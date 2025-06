TCL 60 SE NXTPaper 5G : quand le confort visuel rencontre la 5G

Fiche technique

Écran : LCD IPS 6,7 pouces, 720 x 1600 pixels, 120 Hz, technologie NXTPaper

Processeur : MediaTek Dimensity 6300

8 Go de mémoire vive (extensible jusqu'à 18 Go avec extension virtuelle)

256 Go d’espace de stockage interne extensibles

Double capteur photo : 50 + 5 mégapixels / 8 mégapixels

Batterie 5200 mAh, charge filaire 18W

Étanchéité : IP54

Système d’exploitation Android 15 avec une surcouche logicielle TCL

Design

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G succède au TCL 50 NXTPaper que nous avions pu tester l’année dernière. Il a été annoncé lors du MWC 2025 de Barcelone et disponible depuis peu. Comme celui-ci, il adopte une approche esthétique sobre et fonctionnelle qui reflète parfaitement sa philosophie axée sur le confort d'utilisation. Avec ses dimensions de 165,6 x 76,2 x 8,2 mm pour un poids contenu de 190 grammes, ce smartphone se positionne dans la moyenne basse des appareils de 6,7 pouces, offrant une prise en main agréable même lors d'utilisations prolongées.

Le dos de l'appareil arbore une finition mate qui limite efficacement les traces de doigts, un choix judicieux pour un smartphone destiné à un usage intensif. Toutefois, il est aussi doté d’une barre, brillante, celle-ci, qui ne laisse aucune chance aux traces.

Il est décliné en deux coloris : Space Gray (plutôt bleu d’ailleurs) ou Mint Green.

Ses capteurs photos ainsi que le flash, au dos, sont installés dans un cercle assez large où il règne une certaine symétrie. Le fond du cercle est brillant et on peut lire les caractéristiques techniques de l’objectif principal. Les trois modules dépassent légèrement.

Exactement comme le TCL 50 NXTPaper, l'élément le plus distinctif du design reste incontestablement le bouton matériel dédié NXTPaper, positionné sur la tranche droite. Cette touche physique, facilement accessible au pouce, permet de basculer instantanément entre l'affichage classique et le mode liseuse. Cette approche rappelle les boutons dédiés que l'on retrouvait sur certains smartphones gaming, mais ici appliquée au confort visuel. L'intégration de ce bouton est parfaitement réussie et ne nuit aucunement à l'esthétique générale de l'appareil.

La construction générale inspire confiance malgré le positionnement tarifaire d'entrée de gamme. Les matériaux utilisés, bien que non précisés par le constructeur, offrent une sensation de solidité appréciable. Les jointures sont bien ajustées et l'assemblage ne souffre d'aucun défaut visible. La certification IP54 garantit une résistance aux projections d'eau et à la poussière, un niveau de protection suffisant pour un usage quotidien sans contrainte particulière.

En termes de connectivité, le TCL 60 SE NXTPaper 5G fait le plein. La compatibilité 5G dual-SIM permet de profiter des débits élevés des nouveaux réseaux, tandis que le Wi-Fi 802.11ac dual-band (5) assure une connectivité sans fil cohérente. La présence du Bluetooth 5.4 garantit une compatibilité optimale avec les accessoires récents, et le NFC facilite les paiements sans contact. On apprécie particulièrement le maintien de la prise jack 3,5 mm sur la partie basse, devenue rare sur le marché actuel, qui ravira les utilisateurs d'écouteurs filaires.

Le lecteur d'empreintes digitales, positionné sur la tranche droite et plus spécifiquement sur le bouton de mise en veille, adopte un emplacement classique mais efficace. Sa réactivité s'avère satisfaisante selon notre test, avec un déverrouillage quasi-instantané et une reconnaissance fiable. Cette position latérale, bien que moins moderne que les capteurs sous-écran, présente l'avantage d'être accessible naturellement lors de la prise en main de l'appareil.

Concernant les capacités audio, le TCL 60 SE NXTPaper 5G propose des haut-parleurs stéréo qui délivrent un son correct, sans être transcendant pour cette gamme de prix. La puissance sonore reste dans la moyenne basse, suffisante pour regarder des vidéos ou écouter de la musique en usage personnel. Il y a peu de basses, et les aigus restent clairs même à volume élevé. Pour un smartphone axé sur le confort d'usage, cette prestation audio cohérente participe à l'expérience utilisateur globale.

