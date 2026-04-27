Test du realme 16 Pro+ : un smartphone endurant doté d'un capteur photo ambitieux

Fiche technique

Écran AMOLED 6,8 pouces, 144 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

8 ou 12 Go de mémoire vive (extensibles)

128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo : 200 + 50 + 8 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 7 000 mAh, charge 80W, charge inversée

Étanchéité : IP68/IP69K

Système d'exploitation Android 16 avec surcouche logicielle realme UI

Design

Le realme 16 Pro+ affiche une identité visuelle qui ne laisse pas indifférent. En effet, la marque chinoise a fait le choix d'un design élégant et moderne, caractérisé par un module photo positionné en haut à gauche du dos avec une plaque argenté qui encadré tous les capteurs ainsi que le double flash. Il dépasse très légèrement du reste de l’arrière de l’appareil ce qui fait que le mobile tient assez bien l’équilibre lorsqu’il est posé sur une table, par exemple.

Les dimensions de l'appareil sont de 162,5 mm de hauteur, 76,3 mm de largeur et 8,1 mm d'épaisseur pour la version Camellia Pink, tandis que les versions Master Grey et Master Gold affichent 8,5 mm d'épaisseur. Avec un poids oscillant entre 198 et 203 grammes selon la finition choisie, le smartphone offre une prise en main confortable malgré l'intégration d'une batterie d’une très grande capacité.

La face avant est dominée par un écran incurvé protégé par du Corning Gorilla Glass 7i, tandis que le cadre est fabriqué en alliage d'aluminium offrant une rigidité appréciable. L'élément le plus distinctif du realme 16 Pro+ réside dans son panneau arrière. Realme a ainsi opté pour un matériau composite en polymère de silicone fabriqué à partir de matériaux renouvelables. Au toucher, cette surface procure une sensation douce et veloutée qui contraste avec les finitions en verre habituelles. Cette texture offre en effet une excellente adhérence et limite considérablement les risques de glissement. Realme affirme que ce matériau résiste bien dans le temps et se nettoie facilement.

Le smartphone est proposé en trois coloris distincts : Master Gold, Master Grey et Camellia Pink. La version rose Camellia affiche une teinte particulièrement originale qui se démarque des finitions classiques du marché. En comparaison avec les modèles concurrents comme le Xiaomi Poco F7 Pro ou le OnePlus Nord 5, le realme 16 Pro+ propose un design plus raffiné et moins massif malgré sa batterie XXL. Le Nothing Phone (3a) Pro, de son côté, bien que proposant également un téléobjectif, arbore un style plus minimaliste avec son esthétique transparente caractéristique de la marque britannique.

Sur le plan de la connectivité, le realme 16 Pro+ a tout ce qu’il faut. L'appareil prend en charge la 5G avec de nombreuses bandes compatibles, le Wi-Fi 6 double bande (802.11 a/b/g/n/ac/6), le Bluetooth 5.4 avec support aptX HD et LHDC 5 pour l’audio, ainsi que le NFC pour les paiements sans contact. Le smartphone dispose même d’un port infrarouge, une fonctionnalité de plus en plus rare qui permet de transformer l'appareil en télécommande universelle.

Concernant la sécurité biométrique, le realme 16 Pro+ embarque un lecteur d'empreintes digitales optique situé sous l'écran. Selon notre test, son emplacement se révèle légèrement trop bas (à seulement 1 cm du bord inférieur), ce qui oblige parfois à ajuster la position du pouce pour un déverrouillage confortable en tenant le smartphone d'une seule main. En outre, la réactivité du capteur s'avère correcte mais pas exceptionnelle : la reconnaissance fonctionne de manière fiable dans la plupart des situations, bien que certains concurrents proposent des capteurs ultrasoniques plus rapides et précis. Notez qu'il peut servir à la mesure de votre fréquence cardiaque. Toujours pratique.

