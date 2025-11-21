Test du Xiaomi Redmi 15 5G : endurance et accessibilité au meilleur niveau

Fiche technique

Écran LCD 6,9 pouces, 144 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

8 Go de mémoire vive (extensibles)

256 Go d’espace de stockage interne (extensibles)

Capteur photo dorsal : 50 mégapixels

Capteur photo frontal : 8 mégapixels

Lecteur d’empreintes sur le profil

Batterie 7000 mAh, charge 33 W, recharge inversée 18 W

Étanchéité : IP64

Système d’exploitation Android 15 avec surcouche logicielle HyperOS

Design

Avec son écran de 6,9 pouces en diagonale, le Redmi 15 5G affiche un format des plus imposants. Le châssis est constitué principalement de plastique, comme l’ensemble des modèles de la gamme à ce niveau de prix, mais Xiaomi y apporte un soin particulier dans le traitement de la texture et du coloris, notamment sur la version « Ripple Green » qui propose un motif balayé. Nous avons pu tester la version grise sachant qu’il est également disponible en noir. L’ensemble inspire confiance avec une certification IP64, rare sur un appareil de cette gamme, ce qui offre une protection contre la poussière et les projections d’eau, mais pas contre l’immersion.

Au dos, le bloc optique rectangulaire est bien intégré, sobre et sans excès. Les finitions sont assez classiques pour ce segment, et rappellent celles du Galaxy A16 ou du realme 14 5G. Notez l’impossibilité de laisser des empreintes de doigts, ce qui est toujours une bonne chose.

Le positionnement du lecteur d’empreintes sur le côté droit (intégré au bouton d’allumage) est là pour le déverrouillage d’une seule main et propose une réactivité satisfaisante selon nos essais.

L’appareil est suffisamment mince pour une prise en main sûre (8,55 mm) malgré la grosse batterie. Son poids est assez bien réparti, évitant la sensation de lourdeur à l’usage. On trouve sur la tranche basse le port USB-C, le haut-parleur et un microphone. Le tiroir à cartes SIM et carte mémoire microSD est installé sur le profil gauche. Notez aussi la présence d’un émetteur infrarouge sur le profil supérieur permettant de transformer l’appareil en une télécommande pour piloter des équipements multimédias ou domestiques.

Le Redmi 15 est aussi décliné en version 4G, moins cher.

Côté audio, la restitution est fidèle pour les appels et la musique avec un haut-parleur mono puissant, mais manquant cependant de profondeur dans les basses. En comparaison, le Moto G84 ou le OnePlus Nord CE 3 Lite offrent un peu plus de polyvalence avec des systèmes stéréo, mais l’écart reste raisonnable au regard du prix du Redmi 15.

Écran

Impossible de ne pas remarquer la superbe dalle LCD de 6,9 pouces, qui affiche un grand confort de lecture au quotidien. Cependant, les bordures latérales, supérieures et surtout inférieures, sont bien plus larges que les autres modèles, significatifs de son rang de smartphone d’entrée de gamme. L’expérience de visionnage reste agréable, autant pour la vidéo que la navigation web. La résolution FHD+ associée à la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz apporte une fluidité très appréciable dans la navigation et le gaming léger. Certifié TÜV pour la réduction de la lumière bleue et Flicker-Free, l’écran convient même aux yeux sensibles et reste lisible en extérieur grâce à une luminosité cohérente pour cette gamme.

Bien que la technologie reste LCD et non AMOLED, les couleurs sont assez fidèles, étant toutefois personnalisables via les réglages avancés du système HyperOS : tonalité, température, saturation et mode nuit sont facilement accessibles. D’après notre test, l’écran reste intéressant par sa réactivité : le tactile répond instantanément, facilitant le multitâche et la navigation rapide dans les applications. En outre, la surface utile est supérieure à celle de beaucoup de concurrents à ce tarif (Moto G84 : 6,67 pouces, OnePlus Nord CE 3 Lite : 6,72 pouces).

Toutefois, le Redmi 15 ne propose pas de compatibilité HDR ou Dolby Vision, à l’inverse de certains rivaux plus premium. La restitution des noirs et le contraste restent corrects sans impressionner, ce qui se comprend vu l’orientation grand public du produit.

Système et applications

Le Redmi 15 embarque HyperOS, une surcouche basée sur Android 15, dotée de nombreuses options de personnalisation et d’une expérience utilisateur fluide. La gestion des menus et l’organisation des paramètres offrent une navigation intuitive. Le constructeur garantit 4 ans de mises à jour système et 6 ans pour la sécurité, ce qui est aujourd’hui, le minimum.

L’espace de stockage est de 256 Go, dont une bonne partie est occupée par HyperOS et les applications préinstallées.

