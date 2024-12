Test du Red Magic 10 Pro : Le smartphone gaming qui repousse les limites à un prix très abordable

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,85 pouces (2688 x 1216 px), 144 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage sur le modèle testé, non extensibles

Capteurs photos : 50+50+2 mégapixels

Capteur à l’avant 16 mégapixels sous l’écran

Batterie : 7050 mAh, charge filaire 100W

Système : Android 15 + RedMagic OS 10

Protection : aucune

Design

Le Red Magic 10 Pro frappe fort avec un design qui se démarque radicalement de la concurrence. Dès la première prise en main, on est saisi par sa construction monolithique aux angles droits, rappelant les lignes épurées des iPhone 14 Pro, mais avec une personnalité gaming bien affirmée.

Le châssis en aluminium, associé à un dos en verre semi-transparent, offre une finition premium qui justifie son positionnement haut de gamme. L'absence totale de protubérance pour le module photo est une prouesse technique remarquable.

Là où les Samsung Galaxy S24 Ultra ou iPhone 15 Pro Max et tous les autres smartphones du marché affichent des bosses plus ou moins imposantes et plus ou moins bien intégrées, le Red Magic 10 Pro propose une surface parfaitement plane. Cette intégration à fleur est un véritable tour de force qui améliore considérablement l'ergonomie, particulièrement en usage gaming où la stabilité est cruciale.

Les dimensions de 163,4 x 76,1 x 8,9 mm placent l'appareil dans la moyenne haute du segment. Son poids de 229 grammes, bien que conséquent, reste maîtrisé compte tenu de l'imposante batterie et du système de refroidissement embarqué. La prise en main est facilitée par les tranches plates et le positionnement judicieux des gâchettes tactiles sur les bordures.

Outre son dos totalement plat, l’un des autres éléments le plus distinctif reste le ventilateur RGB intégré, visible à travers le dos semi-transparent.

Cette transparence n'est pas qu'esthétique : elle permet d'apercevoir certains composants internes, créant un effet visuel saisissant, particulièrement lorsque les LED s'illuminent pendant les sessions de jeu. Il peut démarrer avec un bruit caractéristique : démarrage de voiture, accélération ou même un son personnalisé.

Le bouton gaming dédié, rouge, situé sur la tranche, s'intègre parfaitement au design global.

En termes de connectivité, le Red Magic 10 Pro fait figure de smartphone complet. La présence du Wi-Fi 6 triple bande assure des connexions ultra-rapides et stables, cruciales pour le gaming en ligne, bien que nous attendions du Wi-Fi 7, plus rapide en débit. Le support de la 5G est évidemment présent, tout comme le Bluetooth 5.4 pour une latence minimale avec les accessoires sans fil.

La conservation de la prise jack 3,5 mm est un choix judicieux pour les gamers qui privilégient encore les écouteurs filaires pour leur absence de latence.

L'expérience audio est particulièrement soignée avec des haut-parleurs stéréo certifiés haute définition. Le son produit est puissant, clair et bien spatialisé, dépassant en qualité celui du ROG Phone 9 d'Asus. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les voix restent parfaitement intelligibles même à volume élevé. L'absence de distorsion, même à pleine puissance, témoigne d'une conception audio haut de gamme.

Le mobile dispose d’un lecteur d’empreintes digitales qui est installé sous l’écran. Il utilise la technologie ultra sonique permettant d’offrir une incroyable réactivité. Il est idéalement placé, à 4 cm du bord inférieur, évitant toute gymnastique du pouce pour qu’il trouve une position naturelle.

La certification d'étanchéité fait défaut, un compromis nécessaire pour intégrer le système de ventilation actif. C'est le seul véritable point noir dans une conception par ailleurs exemplaire, là où les concurrents comme le Galaxy S24 Ultra ou le ROG Phone 9 proposent une certification IP68, voire IP69 pour ce dernier.

L'écran

L'écran du Red Magic 10 Pro impressionne dès le premier regard. Cette dalle AMOLED BOE Q9+ de 6,85 pouces propose une définition de 2688 x 1216 pixels, un format légèrement plus allongé que le traditionnel Full HD+. La densité de pixels qui en résulte assure une netteté irréprochable, même si elle reste légèrement en retrait par rapport aux 3200 x 1800 pixels du ROG Phone 9.