Le smartphone intègre également un système de reconnaissance faciale 2D utilisant la caméra frontale, qui offre une alternative pratique bien que moins sécurisée que la biométrie par empreinte digitale.

Du côté audio, le realme 16 Pro+ embarque un système de haut-parleurs stéréo, mais c'est malheureusement l'un des points faibles de l'appareil d'après notre expérience. En effet, la qualité sonore produite par les haut-parleurs se révèle décevante pour un smartphone de cette gamme de prix. Le rendu audio manque de profondeur et de dynamique, particulièrement lorsqu'on écoute de la musique rock classique ou des morceaux riches en basses fréquences.

Pour le visionnage de vidéos ou de films, les performances restent acceptables avec un volume maximal correct, mais les amateurs de musique seront probablement déçus et passeront vite fait à une écoute au casque, bien plus qualitative. En outre, le moteur haptique intégré n'offre pas non plus des vibrations de haute qualité : les retours tactiles manquent un peu de précision et de puissance comparés à ceux des smartphones premium.

En définitive, le design du realme 16 Pro+ est l'un de ses atouts majeurs. La finition en matériaux renouvelables offre une prise en main agréable et distinctive, tandis que la certification IP68/IP69K garantit une protection optimale contre l'eau et la poussière et même les hautes pressions et hautes températures.

L'écran

Le realme 16 Pro+ est doté d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces affichant une définition de 1 280 x 2 800 pixels, soit une densité de 453 pixels par pouce. Selon les spécifications techniques, cet écran propose un rapport écran/corps d'environ 91%, ce qui offre une surface d'affichage généreuse pour la consommation de contenu multimédia. La dalle offre un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz, une caractéristique rare sur ce segment de marché. En effet, cette fréquence élevée devrait théoriquement garantir une fluidité exceptionnelle lors de la navigation dans l'interface et pendant les sessions de jeu.

Toutefois, d'après notre test, le smartphone n'atteint que très rarement ce taux maximal de 144 Hz dans les applications courantes, ce qui constitue une déception notable. La plupart du temps, l'écran fonctionne à 120 Hz ou moins selon le contenu affiché, ce qui reste toutefois très correct pour un usage quotidien.

En termes de luminosité, le realme 16 Pro+ affiche des valeurs impressionnantes sur le papier : 600 cd/m² en luminosité typique, 1800 cd/m² en mode haute luminosité (HBM) et un pic de 7000 cd/m² selon le constructeur. En conditions réelles, l'écran se montre effectivement très lumineux en extérieur, même sous un soleil direct, permettant une lisibilité satisfaisante dans la grande majorité des situations.

Pour regarder et profiter de vidéos, la dalle AMOLED du realme 16 Pro+ supporte le format HDR10+, afin de garantir une excellente restitution des contenus compatibles avec une plage dynamique étendue et des couleurs vives. D'après notre test, le visionnage de films et de séries sur Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube s'avère très agréable grâce à des noirs profonds caractéristiques de la technologie OLED et à des couleurs éclatantes.

La calibration colorimétrique peut être ajustée dans les paramètres d'affichage avec plusieurs modes disponibles : Vif, Naturel, Cinématique, Eclatant et personnalisé. D’après ce que nous avons pu constater, le mode Normal offre une restitution assez fidèle et équilibrée, tandis que le mode Vif pousse la saturation pour obtenir des couleurs plus punchy, ce qui plaira aux utilisateurs recherchant un rendu visuel impactant. Le mode Cinématique est pensé pour le visionnage de contenus multimédia alors que le mode avancé permet en effet un réglage plus précis de la température de couleur et de la balance des blancs pour les utilisateurs exigeants.

En outre, l'écran du realme 16 Pro+ propose un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, avec des pics allant jusqu'à 2 500 Hz en mode instantané selon le constructeur. Toutefois, nous avons trouvé que la réactivité tactile ne se montre pas aussi exceptionnelle que ces chiffres pourraient le laisser penser. Comparé au OnePlus Nord 5 ou à certains smartphones gaming qui proposent des écrans particulièrement réactifs, le realme 16 Pro+ accuse un léger retard en termes de précision et de rapidité de réponse tactile. Cela dit pour un usage au quotidien, cela suffit.

