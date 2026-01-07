TCL NXTPAPER 70 Pro : un smartphone Android pensé pour les gros lecteurs

Annoncé au CES 2026, le TCL NXTPAPER 70 Pro vient enrichir la gamme de smartphones de la marque qui misent sur une dalle à l’aspect papier plutôt qu’un écran brillant classique. Selon le fabricant, cette quatrième génération de technologie NXTPAPER vise à rendre plus supportable un usage prolongé du téléphone, en particulier pour les utilisateurs qui lisent longtemps sur leur écran. Il vient s'ajouter au récent NXTPaper 60 Ultra.

Le terminal adopte un écran NXTPAPER 4.0 de 6,9 pouces affichant une définition FHD+ de 1080 x 2340 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un ratio d’affichage de 19,5:9. TCL met en avant une luminosité maximale de 900 cd/m², combinée à un verre 2D traité par nano-matrix lithography et à un revêtement anti-traces pour limiter les reflets et conserver une bonne lisibilité en extérieur.

Toujours d’après la marque, l’écran regroupe sept technologies dites de protection oculaire, notamment la réduction matérielle de la lumière bleue, l’absence de scintillement, un mode lumière naturelle, la protection en faible luminosité et des réglages pensés pour respecter le rythme circadien.

TCL annonce pouvoir réduire la lumière bleue jugée nocive à environ 3,4%, en s’appuyant sur un filtrage matériel tout en préservant la fidélité des couleurs grâce à un système de lumière polarisée circulaire et un calibrage parfait. Exactement comme ses prédécesseurs, le NXTPAPER 70 Pro propose en outre une touche latérale dédiée, qui permet de basculer rapidement entre différents modes d’affichage adaptés à des usages variés, du multimédia à la lecture studieuse.

Le NXTPAPER 70 Pro propose trois modes d’affichage : Color Paper pour une utilisation quotidienne en couleur, Ink Paper pour un rendu plus doux et orienté lecture, et Max Ink en monochrome, censé favoriser la concentration et prolonger encore l’autonomie.

Pour accompagner cette orientation lecture, TCL intègre plusieurs outils IA. Toujours selon le fabricant, AI Outline est chargé de générer des résumés des textes, AI Q&A de proposer des questions-réponses sur le contenu, tandis que AI Audiobook et AI Podcast transforment les articles ou livres en formats audio. Ces fonctions visent à compléter l’approche « papier » en facilitant la consultation prolongée de documents ou de livres numériques, là où les smartphones concurrents se contentent pour l’instant, pour la plupart, de modes de confort de lecture plus basiques.

Quelle fiche technique ?

Sous cet écran à la surface mate, le NXTPAPER 70 Pro embarque un SoC MediaTek Dimensity 7300, avec un processeur octocœur combinant quatre cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz, épaulé par un GPU Mali-G615. Selon TCL, cette plateforme doit assurer un niveau de performances suffisant pour les usages courants – navigation, vidéo, jeux occasionnels – tout en restant raisonnable sur la consommation d’énergie.

Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM, extensibles par mémoire virtuelle, et deux capacités de stockage au choix, 256 Go ou 512 Go, avec la possibilité de recourir à une carte microSD.

La batterie de 5200 mAh, associée à une charge filaire de 33 W, est donnée pour environ 17,2 heures d’utilisation typique en laboratoire interne, avec un temps de charge proche d’une heure et quart. TCL insiste cependant sur les gains d’autonomie obtenus via les modes d’affichage économes, et annonce jusqu’à sept jours de lecture en Max Ink Mode, ainsi qu’une veille pouvant atteindre 26 jours.

Sur ce point, le NXTPAPER 70 Pro se différencie de beaucoup de smartphones milieu de gamme concurrents qui s’appuient sur des batteries comparables mais ne disposent pas d’un mode d’affichage aussi spécialisé pour limiter la consommation.

Côté connectivité et robustesse, le smartphone propose la 5G, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.4, l’eSIM accompagnant un logement double SIM physique, ainsi que le NFC sur certains marchés. Le tout est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, avec un poids de 208 g et une épaisseur d’environ 7,98 mm. Un lecteur d’empreintes est intégré au bouton d’alimentation sur la tranche, tandis que la marque met en avant la présence d’une coque TPU dans la boîte et d’un stylet en option pour ceux qui souhaitent exploiter la surface mate de l’écran pour écrire ou dessiner.

En photo, le NXTPAPER 70 Pro repose sur un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un module de 8 mégapixels, et une caméra frontale de 32 mégapixels destinée aux selfies et aux appels vidéo. La capture vidéo peut monter jusqu’en 4K à 30 images par seconde à l’arrière, tandis que la caméra avant se limite au Full HD, ce qui reste dans la moyenne de la catégorie.

Disponibilité et prix

Selon TCL, le NXTPAPER 70 Pro sera commercialisé en plusieurs vagues régionales à partir de février 2026. L’Europe est concernée dès le lancement, avec un tarif recommandé de 339 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 389 euros pour la configuration 8+512 Go.