Face à la concurrence directe comme le Samsung Galaxy A16 5G ou le Xiaomi Redmi Note 13 5G, le TCL se démarque clairement par son approche unique du design fonctionnel. Là où ses concurrents misent sur des finitions premium ou des effets visuels tape-à-l'œil, TCL privilégie la praticité et le confort d'usage, une approche rafraîchissante dans ce segment de marché.

L'écran

L'écran du TCL 60 SE NXTPaper 5G constitue indéniablement le cœur de l'innovation de cet appareil. Cette dalle LCD de type IPS d’une diagonale de 6,7 pouces affiche une définition de 720 x 1600 pixels en format 20:9, soit une densité de 262 pixels par pouce. Si cette résolution HD+ peut paraître modeste face aux standards actuels du Full HD+, elle s'inscrit dans la logique d'optimisation énergétique et de confort visuel prônée par la technologie NXTPaper.

La véritable révolution, c’est la technologie NXTPaper exclusive à TCL, qui transforme radicalement l'expérience visuelle. Cette innovation combine plusieurs éléments : un traitement de surface anti-reflets, une réduction significative de la lumière bleue et un rendu mat qui évoque celui du papier électronique. Le résultat est saisissant : l'écran offre un confort de lecture exceptionnel, particulièrement appréciable lors d'utilisations prolongées.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité attendue dans la navigation et les animations. Cette caractéristique, désormais standard même sur l'entrée de gamme, assure une expérience utilisateur moderne et réactive. La transition entre les différentes interfaces s'effectue avec une douceur remarquable, et le défilement des contenus web ou des réseaux sociaux gagne en agrément.

La luminosité maximale de 550 cd/m², bien qu'inférieure aux standards actuels du haut de gamme qui dépassent souvent les 1000 cd/m², s'avère suffisante pour la plupart des conditions d'utilisation. En intérieur, la lisibilité est parfaite, et même en extérieur par temps ensoleillé, l'écran reste consultable grâce au traitement anti-reflets de la technologie NXTPaper. En extérieur, c’est plus délicat.

Le support HDR est un plus pour l'expérience multimédia en offrant une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches lors de la lecture de contenus compatibles. Les contrastes sont bien gérés pour une dalle IPS, et la reproduction colorimétrique reste fidèle sans saturation excessive.

Il y a trois possibilités d’affichage : Mode Ink, le minimum faisant de l’appareil une liseuse numérique, le mode Papier à encore avec un affichage de type papier à encre noir et blanche et le mode Papier à couleur, donnant là encore un aspect papier mais en couleur cette fois.

L'un des atouts majeurs de cet écran réside dans ses possibilités de réglage. Le mode NXTPaper peut être activé globalement ou application par application, offrant une granularité de contrôle appréciable. Les paramètres de température de couleur sont ajustables finement, permettant à chaque utilisateur de trouver le réglage optimal selon ses préférences et l'environnement d'utilisation. Le mode lecture dédié pousse encore plus loin l'optimisation pour les textes longs, transformant véritablement le smartphone en liseuse électronique.

La réactivité tactile de l'écran se montre à la hauteur des attentes. Les interactions sont précises et fluides, sans latence perceptible. Le taux d'échantillonnage tactile, bien que non spécifié par le constructeur, semble suffisant pour un usage quotidien confortable, y compris pour les jeux occasionnels.

Comparé aux écrans AMOLED que l'on retrouve sur des concurrents comme le Samsung Galaxy A26 5G, l'IPS LCD du TCL perd en contraste et en profondeur des noirs. Cependant, la technologie NXTPaper compense largement ces limitations par son confort d'usage inégalé. Face au Xiaomi Redmi Note 13 5G et son écran AMOLED Full HD+, le TCL fait le choix du bien-être visuel plutôt que de la définition pure.

Cette approche unique positionne le TCL 60 SE NXTPaper 5G comme une alternative crédible pour tous ceux qui privilégient le confort visuel et la réduction de la fatigue oculaire. L'écran devient un véritable atout différenciant qui justifie à lui seul l'intérêt pour ce smartphone atypique.

Le système et les applications

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G fonctionne sous Android 15, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google. Cette mise à jour récente apporte son lot d'améliorations en termes de sécurité, de performances et de nouvelles fonctionnalités. L'interface proposée par TCL reste proche d'Android pur, avec quelques personnalisations légères qui ne dénaturent pas l'expérience utilisateur habituelle.