L’écran est incurvé : certains apprécient l'esthétique et la sensation de fluidité lors des gestes de balayage depuis les bords, tandis que d'autres peuvent regretter les reflets parasites et les touches involontaires générées par cette conception. D'après notre expérience personnelle, un écran plat aurait probablement été plus fonctionnel et aurait permis d'éviter ces désagréments, tout en facilitant la pose de films de protection.

En comparaison avec ses concurrents directs, le realme 16 Pro+ se défend honorablement sur le plan de l'écran. Le Google Pixel 9a propose certes un écran Actua OLED de 6,3 pouces plus compact mais avec une luminosité de pointe et une excellente calibration colorimétrique typique de Google. Le OnePlus Nord 5, de son côté, embarque une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz similaire et une protection Corning Gorilla Glass 7i identique. Le Xiaomi Poco F7 se contente d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz mais compense avec une luminosité intéressante mais pas aussi poussée et un écran plat plus pratique au quotidien. En définitive, nous plaçons le realme 16 Pro+ dans le haut du panier de sa catégorie avec quelques compromis qui l'empêchent de dominer totalement ce segment.

Le système et les applications

Le realme 16 Pro+ fonctionne sous Android 16, ce qui en fait l'un des rares smartphones à embarquer dès le lancement la toute dernière version du système d'exploitation de Google. En effet, cette précocité constitue un avantage notable par rapport à de nombreux concurrents qui sont encore livrés avec Android 15 ou même Android 14. L'interface utilisateur est personnalisée par realme UI 7.0, la surcouche maison qui s'inspire fortement de ColorOS d'Oppo et partage de nombreuses similitudes avec OxygenOS de OnePlus, toutes trois appartenant au groupe BBK Electronics. Cette version 7.0 de realme UI apporte quelques nouveautés visuelles et fonctionnelles, avec des animations fluides et une organisation des menus relativement intuitive.

Concernant la politique de mises à jour, realme s'engage à fournir quatre années de mises à jour majeures d'Android ainsi que six années de correctifs de sécurité pour le realme 16 Pro+. Cette durée de support se situe dans la moyenne du secteur pour un smartphone de cette gamme de prix, mais reste en retrait par rapport à certains concurrents premium. En effet, les Samsung Galaxy ou les Google Pixel bénéficient quant à eux de six ans de mises à jour.

En termes de fluidité d'utilisation, le realme UI 7.0 offre une expérience globalement satisfaisante. Selon notre test, les animations de transition entre les applications sont soignées et contribuent à donner une impression de réactivité, même si la puissance brute du processeur ne rivalise pas avec les puces plus haut de gamme. L'interface reprend le design visuel de ColorOS 15/OxygenOS 15 avec des icônes redessinées, des widgets améliorés et une barre de notification repensée.

En outre, le système propose de nombreuses options de personnalisation : il est possible de modifier le style des icônes, d'ajuster les animations, de personnaliser l'écran de verrouillage avec différents styles d'horloge, ou encore de créer des thèmes personnalisés. Ces possibilités de personnalisation se révèlent comparables à celles proposées par OxygenOS sur OnePlus ou MIUI/HyperOS sur Xiaomi.

L'organisation des paramètres système du realme 16 Pro+ suit une logique relativement claire, avec une structure hiérarchique qui facilite la navigation. D'après notre expérience, la recherche de fonctionnalités spécifiques se fait sans difficulté grâce au moteur de recherche intégré dans les paramètres. Le smartphone propose diverses options pour gérer la batterie, optimiser les performances, configurer les gestes de navigation, paramétrer la confidentialité et la sécurité, ou encore personnaliser l'affichage.

