Test du Oppo Reno14 5G : une autonomie record, des qualités photo et sans sacrifier le style

Fiche technique

Écran OLED 6,59 pouces, 120 Hz adaptatif

Processeur MediaTek Dimensity 8350

12 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensibles)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 8 mégapixels

Capteur photo frontal : 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 6000 mAh, recharge filaire 80W, recharge inversée

Certifications : IP68/IP69

Système d’exploitation : Android 15 avec ColorOS 15

Design

Le Reno14 5G propose une esthétique sobre et raffinée, très en phase avec la tendance actuelle du marché. Son châssis en aluminium épouse parfaitement le verre Gorilla Glass 7i, apportant à la fois une sensation de robustesse et un toucher agréable. Le dos, disponible en plusieurs teintes lumineuses, offre des reflets subtils sous la lumière, sans se montrer ni tape-à-l’œil, ni insipide.

L’épaisseur de 7,4 mm et le poids contenu de 187 g rendent la prise en main confortable, même lors d’une utilisation prolongée. Les boutons latéraux tombent aisément sous les doigts, et le module photo, bien intégré dans le dos, dépasse à peine, minimisant ainsi l’instabilité à plat. Concernant le dos, on apprécie beaucoup la finition Blanc Opale avec de très beaux reflets. Il existe aussi en vert, plus sobre mais tout aussi bien fini. Aucune trace de doigt n’est à déplorer.

L’ensemble respire le sérieux et l’assemblage ne souffre aucune approximation selon notre essai : aucune flexion parasite, ni bruit de coque. Sa certification IP68/IP69 offre une tranquillité bienvenue pour l’utilisation quotidienne, à l’image des modèles haut de gamme de Samsung ou Apple. Le smartphone résiste sans broncher à une pluie abondante ou à une immersion occasionnelle, un atout majeur face à certains concurrents directs (par exemple le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, souvent cantonné à l’IP53).

Ce design évoque par certains aspects le Galaxy S25, à la fois moderne et épuré, sans fioritures excessives. Néanmoins, ceux qui attendent de fortes ruptures stylistiques risquent de le trouver un peu conservateur, tant ce format et cet agencement d’îlot photo sont désormais devenus la norme sur ce segment.

En matière de biométrie, le lecteur d’empreintes est logé sous l’écran et se montre très rapide lors du test, réactif en toute circonstance, même avec des mains légèrement humides. Dommage qu’il soit positionné si bas, à seulement 1 cm du bord inférieur. La reconnaissance faciale complète l’ensemble pour un déverrouillage fluide. En outre, le smartphone est doté d'un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Côté connectivité, le port USB-C trône sur la tranche inférieure, accompagné du tiroir double SIM et d’une sortie haut-parleur. Pas de prise jack malheureusement : il faudra choisir un casque Bluetooth ou un adaptateur USB-C. Enfin, la compatibilité eSIM, le Bluetooth 5.4 et le support du NFC assurent une connexion à la pointe.

Côté son, le Reno14 propose un unique haut-parleur dont la puissance s’avère satisfaisante pour un smartphone de cette tranche. Le rendu manque un peu de basses face à certains concurrents dotés de double haut-parleur (comme chez Realme ou Google), mais ne sature jamais, la restitution vocale restant claire et détaillée — suffisant pour des vidéos ou jeux occasionnels.

L’écran

Le Reno14 5G est équipé d’une dalle AMOLED de 6,59 pouces, avec une définition de 1256 x 2760 pixels et d’une fréquence maximale de rafraichissement adaptative de 120 Hz. Dès la prise en main de l’appareild, le rendu visuel impressionne par la finesse de ses bordures (1,66 mm sur tout le cadre), ce qui contribue à une immersion presque totale. La technologie employée, couplée au Gorilla Glass 7i, assure à la fois protection et visibilité accrue, même si la luminosité maximale peut se révéler un peu juste en plein soleil, particulièrement face à un Pixel 9a factuel qui grimpe bien au-delà.

L’affichage se montre d’un haut niveau avec une couverture colorimétrique très satisfaisante et plusieurs modes d’affichage sont disponibles, voire personnalisables : vif, naturel, pro.

La fluidité est réellement perceptible lors du défilement et des jeux, soutenue par un rafraîchissement modulable (60/90/120 Hz). Oppo propose aussi de petites attentions techniques comme une gestion fine de la luminosité (PWM à 3840 Hz), l’utilisation avec des gants (jusqu’à 5 mm d’épaisseur), ou encore le support HDR 10+ sur les principales plateformes de streaming. On note également la possibilité d’ajuster la température des couleurs et l’apparition de réglages supplémentaires via ColorOS (réhausseur vidéo, netteté…).

