, LinkedIn, Boutique Amazon, Booking.com, AliExpress, Amazon Music et le jeu Block Blast!

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5

Le Nord5 mise beaucoup sur ses outils dintelligence artificielle intégrés (suite « AI Plus Mind »): recherche intelligente globale, gestion des applis contextuelle, traduction instantanée et retouche photo automatisée, toutes ces fonctionnalités enrichissent au quotidien lexpérience utilisateur. On apprécie aussi larrivée du «Plus Key», qui lance des routines IA personnalisées ou des raccourcis définis selon chaque usage.

OnePlus Nord 5

Sur le plan sécurité, le Nord5 propose déverrouillage facial et lecteur dempreintes sous l’écran: tous deux réactifs et sécurisés, ils nont souffert daucun raté durant notre test. Le smartphone assure aussi la prise en charge de toutes les connectivités modernes (NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, double SIM), ainsi que lintégration native de nombreuses applications Google (Docs, Maps, Photos) sans surcharger linterface.

OnePlus Nord 5

En matière de personnalisation, les possibilités sont nombreuses: thèmes, couleurs daccentuation, widgets repensés, Always-On Display très paramétrable, et même le choix de la navigation gestuelle ou des boutons virtuels. OxygenOS simpose comme un atout majeur dans la catégorie, et rivalise sans mal avec la surcouche des Pixels ou le MIUI de Xiaomi.

Les performances

Sous le capot, le OnePlus Nord 5 embarque le Snapdragon 8s Gen 3, couplé à 8 ou 12Go de RAM LPDDR5X, épaulés par une RAM virtuelle extensible jusqu’à 12Go et un stockage UFS 3.1 rapide (256 ou 512Go, non extensible). Cette configuration place demblée le smartphone parmi les plus puissants de son segment.

Sur Geekbench comme au quotidien, le Nord5 affiche des scores dans la moyenne haute du milieu de gamme: il se montre très à laise en multitâche, dans les applications gourmandes comme dans les jeux 3D. Aucun ralentissement n’a été ressenti, que ce soit lors de la navigation web, l’édition photo ou le streaming vidéo en haute définition. Le système de refroidissement tient bien la charge: même après plusieurs sessions de jeu prolongées («Genshin Impact», «Asphalt 9»), la chauffe du dos reste contenue et les performances ne fléchissent pas.

La gestion de la RAM apparaît exemplaire sur notre modèle 12/512Go: on peut passer dun jeu à un outil de bureautique sans fermeture inopinée, et le nombre dapplications actives reste élevé. Daprès notre test, la fluidité générale était dailleurs comparable à celle dun Pixel 9 (plus cher), et la rapidité daccès aux fichiers ou photos rivalise avec celle du POCO F7 Pro.

OnePlus Nord 5

Les possibilités de gaming sont très satisfaisantes pour la gamme: tous les titres récents tournent en haute qualité, avec un framerate stable et des graphismes soignés, même si les modèles équipés du Snapdragon 8 Gen 3 standard font parfois un peu mieux sur les jeux les plus lourds. En utilisation intensive, la batterie tient bien, et la gestion thermique est correcte mais les performances ne tiennent pas beaucoup dans le temps (voir graphique ci-dessus).

Le multimédia

Le module photo du OnePlus Nord 5 s’articule autour d’un capteur principal Sony LYT-700 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et dune caméra frontale de 50 mégapixels Samsung JN5, capable denregistrer en 4K à 60i/s, aussi bien à lavant qu’à larrière.

L’interface photo reprend la philosophie simple et efficace d’OxygenOS: modes rapidement accessibles (portrait, nuit, pro, macro, vidéos 4K), raccourcis de zoom fluides, et un affichage clair des réglages. 

