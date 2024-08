Test Motorola Razr 50 Ultra : un smartphone pliant qui repousse les limites

Fiche technique :

Écran interne : 6,9 pouces AMOLED, 1080x2640 165 Hz

Écran externe : 4 pouces AMOLED, 1080x1272 pixels, 165 Hz

Chipset Snapdragon 8s Gen 3

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Double capteur photo 50+50 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 4000 mAh compatible charge 45 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle Hello UX

Design

Comme son prédécesseur, le Razr 40 Ultra, le Razr 50 Ultra conserve le format à clapet emblématique de la gamme, tout en apportant des raffinements esthétiques. Ses dimensions de 171,42 x 73,99 x 7,09 mm (déplié) et 88,09 x 73,99 x 15,32 mm (plié) en font un appareil compact et élégant. Le smartphone pèse 189 grammes, ce qui le rend agréable à manipuler au quotidien. Il est ainsi très légèrement plus lourd, à 2 grammes près par rapport au Galaxy Z Flip6 de Samsung. Il est aussi un tout petit peu plus grand lorsqu’il est déplié mais aussi lorsqu’il est fermé.

La finition du Razr 50 Ultra est particulièrement soignée. L'écran externe est protégé par du Gorilla Glass Victus, offrant une résistance accrue aux rayures et aux chocs. Le châssis est en aluminium, alliant légèreté et solidité. Le dos de l'appareil est recouvert d'une partie avec une légère texture qui lui confère un toucher extrêmement agréable et ne laisse aucune empreinte de doigt. Il offre vraiment une prise en main confortable et un aspect premium. Quatre coloris sont proposés : bleu foncé, vert, rose et pêche (peach fuzz).

L'organisation des capteurs photo s'intègre harmonieusement à l'écran externe, créant un design épuré et moderne. Les deux capteurs sont positionnés de manière à sembler intégrés à l'écran, ce qui contribue à l'esthétique globale du smartphone.

Le Razr 50 Ultra est certifié IPX8, garantissant une résistance à l'eau jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, un atout non négligeable pour un appareil pliant.

Concernant la connectique, le Razr 50 Ultra est compatible 5G et Wi-Fi 7, assurant des débits optimaux. Il dispose également du Bluetooth 5.2 et du NFC pour les paiements sans contact. Le smartphone prend en charge deux cartes SIM (physique ou eSIM), offrant une flexibilité appréciable. Le lecteur d'empreintes digitales est situé sur le profil, intégré au bouton de mise en veille pour un déverrouillage rapide et intuitif. On note l'absence de prise jack 3,5 mm et d'émetteur infrarouge.

Écrans, les deux sont parfaitement utilisables, au quotidien

Le Razr 50 Ultra se distingue par ses deux écrans AMOLED de haute qualité. L'écran interne de 6,9 pouces offre une définition de 1080 x 2640 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Sa luminosité maximale atteint 3000 cd/m² dans certaines conditions, assurant une excellente lisibilité même en plein soleil. Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz garantit une réactivité optimale.

L'écran externe de 4 pouces est l'une des principales innovations de ce modèle. Avec une définition de 1080 x 1272 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, il permet d'effectuer de nombreuses tâches sans avoir à déplier le smartphone. En effet, après acceptation, n’importe quelle application peut être utilisée sur celui-ci. Ce n’est pas possible sur le modèle Samsung qui utilise des widgets ayant donc une utilisation beaucoup plus limitée.

Sa luminosité maximale de 2400 cd/m² garantit une bonne visibilité en extérieur. Le taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz offre une réactivité exceptionnelle pour cet écran secondaire.

Les deux écrans sont compatibles HDR10+, offrant des couleurs vives et des contrastes marqués. La technologie AMOLED assure des noirs profonds et une excellente qualité d'affichage globale. L'écran externe est protégé par du Gorilla Glass Victus, tandis que l'écran interne bénéficie d'une protection spécifique adaptée à sa nature pliable.