En effet, l'interface se montre suffisamment intuitive pour les utilisateurs novices tout en offrant des options avancées pour les utilisateurs plus expérimentés. Comparé au Samsung Galaxy A56 qui utilise One UI, réputé pour sa clarté et sa logique d'organisation, le realme UI 7.0 se défend honorablement même s'il ne peut prétendre à la même sobriété.

Concernant les applications préinstallées, le realme 16 Pro+ souffre malheureusement d'un défaut récurrent sur les smartphones de la marque : la présence d'un nombre important d'applications tierces et de bloatware. Cela conduit à une occupation d’un peu plus de 39 Go d’espace de stockage, par défaut. Le système embarque dès le déballage de nombreuses applications promotionnelles, des jeux préinstallés et diverses applications du constructeur dont l'utilité reste discutable.

Toutefois, un point positif est à souligner : la majorité de ces applications peuvent être désinstallées ou désactivées facilement depuis les paramètres, ce qui permet de nettoyer le smartphone et de récupérer de l'espace de stockage.

En outre, notez que le realme 16 Pro+ intègre également de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, regroupées sous l'appellation « Next AI ». Parmi ces fonctions d'IA, on trouve plusieurs outils destinés à améliorer l'expérience utilisateur et photographique. En effet, le smartphone propose « Rédacteur IA » pour transformer vos pensées en texte notamment sur les réseaux sociaux. Il y a également un module de traduction ainsi qu’une aide à la prise de vue photographique. « AI Edit Genie » qui permet de retoucher facilement les photos avec des fonctions de suppression d'objets, de remplissage intelligent ou d'amélioration automatique.

« AI Gaming Coach » analyse les performances en jeu et propose des conseils pour améliorer son gameplay.

Ces fonctionnalités d'IA, bien que nombreuses, restent parfois anecdotiques dans l'usage quotidien, mais elles témoignent de l'effort de realme pour intégrer l'intelligence artificielle dans son écosystème logiciel, à l'instar de ce que proposent Google avec Gemini sur les Pixel ou Samsung avec Galaxy AI.

Les performances

Sur le plan matériel, le realme 16 Pro+ embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nm, associé à un GPU Adreno 722. Ce SoC milieu de gamme se décline en plusieurs configurations de mémoire : 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR4X, avec la possibilité d'étendre virtuellement la mémoire vive jusqu'à 12 Go supplémentaires en empruntant sur le stockage interne.

En effet, cette fonction de RAM virtuelle peut s'avérer utile pour maintenir davantage d'applications en arrière-plan, bien qu'elle ne remplace pas la vélocité de la RAM physique.

Concernant le stockage, le realme 16 Pro+ propose trois options : 128 Go, 256 Go ou 512 Go en norme UFS 3.1, un standard offrant de bonnes performances en lecture et écriture pour ce segment de prix. En revanche, l'absence de slot pour carte microSD empêche toute extension de stockage, ce qui peut constituer une limitation pour les utilisateurs manipulant de gros volumes de photos, vidéos ou jeux.

D'après notre test, les performances brutes du Snapdragon 7 Gen 4 se situent dans le milieu de tableau pour cette gamme de prix. Les benchmarks confirment que le processeur délivre des scores honorables sans toutefois rivaliser avec les puces plus haut de gamme. En effet, face au Xiaomi Poco F7 qui embarque un Snapdragon 8s Gen 4 nettement plus puissant, le realme 16 Pro+ accuse un retard significatif en termes de puissance brute. Le OnePlus Nord 5, équipé d'un Snapdragon 8s Gen 3, surpasse également le realme 16 Pro+ dans les tests de performance. Même certains smartphones positionnés légèrement en dessous en termes de prix, comme des modèles équipés de Dimensity 8400 ou de Snapdragon 8s Gen 3, offrent parfois des performances supérieures. Ainsi, le choix de realme de s'orienter vers le Snapdragon 7 Gen 4 plutôt que vers un SoC plus performant constitue l'un des compromis majeurs de ce smartphone.

