Test du realme GT 7 : l’autonomie XXL s’allie à la performance

Fiche technique

Écran OLED 6,78 pouces, 120 Hz adaptatif

Processeur MediaTek Dimensity 9400e

12 Go de mémoire vive (extensibles)

512 Go d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 8 mégapixels

Capteur photo frontal : 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 7000 mAh, recharge filaire 120 W

Certifications : IP68/69

Système d’exploitation : Android 15 avec realme UI 6.0

Design

Dès la prise en main, le realme GT 7 fait remarquer les efforts consentis sur le design malgré une batterie d’une capacité aussi importante (7000 mAh). Son épaisseur de 8,3 mm reste dans la moyenne actuelle, et son poids de 206 grammes procure une sensation de solidité sans lourdeur excessive. Le dos en verre mat, délicatement arrondi sur les bords, évite toutes les traces de doigts et rappelle le raffinement de certains modèles concurrents, tel le OnePlus 13R ou même le Google Pixel 9a, tout en affichant une identité propre.

Le bloc photo s’intègre à la verticale sans excès de relief, inspiré des codes hauts de gamme de la marque mais aussi du Xiaomi 14T Pro.

Le cadre en aluminium apporte rigidité et élégance, un détail qui manque sur certains modèles plastiques de la concurrence.

À l’avant, les bordures ultra-fines laissent l’écran occuper presque toute la façade, renforçant l’aspect immersif sans nuire à la robustesse.

Résistant à l’eau et à la poussière grâce à la double certification IP68/IP69, le GT 7 inspire confiance en conditions quotidiennes comme lors d’activités extérieures. Le lecteur d’empreintes intégré sous l’écran s’avère particulièrement réactif malgré un positionnement trop bas selon nous, permettant un déverrouillage instantané sans gestes parasites, à l’image de ce que propose Samsung sur son Galaxy S25 FE, par exemple. Notez que le lecteur peut mesurer votre fréquence cardiaque, le cas échéant. En outre, le smartphone est doté d'un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Mention spéciale pour les haut-parleurs stéréo, qui délivrent un son équilibré malgré un manque de spatialisation perceptible lorsqu’on compare au Pixel 9a ou à l’OPPO Reno 13, qui confèrent un rendu un peu plus large. C’est un vrai sans-faute côté conception, surtout pour un terminal dont la priorité est l’autonomie et la sécurité à long terme.

L’écran

Le realme GT 7 embarque une dalle AMOLED de 6,78 pouces, surmontée d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et d’une luminosité de 6000 cd/m², des chiffres bien supérieurs à la plupart de ses concurrents directs. Les couleurs affichées sont vives, précises, et le contraste se montre impeccable, même sous forte luminosité extérieure — point où le Poco F7 Ultra et le Pixel 9a atteignent difficilement ce niveau.

Les réglages d’usine mettent en avance une certaine saturation (mode Vif), mais le mode « Naturel » permet de retrouver des tons plus équilibrés, un plus pour les amateurs de fidélité colorimétrique. Les angles de vision sont larges et la réactivité tactile ne souffre d’aucun reproche, que ce soit pour le jeu, la vidéo ou la navigation.

La fréquence de rafraîchissement variable gère efficacement transitions et animations, profitant aussi à l’autonomie sur les contenus statiques. Comparé au Samsung Galaxy S25 FE, qui s’illustre aussi sur la qualité de ses écrans, le realme GT 7 conserve l’avantage sur la luminosité en usage réel, même si certains reflets se montrent parfois gênants. Les paramètres d’affichage offrent une personnalisation poussée — température des couleurs, mode nuit, Always-On Display et réglage de la fréquence — pour s’adapter à tous les usages et toutes les sensibilités visuelles. En résumé, cet écran contribue grandement à l’expérience premium promise, sans équivalent dans cette gamme de prix en 2025.

Le système et les applications

Fonctionnant sous Android 15, le realme GT 7 bénéficie de la surcouche realme UI 6.0, qui propose quatre années de mises à jour majeures et six ans de sécurité. Cette politique de suivi, moindre que le Samsung Galaxy S25 FE, garantit une certaine longévité logicielle. Lors de notre test effectué courant septembre, la mise à jour de sécurité datait de mars 2025. Il y a mieux. Celle du Google Play datait du mois août 2025, ce qui est plus pertinent.

À l’allumage, l’interface est fluide et le multitâche répond parfaitement aux sollicitations, y compris en usage soutenu. Les possibilités de personnalisation sont étendues — thèmes, icônes, widgets, Always-On Display paramétrable — et permettent d’adapter l’affichage à chacun. En revanche, realme installe plusieurs applications partenaires d’usine, dont certaines sont impossibles à désinstaller, un point regrettable qui alourdit un peu l’expérience initiale, là où le Pixel 9a par exemple prône une sobriété exemplaire.

Le stockage initialement occupé par le système et ces apps dépasse légèrement les 30 Go sur la version (testée) 512 Go, une fois toutes les mises à jour réalisées, ce qui ne limite pas trop l’espace disponible pour les gros consommateurs multimédias. Le mobile est livré avec un nombre limité de bloatwares, ce qui est toujours une bonne chose. Parmi les applications préinstallées proposées, en plus des outils de la marque et ceux de Google, il y a AI Studio (par realme), App Market, Boutique Amazon, Netflix et Temu.

Parmi les fonctions appréciées, on note la présence de plusieurs modules d’IA (planification intelligente, suppression d’objets sur les photos, traduction instantanée, suggestions contextuelles). Il y a un mode Réparation (maintenance) afin de mettre vos données à l’abri des regards indiscrets des réparateurs de votre appareil.