Le taux de rafraîchissement de 144 Hz constitue l'un des points forts de cet écran. La fluidité est exemplaire, que ce soit dans les jeux ou la navigation quotidienne. Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz garantit une réactivité instantanée, cruciale pour les sessions gaming intensives. Nous avons particulièrement apprécié la possibilité de basculer entre différentes fréquences (60, 90, 120 et 144 Hz) pour optimiser l'autonomie selon les usages.

La luminosité maximale de 2000 cd/m² place le Red Magic 10 Pro parmi les meilleurs de sa catégorie. En usage extérieur, même en plein soleil, la lisibilité reste excellente. Les noirs sont parfaitement profonds, caractéristique propre à la technologie AMOLED, et les contrastes sont infinis. La calibration des couleurs est remarquable, avec plusieurs modes à disposition que chacun appréciera : Coloré, Couleurs normales, Soft et Vivid. Il est possible de régler automatiquement le niveau de luminosité et d’activer le mode Lumière du soleil maximisant ainsi la clarté de l’affichage en extérieur.

L'intégration de la caméra selfie sous l'écran mérite une mention spéciale. Contrairement aux générations précédentes où la zone de capteur était visible, ici l'intégration est quasi invisible. Même en scrutant l'écran de près sur fond blanc, la zone reste pratiquement indétectable, un progrès significatif par rapport au Galaxy Z Fold7 de Samsung.

Les options de personnalisation de l'affichage sont nombreuses et bien pensées. Le mode DC Dimming permet de réduire la fatigue oculaire en basse luminosité, tandis que la fonction « Gaming Picture Enhancement » optimise automatiquement le rendu visuel pendant les sessions de jeu. La protection des yeux est assurée par un filtre de lumière bleue ajustable et un mode lecture dédié.

La protection Gorilla Glass 5 offre une résistance satisfaisante aux rayures et aux chocs, même si certains concurrents comme l'iPhone 15 Pro Max utilisent des verres plus récents. La sensibilité tactile reste excellente même avec un film de protection.

Seul petit bémol : les bordures, bien que fines, ne sont pas aussi réduites que sur un Galaxy S24 Ultra. Cependant, cela peut être considéré comme un avantage pour le gaming, offrant une meilleure prise en main sans risque de touches accidentelles.

Le système et les applications

Le Red Magic 10 Pro fonctionne sous Android 15, personnalisé par l'interface Red Magic OS 10.0. Le constructeur promet deux ans de mises à jour du système d'exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité. Cette politique de mise à jour reste (trop) modeste comparée aux sept années de suivi proposés par Samsung ou Google sur leurs flagships. Asus, pour son ROG Phone 9 offre 5 ans de mises à jour, donc une meilleure durabilité que le Red Magic.

L'interface Red Magic OS 10.0 est spécifiquement conçue pour optimiser l'expérience gaming. La navigation quotidienne est fluide et réactive, bénéficiant pleinement de la puissance du Snapdragon 8 Elite. L'interface propose deux modes distincts : un mode standard proche d'Android stock pour une utilisation quotidienne, et un mode gaming accessible via le bouton physique dédié. On apprécie le peu d’applications tierces. Il y a « seulement » Booking.com, Facebook, TikTok, WPS Office et deux applications MoboReader et MoboReels qui ne présentent pas, selon nous, d’intérêts.

Le mode Game Space transforme l'interface en un véritable cockpit de contrôle, offrant un niveau de personnalisation poussé. Les utilisateurs peuvent ajuster finement les paramètres de performance CPU/GPU, la vitesse du ventilateur et créer des profils personnalisés pour chaque jeu. L'overlay en jeu est particulièrement bien conçu, donnant accès aux outils de monitoring en temps réel et aux réglages rapides sans interrompre la session de jeu.