Concernant l'expérience utilisateur au quotidien, le realme 16 Pro+ se montre néanmoins suffisant pour la grande majorité des tâches courantes. Selon notre utilisation sur plusieurs semaines, la navigation dans l'interface, le lancement des applications, la consultation des réseaux sociaux, le visionnage de vidéos en streaming et la navigation web s'effectuent sans ralentissement notable. En outre, le passage d'une application à une autre se fait de manière fluide grâce aux animations bien optimisées de realme UI 7.0.

Toutefois, les utilisateurs venant de smartphones équipés de processeurs plus puissants pourront ressentir quelques micro-latences occasionnelles, notamment lors du lancement d'applications lourdes ou lors de sessions de multitâche intensif. Ce léger manque de vélocité se fait également sentir lors de l'ouverture de l'appareil photo ou lors du traitement de photos en haute résolution.

En matière de gaming, le realme 16 Pro+ montre ses limites face aux smartphones spécialisés ou mieux équipés en puissance de calcul. En outre, lors de sessions prolongées de jeu, le smartphone a tendance à chauffer de manière notable. Cependant, les performances restent plutôt stables sur le long terme, ce qui est appréciable.

Le multimédia

Le realme 16 Pro+ se veut être un « Portrait Master » selon la communication de la marque, et mise fortement sur ses capacités photographiques pour séduire sa cible. La configuration photo arrière est très intéressante sur le papier. En effet, elle est composée d'un triple module comprenant un capteur principal de 200 mégapixels (Samsung ISOCELL HP5), un téléobjectif périscope de 50 mégapixels (Samsung ISOCELL JN5) offrant un zoom optique 3,5x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (OmniVision OV08D).

À l'avant, le smartphone embarque un capteur selfie de 50 mégapixels (OmniVision OV50D). Selon les spécifications techniques, le capteur principal utilise un format 1/1,56 pouce avec une ouverture de f/1,9 et bénéficie d'une stabilisation optique (OIS) ainsi que d'un autofocus à détection de phase multi-directionnel. Le téléobjectif dispose également d'une stabilisation optique et d'un autofocus PDAF, tandis que l'ultra grand-angle intègre pour la première fois un autofocus sur cette gamme de produits realme, bien que sa mise au point reste capricieuse.

L'interface de l'application Appareil photo du realme 16 Pro+ reprend les codes de ColorOS/OxygenOS avec une organisation claire et accessible. Selon notre test, les différents modes photo sont facilement accessibles via un carrousel horizontal : Nuit, Paysage IA, Vidéo, Photo, Portrait, et Ambiance avec un module Plus qui regroupe d’autres modes de prise de vue.

La marque a particulièrement travaillé le mode Portrait en proposant de nombreux préréglages combinant focales et profils colorimétriques : Animé, Festival, Cérémonie, Terrain, Bord de mer, Ville, Néon, Flash à froid, Flash chaud, Frais, Vintage, Transparent, etc. Chacun devrait y trouver son compte car chaque préréglage applique un traitement colorimétrique spécifique censé correspondre au type de portrait visé. En outre, l'application propose une multitude de filtres de simulation argentique, de modes d'éclairage simulé et d'effets de flou de fond (bokeh) personnalisables.

Disponible pour toutes les prises de vue, le mode Vibrant applique des couleurs très flatteuses aux tonalités vives et éclatantes tandis que le mode Naturel affiche des couleurs plus réalistes.

Concernant la qualité des photos produites en plein jour avec le capteur principal, le realme 16 Pro+ délivre des résultats très convaincants d'après notre expérience. En effet, les clichés capturés à 1x en mode standard (photos de 50 mégapixels grâce au pixel binning) affichent un excellent niveau de détail avec un rendu naturel et agréable à l'œil. Selon notre test, la plage dynamique se révèle excellente, permettant de préserver les détails dans les hautes lumières comme dans les ombres, même dans des scènes fortement contrastées. Les expositions sont généralement justes, que ce soit en plein soleil, par temps nuageux ou en intérieur.