L’écran externe profite d’un menu spécifique dans les paramètres. Il est ainsi possible de le personnaliser. L’écran interne peut avoir des modes de couleurs naturelles, lumineuses ou éclattantes. On peut également jouer sur la fréquence en choisissant le mode 165 Hz ou standard. Les deux sont dits « intelligents » ce qui signifie que le mobile adapte automatiquement entre 1 et 165 ou 1 et 60 Hz, la fréquence selon l’application en cours d’utilisation afin de préserver la consommation d’énergie et offrir la meilleure expérience.

Le système et les applications

Le Razr 50 Ultra fonctionne sous Android 14 avec l'interface Hello UX de Motorola. Cette surcouche est particulièrement bien adaptée au format pliant du smartphone, exploitant intelligemment l'écran externe pour diverses fonctionnalités. On apprécie son caractère épuré qui donne l’impression qu’on a un Pixel entre les mains.

L'interface est fluide et intuitive, permettant une personnalisation poussée. Des bulles d'aide apparaissent lors de l'activation de certaines fonctions, facilitant la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. La navigation entre les applications et les menus est optimisée pour tirer parti du format unique du téléphone.

Motorola propose plusieurs applications maison qui tirent parti des spécificités du Razr 50 Ultra, notamment son écran externe. De nouvelles applications comme Google Photos et Spotify sont désormais utilisables depuis cet écran, augmentant considérablement son utilité au quotidien. Plus globalement, comme évoqué plus haut, il est possible d’utiliser n’importe quelle application, YouTube, Maps et toutes celles qui sont installées sur l’appareil. Les applications Facebook, LinkedIn, Opera, Spotify et TikTok sont déjà préinstallées. En outre, notez aussi l’intégration de l’assistant conversationnel Google Gemini.

Le constructeur s'engage à fournir 3 ans de mises à jour majeures d'Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Bien que correct, ce suivi logiciel reste en deçà de ce que proposent certains concurrents comme Samsung ou Google. Néanmoins, cela assure une pérennité appréciable pour l'appareil. Lors de notre test, fin juin, début juillet, le mobile embarquait des mises à jour système et de sécurité datant du 1er juin, ce qui est très récent.

Des performances tout à fait satisfaisantes

Le Razr 50 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, comme le Motorola edge 50 Ultra, le POCO GT 6 ou le Honor 200 Pro, par exemple. Il est associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 4.0. Cette configuration assure d'excellentes performances au quotidien, que ce soit pour la navigation, le multitâche ou le jeu.

Le Snapdragon 8s Gen 3 est une puce haut de gamme offrant des performances légèrement inférieures au Snapdragon 8 Gen 3, mais largement suffisantes pour la plupart des utilisations. La RAM généreuse de 12 Go permet une gestion fluide du multitâche, même avec des applications gourmandes. En plus, si on veut, il est possible d’ajouter virtuellement 4, 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive supplémentaire.

Le stockage UFS 4.0 de 512 Go offre des vitesses de lecture et d'écriture très élevées, contribuant à la réactivité globale du système. Il est à noter qu'il n'est pas possible d'étendre ce stockage via une carte micro SD, ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Pour le gaming, le smartphone affiche des performances solides, capable de faire tourner les jeux les plus exigeants avec des paramètres élevés. La gestion thermique nous a paru efficace, limitant la chauffe de l'appareil même en utilisation intensive.

Comme les autres mobiles testés, nous avons soumis le Motorola Razr 50 Ultra à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats. Remarquez que le chipset tient bien sur toute la durée du test (1h) ne descendant jamais en-dessous de 80%.

Multimédia, de belles photos et des modes bien pensés

Le Razr 50 Ultra est doté d'un double module photo intégré à l'écran externe. Le capteur principal de 50 mégapixels (f/1,7) est équipé d'une stabilisation optique de l'image (OIS) pour limiter les flous de bougé. Il est accompagné d'un téléobjectif x2 en optique de 50 mégapixels (f/2,4). L'appareil fait l'impasse sur l'ultra grand-angle, privilégiant la qualité des deux capteurs présents.

