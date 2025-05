Motorola dévoile ses nouveaux moto g86 5G et g56 5G : robustesse et performance à prix maîtrisé

Le moto g86 5G représente le haut de gamme de cette nouvelle série avec son design raffiné intégrant des matériaux premium et une finition effet cuir ultrafin. L'appareil est doté d’un écran Super HD pOLED de 6,7 pouces offrant une luminosité 2,8 fois supérieure à la génération précédente, avec une fréquence maximale de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Cette dalle atteint une luminosité maximale impressionnante de 4500 cd/m², surpassant de nombreux smartphones haut de gamme actuels, y compris les derniers iPhone 16 Pro qui plafonnent à 2000 cd/m².

Le système audio s’appuie sur une compatibilité Hi-Res sublimée par la technologie Dolby Atmos, créant une expérience multimédia immersive. Selon le fabricant, cette combinaison écran-audio vise à offrir un divertissement de haute qualité sur mobile. Le châssis bénéficie d'une protection Corning Gorilla Glass 7i sur la face avant, garantissant une résistance accrue aux rayures et aux chocs du quotidien. Cette approche technique place le moto g86 5G en concurrence directe avec des modèles comme les Redmi Note 14 Pro ou les Samsung Galaxy A56, tout en proposant des spécifications souvent supérieures dans cette gamme tarifaire.

Un système photo dopé à l'intelligence artificielle

La photographie constitue l'un des points forts de ces nouveaux modèles. Le moto g86 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYTIA 600 associé à la technologie Quad Pixel pour optimiser les performances en basse lumière. D'après Motorola, la stabilisation optique intégrée permet de capturer des images et vidéos nettes même en mouvement, une fonctionnalité habituellement réservée aux segments supérieurs.

En outre, il peut compter sur l’intégration du moteur Photo Enhancement Engine alimenté par moto ai, qui ajuste automatiquement chaque prise de vue en temps réel. Cette intelligence artificielle optimise les couleurs, la netteté et l'exposition selon les conditions de prise de vue, promettant des résultats professionnels sans intervention manuelle. Le système est complété par un capteur ultra grand-angle et macro de 8 mégapixels pour les détails rapprochés, ainsi qu'une caméra frontale de 32 mégapixels équipée de la même technologie Quad Pixel. Cette configuration photographique identique équipe également le moto g56 5G.

Performance et endurance au rendez-vous

Côté performances, le moto g86 5G s'appuie sur le processeur MediaTek Dimensity 7300, une puce récente offrant un équilibre optimal entre puissance de calcul et efficacité énergétique. Cette configuration s'accompagne de 8 Go de RAM extensible jusqu'à 24 Go grâce à la technologie RAM Boost, permettant de gérer simultanément de nombreuses applications sans ralentissement. L'espace de stockage de 256 Go assure une capacité suffisante pour les contenus multimédias et applications, avec possibilité d'extension via carte microSD.

Question autonomie, il y a une batterie d’une capacité de 5200 mAh promettant jusqu'à 41 heures d'utilisation selon le fabricant. La recharge TurboPower 30W permet de récupérer rapidement de l'énergie. Le moto g56 5G adopte une approche similaire avec le processeur MediaTek Dimensity 7060 gravé en 6 nanomètres et intégrant la technologie HyperEngine Gaming pour optimiser les performances dans les jeux vidéo. Malgré un positionnement tarifaire inférieur, ce modèle conserve la même configuration mémoire et offre une autonomie légèrement moindre de 40 heures.

Robustesse militaire et résistance extrême

La durabilité constitue l'un des arguments phares de ces nouveaux smartphones. Selon Motorola, les deux modèles répondent aux exigences rigoureuses de la norme militaire MIL-STD-810H, validant leur résistance à travers 16 tests extrêmes incluant chocs, vibrations et variations thermiques. Les certifications IP68 et IP69 garantissent une protection optimale contre l'eau et la poussière, autorisant même une immersion temporaire.

Disponibilité et prix

Le moto g86 5G sera commercialisé mi-juin 2025 au prix public conseillé de 349 euros. Il sera proposé en quatre coloris Pantone : Spellbound (gris), Cosmic Sky (violet), Chrysanthemum (rouge) et Golden Cypress (vert), chacun bénéficiant d'une finition spécifique développée en partenariat avec le spécialiste de la couleur.

Le moto g56 5G arrivera plus tôt, dès début juin 2025, avec un tarif de 279 euros. Quatre déclinaisons colorées seront disponibles : Black Oyster (noir), Dill (kaki), Dazzling Blue (bleu) et Gray Mist (gris ciel), toutes certifiées Pantone. Ces prix positionnent les deux modèles de manière compétitive face aux Galaxy A36 5G et OnePlus Nord CE 4 Lite, tout en proposant une bien plus grande robustesse.