La balance des blancs s'avère fiable et les couleurs sont saturées de manière équilibrée, offrant un rendu plaisant sans tomber dans l'exagération. En mode Naturel, les teintes restent fidèles à la réalité, tandis que le mode Vif pousse la saturation pour obtenir des images plus percutantes, particulièrement appréciables pour photographier des fleurs ou des paysages colorés.

Les photos prises en résolution native offrent en outre un excellent piqué, bien que certaines textures spécifiques (pavés clairs, surfaces glacées) puissent présenter un lissage inexplicable, un comportement également observé sur d'autres smartphones utilisant des algorithmes de traitement similaires issus de ColorOS.

Les clichés en 200 mégapixels, en revanche, ne présentent aucun intérêt réel : ils occupent un espace de stockage considérable sans apporter de gain visible en termes de détails.

Les photos prises au zoom 2x avec le capteur principal méritent une attention particulière. D'après notre test, le realme 16 Pro+ excelle dans cet exercice grâce à la haute résolution du capteur de 200 mégapixels qui permet un recadrage numérique de qualité. En effet, les clichés à 2x affichent un excellent niveau de détail en conditions lumineuses favorables, sans les artefacts typiques du zoom numérique. Les textures restent fines et naturelles, ce qui fait du zoom 2x un excellent choix pour les portraits rapprochés ou les prises de vue nécessitant un léger rapprochement.

En outre, la distance de mise au point minimale du capteur principal étant d'environ 10 cm, le zoom 2x constitue la meilleure option pour la photographie rapprochée plutôt que le mode macro dédié qui utilise l'ultra grand-angle avec des résultats décevants. En intérieur ou en conditions de lumière moins favorables, les photos à 2x perdent légèrement en netteté mais restent très utilisables.

Le téléobjectif périscope avec son zoom optique 3,5x (équivalent 80 mm) réalise un travail remarquable en plein jour. Selon notre test, les photos capturées avec ce module affichent une excellente netteté et un beau niveau de détail pour des sujets éloignés. En effet, la plage dynamique reste exemplaire, la balance des blancs est généralement correcte (avec une légère teinte verdâtre à peine perceptible en intérieur) et la saturation des couleurs est bien dosée.

La stabilisation optique aide à obtenir des images nettes même en situation de prise de vue délicate. Toutefois, le téléobjectif montre ses limites pour les prises de vue rapprochées : avec une distance minimale de mise au point de 35 cm, il n'est pas adapté aux photos macro, et même à cette distance minimale, la netteté n'est pas optimale. En revanche, le zoom numérique à 10x, bien que poussant les limites du capteur, permet de capturer des détails distants de manière acceptable pour des clichés opportunistes, avec parfois de meilleurs résultats que le mode 50 mégapixels du téléobjectif.

L'ultra grand-angle de 8 mégapixels constitue malheureusement le maillon faible de la configuration photo du realme 16 Pro+. D'après notre expérience, ce capteur modeste produit des images relativement douces avec un niveau de détail inférieur à ce que l'on pourrait attendre, même comparé à d'autres capteurs ultra grand-angle. En effet, l'autofocus, bien que présent (une nouveauté sur cette gamme realme), se révèle capricieux avec des hésitations fréquentes, et même lorsqu'il parvient à faire la mise au point correctement, les photos manquent de piqué. La plage dynamique et le rendu colorimétrique restent toutefois corrects, ce qui sauve partiellement les clichés en ultra grand-angle pour un usage web ou sur smartphone.

Enfin, les portraits réalisés en mode Photo standard sans activation du mode Portrait dédié offrent déjà une excellente restitution des teintes de peau et des détails du visage, que ce soit à 1x, 2x ou 3,5x. Le téléobjectif à 3,5x se montre légèrement moins piquant que souhaitable pour les portraits serrés, mais reste tout à fait utilisable.