Le paramétrage des réglages, clair et logique, facilite la prise en main, même pour un public moins technophile. En outre, notez que la gestion avancée de l’optimisation batterie via l’intelligence artificielle permet également de limiter la consommation d’énergie selon les usages.

Les performances

Avec son processeur MediaTek Dimensity 9400e gravé en 4 nm, 12 Go de RAM extensible virtuellement et un stockage UFS 4.0 ultra-rapide, le realme GT 7 s’aligne sur ce qui se fait de mieux dans la catégorie premium abordable.

Les performances brutes sont au rendez-vous : aucune application, même les plus gourmandes, ne parvient à saturer les ressources du téléphone. Sur les jeux récents en 3D, comme Genshin Impact ou Fortnite, la fluidité reste excellente en qualité maximale et la chauffe reste très contenue grâce au système de refroidissement IceSense embarqué. Si la gestion thermique est parfois trop conservatrice sur certains benchmarks — modération automatique pour limiter la chaleur —, cela n’impacte pas la stabilité en usage réel.

Par rapport au Poco F7 Ultra, la différence en multi-tâche reste peu perceptible, tandis que le Galaxy S25 FE conserve un léger avantage sur la performance GPU purement brute. Le stockage, bien que non extensible, offre des vitesses d’écriture et de lecture dignes des flagships actuels. En navigation quotidienne, ouverture d’applications et transition entre les menus, le GT 7 assure une expérience aussi fluide qu’instantanée, comparable à celle des meilleurs modèles actuels.

Le multimédia

Le realme GT 7 dispose d’un triple module photo, axé sur la polyvalence et la qualité du capteur principal.

L’interface photo reste simple. Dès son ouverture, pour la première fois, on peut choisir entre un rendu plutôt vibrant avec des couleurs vives ou le mode Crisp pour des résultats plus naturels. Pour le mode Photo, on peut aussi opter pour la détection automatique des scènes ou pour le mode Scène, Silhouette ou Feux d’artifice, le cas échéant.

L’application est efficace, mettant en avant les modes IA (suppression d’objets, optimisation scène, super résolution en nocturne). Parmi les modes de prise de vue immédiatement disponibles, il y a Paysage IA, Vidéo, Photo, Portrait et le fameux menu Plus. Ce dernier propose plusieurs autres modes dont Nuit, Pro, Haute Résolution, Pano, Rue, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose Longue, double vue en vidéo, sous-marin, scanner de documents, mode étoilé et inclinaison.

Concernant les photos que nous avons pu prendre avec l’appareil, on peut dire que le Sony IMX906 de 50 mégapixels délivre des clichés détaillés, bien exposés et naturels dans la plupart des conditions lumineuses. Le traitement logiciel privilégie le piqué et la gestion du bruit la nuit, pour des résultats souvent flatteurs mais sans excès.

Le téléobjectif x2 de 50 mégapixels assure des zooms nets jusqu’à cette valeur, au-delà, le recours au zoom numérique entraîne une perte nette de détails et l’apparition de lissage. L’ultra grand-angle de 8 mégapixels offre des photos satisfaisantes en plein jour mais montre ses limites en basse lumière : distorsion importante, bruit numérique visible et dynamique réduite par rapport au Google Pixel 9a ou au Xiaomi 14T Pro, capables de meilleurs résultats sur ce point.

En vidéo, la 4K 60fps est fluide grâce à la stabilisation optique performante, mais sans égaler les meilleurs flagships (notamment en gestion du HDR et du focus), le Galaxy S25 FE et le OnePlus 13R gardant là un léger avantage. Pour les selfies, le capteur 32 mégapixels réalise un travail plus que convaincant, avec une restitution fidèle des teints et peu d’effets beauté trop intrusifs. Les haut-parleurs stéréo restituent un son puissant et bien équilibré, idéal pour la vidéo ou les podcasts même s’il manque un peu d’envergure pour concurrencer les modèles les plus pointus côté audio.

L’autonomie

Sans surprise, le véritable atout du realme GT 7 reste sa batterie. Avec ses 7000 mAh, ce smartphone tient facilement deux à trois jours en usage modéré et atteint jusqu’à 8 heures d’écran allumé en continu lors de sollicitations intensives type jeux ou streaming vidéo. La recharge filaire ultra-rapide 120W permet de récupérer 100% de batterie en à peine 40 minutes, un avantage concret pour les plus pressés.

En revanche, on regrette l’absence de recharge sans fil et de recharge inversée, fonctionnalités encore réservées aux modèles ultra-premium.

Face à ses principaux rivaux, le GT 7 surclasse littéralement la concurrence sur ce critère : le Pixel 9a, le Poco F7 Ultra ou le Samsung Galaxy S25 FE n’excèdent guère la journée et demie d’autonomie selon nos tests. C’est ici que le realme fait la différence la plus nette, justifiant pleinement son positionnement auprès d’un public exigeant sur l’endurance.

Le contenu de la boîte

Le smartphone est livré avec une coque de protection et un câble USB-A vers USB-C ainsi qu'un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le realme GT 7 apparaît clairement comme un champion de l’autonomie, mais il ne se limite pas à cela : la qualité générale de sa conception, son écran lumineux et réactif, et la rapidité d’exécution en font un appareil agréable au quotidien. Le bloc photo principal et le zoom rivalisent avec les meilleurs, quand bien même l’ultra grand-angle manque de pertinence la nuit. L’ergonomie inspirée, la réactivité de la surcouche et la garantie d’un suivi logiciel assez long lui permettent d’affirmer son statut, pour quiconque souhaite un appareil fiable et très endurant. Il arrive à faire très peu de compromis pour satisfaire un très large public face aux ténors du marché et, pour ne rien gâcher, son rapport qualité prix est excellent. À considérer.