Les applications préinstallées ne se limitent à l'essentiel. Il y a bien entendu les services Google habituels et quelques utilitaires TCL. En plus, comptez sur la présence d'emblée de : Block Puzzle Guardian, Booking.com, Bubble Master, Facebook, LinkedIn, Podomètre, Snake Lite, et TikTok. D'autres sont en embuscade, prêtes à être téléchargées et installées (Quick Game, X, Telegram, Canva, SnapChat, Temu, etc.).

Le système et les applications occupent environ 36 Go de l'espace de stockage initial, une empreinte assez importante.

Concernant les mises à jour à venir, TCL s'engage sur un suivi pendant les 5 ans de mises à jour sécurité et système. C'est bien pour un téléphone à ce prix.

L'interface utilisateur se montre relativement fluide même s’il faut reconnaitre qu’il est parfois nécessaire d’attendre un peu avant de pouvoir accéder au menu suivant, par exemple. La navigation entre les applications s'effectue donc avec une certaine patience. Les animations tirent toutefois parti de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir une expérience correcte.

Les possibilités de personnalisation restent classiques mais suffisantes : fonds d'écran, thèmes, organisation des icônes et widgets. TCL a eu la sagesse de ne pas surcharger l'interface avec des éléments graphiques superflus.

L'organisation des paramètres suit la logique habituelle d'Android, facilitant la prise en main pour les utilisateurs familiers de l'écosystème Google. Les réglages spécifiques à la technologie NXTPaper sont intelligemment intégrés dans les paramètres d'affichage, permettant un accès rapide aux différents modes et ajustements de confort visuel.

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées comprennent un assistant de traduction, des outils de résumé automatique et une aide à la prise de notes. Ces fonctions, bien qu'encore perfectibles, sont assez chiches au regard de ce que peuvent proposer certaines marques, Samsung en tête, même sur des modèles d’entrée ou de milieu de gamme.

Les performances

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G s'appuie sur le processeur MediaTek Dimensity 6300, une puce gravée en 6 nanomètres qui positionne ce smartphone dans l'entrée de gamme performante. Cette configuration octa-core combine deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,4 GHz pour les tâches exigeantes et six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz pour l'efficacité énergétique. Cette architecture équilibrée privilégie l'autonomie tout en conservant des performances correctes pour un usage quotidien.

Les 8 Go de RAM constituent un point fort de cette configuration, d'autant plus que TCL propose une extension virtuelle jusqu'à 18 Go en puisant dans le stockage interne. Cette générosité en mémoire vive assure une multitâche tout juste fluide et permet de maintenir plusieurs applications en arrière-plan. La capacité de stockage de 256 Go, extensible via carte microSD jusqu'à 2 To, offre un espace confortable pour les applications, photos et vidéos.

En termes de performances brutes, le Dimensity 6300 se positionne dans la moyenne basse du marché actuel. Face aux Snapdragon 6 Gen 4, 7 Gen 3 de Qualcomm ou aux puces Exynos des concurrents Samsung, il accuse un retard notable dans les benchmarks. Cette différence se ressent dans l'usage quotidien bien qu’il y ait une optimisation logicielle et que la définition d'écran soit modérée sollicitant moins le processeur graphique.

L'expérience utilisateur au quotidien s'avère tout juste satisfaisante pour la plupart des usages. Le lancement des applications courantes s'effectue parfois de manière poussive, la navigation web reste fluide, et les réseaux sociaux fonctionnent assez bien. Les applications les plus gourmandes peuvent occasionnellement montrer quelques signes de ralentissement, notamment lors du traitement de photos haute résolution ou de l'édition vidéo.

Pour le gaming, oubliez le TCL 60 SE NXTPaper 5G qui fait beaucoup trop de compromis sur les réglages graphiques. Seuls les jeux vraiment cassuals peuvent être exécutés de manière satisfaisante. Les autres devront trouver un autre appareil pour pleinement s'exprimer.

Comparé au Samsung Galaxy A16 5G et son Exynos 1330, le TCL affiche des performances retrait avec un léger avantage pour Samsung dans les tâches graphiques. Face au Xiaomi Redmi Note 13 5G et son Snapdragon 4 Gen 2, la bataille est plus serrée, chaque processeur ayant ses domaines de prédilection.

Le multimédia

Le module photo du TCL 60 SE NXTPaper 5G adopte une configuration double à l'arrière, combinant un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. La marque privilégie la qualité à la quantité, évitant les capteurs de remplissage souvent inutiles sur cette gamme de prix.