En nocturne, les photos prises à 1x affichent une belle plage dynamique avec un équilibre satisfaisant entre zones sombres et lumineuses. En effet, la balance des blancs conserve une légère tendance à la chaleur qui n'est pas gênante et gère correctement les éclairages publics de couleur ambre. Le niveau de détail reste très bon sans atteindre toutefois la netteté des meilleurs capteurs de smartphones haut de gamme. Les photos au zoom 2x de nuit sont en revanche plus difficiles à apprécier, avec un détail qui devient moins précis et des hautes lumières qui peuvent être traitées de manière plus agressive. Le téléobjectif en situation nocturne capture des photos correctes sans être véritablement excitantes : la plage dynamique reste très bonne, les couleurs plaisantes (avec la même chaleur observée sur le capteur principal), mais la netteté n'atteint pas des sommets.

En matière de vidéo, le realme 16 Pro+ permet d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde avec le capteur principal, le téléobjectif et la caméra frontale, tandis que l'ultra grand-angle est limité à 1080p à 30 fps. Les vidéos en 4K capturées avec le capteur principal en plein jour offrent une excellente plage dynamique et des couleurs éclatantes, bien qu'un niveau de netteté légèrement supérieur aurait été apprécié.

L'autonomie

Le realme 16 Pro+ embarque donc une batterie massive de 7 000 mAh utilisant la technologie silicium-carbone, une chimie de batterie permettant d'atteindre des capacités élevées dans un volume contenu. Après un test sur plusieurs semaines, le smartphone tient effectivement ses promesses avec une endurance exceptionnelle. En effet, lors d'une utilisation standard comprenant de la navigation web, des réseaux sociaux, du streaming vidéo, de la photo et des appels, nous avons régulièrement obtenu entre 9 et 10 heures de temps d'écran actif, ce qui permet de terminer une journée complète sans la moindre inquiétude concernant le niveau de batterie.

Pour les utilisateurs ayant un usage plus modéré, il est tout à fait envisageable de tenir deux journées complètes sans recharge. C’est l'un de ses principaux arguments de vente.

En termes de recharge, le realme 16 Pro+ supporte la charge rapide propriétaire SuperVOOC à 80W. Reste à trouver un chargeur adéquat car il n’y en a pas dans la boîte Nous avons pu constater que le smartphone se recharge complètement en un peu plus de 60 minutes depuis 0%, avec plus de 60% de charge atteinte en 30 minutes environ. Impossible de le recharger sans fil même si on peut apprécier la recharge inversée, si besoin.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme 16 Pro+ est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection transparente et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, nous pouvons dire que le realme 16 Pro+ se révèle être un smartphone aux multiples facettes qui ne laisse pas indifférent. En effet, cet appareil excelle dans certains domaines tout en affichant des compromis assumés dans d'autres, créant ainsi un profil atypique sur le segment des smartphones à environ 430 euros. Le design est indéniablement l'un des points forts de ce modèle tout comme son autonomie et ses certifications d’étanchéité. L'écran OLED impressionne par sa luminosité exceptionnelle et son support HDR10+, même si le taux de rafraîchissement de 144 Hz annoncé reste rarement exploité dans les faits et si la courbure des bords divise les utilisateurs.

Sur le plan photographique, le realme 16 Pro+ justifie en grande partie son appellation de « Portrait Master ». En revanche, les performances sont un peu le talon d'Achille de ce realme 16 Pro+. Le choix du chipset, bien que correct pour un usage quotidien standard, ne permet pas au smartphone de rivaliser avec des concurrents équipés de puces plus véloces. Il s’adresse donc, selon nous, à ceux qui privilégient l'autonomie prolongée, la qualité photo polyvalente (notamment en portrait et avec le téléobjectif) et un design soigné, tout en acceptant de sacrifier une partie des performances brutes.