Côté réactivité, le tactile ne souffre d’aucune latence. Les actions sont immédiates, et même sur des jeux rapides, le Reno14 ne montre aucun retard. Ce point est à porter au crédit de la gestion logicielle ColorOS, qui optimise bien l’ensemble.

Face à la concurrence directe, le smartphone se place avantageusement sur la qualité d’affichage, malgré une luminosité qui pourrait être boostée. Il surpasse globalement un Redmi Note 14 Pro, mais fait légèrement moins bien que les tout récents Samsung du segment sur l’éclat en extérieur.

Le système et les applications

Comme attendu, le Reno14 5G tourne sous ColorOS 15 basé sur Android 15. L’interface, hautement personnalisable, est conçue pour être intuitive et conviviale. Grâce au nouveau « Flux Theme », chaque détail peut être ajusté pour coller à ses envies, autant pour le Always-On Display que pour les widgets et la disposition globale.

Le paramétrage rapide est facilité par une pression longue sur l’écran d’accueil, qui permet d’accéder à toutes les configurations (carrousels, organisation, widgets). Sur le côté, un volet latéral personnalisable rassemble raccourcis et accès direct à des fonctions IA, telles que Résumé IA ou IA Mind Space ; ce dernier sert de hub à idées et documents, synchronisant notes, captures et événements détectés automatiquement. Ces fonctions sont disponibles en français, une première pour Oppo dans l’Hexagone.

La politique de mises à jour affiche 5 ans de correctifs majeurs et 6 ans de sécurité. C’est correct, bien que Google et Samsung promettent jusqu’à 7 ans sur leurs dernières séries Pixel et Galaxy, ce qui place Oppo juste derrière les meilleurs, mais devant de nombreux rivaux chinois.

Le système reste fluide et réactif. Dès le lancement, on a accès à une large panoplie d’applications Google, mais aussi à une vingtaine de bloatwares préinstallés. Certains pourront être rapidement désinstallés, mais la chorégraphie du premier démarrage est alourdie par cette présence. Comptez donc par défaut sur la présence d’AliExpress, Amazon Music, App Market, AquaBlocks Puzzle Seas, Block Blast !, Booking.com, Boutique Amazon, Bridge Race, Bubble Pop ! Shooter Puzzle, Candy Crush Saga, Capcut, Coffee Run 3D, Collect Ball – Match Em All, Defeat Zombie: Defense Strategy, Fruit Shooting – Sharp Knife, LinkedIn, Match Masters, Netflix, Royal Match, ShortMax, Space Cruises Shooting Game, Spotify, TikTok, Tile Explorer, Tile Match, Vita Mahjong, Word Connect Wonders Of View, et Worm Family – Eat Em All.

Les options d’intelligence artificielle sont au centre de ce ColorOS : on trouve l’IA Clarity Enhance (amélioration d’images basse définition), IA Unblur, traducteur IA intégré dans l’app Téléphone, résumés automatiques d’appels et transcripteur en direct sur diverses plateformes. Ces fonctions exploitent le potentiel IA du processeur et rappellent la tendance lancée par Google et Samsung ce printemps.

Enfin, notez, par exemple la présence d’une fonction Maintenance pour que le réparateur de votre appareil ne puisse pas accéder à vos données, le cas échéant.

Les performances

Sous le capot, le Reno14 5G embarque le MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, 8 cœurs jusqu’à 3,35 GHz), couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256/512 Go de stockage UFS 3.1. Notez la possibilité d’ajouter de la mémoire vive, si besoin.

Sur le terrain, cette configuration se montre pleinement satisfaisante au quotidien : applications qui se lancent sans délai, multitâche efficace avec très peu de rechargement, exploitation aisée des fonctions IA ou photo retouche en quelques secondes.

Les benchmarks positionnent le Reno14 au niveau d’un Snapdragon 7s Gen3, juste en dessous des Snapdragon 8 Gen3 que l’on retrouve sur des modèles 200 à 300 euros plus chers. Cette place le rend très compétitif pour son tarif.

En gaming, les limites du Mali-G615 apparaissent cependant. Les jeux légers et la vidéo ne posent aucun souci, mais sur Genshin Impact ou Destiny, il sera difficile de dépasser 45 fps en graphismes maximums. Ce n’est pas un flagship gamer, mais cela reste suffisant pour la majorité : PUBG et COD Mobile tournent en 60/90 fps sans surchauffe notoire.