Comptez effectivement un peu plus de 40 Go déjà utilisés une fois que toutes les dernières mises à jour ont été réalisées, ce qui est beaucoup. Il reste donc un peu plus de 210 Go réellement disponibles. Cela est notamment dû au fait que le système prend de la place, mais aussi et surtout les applications préinstallées. En effet, comme les autres mobiles de la marque, celui-ci souffre de la présence de nombreux bloatwares : AliExpress, Amazon Music, Block Blast!, Block Puzzle Guardian, Booking.com, Boutique Amazon, Bubble Shooter And Friends, Facebook, GetApps, LinkedIn, Netflix, Opera News, OneDrive, Pages Jaunes, Spotify, TikTok, Tile Fun, Word Scenery : Crossword, WPS Office et plusieurs applications Xiaomi. En outre, lors de nos tests, nous avons vu apparaître plusieurs publicités pour différentes applications, allant même jusqu’à s’afficher sur l’écran de verrouillage, ce que nous trouvons est assez gênant.

Notez la possibilité d’afficher des paramètres d’accessibilité, un enregistreur d’écran, les fenêtres flottantes, le contrôle parental et un second espace (pour mettre certaines applications à l’abri des regards indiscrets).

Côté fonctionnalités IA, on doit se contenter de l’optimisation batterie et la gestion mémoire vive. Sinon, Gemini est aussi embarqué.

Performances

Le Redmi 15 5G propose une configuration minimaliste et qui commence un peu à dater : Snapdragon 6s Gen 3 associé à 8 Go de RAM (extensible à 16 Go en RAM virtuelle). Rappelons que la mémoire interne peut évoluer grâce à l’insertion d’une carte mémoire. Lors de nos essais, ce smartphone s’est montré lent pour les usages courants : appels, messagerie, web, vidéo, et une bonne partie des jeux légers. Il n’est pas rare de devoir patienter quelques microsecondes pour obtenir une réaction. Pour le multitâche, HyperOS gère bien les passages entre applications. Pour le jeu avancé ou le traitement vidéo, les limites de ce processeur moyen de gamme se font sentir.

En comparaison, le realme 11 5G ou le Nord CE 3 Lite proposent des performances proches dans la même gamme de prix, le Redmi 15 soutient largement la concurrence côté fluidité au quotidien. La gestion thermique est très correcte. Même si le dos chauffe peu même après de longues sessions, la dissipation est bien pensée et le chipset arrive à garder son plein potentiel comme on peut le voir sur le graphique suivant.

Multimédia

Côté photo, le Redmi 15 est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, secondé par un capteur IA qui optimise la profondeur et le rendu des couleurs selon les situations. Pas de capteur ultra grand-angle sur ce modèle qui se contente donc du strict minimum. Le zoom est entièrement numérique et ne propose pas de très belles choses, bien au contraire.

L’application photo est simple d’accès, permettant des réglages rapides avec différents modes (nuit, portrait, panorama). Tous les modes sont immédiatement accessibles comme Ultra HD, Vidéo, Photo, Portrait, Nuit et Accéléré. D’après nos tests, les clichés en pleine lumière sont nets et détaillés, mais la dynamique faiblit en basse lumière où le bruit se fait plus présent.

Les vidéos sont limitées à 1080p/30fps, suffisant pour les usages basiques, mais en retrait par rapport à certains concurrents qui proposent parfois la 4K. Le capteur frontal de 8 mégapixels assure des selfies corrects, sans fioritures.

Autonomie

L’un des principaux arguments de ce modèle, c’est la capacité particulièrement impressionnante de sa batterie offrant 7000 mAh. Lors de nos différents scénarios d’utilisation, le Redmi 15 5G a systématiquement tenu deux journées complètes : streaming vidéo, capture photo, navigation web et jeu léger n’en sont jamais venus à bout avant la fin du deuxième jour.

La recharge à 33 W permet un retour à 100% en un peu moins de 85 minutes selon nos mesures, et la recharge inversée 18 W permet de dépanner un autre appareil via USB-C. La gestion intelligente de la batterie par HyperOS prolonge l’endurance lors des périodes d’inactivité. Par rapport aux modèles concurrents, le Redmi 15 domine clairement sur l’autonomie.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi Redmi 15 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection en silicone et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après un moment passé avec lui, on peut dire que le Xiaomi Redmi 15 5G propose un compromis correct pour ceux qui cherchent un appareil endurant, confortable et fonctionnel sans se ruiner. Son écran XXL et son autonomie exceptionnelle placent la barre haut pour cette tranche tarifaire. Toutefois, l’appareil reste perfectible en termes de puissance ainsi que sur l’aspect des photos limité par l’absence d’un objectif ultra grand-angle et un zoom numérique très peu convaincant.

Son design est sans surprise, son système HyperOS s’avère intuitif, mais l’expérience est tout de même gâchée, selon par la présence de très nombreux bloatwares et de publicité même jusqu’à l’écran de veille. Si le gaming ou la photo avancée sont des critères importants pour vous, il serait judicieux de regarder vers des modèles concurrents un peu plus chers.