L'interface de l'application appareil photo est intuitive et propose divers modes de prise de vue : Ralenti, Vidéo, Photo, Portrait, Pro et Plus. Ce dernier menu propose les modes Vision de nuit, Double Capture, Longue exposition, Double capture (vidéo), Filtre couleur, Ultra-Res, Tilt Shift, Filtre couleur (vidéo), Scanner, Panorama, Série de photos et Accéléré. Il est possible d’ajouter l’un de ses modes sur l’interface principale.

Le format pliant du smartphone permet des utilisations créatives, notamment pour les selfies et les vlogs. Ainsi, l'écran externe peut être utilisé comme viseur pour les selfies avec le capteur principal, offrant ainsi une qualité supérieure. On peut utiliser aussi le mobile position caméscope lorsqu’il est plié. La partie supérieure de l’écran interne sert de viseur et la partie inférieure permet de déclencher l’enregistrement vidéo et de l’arrêter en glissant vers le haut ou vers le bas. Un glissement vers l’avant ou vers l’arrière permet de zoomer et de dézoomer. C’est très bien pensé.

Les photos prises avec le capteur principal offrent un bon niveau de détail et des couleurs flatteuses, avec des contrastes prononcés. La stabilisation optique aide à obtenir des clichés nets, même en conditions de faible luminosité. En basse lumière, le traitement logiciel parvient à produire des clichés exploitables, malgré un lissage parfois visible.

Le téléobjectif x2 permet d'obtenir des photos zoomées de qualité, un atout par rapport à certains concurrents qui ne proposent pas cette option. Pour les selfies, le capteur frontal de 32 mégapixels promet des autoportraits détaillés et flatteurs.

Autonomie, il fait le job

Le Razr 50 Ultra est équipé d'une batterie de 4000 mAh, une capacité correcte pour un smartphone pliant de cette taille. L'autonomie est dans la moyenne du marché, permettant une journée d'utilisation classique. L'efficacité énergétique du Snapdragon 8s Gen 3 et l'optimisation logicielle de Motorola devraient contribuer à une gestion intelligente de la consommation. Le smartphone supporte la charge rapide 45W en filaire, permettant de récupérer rapidement de l'autonomie contre 25W pour le Samsung Galaxy Z Flip6, sérieusement à la traine sur ce point. En pratique, cela permet de recharger une grande partie de la batterie en un peu plus d'une heure. La charge sans fil 15W est également de la partie, offrant une option pratique pour la recharge au quotidien. Enfin, la charge inversée 5W permet d'utiliser le Razr 50 Ultra comme batterie externe pour recharger d'autres appareils, une fonctionnalité pratique en déplacement.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Motorola Razr 50 Ultra est livré avec une coque de protection, une lanière qui se fixe à cette dernière, un bloc d’alimentation, un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Motorola Razr 50 Ultra s'impose comme un concurrent plus que sérieux sur le marché des smartphones pliants et, selon nous, il dépasse assez largement le Samsung Galaxy Z Flip6 dans quasiment tous les domaines. Ses points forts résident dans la qualité de ses écrans, son interface bien pensée et ses performances globales satisfaisantes. L'écran externe agrandi et polyvalent est un véritable atout, permettant d'utiliser de nombreuses fonctions sans déplier l'appareil. Le design soigné, alliant élégance et praticité, devrait séduire les amateurs de technologies innovantes. La certification IPX8 apporte une tranquillité d'esprit appréciable pour un appareil de ce type. Le module photo, bien que limité à deux capteurs, promet des résultats de qualité grâce à la stabilisation optique et au téléobjectif x2. Nous préférons d’ailleurs ce dernier à un ultra grand-angle réclamé par certains. Un suivi logiciel un peu plus long aurait été une bonne chose. Enfin, l'autonomie, bien que correcte sur ce modèle, pourrait être un point d'amélioration pour les futures itérations.