Une puce dédiée à l'IA, nommée RedCore 3, vient enrichir l'expérience utilisateur. Elle permet d'optimiser les performances en jeu et apporte des fonctionnalités comme la super-résolution 2K+ 120 FPS, compatible avec plus de 200 jeux. Le système intègre également des contrôles par mouvement et la fonction X Gravity qui transforme le smartphone en manette de jeu.

Les oublis de traduction ou celles qui sont plus hasardeuses sont très rares. C’est mieux que sur les précédentes versions. Celle qui nous a le plus intrigué c’est le Paramètres clés concurrentiels : en rapport avec le bouton-poussoir de la tranche pour passer en mode Gaming (sa fonction par défaut). Notez qu’il est toutefois possible de lui attribuer une autre fonction : ouvrir/quitter la caméra, allumer/éteindre la lampe torche, lancer/quitter l’enregistreur vocal ou changer rapidement de mode sonore.

Les performances

Le Red Magic 10 Pro embarque la dernière puce Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm, couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X, extensible virtuellement de 12 Go supplémentaires. Cette configuration haut de gamme est complétée par 512 Go de stockage UFS 4.1 Pro, malheureusement sans possibilité d'extension via carte micro SD. Notez qu’il s’agit de l’un des premiers smartphones avec la version 4.1 UFS pour des vitesses d’écriture et de lecture accrues.

Les performances brutes placent ce smartphone au sommet de la hiérarchie mobile. Le Snapdragon 8 Elite surpasse le A17 Pro d'Apple dans la plupart des benchmarks, notamment en performances graphiques. La gestion thermique innovante avec le système ICE X à métal liquide permet de maintenir ces performances élevées sur la durée, un avantage décisif par rapport au ROG Phone 9 qui tend à brider ses performances plus rapidement.

Au quotidien, la fluidité est exemplaire. Les applications s'ouvrent instantanément, le multitâche est géré sans le moindre ralentissement, même avec une vingtaine d'applications en arrière-plan. La RAM généreuse et son extension virtuelle permettent de maintenir les applications en mémoire pendant de longues périodes sans rechargement.

L'expérience gaming atteint de nouveaux sommets. Les titres les plus exigeants comme Genshin Impact ou PUBG Mobile tournent en qualité maximale avec une stabilité impressionnante à 144 FPS. Le ventilateur intégré, tournant jusqu'à 23 000 tr/min, maintient des températures raisonnables même en sessions prolongées. Le niveau sonore reste discret à 4 dB, bien inférieur aux solutions de refroidissement externes traditionnelles.

Le système de refroidissement ICE X avec métal liquide prouve son efficacité : après une heure de jeu intensif, la température du châssis reste inférieure de 5°C en moyenne par rapport aux smartphones gaming concurrents. Les gâchettes tactiles 540 Hz offrent une réactivité incomparable, dépassant les 520 Hz du Black Shark 6 Pro.

La combinaison du Snapdragon 8 Elite et des 16 Go de RAM place le Red Magic 10 Pro en très bonne position sous l’application de mesures de peformances AnTuTu. Ces performances brutes se traduisent par une expérience utilisateur irréprochable, que ce soit pour le gaming hardcore ou l'utilisation quotidienne intensive.

Face à la concurrence, seul l'iPhone 15 Pro Max peut rivaliser en termes de puissance pure, mais le système de refroidissement du Red Magic lui permet de maintenir ses performances plus longtemps. Le ROG Phone 9 est toutefois devant.

Le multimédia

Le Red Magic 10 Pro embarque une configuration photo triple capteur qui, sur le papier, semble prometteuse. Le module principal est équipé d'un capteur OmniVision OV50E40 de 50 mégapixels (1/1,5", pixels de 1,0 µm) avec une ouverture f/1,88 et une stabilisation optique (OIS). Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels OmniVision OV50D40 (1/2,88", pixels de 0,612 µm) avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés. Un capteur macro de 2 mégapixels OmniVision OV02F10 (f/2,4) complète le dispositif.