Bonne gestion thermique grâce à la chambre à vapeur et au graphène, qui assure une température contenue même lors de sessions prolongées. Selon nos mesures et les tests spécialisés, le smartphone maintient plus de 80% de ses performances sur un stress test de longue durée.

Le stockage rapide assure des transferts véloces ; la part occupée par le système au démarrage reste dans la moyenne haute (autour de 38,5 Go occupés sur notre modèle de test, une fois toutes les mises à jour réalisées).

Photo et multimédia

Oppo dote le Reno14 5G de trois modules à l’arrière : capteur principal Sony de 50 mégapixels (grand-angle, f/1.8, OIS), téléobjectif 50 mégapixels (zoom optique x3,5), et ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le selfie, lui, profite d’un capteur Samsung JN5 de 50 mégapixels avec autofocus et vidéo 4K.

La nouveauté marquante, c'est la présence d’un triple flash LED, dont un est dédié au téléobjectif : un vrai plus pour les portraits nocturnes à longue focale, là où la plupart des smartphones échouent d’habitude.

En plein jour, le principal délivre des clichés riches en détails, avec des couleurs saturées comme souvent chez Oppo, et une très bonne plage dynamique. De nuit, il se montre performant, avec un bruit contenu et des images lumineuses, même autour de l’ISO 2000. On apprécie particulièrement la polyvalence logicielle : mode Pro, AI Night Mode, Dual-View Vidéo, Slow-motion (jusqu’à 480 fps), portrait approfondi à chaque focale…

Le zoom x3,5 se montre précis jusqu’au x7. Au-delà, l’hybride numérique tire profit de l’IA et on peut notamment être impressionné par les résultats livrés. Jamais nous n’avons eu autant de détails sur un zoom aussi loin. Une réelle prouesse. L’ensemble est un peu sombre mais pour peu qu’on optimise les conditions d’éclairage, le zoom est assez bluffant.

L’ultra grand-angle est correct, mais moins impressionnant : il convient pour des prises larges en bonne luminosité, peine en basse lumière.

La partie selfie est très réussie : autofocus, portraits nets, rendu couleur fidèle même en intérieur sombre, et vidéo jusqu’en 4K. L’application photo ColorOS retravaille l’ergonomie, tout se trouve rapidement et le déclenchement est quasi instantané.

Pour le multimédia, le support Widevine L1 permet de profiter du streaming HD sur Netflix, Prime, etc. Le son stéréo est correct, équilibré, même si les basses manquent de rondeur. L’absence de prise jack est à noter, mais le rendu Bluetooth est satisfaisant avec les bons écouteurs, et la connectivité 5G/Wi-Fi 6 répond à tous les besoins.

Autonomie : endurant, rapide à recharger

La batterie de 6000 mAh place ce Reno14 5G parmi les meilleurs du marché sur ce point. En un usage mixte (navigation 4G/5G, vidéo, photo, réseaux sociaux), il tient sans difficulté une journée et demie, pouvant aller jusqu’à deux jours avec une gestion raisonnable de la luminosité et le taux de rafraîchissement sur « automatique ».

La charge filaire SuperVOOC 80 W est d’une efficacité redoutable : jusqu’à 50% en 20 minutes, et le plein en moins de 50 minutes. Pas de recharge sans fil, mais présence de la recharge inversée à 33 W pour accessoires et autres appareils compatibles. La gestion adaptative ColorOS allonge la longévité de la batterie, promettant plus de 80% de capacité après 5 ans d’utilisation selon le constructeur.

Le contenu de la boîte

Le smartphone est livré avec un câble USB-A vers USB-C ainsi qu'un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Avec le Reno14 5G, difficile de ne pas saluer la polyvalence d’un smartphone qui coche quasiment toutes les cases attendues en 2025 sur le milieu de gamme premium : autonomie remarquable, écran bien calibré, photo de haut niveau (surtout le zoom et le triple flash), finitions soignées et un ColorOS désormais mature et riche. Difficile aussi de ne pas pester contre la présence de multiples pourriciels préinstallés et une luminosité qui aurait gagné à être encore plus musclée pour les sessions en plein été.

Le positionnement tarifaire (à partir de 599,90 euros pour 12Go/256Go) place le Reno14 au-dessus des Redmi Note 14 Pro, mais la polyvalence photo/vidéo, la robustesse (triple certification IP) et la charge rapide justifient l’écart pour qui cherche un appareil à toute épreuve. Face à Samsung ou Google, Oppo concède quelques points sur le suivi logiciel, mais offre en contrepartie un hardware plus généreux et une expérience photographique singulière. Nous le recommandons donc à celles et ceux qui veulent maximiser leur budget, tout en évitant de tomber dans les excès des prix des très haut de gamme.