OnePlus Nord 5

En pratique, le principal capteur délivre des clichés détaillés, bien exposés et parfaitement colorés en pleine lumière. Les couleurs sont fidèles, la balance des blancs précise, et la dynamique correcte même en contre-jour. En environnement sombre, le mode nuit améliore la lisibilité globale, mais le bruit numérique apparaît plus que chez certains concurrents comme Google ou Samsung.

OnePlus Nord 5

L’ultra grand-angle s’avère utile pour les paysages et scènes de groupe, mais souffre d’un piqué moins convaincant et de déformations en bordure. L’absence d’un téléobjectif se fait ressentir, d’autant que les concurrents chinois (Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, Realme 12 Pro+) proposent ce type de focale à prix équivalent. Les fonctionnalités IA, incluant gomme magique, suggèrent des retouches rapides et efficaces, mais ne rivalisent pas encore avec celles du Pixel 9a.

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5

Le capteur selfie de 50 mégapixels s’en sort très bien: le détourage est fidèle, la dynamique satisfaisante, même en faible lumière. 

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5

En vidéo, la stabilisation fait son travail et la restitution sonore est claire, mais en deçà des smartphones dotés de micros directionnels évolués.

Côté audio, la stéréo offre une immersion suffisante pour le visionnage ou le jeu; le haut-parleur principal propose une puissance correcte mais le rendu musical reste un peu plat. Ici encore, le Nothing Phone (3a) Pro ou le Pixel 9a gardent une courte avance.

Globalement, le Nord 5 propose un module photo performant pour la gamme, sans briller par son innovation. Il se positionne comme un bon photophone “polyvalent”, mais les amateurs de zoom ou de photo nocturne très avancée préféreront sans doute la concurrence.

L’autonomie

Le OnePlus Nord 5 embarque une batterie de 5 200 mAh, compatible charge rapide 80 W (SuperVOOC) et recharge inversée filaire 5 W. En usage quotidien, le smartphone atteint sans difficulté une pleine journée d’utilisation soutenue; avec une utilisation modérée, un jour et demi reste tout à fait envisageable.

La recharge est extrêmement rapide: on passe de 10% à 100% en moins de 35 minutes avec le chargeur fourni, ce qui permet de récupérer plusieurs heures de batterie en une simple pause café. Labsence de recharge sans fil pourra décevoir certains, mais à ce niveau de prix, la concurrence ne lintègre que rarement. Pas de problème non plus de chauffe à signaler durant la recharge.

En résumé, l’autonomie du Nord 5 est bonne, sans être révolutionnaire. Elle conviendra aux profils standards comme aux utilisateurs plus exigeants n’utilisant pas l’appareil en continu pour le jeu ou la vidéo.

Le contenu de la boîte

Le smartphone OnePlus Nord 5 est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs jours d’utilisation avec le OnePlus Nord 5, le constat est clair: ce smartphone se révèle très homogène, agréable à utiliser et équilibré sur lensemble de ses critères. Son atout majeur réside dans son écran, vraiment plaisant à lemploi et bien calibré pour tous les usages. La puissance du Snapdragon 8s Gen 3 lui assure de belles performances au quotidien, et la surcouche OxygenOS 15 brille par sa simplicité comme ses options IA avancées.

Le design est soigné, quoique sage, et la prise en main convaincra ceux qui veulent un appareil fiable sans extravagance. Les photographes amateurs apprécieront les clichés de jour, mais les innovations photo restent en retrait par rapport aux Google Pixel ou certains Xiaomi. L’autonomie se montre solide et la charge rapide redoutablement efficace.

Face à la concurrence (Pixel 9a, Galaxy A56, Redmi Note 14 Pro+, POCO F7 Pro…), il se positionne comme un excellent choix pour ceux qui cherchent la performance et la longévité logicielle, sans accepter de compromis majeurs. Si votre priorité est la pure qualité photo ou la recharge sans fil, d’autres modèles seront préférables. Mais pour un smartphone complet, sérieux, abordable, le Nord 5 s’impose parmi les meilleures références milieu de gamme 2025.

 