L'interface de l'application appareil photo reste classique et intuitive. Les modes de prise de vue sont facilement accessibles incluant les incontournables Portrait, Photo, Vidéo, et Mouvement. Dans le menu Plus, il y a également les modes Pro, Trace lumineuse, Panoramique, Vidéo couleur à IA et Google Lens. Le passage entre les différents objectifs s'effectue par un simple appui sur les boutons 2x, 1x et 0,6x, permettant une utilisation fluide.

Le capteur principal de 50 mégapixels délivre des clichés de qualité correcte pour cette gamme de prix. En conditions d'éclairage favorable, les photos présentent un bon niveau de détail et des couleurs naturelles. Le traitement logiciel de TCL évite les excès de saturation, privilégiant un rendu fidèle à la réalité. La plage dynamique reste limitée, mais l'exposition automatique se montre généralement juste.

L'ultra grand-angle de 5 mégapixels, bien qu'offrant une polyvalence appréciable, souffre d'une définition insuffisante et d'une qualité d'image en retrait par rapport au capteur principal. Les distorsions en bord de cadre sont visibles, et la cohérence colorimétrique avec le module principal n'est pas toujours parfaite. Ce capteur reste utilisable pour des prises de vue occasionnelles mais n’est pas un atout majeur.

En basse lumière, le mode nuit automatique améliore sensiblement les résultats en combinant plusieurs expositions. Les images gagnent en luminosité et en détails, bien que le bruit numérique reste présent. Les performances nocturnes se situent dans la moyenne de la catégorie, sans égaler les références du segment supérieur.

Enfin, le zoom (numérique) est au maximum de 4x, donc n’espérez pas aller trop loin avec lui. Les résultats manquent clairement de détails et ne sont pas assez lumineux.

Le capteur frontal de 8 mégapixels avec ouverture f/2.0 assure des selfies corrects pour les réseaux sociaux. Le mode portrait frontal propose un effet bokeh acceptable, même si la détection des contours peut parfois manquer de précision.

Face à la concurrence directe, le TCL 60 SE NXTPaper 5G se positionne dans la moyenne. Le Samsung Galaxy A16 5G avec son capteur principal de 50 mégapixels offre des performances similaires, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 5G prend l'avantage avec sa configuration triple incluant un téléobjectif.

L'autonomie

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G embarque une batterie de 5200 mAh, une capacité généreuse qui constitue l'un de ses atouts majeurs. Cette importante réserve d'énergie, associée à l'efficacité du processeur et à la définition d'écran modérée, permet d'atteindre facilement une journée complète d'utilisation intensive. Avec les différents modes d’affichage, on peut même aller jusqu’à plusieurs jours.

La charge filaire de 18 watts, bien que loin des standards actuels de charge rapide, permet de récupérer environ 50% de batterie en une heure. Une charge complète nécessite approximativement 2h30, ce qui reste acceptable compte tenu de la capacité importante de la batterie. TCL fait l'impasse sur la charge sans fil et la charge inverse, des fonctionnalités encore rares sur cette gamme de prix. Notez la présence de la fonction de protection de la batterie qui suggère de ne recharger celle-ci qu'à 80% de sa capacité pour optimiser sa durée de vie. Lors de la charge, un message averti l'utilisateur pour savoir s'il veut ou non l'activer.

Le contenu de la boîte

Le smartphone TCL 60 SE NXTPaper 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G se révèle être un smartphone atypique qui mérite l'attention de tous ceux qui privilégient le confort visuel et l'autonomie. Sa technologie d'affichage NXTPaper constitue une véritable innovation dans ce segment de prix, transformant l'expérience de lecture et réduisant significativement la fatigue oculaire lors d'utilisations prolongées. D’après ce que nous avons pu voir, les points forts de cet appareil résident dans son écran, son autonomie remarquable et sa généreuse capacité de stockage. Le bouton dédié NXTPaper apporte une excellente ergonomie pour basculer instantanément entre les modes d'affichage selon les besoins. Les aspects moins convaincants concernent principalement les performances photographiques moyennes, la puissance de charge limitée

Face à une concurrence féroce dans l'entrée de gamme 5G, le TCL 60 SE NXTPaper 5G trouve sa légitimité grâce à sa proposition unique axée sur le bien-être visuel. Pour un prix positionné autour de 250-300 euros, il s'adresse particulièrement aux gros consommateurs de contenus textuels, aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent préserver leur confort oculaire sans renoncer à la connectivité 5G moderne.