L'interface de l'appareil photo se révèle riche en fonctionnalités avec de nombreux modes de prise de vue. On retrouve les modes classiques comme le HDR, le portrait, le mode nuit, mais aussi des options plus avancées comme la prise de vue en pleine résolution 50 mégapixels. L'application propose également des réglages manuels complets pour les utilisateurs plus expérimentés. Dans le menu Famille appareil-photo, il y a plusieurs modes de prises de vue que l’on peut ajouter à l’interface principale : Traînées étoilées, Ciel étoilé, Ouverture électronique, Trace lumineuse, HDR vidéo, Time-Lapse vidéo, Taille réel (pleine résolution), Macro, Document, Photo d’identité, Panoramique, Usine d’effets, Cloner et Multi-exposition.

En pratique, les performances photo sont mitigées. En plein jour, le capteur principal produit des clichés avec un niveau de détail tout à fait acceptable et une bonne netteté, mais les couleurs manquent parfois de naturel avec une légère tendance à la saturation. La gestion de la dynamique n'est pas optimale, avec des hautes lumières souvent surexposées. L'ultra grand-angle est correct sans plus, avec des images moins détaillées et une colorimétrie perturbée tirant vers le vert.

En basse lumière, le Red Magic 10 Pro s'en sort honorablement grâce à son mode nuit automatique, mais la qualité reste en retrait par rapport aux références du marché comme le Pixel 9 ou son grand frère le Pixel 9 Pro XL. Contre ce dernier, le Red Magic 10 Pro ne peut pas rivaliser en termes de zoom produisant des résultats difficilement exploitables passé les 5x.

Le capteur selfie de 16 mégapixels, intégré sous l'écran, produit des images acceptables mais souffre d'un effet de voile caractéristique de cette technologie, particulièrement visible en conditions de forte luminosité.

En vidéo, l'appareil peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde, mais les meilleurs résultats sont obtenus en 4K à 60 images par seconde, où la stabilisation est plus efficace. Face à la concurrence, notamment le Pixel 9, le Galaxy S24 Ultra ou le ROG Phone 9, le Red Magic 10 Pro accuse un retard significatif en photographie, se positionnant plutôt au niveau d'un milieu de gamme en termes de qualité d'image.

L'autonomie

Le Red Magic 10 Pro est équipé d'une imposante batterie de 7050 mAh en silicium-carbone, l'une des plus grandes capacités jamais vues sur un smartphone. Cette batterie massive permet une autonomie exceptionnelle : jusqu'à deux jours complets en utilisation normale, avec environ 70% de batterie restante après une journée incluant 4 heures d'écran.

En usage intensif gaming, l'autonomie reste impressionnante avec près de 14 heures de jeu continu. Les tests d'endurance montrent que le smartphone peut tenir 17 heures en utilisation active, surpassant largement ses concurrents comme le ROG Phone 9 ou le Pixel 9.

La recharge rapide 100W est excellente, même si le chargeur fourni est limité à 80W. Avec ce dernier, une charge complète prend environ 35 minutes, et 30 minutes suffisent pour atteindre 91% de batterie. Une fonction de séparation de charge permet d'alimenter le téléphone directement pendant les sessions de jeu sans solliciter la batterie, préservant ainsi sa longévité. Le smartphone ne propose ni charge sans fil ni charge inversée, contrairement à certains concurrents comme le Pixel 9.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Red Magic 10 Pro est livré avec une coque de protection, un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Red Magic 10 Pro s'impose comme un smartphone gaming d'exception. Sa puissance brute, portée par le Snapdragon 8 Elite et son système de refroidissement au métal liquide, en fait une référence pour les joueurs exigeants. L'écran 144 Hz sans perforation et la batterie monumentale de 7050 mAh constituent des atouts majeurs. Cependant, quelques compromis sont à noter. La partie photo reste en retrait face aux flagships traditionnels. L'absence de certification d'étanchéité et de charge sans fil peut aussi freiner certains utilisateurs. Malgré ces points, à son prix de lancement à partir de 649 euros (version Shadow 12+256 Go), le Red Magic 10 Pro offre un rapport qualité/prix exceptionnel pour les amateurs de gaming mobile. Il surpasse même des concurrents plus onéreux en termes de performances pures et d'autonomie. Pour les joueurs cherchant une machine de guerre abordable, c'est un choix évident.